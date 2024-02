Disponible à partir du chapitre 3, Aloha Links est une des nombreuses activités annexes de Like a Dragon Infinite Wealth. Elle est automatiquement débloquée et présentée via un tuto au cours de l’intrigue secondaire Bienvenue à Hawaï !. Le but ? Se faire plein d’amis dans Hawaï et devenir hyper populaire. Bien sûr, des récompenses sont à la clé et nous vous proposons donc un guide de cette activité.