Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Faisable à partir du chapitre 3, après votre première nuit passée au Revolve Bar

: Faisable à partir du chapitre 3, après votre première nuit passée au Revolve Bar Lieu : Hawaï, Quartier : Little Japan, Rue : Ayame St., dans un parc

: Hawaï, : Little Japan, : Ayame St., dans un parc Combat : Oui, un Homme menaçant Niv.9

: Oui, un Homme menaçant Niv.9 Récompense : Petite salade de fruits mélangée à la main

Rencontrez Tony et aidez-le à attirer des clients

Approchez vous du stand de limonade pour faire la connaissance du petit garçon. Celui-ci vous propose bien entendu un verre, offre que vous allez accepter contre 1$. Ichiban pousse ensuite un peu plus la discussion. Le petit s’appelle Tony, et tient ce stand pour à la fois aider sa famille, mais aussi pour faire un précieux cadeau à une femme qui s’est occupée de lui et qui lui a transmis le savoir-faire de la limonade.

Mme Mao, c’est son nom, va bientôt quitter Hawaï, et Tony s’est mis en tête de lui acheter une tiare, rien que ça. Homme au grand cœur, Ichiban va proposer son aide pour attirer au stand un maximum de clients. Acceptez donc de distribuer quatre verres aux personnes alentours.

Pour atteindre cet objectif, vous disposez de 2 minutes. Notez tout de même trois choses importantes. La première, c’est que les personnes potentiellement intéressées par une limonade sont symbolisées par un point point bleu sur votre mini-map. La deuxième, c’est qu’il faut regarder le texte affiché au-dessus de leurs têtes avant de proposer un verre. Celui-ci vous donnera un indice si oui ou non la personne a envie de limonade.

Ne vous inquiétez pas, les textes sont assez explicites. Exemple, vous livrerez une limonade aux personnes qui diront « Je me demande s’il y a quelque chose à boire », « Il fait chaud j’ai tellement soif », ou encore « J’adore la limonade… ». À l’inverse, vous passerez votre chemin devant des phrases du type « Si on me propose à boire je vais encore péter un câble » ou « Rien ne vaut le jus de pomme. Les autres boissons aux fruits sont comme de la pisse de chat à côté ! ». Vous voyez bien que niveau subtilité, ça se place là.

Enfin, faites attention : Ichiban a des déplacements bien plus lourds, et se retrouver coincé en fonçant dans des murs, des gens, ou autres éléments du décor vous fera perdre de précieuses secondes. Vous pouvez courir mais une fois lancé il n’y a presque qu’un dialogue ou un obstacle pour vous arrêter.

Notez aussi que les emplacements de clients ne sont pas tout à fait les mêmes selon les parties, mais le circuit faisable pour distribuer les boissons reste sensiblement le même. Maintenant que vous savez tout, c’est parti.

Une fois les quatre verres livrés, Tony est content comme tout, et vous donne rendez-vous prochainement pour une autre distribution. Vous pouvez enchaîner la quête en vous éloignant suffisamment de la zone et, dès que vous voyez le repère de quête en bleu sur la map, c’est que Tony est de nouveau disponible.

Aidez Tony pour une deuxième distribution de limonade

Même endroit, même mission. Proposez à nouveau votre aide pour livrer cette fois six verres. Le timing se resserre mais cela reste plutôt jouable si vous ne tardez pas trop. Une fois les verres livrés, Tony manifeste encore sa joie et vous offre même une Petite salade de fruits mélangée à la main. Les affaires marchent, donc le petit garçon compte encore sur vous lors d’un 3e round. Là encore, éloignez-vous et revenez dès lors que le repère est de nouveau actif.

Aidez Tony pour une ultime distribution de limonade

On ne change pas une équipe qui gagne. Toujours depuis son stand de limonade du petit parc d’Ayame St., Tony vous confie une troisième et dernière distribution de limonades. Pour cette ultime course aux clients, vous devez livrer huit verres. Avec encore une fois 2 minutes pour s’en charger, les affaires se corsent légèrement.

Disons qu’il ne faut pas chômer, d’autant que certains clients se permettent de se cacher légèrement dans le décor. Commencez par le parc, puis dirigez-vous vers le parking au nord. Sortez de celui-ci par l’ouest puis jetez un œil sur les deux terrasses l’une en face de l’autre en redescendant Ayame St.

Remarquez la probable présence de la personne derrière le food truck, sur un petit parking. S’il reste des boissons, risquez-vous à traverser la route et à ratisser le trottoir en repartant vers l’est.

Une fois que tout est livré, Tony reçoit carrément la visite d’une célèbre influenceuse, qui ne tarde pas à parler en bien du stand. La tournée du jour est un véritable carton pour Tony, et il décide de remettre ça. Là encore, éloignez-vous et revenez pour continuer l’intrigue.

Retournez voir Tony puis surveillez-le

Une énième fois de retour au stand de Tony, vous remarquez qu’il y a foule. Le garçon lui-même n’en revient pas mais la raison est simple : sa rencontre avec l’influenceuse a fait son petit effet. Tony peut même compter sur la visite de sa chère Mme Mao, qui ne manque pas de le féliciter sur sa recette de limonade. Malgré tout, le vendeur en herbe paraît déçu. Ichiban sent que quelque chose cloche, ce qui vous amène à suivre le garçon vers Fuji St.

Arrivé au nouveau repère de mission, vous débarquez devant la maison de Tony, où son oncle s’en prend à lui. Il s’avère qu’il récupère l’argent que le petit garçon gagne à la sueur de son front, entre autres comportements douteux qu’il semble adopter. Ichiban ne supportant pas cette attitude, notre héros décide de recadrer l’oncle, ce qui nous amène à un combat.

L’oncle, de niveau 9, ne posera aucun souci et n’hésitez pas à utiliser les bancs pour refaire le portrait de votre opposant. Une fois la leçon donnée, l’oncle se calme et redonne l’argent à Tony. Plus qu’une dernière étape et vous connaitrez le dénouement de l’histoire.

Rejoignez Tony à la boutique de bijoux

Rendez-vous à la boutique Good Jewelry sur Aloha St. pour y retrouver Tony. Malheureusement, il ne possède pas suffisamment d’argent alors que Mme Mao part bientôt.

Contre toute attente, l’oncle de Tony sort de nulle part et lui donne une généreuse liasse de billets, comme pour se racheter. Le geste est louable et le petit peut désormais offrir la fameuse tiare à Mme Mao.

Une fois à l’aéroport, Mme Mao reçoit ce cadeau avec beaucoup de plaisir, et c’est avec cette séquence émotion que l’intrigue se clôture.

La prochaine intrigue secondaire s’intitule « Fini la timidité ».

Retrouvez la page récapitulative de tout ce qu’il faut savoir ainsi que tous nos guides sur Like a Dragon Infinite Wealth.