Disponibilité : Terminer « Coincé ! » + appeler 10 fois des Acolytes + avoir le niveau 7 en Passion + avoir offert tous les cadeaux à Chitose Buster Holmes

: Terminer « Coincé ! » + appeler 10 fois des Acolytes + avoir le niveau 7 en Passion + avoir offert tous les cadeaux à Chitose Buster Holmes Lieu : Hawaï, Quartier : Waikiki est, Rue : Aloha St.

: Hawaï, : Waikiki est, : Aloha St. Niveau conseillé : Aucun

: Aucun Récompense : Invitée Chitose Buster Holmes (Dondoko Island)

Rendez-vous avec Chitose

Utiliser le système d’Acolytes fait donc partie des prérequis demandés pour accéder au rendez-vous. Il faut même faire appel dix fois à un soutien pour espérer recevoir un SMS de Chitose. Mais avant cela, il est aussi nécessaire d’offrir des cadeaux à Chitose, en choisissant « Discuter » lorsque vous vous adressez à elle à l’intérieur du Oahu Burger. Pour lui offrir tous les cadeaux, vous devez avoir atteint le niveau 7 en Passion, sinon Ichiban ne se sentira pas capable de lui parler. Voici ensuite les cadeaux à lui offrir :

Un bouquet d’hibiscus (Fleurs et colliers de fleurs de Melia, Chinatown, Downtown St.)

Un coffret cadeau du Matsumoto Shave Ice (Matsumoto Shave Ice, Little Japan, Tsubaki St.)

Des cosmétiques hawaïens (Trésors de la mer, Waikiki ouest, Waikiki St.)

Une fois que tout a été fait, le repère de quête secondaire apparaitra sur la map à l’Oahu Burger, sur Aloha St. dans le quartier Waikiki est. Entrez à l’intérieur et parlez à Chitose pour déclencher officiellement l’intrigue secondaire. Très rapidement, elle vous invite à aller discuter ailleurs.

Dans une petite ruelle isolée, Chitose se lance : elle veut épouser Kasuga. Notre héros se retrouve un peu sur les fesses (littéralement) et se retrouve dans la position délicate de devoir refuser des avances, alors que Chitose avait interprété les signaux inverses. La jeune femme se jette alors sur Ichiban, ce qui l’empêche de s’enfuir.

Une ellipse s’effectue et alors et nous le retrouvons à terre. Chitose ne lâche pas l’affaire et commence déjà à faire des projets sur leur vie de couple. Kasuga tente alors de raisonner Chitose en lui rappelant le fond de sa pensée, plus amicale qu’autre chose. La jeune femme finit alors par pleurer, ce qui attire une autre personne très costaude. Gary Buster Holmes, le père de Chitose et Acolyte du septième opus de la licence intervient et décide de corriger Kasuga.

Une nouvelle fois à terre, il n’en revient pas d’être encore en vie. C’est alors que Chitose quitte les lieux en déclarant vouloir rester amie avec lui. La quête se clôt là-dessus et vous laisse recruter Chitose Buster Holmes parmi la liste des visiteurs de Dondoko Island. Il suffit de retourner lui parler au Oahu Burger.

La prochaine quête s’intitule « Procédures expérimentales » et n’hésitez pas à consulter les autres quêtes annexes regroupées au sein de notre article dédié.

Retrouvez la page récapitulative de tout ce qu’il faut savoir ainsi que tous nos guides sur Like a Dragon Infinite Wealth.