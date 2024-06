Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Dès le début du chapitre 4

: Dès le début du chapitre 4 Lieu : Hawaï, Quartier : Anaconda, Rue : Anaconda Blvd.

: Hawaï, : Anaconda, : Anaconda Blvd. Combat : Oui, Sojimaru v2.1 Niv. 27

: Oui, Sojimaru v2.1 Niv. 27 Récompense : Collier en os

Investissez dans le projet du professeur Okita

En vous approchant du repère de mission, vous croisez un couple en train de se promener. L’homme jette un déchet et refuse de le ramasser. Alors qu’Ichiban insiste pour qu’il répare son erreur, un robot géant arrive pour faire le ménage. Ce robot, c’est Sojimaru, que notre héros hérissé à rencontré dans le septième opus de la saga. Et qui dit Sojimaru dit Professeur Okita, son créateur.

Celui-ci travaille constamment sur Sojimaru pour l’améliorer, notamment en se dirigeant vers l’IA. Et pour faire de Soji un aspirateur autonome multi-fonctions, Okita a besoin d’un financement. Contre 3 000$, il pourra alors aller au bout de ses travaux.

À partir du moment où cette quête secondaire est disponible, soit le chapitre 4, 3 000$ reste une sacrée somme, et ce même si vous pouvez la fournir en plusieurs fois. Nous vous conseillons alors d’avoir suffisamment de marge avant de livrer l’argent requis.

Dès que vous êtes prêt, retournez voir le professeur au même endroit et faites lui le don de 3 000$. Ravi d’un tel geste, Okita annonce qu’il vous contactera quand tout sera prêt afin d’assister aux nouvelles prouesses du robot.

Aller voir le nouveau Sojimaru

En vous baladant quelques instants, vous finirez par recevoir le message d’Okita, qui vous donne rendez-vous à Harbor Park, au sud-ouest de la ville, à l’ouest de l’arrêt de taxi Quais.

En approchant du professeur, celui-ci vous révèle avec excitation les améliorations de Sojimaru. Il est désormais capable de faire la différence entre ce qui est un déchet et ce qui ne l’est pas. Afin de perfectionner encore plus la distinction, Okita demande à Ichiban de l’aider au cours d’une petite épreuve de tri.

En acceptant sa proposition, le professeur va vous présenter des objets et vous ne disposerez que de 3 secondes pour dire si oui ou non il s’agit d’un déchet. Voici à peu près comment choisir vos réponses :

Canette : Déchet !

Bouteille en plastique : Déchet !

Photo d’Okita : Pas déchet !

Magazine : Déchet !

Sandales : Déchet !

Lingot d’or : Pas déchet !

Planche de surf : Déchet !

Chapeau : Déchet !

Flacon en verre : Déchet !

Montre : Pas déchet !

Une fois l’épreuve terminée, le professeur vous donne rendez-vous un peu plus tard, le temps que Sojimaru se mette à jour.

Le b-a-ba de l’intelligence artificielle

Eloignez-vous puis revenez au même endroit, aux quais de Harbor Park, pour assister aux progrès du robot. Nous vous conseillons d’être au mnimum niveau 28, voire 30 pour ne pas trop souffrir face à ce qui vous attend plus loin.

Comme prévu, l’IA de Sojimaru a évolué. En guise de démonstration, le professeur a disposé sur le sol des déchets et des objets. Sojimaru s’élance. L’expérience est un succès. Enfin presque, évidemment, puisque ça ne peut pas être aussi simple avec ce robot. Son IA a tellement évolué qu’il mélange les déchets matériels avec les déchets humains. Ainsi, le robot aspire carrément plusieurs voyous.

Face à cette nouvelle catastrophe, le professeur se rue sur s a création et lui somme d’arrêter. Ne voulant rien entendre, la machine continue et finit par endommager et aspirer le professeur lui-même. Plus le choix, Ichiban et son équipe sont les seuls à même de désactiver le robot. Un combat se lance.

Boss : Sojimaru v2.1

Le robot aspirateur contient trois parties destructibles : deux composants, le Module gauche v2.1 et le Bras droit v2.1.3, puis enfin Sojimaru lui-même.

Pour éviter de prendre trop de dégâts et pour assurer un combat le moins pénible possible, commencez par attaquer les composants. Détruisez d’abord le Bras droit, puis occupez-vous du Module gauche. Ce dernier est sensible aux attaques de type Eau, et pour cause, il utilise des attaques de feu.

Une fois qu’il ne reste plus que Sojimaru à frapper, utilisez autant que possible des attaques de type Feu. Le robot utilisera notamment une attaque tourbillonnante plutôt redoutable, donc n’oubliez surtout pas de vous soigner, en ne laissant pas trop vos barres de vie trop basses avant ce genre d’attaques.

Au terme du combat, Sojimaru se calme et relâche tout le monde, en se permettant même de faire des crêpes.

Au cours d’une pause bien méritée, Okita vous remercie et vous offre un Collier d’os, l’accessoire qui booste l’expérience des Pyrodanseurs. Le professeur promet alors de continuer à améliorer Sojomaru tout en faisant preuve désormais de davantage de prudence…

