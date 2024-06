Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Avoir terminé « Le PDG de Suji » + avoir atteint le rang 20 de la Ligue Suji

: Avoir terminé « Le PDG de Suji » + avoir atteint le rang 20 de la Ligue Suji Lieu : Hawaï, Quartier : Aloha Beach (ouest)

: Hawaï, : Aloha Beach (ouest) Combat : Non

: Non Récompense : Badge du complexe

Rejoindre la Reine

Avant même de pouvoir vous adresser à la Reine, encore faut-il accéder à son repaire. Pour ce faire, allez à l’extrême-ouest de la plage d’Aloha Beach, mettez-vous à l’eau et contournez la murette. Approchez-vous ensuite de la plage pour revenir sur la terre ferme. Vous voilà à l’intérieur du dojo.

Pendant qu’Ichiban tente de jauger un peu la Reine et les alentours, Sodachi et les autres jouent les lourdauds auprès des femmes du coin. Finalement, la Reine vient à votre encontre. Tout comme le Valet, elle va d’abord vous tester en vous envoyant ses disciples Sara et Layla.

Encore une fois, voici un rappel des quelques conseils de base visant à bien aborder les combats contre la Reine :

Avoir des Sujimon niveau max (niveau 20 ici), si possible de rang Argent ou Or

Avoir au moins un Sujimon de chaque type, ou bien ajuster en fonction des types des équipes adverses listées plus loin

Insister autant que possible sur la faiblesse élémentaire du Sujimon adverse, sans trop exposer non plus la faiblesse des vôtres

Privilégier une attaque spéciale de soin en cas de PV bas pour les trois membres actifs

Combat contre Sara

Sara possède une équipe de cinq Sujimon composée comme suit :

Boxeur vicieux Niv.16 (Incendie)

Gangster Niv.16 (Gel)

Joueur de ballon de plage Niv.15 (Gel)

Tyran de la danse Niv.17 (Lumière)

Dissident Niv.17 (Gel)

Commencez avec un Sujimon Nature, placé à droite, pour faire un maximum de dégâts aux deux adversaires Gel côte à côte. Sara battue, il ne reste plus que Layla avant de défier la Reine. Quand vous êtes prêt, allez lui parler.

Combat contre Layla

Layla dispose elle aussi d’une équipe de cinq Sujimon composée comme suit :

Pince tranchante Niv.19 (Lumière)

Coco coquine Niv.18 (Nature)

Surfeur glandeur Niv.18 (Gel)

Lâcheur de Basket Niv.18 (Gel)

Baron boiteux Niv.20 (Incendie)

Libre à vous de choisir entre un Sujimon Ombre, Incendie ou Nature pour commencer, compte tenu des adversaires titulaires. Dès que Layla est battue, le combat contre la Reine devient disponible.

Combat contre la Reine

La Reine dispose d’une équipe de six Sujimon, composée comme suit :

Voix de la mort Niv.19 (Gel)

Dents de la mort Niv.19 (Gel)

Maître du dojo Niv.18 (Incendie)

Teufeur Niv.19 (Lumière)

Ange de la mort Niv.20 (Gel)

Capitaine Forban Niv.20 (Gel)

Démarrez avec un Sujimon Nature, placé sur la gauche, pour infliger un maximum de dégâts aux adversaires Gel situés côte à côte. Avec quatre Sujimon adverses avec cette affinité, au moins deux Sujimon Nature ne seront pas de trop ici.

Une fois la Reine vaincue, celle-ci, contrairement au Valet, reconnait complètement sa défaite au point de voir en vous le futur champion incontesté. Mais la route est encore longue et le comité, dirigé par ces gens mystérieusement masqués, a la main mise sur la compétition. L’As, votre prochain adversaire, finit par intervenir et vous donne rendez-vous. En route maintenant pour le rang 30, ce qui n’a pas l’air de préoccuper Sodachi et les autres.

La prochaine quête s’intitule « Un véritable combat » et n’hésitez pas à consulter les autres quêtes annexes regroupées au sein de notre article dédié ainsi que le guide Sujimon que nous vous avons préparé si besoin.

Retrouvez la page récapitulative de tout ce qu’il faut savoir ainsi que tous nos guides sur Like a Dragon Infinite Wealth.