Il existe un but principal à ce mini-jeu : refaire de Dondoko Island un complexe cinq étoiles. Si les prémisses de cette reconstruction a démarré au cours de l’intrigue secondaire « L’île en perdition », tout le chemin reste à faire par la suite. Ici, nous allons donc aborder les conditions nécessaires à l’obtention d’une nouvelle étoile pour le complexe, ainsi que les points majeurs liés à l’amélioration du rayonnement de ce lieu de vacances, et les astuces qui en découlent.

Notez que nous avons obtenu les cinq étoiles en 39 jours in game en jouant assez tranquillement, en utilisant les quelques astuces et en priorisant les aspects du mini-jeu listés dans l’article. Il vous en faudra peut-être plus, peut-être moins, mais cela vous donne une idée du temps que cela peut prendre.

Liste des objectifs demandés pour les étoiles de certification

Le fil rouge de Dondoko Island, c’est donc sa restauration et son embellissement afin de lui accorder le statut de complexe 5 étoiles ainsi que sa gloire d’antan. Chaque étoile dispose de ses propres conditions, mais tout tourne à peu près toujours autour de la satisfaction, la popularité, et les zones nettoyées.

Aussi, chaque nouvelle zone à nettoyer comporte son combat de « boss » contre un Nettoyeur un peu plus costaud, accompagné de ses sbires. Sachez enfin qu’outre la somme demandée pour nettoyer définitivement une zone, un certain niveau de Talent de construction est requis.

1 étoile

Voici les conditions nécessaires pour débloquer la première étoile :

1 000 en Satisfaction

700 en Popularité

Nettoyer la zone : Entrée Talent de construction requis : Nv.5 Prix de nettoyage définitif initial (Rang F) = 30 000 Dokodollars Prix réduit max (Rang S) =

Nettoyer la zone : Grand Arbre Talent de construction requis : Nv.10 Prix de nettoyage définitif initial (Rang F) = 50 000 Dokodollars Prix réduit max (Rang S) = 15 000 Dokodollars



Atteindre la première étoile débloque les récompenses suivantes :

Petite décharge de déchets incinérables

Petite décharge de déchets non incinérables

Zone de menuiserie/Zone de maçonnerie

100 000 Dokodollars

10 000 $

Possibilité d’inviter des touristes et de construire des hébergements

2 étoiles

Voici les conditions nécessaires pour débloquer la deuxième étoile :

5 000 en Satisfaction

2 000 en Popularité

Nettoyer la zone : Phare Talent de construction requis Nv.20 Prix de nettoyage définitif initial (Rang F) = 350 000 Dokodollars Prix réduit max (Rang S) = 105 000 Dokodollars

Nettoyer la zone : Collines Talent de construction requis : Nv.15 Prix de nettoyage définitif initial (Rang F) = 250 000 Dokodollars Prix réduit max (Rang S) = 75 000 Dokodollars



Atteindre la deuxième étoile débloque les récompenses suivantes :

Déblocage des hébergements Cabane en bois et Cabane en bois solide

Petit poulailler

Kits de jardinage « Champignon de Dondoko », « Pomme de terre » et « Radis blanc »

200 000 Dokodollars

30 000 $

Accès à la ferme de Dondoko Island

3 étoiles

Voici les conditions nécessaires pour débloquer la troisième étoile :

15 000 en Satisfaction

4 500 en Popularité

Nettoyer la zone : Champs Talent de construction requis Nv.25 Prix de nettoyage définitif initial (Rang F) = 700 000 Dokodollars Prix réduit max (Rang S) = 210 000 Dokodollars

Remporter un combat ici : Lac

Notez qu’il faudra construire un pont reliant la plage ouest Mukku Beach aux Champs, ainsi qu’un autre pont reliant la plage est Gachapin Beach au secteur du Lac. Il vous coûteront la bagatelle de 200 000 Dokodollars chacun. Notez que le pont menant au Lac vous donne accès au coin de pêche permettant de mettre la main sur le requin doré, une des ressources les plus rémunératrices du jeu.

