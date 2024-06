Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Automatiquement lancée durant le chapitre 5, en patrouillant sur Aloha Bridge

: Automatiquement lancée durant le chapitre 5, en patrouillant sur Aloha Bridge Lieu : Hawaï, Quartier : District Five, Rue : Anaconda Blvd.

: Hawaï, : District Five, : Anaconda Blvd. Combat : Oui, au moins un Dur à cuire Niv. 19 et deux Niv. 18

: Oui, au moins un Dur à cuire Niv. 19 et deux Niv. 18 Récompense : Confiance en soi +30 (Choix), Planche à propulsion, Accès au repaire hawaïen

Direction le labyrinthe urbain

En discutant avec Romero, il vous parle donc d’un ancien bâtiment qui n’a jamais vu sa construction arriver à son terme. Depuis, le lieu serait dangereux. Kasuga, en recherche d’indices, compte bel et bien aller explorer l’endroit.

Devant l’entrée, un « Clochard du labyrinthe » vient vous parler d’un trésor inestimable qui reposerait dans les profondeurs du labyrinthe. Toutefois, personne ne reviendrait de ce repaire de hors-la-loi et il serait impossible de s’y repérer, de quoi attiser encore plus la curiosité de notre héros.

Enfin, un cri de douleur finit de décider l’équipe d’aller explorer le labyrinthe. Avant d’entrer, le Clochard vous demande un petit billet pour vous avoir donné les informations sur le labyrinthe. Vous avez le choix entre donner 1 $, 10 $ ou bien rien du tout. Donnez-lui 10 $ pour obtenir +30 en Confiance en soi.

Aller à l’endroit d’où provient le cri

Vous voilà désormais au sein du repaire hawaïen. Comme vous pouvez le voir, vous vous trouvez dans un premier secteur où il y a 10 étages. À chaque étage, vous allez devoir explorer et trouver l’accès à l’étage inférieur.

Sur le chemin, vous risquerez de tomber sur des groupes d’ennemis ainsi que sur des salles abritant des trésors. Une fois la sortie trouvée, on repart pour un tour et ainsi de suite. Sachez que plus vous vous enfoncez, plus les ennemis affichent un niveau élevé.

De plus, vous trouverez sur la route d’innocents en difficulté, qu’il est demandé de sauver, pour récupérer des récompenses. Aussi, on trouve ici une ressource unique : les Robo-disques. Elle vous servira un peu plus tard pour obtenir d’autres récompenses auprès d’une boutique dédiée.

Enfin, la particularité de ce labyrinthe, c’est que chaque étage se génère de manière procédurale. La disposition des salles et leur contenu change donc à chaque fois, bien que l’on retrouve toujours plus ou moins les mêmes éléments à chaque passage.

Maintenant que vous savez tout, explorez les deux premiers étages. En arrivant au troisième, vous avez la possibilité de vous soigner et de sauvegarder. Faites donc car, derrière la porte vous attend le dernier combat de cette quête.

Au menu, trois Durs à cuire, dont un qui fait office de « boss », à cause de sa grande barre de points de vie. Vu qu’il s’agit d’ennemis sur échasses, il n’y a pas de possibilité de réaliser des attaques de type Saisie, ni de profiter des prises du mode Bête (Jaune) de Kiryu.

Toutefois, en battant d’abord les deux ennemis Niv.18 assez rapidement, vous serez moins en difficulté. Attention également à l’attaque Passe de jonglage qui est une attaque de zone pouvant étourdir vos alliés.

À la fin du combat, l’homme en haillons vous remercie et vous offre une Planche à propulsion, avant de tomber d’épuisement. Même si le labyrinthe renferme trésors, le groupe décide de s’arrêter là et de remonter.

De nouveau dehors, l’homme secouru vous remercie une dernière fois et Kiryu finit par juger que l’endroit est idéal pour s’entraîner si besoin. Kasuga compte bien revenir pour s’occuper de ce labyrinthe, et cela tombe bien puisque l’accès au repaire est désormais libre. Pour l’heure, l’intrigue secondaire se clôt. et l’histoire principale peut reprendre.

