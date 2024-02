Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Faisable à partir du chapitre 3, après votre première nuit passée au Revolve Bar

Lieu : Hawaï, Quartier : Limite de Waikiki est et Aloha Beach, Rue : Aloha St, Arrêt de tram d'Aloha Beach

Combat : Non

: Non Récompense : Bolus super régénérant, Accès au mini-jeu Déglingo Photo

Découvrez et débloquez le mini-jeu Déglingo Photo

À l’intérieur du tramway, un homme semble prendre des clichés du paysage. Intrigué, Ichiban décide de l’aborder. Nommé George Kuroki, le photographe montre ses clichés à notre héros. Loin des palmiers et de la mer idyllique d’Hawaï, les photos montrent surtout des pervers dans des poses particulièrement gênantes.

George est en fait un « photographe de l’obscène », et identifie les exhibitionnistes auprès de la police, contre de l’argent. Ichiban est alors invité à essayer cette étonnante pratique. Concrètement, il s’agit d’un Pokémon Snap avec des hommes musclés dans des tenues moulantes (quand il y a du textile).

Il va donc falloir être attentif et prendre en photo des pervers plus ou moins cachés dans le décor. Réaliser le cliché d’un pervers rapporte des points, dont le montant dépend notamment de leurs habits. Les pervers sont vêtus de blanc, de bleu, de rouge, et même de doré pour les plus rares. En plus de cela, vous allez être jugé sur la qualité de la photo. Elle doit donc être bien centrée, et le zoom suffisamment adapté pour récolter un maximum de points.

L’objectif est ici de 4000, et il y a 30 cibles disséminées un peu partout pour y arriver. À la fin de votre séance fructueuse de Déglingo Photo, George vous donne un Bolus super régénérant ainsi qu’un appareil photo pour jouer librement à Déglingo Photo sur les différentes lignes de tramway d’Honolulu.

