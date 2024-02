Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Faisable à partir du chapitre 3, après avoir parlé à Jeff à son stand de tacos

: Faisable à partir du chapitre 3, après avoir parlé à Jeff à son stand de tacos Lieu : Hawaï, Quartier : Aloha Beach

: Hawaï, : Aloha Beach Combat : Oui, contre deux Braconnier Nv.9

: Oui, contre deux Braconnier Nv.9 Récompense : Aucune particulière

Retrouvez la maman de Joseph

Au terme d’une petite sieste, Kasuga se réveille avec une sensation de lourdeur. Et pour cause, un petit oiseau s’est niché dans ses cheveux. Affamé et séparé de sa maman, il devait trouver refuge. Ne voulant pas quitter son nouveau nid, l’oiseau, qu’Ichiban décide d’appeler Joseph, pousse notre héros à lui chercher à manger, avant de l’aider à retrouver sa mère.

Démarre alors une petite séquence de gameplay rappelant la quête « Un doux amour« , où il faut atteindre un point en un temps limité. Outre le timer, Kasuga se manie plus difficilement et heurter des gens, voitures, ou obstacles font perdre de précieuses secondes.

Commencez par marquer votre destination sur la map afin de garder un œil sur celle-ci grâce à la mini-boussole. Ensuite, vous disposez de deux minutes pour rejoindre l’ABC Store.

Au départ, longez au plus possible le bord de l’eau pour croiser un minimum de personnes puis partez sur la gauche, une fois à hauteur de la petite ruelle qui mène sur Aloha St. Prenez garde aux voitures de la traversée, et vous n’aurez plus que quelques pas à faire pour rejoindre le magasin.

Une fois à l’intérieur, la vendeuse trouve parfaitement de quoi requinquer notre nouvel ami. Kasuga décide alors d’aller se poser sur un banc pour souffler un peu. Hélas, deux braconniers s’approchent et veulent récupérer Joseph. De plus, c’est eux qui détiennent la mère de notre oiseau rare, un combat inévitable se lance alors contre nos nouveaux ennemis. Tous deux de niveau 9, le combat sera une formalité.

À l’issue de l’affrontement, les retrouvailles s’effectuent entre Joseph et sa mère. Mais maintenant, le petit oiseau est attaché à Kasuga. Notre héros décide donc de l’amener au Revolve afin qu’il puisse être niché sur le balcon et ainsi avoir un nouveau chez-soi.

La prochaine intrigue secondaire s’intitule « Une meilleure batte » et n’hésitez pas à consulter les autres quêtes annexes regroupées au sein de notre article dédié.

Retrouvez la page récapitulative de tout ce qu’il faut savoir ainsi que tous nos guides sur Like a Dragon Infinite Wealth.