Le fameux Lac a donc « juste » besoin de chasser les Nettoyeurs qui y ont élu domicile. Aucun nettoyage n’est demandé ici. En revanche, une fois libéré, pas mal de spécialités locales sont à récupérer chaque jour à cet endroit.

Atteindre la troisième étoile débloque les récompenses suivantes :

Déblocage des hébergements Cottage rustique, Cottage raffiné, Cottage opulent

Grande décharge de déchets incinérables

Grande décharge de déchets non incinérables

Boîte à dons de Dondoko Island

Grand poulailler

Kits de jardinage « Tomate », « Oignon » et « Carotte »

300 000 Dokodollars

Possibilité d’acheter des plages publicitaires

50 000 $

4 étoiles

Voici les conditions nécessaires pour débloquer la quatrième étoile :

28 000 en Satisfaction

8 000 en Popularité

Nettoyer la zone : Grotte Talent de construction requis Nv.30 Prix de nettoyage définitif initial (Rang F) = 800 000 Dokodollars Prix réduit max (Rang S) = 240 000 Dokodollars

Nettoyer la zone : Forêt Talent de construction requis Nv.40 Prix de nettoyage définitif initial (Rang F) = 1 000 000 Dokodollars Prix réduit max (Rang S) = 400 000 Dokodollars



Notez qu’il faudra construire un pont reliant le nord-ouest de la Place principale à la Grotte, puis une fois qu’elle est définitivement nettoyée, un autre pont reliant le nord-est de la Place principale à la Forêt. Chaque pont vous coûtera 200 000 Dokodollars chacun.

Atteindre la quatrième étoile débloque les récompenses suivantes :

Collecte des déchets encombrants

Station de tri des déchets

Kits de jardinage « Ail », « Piment », « Noix de Dondoko » et « Herbe de Dondoko »

500 000 Dokodollars

100 000 $

5 étoiles

Voici les conditions nécessaires pour débloquer la cinquième étoile :

43 000 en Satisfaction

13 000 en Popularité

Améliorer et maintenir la sécurité publique

Améliorer et maintenir la sécurité publique consiste en fait à éliminer la menace des Nettoyeurs, les ennemis auxquels vous faites régulièrement face, en mettant hors d’état de nuire leur chef, le pirate Crochet. Ce combat final sera accessible à Dondoko Beach, à partir du moment où vous aurez rempli les critères de Satisfaction et de Popularité.

Avant d’y aller, augmentez suffisamment votre nombre de cœurs en décorant la maison de Kasuga, et/ou munissez-vous d’objets de soin. Saya vous donne d’ailleurs 3 Ragoûts de l’enfer. À l’endroit de l’affrontement final, lancez le combat. Vous aurez affaire au pirate Crochet lui-même ainsi qu’à ses lieutenants que vous avez déjà chassé des zones que vous avez rénové. Allez-y doucement et essayez d’éliminer prudemment un à un les ennemis. Soignez-vous dès que votre vie est à deux cœurs.

Atteindre la cinquième étoile débloque les récompenses suivantes :

1 000 000 Dokodollars

300 000 $

Technique Essence du rayon Dondoko

La dernière récompense est assez particulière. En effet, à l’image de l’Essence du rayon orbital de Yakuza 7, obtenir les 5 étoiles donne à Kasuga la technique Essence du rayon Dondoko, à utiliser dans n’importe quel combat du jeu principal. Elle cible tous les ennemis et inflige des dégâts magiques. La technique est coûteuse puisqu’elle demande 100 MP pour être déclenchée, mais elle peut vous sortir de certaines situations, comme laminer de nombreux ennemis assez faibles d’un seul coup.

Faire le ménage à l’intérieur des zones

Le principal obstacle auquel fait face Dondoko Island, c’est la pollution présente sur chaque zone, et un des critères majeurs pour gagner une étoile, c’est à chaque fois le nettoyage complet de la ou des zone(s) indiquée(s) pour en faire un terrain constructible. En allant parler à Kenzo, celui-ci s’occupera donc des travaux moyennant un montant plus ou moins élevé de Donkodollars.

