Informations de l'intrigue :

Disponibilité : Faisable à partir du chapitre 3, après avoir parlé à Jeff à son stand de tacos

Lieu : Hawaï, Quartier : Aloha Beach (est), derrière le bar à jus

Combat : Non

Récompense : Acolyte Kazami Evolution, Radiocassette ultime, Passion +20 (Bonus)

Rencontrez Kazami Evolution à Aloha Beach

En approchant du repère derrière le bar à jus, vous remarquez donc une scène étrange où un homme se fait ventiler tant bien que mal par ses subalternes. Tandis que ces derniers sont à la limite du malaise, Ichiban décide d’aller voir ce qu’il se passe. L’homme exubérant a une requête un peu particulière : il lui faut une tempête.

Vous apprenez finalement qu’il s’agit de Kazami Evolution, une star du rock. Par caprice artistique, il s’imagine la levée d’une tempête à l’occasion de son tout dernier clip. Et son équipe tente de rester motivé avec cette « Opération Ventilateur ». Seulement, ils n’arriveront à rien, à moins qu’Ichiban trouve un moyen d’invoquer cette fameuse tempête. La tâche paraît impossible mais notre héros va s’évertuer à trouver un moyen.

Rencontrez Thomas le chaman au Crystal Aloha Resort

Le salut va venir du Crystal Aloha Resort. Cette zone commerciale située à l’ouest d’Aloha Beach propose un joli parc faisant la jonction entre Aloha Beach et Waikiki ouest. Vous y trouverez un vieil homme chargé de porter une caisse relativement lourde. Ichiban court l’aider, ce qui lui permet de se reposer sur un banc.

Vous découvrez alors que la caisse contient du matériel de chaman, tiens donc. Et par le plus heureux des hasards, Thomas, le vieil homme, est même un chaman spécialisé dans le vent. Ichiban finit donc par faire le lien avec le souci de Kazami Evolution et s’apprête à demander à Thomas de réaliser une action.

Choisissez « Demandez aux esprits d’invoquer une tempête ! » et vous obtiendrez un bonus de +20 en Passion. Après réflexion, Thomas accepte d’offrir ses services, et le rendez-vous est donné à Aloha Beach.

Retournez à Aloha Beach pour invoquer une tempête

De retour auprès de Kazami Evolution, dites-lui que vous avez trouvé une solution. D’abord incrédule, et on ne va pas lui en vouloir, il accepte de vous laisser faire le rituel. Guidé par le chaman Thomas, Ichiban va donc invoquer les esprits dans une tune des plus exotiques.

Suivez les instructions de Thomas, en commençant par bouger le joystick de haut en bas de plus en plus rapidement. Puis faites de même lorsqu’il vous demandera de secouer les hanches de façon sexy, en agitant le joystick de gauche à droite cette fois. Enfin, tournoyez sur vous-même en faisant des cercles pour terminer l’invocation.

Incroyable mais vrai, le vent se lève et Kazami Evolution ne tarde pas à profiter de cette tempête pour tourner le clip. Au terme du clip, Ichiban est remercié par la star en se voyant offrir un Radiocassette Ultime, un accessoire pour récolter de l’exp supplémentaire pour le job Danseur.

De plus, Kazami pourra désormais être invoqué en tant qu’Acolyte. Notre héros décide alors d’arrêter la tempête et, miracle, les esprits s’exécutent. Et la présence du ventilateur géant de Thomas doit sans doute relever de la coïncidence.

