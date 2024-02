Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Obligatoirement obtenue durant le chapitre 3, après avoir parlé à Jeff à son stand de tacos

: Obligatoirement obtenue durant le chapitre 3, après avoir parlé à Jeff à son stand de tacos Lieu : Hawaï, Quartier : Waikiki est, Rue : Aloha St.

: Hawaï, : Waikiki est, Aloha St. Combat : Non

: Non Récompense : Accès au mini-jeu Livraison folle, Acolyte Charlie, 30,00$

Initiez-vous au mini-jeu Livraison Folle

Bien qu’il s’agisse d’une intrigue secondaire, la mission s’inscrit de toute manière dans le cadre de l’histoire principale. impossible que vous ne la loupiez, donc. Allez près du gros arbre et le livreur ne tardera pas à faire une entrée remarquée. Charlie, c’est son nom, ne tarde pas à vous embaucher et à vous expliquer le fonctionnement de la livraison.

Le principe est assez simple, il faut récupérer de la nourriture disséminée un peu partout, de différents types (burgers, pizzas, sushis, etc) et les livrer en quantité suffisante aux bonnes personnes. Le tout dans un temps le plus court possible et avec style. En effet, faire des acrobaties à vélo permet de gagner un tout petit peu d’argent et de booster une sorte de multiplicateur qui, une fois au maximum, offre la récompense la plus élevée au moment de la livraison.

Il y a un quota à respecter, ici 4000$, mais la frénésie du mini-jeu réside dans le fait de réaliser un maximum de points et de tutoyer le rang S. Pas d’inquiétude pour cette mission, contentez-vous d’atteindre les 4000 si vous n’êtes pas d’humeur à scorer. En 3 minutes, c’est parfaitement jouable. À la fin de la course, Charlie vous récompense et rejoint le rang des Acolytes disponibles en combat.

La prochaine quête secondaire s’intitule « Coincé !« .

Retrouvez la page récapitulative de tout ce qu’il faut savoir ainsi que tous nos guides sur Like a Dragon Infinite Wealth.