Plus vous avancez dans le mini-jeu, plus les lieux à nettoyer coûteront cher, mais il ne s’agit pas du seul facteur faisant varier les coûts de construction. Chaque zone dispose d’un rang, allant de E à S. En nettoyant les déchets d’une zone avec votre batte, vous faites grimper le rang. Et à chaque rang supérieur, la somme nécessitant le nettoyage permanent de la zone baisse.

Et il faut savoir que les déchets réapparaissent à chaque nouvelle journée sur Dondoko Island, tant que Kenzo ne s’en est pas occupé. Dès le départ d’une nouvelle journée, il est donc conseillé de s’occuper d’abord de ces déchets. Quand le rang atteint et la somme nécessaire pour nettoyer complètement la zone vous conviennent, allez voir Kenzo pour qu’il la rénove.

Améliorer vos outils

Vos trois meilleurs alliés sur Dondoko Island sont la batte, le harpon et le filet à insectes.

La batte vous permet de briser les déchets ainsi que les rochers, arbres et diverses sources de matériaux. Vous l’utilisez également durant les combats contre les Nettoyeurs, auxquels vous êtes régulièrement confrontés

Le harpon vous sert à pêcher en vous positionnant sur les coins de pêche indiqués par les panneaux bleus « Fishing spot »

Le filet à insectes vous permet de capturer insectes volants et rampants

Ces trois outils ont la possibilité d’être améliorés auprès de Kenzo. Chaque amélioration augmente légèrement la cadence d’utilisation de l’outil en question. Et puisque, sur Dondoko Island, il y a beaucoup de choses à faire dans une journée, le temps c’est de l’argent. Voici le prix de chaque amélioration, par niveau :

Niveau 1 : 50 000 Dokodollars

Niveau 2 : 150 000 Dokodollars

Niveau 3 : 300 000 Dokodollars

Il est vrai, ces améliorations représentent un certain coût. Ne vous ruinez pas non plus en Dokodollars si vous ne disposez pas d’un matelas assez confortable avant d’investir, mais sachez que l’amélioration de vos outils doit faire partie de vos priorités. Effectuer toutes les actions possibles de manière plus rapide vous changera la vie.

Gagner un maximum de Dokodollars

LA monnaie de Dondoko Island, le Dokodollar, est extrêmement précieuse. Acheter des meubles, de la décoration, améliorer ses outils, construire des hébergements, les possibilités sont multiples. Multiples sont également les manières de gagner ces Dokodollars. Et si accueillir et satisfaire les touristes les plus huppés est le moyen le plus rapide d’obtenir énormément de Dokodollars, cela n’arrive qu’après plusieurs heures de jeu sur Dondoko Island. En attendant d’en arriver là, voici quelques habitudes à pratiquer pour ne jamais manquer d’argent.

Compléter les Dondoko du jour

Au tout début du mini-jeu, vous ne croulerez pas vraiment sous les Dokodollars. Le premier moyen simple d’en gagner et de compléter les Dondoko du jour. Il s’agit ni plus ni moins d’une série de défis quotidiens. On vous demandera de bricoler ou placer X meubles, de détruire X pierres ou arbres, ou encore de pêcher X poissons. Vous obtiendrez alors quelques milliers de Dokodollars en les faisant tous, et en plus vous contribuez régulièrement à enrichir le Dokopédia et à compléter la Boîte à idées.

Enrichir le Dokopédia de spécialités…

Chaque poisson pêché, insecte chassé ou encore champignon ramassé sur Dondoko Island s’ajoute à votre Dokopédia. Cette encyclopédie rassemble toutes ces « spécialités » que vous pouvez récupérer sur l’île et qui peuvent être ensuite utilisées pour de la vente ou pour de la production de souvenirs et de meubles. En plus d’avoir un regard clair sur ce qui peut vous rapporter un maximum de Dokodollars, vous pouvez augmenter la valeur de chacune des spécialités y figurant.

