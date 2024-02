Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Faisable à partir du chapitre 3, après votre première nuit passée au Revolve Bar

: Faisable à partir du chapitre 3, après votre première nuit passée au Revolve Bar Lieu : Hawaï, Quartier : Waikiki ouest, Rue : Angle de Seaside Ave. et Aloha St.

: Hawaï, : Waikiki ouest, : Angle de Seaside Ave. et Aloha St. Combat : Oui, deux Voyou local Niv.10

: Oui, deux Voyou local Niv.10 Récompense : Obtention du Street Surfer

Essayez et obtenez le Street Surfer

Bien que le produit sente l’embrouille, en témoigne les pansements d’Oka et les différentes explosions qu’ont connu ses prototypes, le développeur vous jure que cette fois c’est la bonne. Choisissez alors de faire un tour, et appréciez le (léger) gain de vitesse. Vous remarquez en plus de cela qu’il est possible d’activer la conduite automatique. Allez jusqu’au repère indiqué et au bout de quelques secondes, le test s’avère concluant.

Seulement, deux voyous débarquent de nulle part et tentent de saboter l’appareil d’Oka. Ichiban s’interpose, ce qui lance un combat contre deux Voyou local de niveau 10. Au moment d’attaquer, n’hésitez pas à vous rapprocher des quelques vélos présents dans la zone de combat, afin de vous facilité la tâche.

Après le combat, Oka vous remercie et vous indique deux choses. Premièrement, la batterie du Street Surfer se vide, et deuxièmement, l’apparence du gyropode et de ses roues peuvent être modifiées. Pour s’occuper de ces deux points, il suffit de se diriger vers les bornes Oka, dispersées un peu partout dans Honolulu. Le plein de batterie est payant donc, au début de l’aventure, gardez un œil sur votre portefeuille en cas d’usage excessif. En tout cas n’ayez crainte, le vôtre n’explosera jamais.

