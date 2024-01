Like a Dragon Infinite Wealth : On y a joué, le jeu de janvier à faire absolument ? Notre premier avis en vidéo

Ce nouvel épisode reprendra la formule du dernier Like a Dragon mais il aura un contenu encore plus riche à nous offrir, si bien qu’il est difficile d’en faire le résumé en seulement quelques heures de jeu. On vous propose malgré tout un premier aperçu du jeu en vidéo afin de vous livrer notre ressenti, en attendant l’arrivée du jeu complet d’ici quelques semaines.

Like a Dragon: Infinite Wealth sera disponible dès le 26 janvier sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.