Par exemple, ramasser l’étoile de mer Supernova dorée pour la première fois indique qu’elle a une valeur de 3 000 Dokodollars. Mais quand vous en aurez ramassé 5, elle vaudra désormais 3 100 Dokodollars, et ainsi de suite, jusqu’à 20 exemplaires. Ainsi, obtenir régulièrement les mêmes specialités finit par augmenter leur valeur, en plus de recevoir un petit bonus de Popularité.

Il est donc conseillé, dans une journée, de faire un peu de cueillette, de chasse et de pêche pour, sur le long terme, disposer d’une source de Dokodollars intéressante. La ferme Dondoko, abordée plus tard, contient également de nombreuses spécialités de ce genre.

… Puis les vendre

C’est la continuité des deux parties précédentes. Tout ce que vous aurez récolté durant vos journées sur Dondoko Island, et qui peut être vendu auprès de Matayoshi, est une potentielle source de Dokodollars. Gardez toujours une marge de chaque élément en stock, car certaines spécialités servent également à la satisfaction des clients et à la conception de souvenirs, dont nous parlons plus bas. Les spécialités les plus rares sont évidemment les plus lucratives, et il s’agit souvent des espèces et variétés dorées de ces spécialités.

Compléter la Boîte à idées

La Boîte à idées est similaire aux Dondoko du jour, sauf qu’il s’agit de défis permanents bien plus lucratifs. Les compléter représente une tâche pouvant être bien plus longue, mais les montants de Dokodollars octroyés en récompense sont vraiment déterminants pour vos améliorations et investissements. Certains disposent même de plusieurs degrés de complétion, dont les derniers peuvent énormément rapporter. Gardez régulièrement un œil sur leur avancement le temps d’arriver à leur terme en vous rendant dans le menu de Dondoko Island.

Récupérer un maximum de matériaux

Si les Dokodollars sont impératifs pour améliorer la vie sur Dondoko Island, les matériaux représentent la deuxième préoccupation à exercer. Essentiels pour construire tous les meubles et immeubles qui embelliront votre île et satisferont vos clients, vous en aurez grandement besoin.

Détruire régulièrement déchets et éléments de décor

À l’image des spécialités à récupérer régulièrement, comme les poissons, végétaux et autres insectes, accumuler des ressources est essentiel. Plastique, tissu, métal, bois, verre, semi-conducteurs, tous ces types de matériaux sont cachés dans les nombreux éléments destructibles disséminés tout autour de Dondoko Island.

Avant de disposer d’un point de collecte très rémunérateur, ce que nous abordons juste en dessous, brisez donc souvent les éléments destructibles pour en récupérer les ressources. La ferme Dondoko, quand vous y aurez accès, pullule d’objets de ce genre. N’hésitez donc pas à y faire un tour lors de chaque journée.

Vider quotidiennement le point de collecte et la zone de spécialités

Les ressources qui auraient pu être obtenues sur un lieu désormais restauré sont transférées au point de collecte. À chaque nouvelle journée sur Dondoko Island, le point de collecte se remplit. En récupérer les ressources est donc la première chose à faire quand Kasuga se réveille. Et naturellement, plus il y a de zones définitivement nettoyées, plus il y aura de matériaux à récupérer au point de collecte. La deuxième manière d’augmenter leur nombre consiste à poser des meubles ou des décharges destinés à augmenter la production automatique quotidienne de ressources.

Concernant la zone de spécialités, c’est la même chose mais avec les légumes ou champignons. Là, la quantité de spécialités augmente en posant des kits de jardinages et autres poulaillers. Vous trouverez la zone de spécialités devant le local où résident Matayoshi et Kenzo, dès lors que vous aurez posé a minima un kit de jardinage ou un poulailler.

