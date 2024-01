Faire gagner de l’expérience aux Sujimon sans combattre – Like a Dragon : Infinite Wealth

Un petit shaker protéiné ?

L’une des grandes nouveautés de cet épisode, c’est bien sûr tout ce qui gravite autour des Sujimon. Ils ne sont plus seulement là pour décorer un grand Sujidex, comme dans Yakuza : Like a Dragon, mais peuvent aussi être capturés et servir dans des combats à part entière. Bref, un véritable jeu dans le jeu, avec son système d’expérience bien à lui. Or, si vous avez déjà joué à un Pokémon, ou à un clone de la série de Game Freak, vous savez déjà qu’il n’est pas toujours évident de se créer une équipe fonctionnelle, du moins pas sans grind.

Heureusement, le Ryu Ga Gotoku Studio a tout prévu. Dans Like a Dragon : Infinite Wealth, il est en effet possible de faire gagner de l’expérience à ses Sujimon sans les faire combattre. Ce qui évite de se trouver dans une position fâcheuse, menant à une défaite, et donc à l’impression tenace d’avoir perdu son temps. En somme, cette mécanique est là pour nous en faire gagner, du temps.

Rendez-vous à n’importe quel Lieu Suji, que ce soit en ville, dans l’un des lieux où vous aurez affronté des boss, ou dans l’arrière boutique du magasin d’informatique. Sur place, vous avez plusieurs options. Choisissez de renforcer vos Sujimon. Vous voilà devant un menu vous proposant d’utiliser de la Sujitéine, item ne servant qu’aux Sujimon, pour octroyer à ces derniers une certaine quantité de points d’expérience. Vous pouvez en utiliser jusqu’à 10 en même temps, mais rien ne vous empêche de répéter l’opération autant de fois que vous le souhaitez.

De quoi vous permettre de faire gagner des niveaux à vos Sujimon en toute sécurité, afin de les envoyer au combat déjà parés ! Notez que la Sujitéine vous sera offerte régulièrement aux différents Lieux Suji, ou lorsque vous gagnerez un combat. Il vous est aussi possible d’en acheter, que ce soit à un Lieu Suji ou au magasin d’informatique. Il existe plusieurs types de Sujitéines, qui correspondent à des quantités de points d’expérience différentes. Vous gagnerez l’accès à des versions améliorées chaque fois que vous vaincrez l’un des Quatre, autrement dit un boss de la Ligue Suji.