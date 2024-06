Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Automatiquement lancée durant le chapitre 4

Lieu : Hawaï, Quartier : Anaconda Shopping Center (1er étage)

Combat : Oui, contre un ennemi parmi trois Niv.11

Récompense : Accès à la ligue Suji, Cadeaux Suji communs x10, un Sujimon Gel OU Incendie OU Nature

Aller voir le Maître Sujimon

Après avoir reçu le SMS, allez à la boutique Sujigami de l’Anaconda Shopping Center. Vous y retrouvez Morikasa qui vous parle d’un tournoi Sujimon tenu sur l’île. Il vous invite alors à entrer dans la boutique et à le suivre dans un complexe secret.

Vous voici désormais au stade Sujimon, où s’y déroule la Ligue Suji et où s’affrontent moult dresseurs. Vous assistez d’ailleurs à un match mettant en scène le Valet, un des Quatre rois célestes, les dresseurs les plus puissants de la ligue.

Le Maître Sujimon vous explique d’ailleurs comment les matchs fonctionnent : les combats Sujimon se déroulent par équipes de six Sujimon maximum (au moins trois titulaires, puis jusqu’à trois en retrait). Le but est donc d’être l’équipe qui parvient à mettre l’autre KO.

Quand on se lance dans la ligue Suji, on doit donc gravir les échelons en capturant, entraînant et faisant combattre ses Sujimon pour gravir les échelons. Et pour devenir le meilleur dresseur, il est obligatoire de se frotter aux Quatre rois célestes et de battre leur chef, le Roi.

À peine ces explications terminées, Kasuga apprend qu’il participe au prochain match. Sans Sujimon, Morikasa vous fournit une équipe composée par ses soins. Sodachi, Kuraki et Yokawa seront donc vos combattants.

Match des débutants de la ligue Suji

Si vous embarquer dans un Pokémon-like vous effraie, Sodachi se charge de vous expliquer les bases. Avant toute chose, toute attaque ne peut se lancer qu’après le remplissage de la jauge de PA. Au début de chaque tour, la première équipe qui atteint 10 joue. On vous demande de faire attaquer Sodachi, faites donc.

Vous aurez sans doute remarqué les flèches de différentes couleurs avant de lancer l’attaque. Cela correspond aux affinités. Flèche rouge veut dire très efficace, flèche blanche veut dire neutre, et flèche noire veut dire que le Sujimon adverse offre une meilleure résistance à ce coup.

La couleur des flèches dépend du rapport entre les affinités. Gel est supérieur au feu qui est supérieur à la Nature qui est supérieur au Gel. Concernant l’Ombre et la Lumière, elles sont à la fois fortes et vulnérables entre elles.

Enfin, gérer le positionnement de vos combattants est également important. Les Sujimon sur les côtés gauche et droit peuvent attaquer les adversaires devant eux et au centre, et celui situé au centre peut attaquer les trois adversaires simultanément. Avant de jouer, vous pouvez déplacer n’importe quel Sujimon sur le terrain ou l’échanger avec un membre en réserve, puis lancer une attaque dans la foulée.

Maintenant que vous avez ces bases-là et à partir du moment où vous les aurez intégré, vous pourrez aborder très efficacement les combats Sujimon. Rajoutez à cela les puissantes attaques spéciales, rendues possibles après avoir réalisé plusieurs attaques normales, et vous détenez toute la palette des mouvements des affrontements Sujimon.

Testez d’ailleurs le Jeu de jambes flamboyant de Sodachi. Une roue va alors se déclencher. Le but est de s’arrêter sur « rouge », pour maximiser les effets, voire « vert » pour toucher au moins deux ennemis. En revanche, « bleu » va un peu faire l’effet d’un pétard mouillé. Après cette ultime attaque, le combat devrait être remporté.

Bravo, votre baptême du feu est effectué avec succès. Néanmoins, pas le temps de faire la fête puisque tout le monde a reconnu Morikasa. Kasuga prend donc la fuite avec lui, sous les yeux du Roi.

Dehors, vous apprenez que le sensei a été le plus grand dresseur de la ligue mais que l’argent et le contrôle du comité l’ont expulsé tout en galvaudant l’esprit de cette compétition. Pour que tout revienne à la normale, il n’y a donc qu’une seule solution : devenir le nouveau champion absolu de la ligue. Notre héros accepte, ce qui émeut ce cher Morikasa ainsi que Sodachi.

Capturez votre premier Sujimon

Avant de repartir, Morikasa vous explique comment récupérer des Sujimon dans la nature, afin de gonfler et améliorer vos rangs. La manière la plus garantie est de participer à des raids. Ces combats, symbolisés par une aura de couleur autour d’ennemis, fonctionnent comme un combat classique et délivrent avec certitude un Sujimon à enrôler en cas de victoire. Ensuite, il faut le « capturer » en lui présentant un cadeau Suji parmi les dix offerts par le sensei.

Pour ce premier raid, choisissez d’obtenir un Sujimon Incendie, Gel, ou Nature. L’ennemi est d’un niveau hyper faible donc vous n’en ferez qu’une bouchée. Ensuite, au moment de présenter le cadeau, une jauge se remplit et se vide à intervalles réguliers. Appuyez au moment où la jauge devient rouge pour maximiser l’effet. Pour terminer, martelez la touche demandée pour « séduire » le Sujimon. Plus l’écran devient rouge et enflammé, plus vous avez de chances de concrétiser la capture.

En cas de capture réussie, félicitations, vous venez d’acquérir votre premier Sujimon. Notez que vous aurez également une petite chance d’enrôler un Sujimon après des combats classiques ou des combats contre des gardiens de ville.

Enfin, il est important d’améliorer ses Sujimon, en les faisant participer à des combats ou en leur donnant de la Sujitéine, et de grimper dans les rangs de la ligue en battant des dresseurs en ville. Cette dernière condition est indispensable pour se frotter progressivement aux Quatre rois célestes. Morikasa finit par vous installer l’appli Sujimon sur votre téléphone afin d’y retrouver toutes les informations possibles sur ce mini-jeu et vous souhaite bon courage, ce qui clôt la quête annexe.

Pour définitivement conclure, nous vous conseillons de consulter notre rubrique consacrée à la ligue Suji pour y découvrir astuces et conseils pour aborder les prochaines quêtes annexes. En effet, « Premier choix » marque la première étape d’une série d’intrigues secondaires entièrement consacrée à l’arc Sujimon et à l’affrontement des Quatre rois célestes. Vous y trouverez donc tout ce qu’il faut pour arriver fin prêt devant chaque boss.