Poser des plantes/décharges/meubles exclusifs dès que possible

À partir de la première étoile gagnée, vous pouvez compter sur des meubles exclusifs à acheter auprès de Matayoshi. Ces meubles permettent d’augmenter la quantité de X matériaux et X spécialités à récupérer au point de collecte et à la zone de spécialités. Voyez cela comme l’augmentation de la production automatique de Dondoko Island.

Et tant que vous avez assez de Dokodollars et de la place pour les installer, priorisez sans hésiter l’achat de ces meubles. Une fois assez avancé dans le mini-jeu, vous pouvez uniquement consacrer un bout de terrain entier à ces meubles. Voici la liste des meubles, leur effet, leur taille et leur prix :

Petite décharge de déchets incinérables = Augmentation du nombre de matériaux « Tissu » obtenus dans la zone de collecte (7×6, 30 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de matériaux « Tissu » obtenus dans la zone de collecte (7×6, 30 000 Dokodollars) Grande décharge de déchets incinérables = Augmentation du nombre de matériaux « Tissu » obtenus dans la zone de collecte (11×7, 50 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de matériaux « Tissu » obtenus dans la zone de collecte (11×7, 50 000 Dokodollars) Petite décharge de déchets non incinérables = Augmentation du nombre de matériaux « Plastique » et « Métal » obtenus dans la zone de collecte (7×6, 60 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de matériaux « Plastique » et « Métal » obtenus dans la zone de collecte (7×6, 60 000 Dokodollars) Grande décharge de déchets non incinérables = Augmentation du nombre de matériaux « Plastique » et « Métal » obtenus dans la zone de collecte (11×7, 100 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de matériaux « Plastique » et « Métal » obtenus dans la zone de collecte (11×7, 100 000 Dokodollars) Collecte des déchets encombrants = Augmentation du nombre de matériaux « Verre » et « Semi-conducteurs » obtenus dans la zone de collecte (11×7, 120 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de matériaux « Verre » et « Semi-conducteurs » obtenus dans la zone de collecte (11×7, 120 000 Dokodollars) Station de tri des déchets = Augmentation du nombre de tous types de matériaux obtenus dans la zone de collecte (23×13, 180 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de tous types de matériaux obtenus dans la zone de collecte (23×13, 180 000 Dokodollars) Zone de menuiserie = Augmentation du nombre de matériaux « Bois » obtenus dans la zone de collecte (7×6, 70 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de matériaux « Bois » obtenus dans la zone de collecte (7×6, 70 000 Dokodollars) Zone de maçonnerie = Augmentation du nombre de matériaux « Pierre » obtenus dans la zone de collecte (7×5, 70 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de matériaux « Pierre » obtenus dans la zone de collecte (7×5, 70 000 Dokodollars) Boîte à dons de Dondoko Island = Augmentation du nombre de Dokodollars obtenus au cours d’un séjour de touristes (5×3, 40 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de Dokodollars obtenus au cours d’un séjour de touristes (5×3, 40 000 Dokodollars) Petit poulailler = Augmentation du nombre d’œufs obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 20 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre d’œufs obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 20 000 Dokodollars) Grand poulailler = Augmentation du nombre d’œufs obtenus dans la zone de spécialités (15×10, 30 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre d’œufs obtenus dans la zone de spécialités (15×10, 30 000 Dokodollars) Kit de jardinage champignon de Dondoko = Augmentation du nombre de champignons de Dondoko obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 20 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de champignons de Dondoko obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 20 000 Dokodollars) Kit de jardinage tomate = Augmentation du nombre de tomates obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 55 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de tomates obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 55 000 Dokodollars) Kit de jardinage pomme de terre = Augmentation du nombre de pommes de terre obtenues dans la zone de spécialités (11×7, 30 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de pommes de terre obtenues dans la zone de spécialités (11×7, 30 000 Dokodollars) Kit de jardinage oignon = Augmentation du nombre d’oignons obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 30 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre d’oignons obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 30 000 Dokodollars) Kit de jardinage radis blanc = Augmentation du nombre de radis blancs obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 30 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de radis blancs obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 30 000 Dokodollars) Kit de jardinage carotte = Augmentation du nombre de carottes obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 45 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de carottes obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 45 000 Dokodollars) Kit de jardinage ail = Augmentation du nombre d’ails obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 60 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre d’ails obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 60 000 Dokodollars) Kit de jardinage piment = Augmentation du nombre de piments obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 70 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de piments obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 70 000 Dokodollars) Kit de jardinage noix de Dondoko = Augmentation du nombre de noix de Dondoko obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 75 000 Dokodollars)

