Onzième intrigue secondaire de Like a Dragon Infinite Wealth, « Service ! » va vous donner l’eau à la bouche et va transformer, le temps d’une quête, Ichiban en serveur d’exception. Direction le restaurant Tropical à l’angle de Momo St. et Sakura St. dans le quartier Little Japan. Le cuistot local attend sa recrue mais, vous l’avez compris, ce dernier a séché son premier jour de travail. C’est donc à notre héros d’enfiler la tenue de serveur.