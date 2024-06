Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Avoir terminé la quête « Pollueurs »

: Avoir terminé la quête « Pollueurs » Lieu : Hawaï, Quartier : Waikiki ouest, Rue : Kaku Ave.

: Hawaï, : Waikiki ouest, : Kaku Ave. Combat : Oui, Sojimaru Bêta Max Volant Niv. 29

: Oui, Sojimaru Bêta Max Volant Niv. 29 Récompense : Confiance en soi +20 et Passion +20 (Bonus), Pièce antique, Bandeau à fleurs d’hibiscus, Acolyte Sujimaru Bêta Max Volant

Une histoire d’OVNI

En vous approchant du repère, vous remarquez une jeune femme, près du dresseur sujimon Koa. Vous assistez alors à une conversation entre une femme et un policier. Celle-ci jure avoir vu un OVNI, lequel a en plus enlevé une poule. N’étant pas vraiment crue, d’autres passants s’arrêtent pour savoir ce qu’il se passe.

Vous apprenez alors que la jeune femme s’appelle Karen, et celle-ci n’a pas plus de soutien de la part des deux hommes. Karen finit alors par quitter les lieux pour s’occuper de cette histoire elle-même, laissant Ichiban intrigué par cette situation.

Ciao, Becky

Après cette petite scène introductive, Karen est allé s’assoir sur un banc dans la partie nord des galeries du Village de produits internationaux, toujours dans le quartier Waikiki ouest. Partez donc la retrouver.

Parlez-lui et elle vous explique plus calmement la situation. Souhaitant s’assurer que le récit de Karen a un peu de consistance, Ichiban demande une preuve. La jeune femme sort alors une photo, prise sen selfie, ce qui bien entendu prend 2/3 de l’écran.

Pas totalement convaincu, notre héros se propose tout de même pour accompagner Karen au cours d’une veille nocturne, près de l’endroit où elle a vu l’OVNI, afin d’éventuellement assister à une nouvelle apparition.

Aller voir Karen pendant la nuit

Comme le titre de cette partie l’indique, la quête ne peut continuer qu’à partir du moment où la nuit tombe sur Hawaï. Et tant que vous n’avez pas terminé l’histoire principale, l’heure de la journée est scriptée.

Dès que la nuit intervient dans votre partie et que vous pouvez vous déplacer librement, rejoignez de nouveau Karen à l’entrée nord du Village des produits internationaux.

Vous voilà désormais aux côtés de Karen, patientant à l’abri. Après un long moment, Kasuga assiste bel et bien à un enlèvement de vache et réveille Karen. Celle-ci avait prévu des armes, il est donc tant de s’en servir.

Au moment de choisir, optez direct pour le lance-roquettes en choisissant « Autant donner son maximum ». Vous obtiendrez alors un bonus de +20 en Confiance en soi. Ensuite, il va falloir régler la visée. Ajustez le joystick gauche jusqu’à ce que la jauge soit à moitié remplie et indique « Juste là ! ». Pour ce beau tir, vous obtenez un nouveau bonus, avec +20 en Passion.

L’OVNI est touché, atterrit et son pilote en sort. Ce qui était prévisible est désormais officiel : tout ceci n’est qu’à nouveau l’œuvre du professeur Okita et de sa machine Sojimaru. Cette fois, Okita est allé encore plus loin en faisant du robot aspirateur une machine blindée volante.

Karen souhaitant toujours retrouver sa poule, Okita tente de s’adresser à sa création. Oui mais voilà, le professeur est à nouveau aspiré et Kasuga va encore devoir mettre HS le robot. Et cette fois, il est au niveau 29.

Boss : Sojimaru Bêta Max Volant

Contrairement à la dernière fois, Sojimaru ne dispose pas de composants destructibles directement sur lui. En revanche, un Chargeur de batterie, installé au sol, alimente Sojimaru.

Le chargeur est vulnérable à l’électrique, donc usez de compétences associées à cet élément, comme le Jus de méduse du Plongeur. Attention, Sojimaru fait toujours des attaques tourbillonnantes, et il a désormais l’attaque spéciale Enlèvement, qui cause des dégâts et retire les améliorations du personnage visé.

La bonne nouvelle, c’est que la machine est toujours vulnérable au feu, ainsi qu’aux attaques de type À distance. La compétence Flèche brûlante, disponible avec le Job Sabreur, est donc parfaite puisqu’elle associe les deux faiblesses ensemble.

Une fois Sojimaru calmé, Becky, la poule de Karen, est sauvée. La volaille n’est pas la seule captive puisque d’autres adultes ressortent de la machine. Définitivement, Ichiban conseille au professeur de faire attention. Okita vous donne d’ailleurs une Pièce antique, accessoire qui booste l’exp de job des Desperados.

Karen emboîte le pas en vous offrant un Bandeau à fleurs d’hibiscus, qui booste quant à lui l’exp des Géodanseurs. Okita jure ensuite de poursuivre ses recherches, et la quête se termine sur un autre enlèvement de vache… Ultime récompense, Sojimaru Bêta Max Volant rejoint les rangs de vos Acolytes.