= Augmentation du nombre de noix de Dondoko obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 75 000 Dokodollars) Kit de jardinage herbe de Dondoko = Augmentation du nombre d’herbes de Dondoko obtenus dans la zone de spécialités (11×7, 90 000 Dokodollars)

Bricoler toutes sortes de choses

Il s’agit d’une des principales activités de Dondoko Island. Bricoler et construire est même obligatoire puisque c’est par là que l’île va pouvoir retrouver son rayonnement d’antan. Les meubles et immeubles qui en découlent pourront ensuite servir à augmenter popularité et satisfaction, ce que nous allons voir dans la partie suivante, et votre talent de construction va en ressortir grandi.

Faire grimper son Talent de construction

Il s’agit d’une caractéristique très importante. Plus le talent monte, plus vous pouvez construire des meubles et immeubles importants (et donc rémunérateurs). Le talent de construction est aussi une condition pour entreprendre le nettoyage complet d’une zone, ou encore le développement de souvenirs auprès de Subaru. Le talent se monte naturellement en construisant des meubles et immeubles, et plus le bâtiment est coûteux en ressources, plus il fait monter votre talent, d’où l’importance de récupérer un maximum de matériaux.

Il y aura même besoin parfois d’utiliser des matériaux rares et précieux, comme des perles, ou du minerai de diamant brut. Notez que le niveau de talent de construction maximum est de 50.

Débloquer des plans de fabrication

À chaque niveau supérieur atteint dans le talent de construction, vous débloquez des nouveaux plans permettant de gonfler votre palette de décoration, mais aussi de construire des meubles et immeubles plus ambitieux, et donc d’augmenter votre talent de construction. Un cercle vertueux en somme.

Maintenant, ce n’est pas la seule manière de débloquer des plans. Sur les plages de Dondoko Island, vous trouverez des bouteilles à la mer. En en ramassant une, vous obtiendrez au hasard un plan. Aussi, vous trouverez des plans en discutant avec certains PNJ dans Honolulu et dans la boutique de certains mini-jeux comme Crazy Delivery, ou en récompense du labyrinthe de Aloha Bridge, auprès du robot Ono-Michio.

Augmenter la popularité et la satisfaction de l’île avec le mobilier

Lorsque vous bricolez, vous vous accordez donc la possibilité de décorer Dondoko Island, et c’est là, encore une fois, que tout se joue. Utiliser les bons bâtiments et les placer judicieusement est obligatoire pour assurer une hausse de satisfaction de l’île.

Placer les bons meubles et bâtiments

Tout ce que vous pouvez construire se divise en quatre types : Naturel, Sordide, Elégant, Pop. Plus vous placez du mobilier Pop, plus vous faites monter la caractéristique Pop de Dondoko Island. Nous en parlons plus bas, mais c’est un critère à prendre en compte pour la satisfaction de vos touristes. Certains apprécieront une île davantage Elégante, d’autres seront surtout satisfaits de voir et interagir avec du mobilier Naturel. Nous vous conseillons alors de varier les types de mobilier et d’immobilier à placer, afin que tous les invités puissent y trouver leur compte.

Privilégier l’efficacité à l’esthétisme

La suite logique, c’est donc de miser à fond sur ce qu’un bâtiment vous rapporte, plutôt que sur l’esthétisme que cela peut représenter. Attention, nous parlons bien ici d’un conseil valable dans le cas où vous souhaitez optimiser vos choix pour aller chercher les cinq étoiles du complexe. Il est évident que si vous préférez façonner Dondoko Island à votre goût esthétique, allez-y. Mais, si vous voulez être efficace, il vaut mieux aligner un maximum de bâtiments à forte valeur de popularité et satisfaction, plutôt qu’une disposition « réaliste » et recherchée.

Ne jamais hésiter à remodeler l’île

Selon l’évolution que vous apportez à Dondoko Island, des logements, des meubles, des immeubles et tout autre élément placé sur les zones de construction peut être amené à bouger, voire à disparaître au profit d’un élément plus pertinent. Cela tombe bien, vous disposez de caisses de stockage un peu partout pour ranger et ressortir ce qui est nécessaire. N’hésitez donc jamais à faire des changements de disposition selon vos besoins et objectifs.

Exploiter la ferme de Dondoko Island

Lorsque vous aurez obtenu votre deuxième étoile, Matayoshi décide de remettre en service la ferme de Dondoko Island. Cette zone, à part de l’île et accessible via le radeau de la plage Mukku Beach, à l’ouest, héberge vos Sujimon pour les faire travailler et obtenir moult ressources et spécialités.

Vider la ferme de ses spécialités et matériaux

Comme sur l’île principale, la ferme de Dondoko contient insectes, poissons et matériaux à récupérer en brisant des déchets et éléments du décor. Si vous avez le temps dans une journée, rendez vous sur la ferme et faites le plein.

Envoyer vos Sujimon mettre la main à la pâte

Le principal intérêt de la ferme est donc de mettre à contribution vos Sujimon auprès de trois installations. Chaque installation demande des types de Sujimon particuliers. Si les types sont respectés, les gains seront plus importants. Idem au niveau de l’amitié : plus votre lien avec un Sujimon est fort, plus son rendement sera conséquent. Enfin, chaque tâche indique le temps restant avant qu’elle soit accomplie. Parmi ces installations, nous avons l’atelier, les cultures, le centre de recyclage. Quelque soit l’installation, plus le temps demandé avant la réalisation d’une tâche est élevé, plus la récompense est importante.

L’atelier

En assignant des Sujimon ici, vous gagnerez des Dokodollars. Voici les différentes propositions de tâche :

Dare-Dare (Sujimon Incendie – 10 minutes – 20 000 Dokodollars)

Hyper concentré (Sujimon Gel – 20 minutes – 45 000 Dokodollars)

Lent et régulier (Sujimon Nature – 30 minutes – 100 000 Dokodollars)

Artisanat de pointe (Sujimon Lumière – 60 minutes – 300 000 Dokodollars)

Les parcelles de culture

Ici, vous pouvez récolter des légumes. Vous pouvez mixer vos cultures ou vous focaliser sur un seul type de production. Tout dépend du type de Sujimon affecté parmi les trois possibles. Chaque légume est relié à un type de Sujimon précis. Par exemple, les tomates pousseront plus facilement avec des Sujimon Incendie. Si vous choisissez de faire pousser des tomates, assignez donc les Sujimon correspondant pour un maximum de rendement. Voici les différentes possibilités de culture :

Affinité Sujimon Incendie : Tomate (7 exemplaires récoltés de base) Piment (5 exemplaires récoltés de base)

Affinité Sujimon Nature : Pomme de terre (12 exemplaires récoltés de base) Oignon (12 exemplaires récoltés de base) Carotte (8 exemplaires récoltés de base) Herbe de Dondoko (4 exemplaires récoltés de base)

Affinité Sujimon Gel : Radis blanc (12 exemplaires récoltés de base)

Affinité Sujimon Lumière Ail (6 exemplaires récoltés de base)

Affinité Sujimon Ombre Noix de Dondoko (4 exemplaires récoltés de base)



Et voici les différents rythmes de culture :

Jardinage amateur (10 minutes – récolte classique)

Culture occasionnelle (20 minutes – récolte multipliée par 2)

Agriculture agressive (30 minutes – récolte multipliée par 3)

Dondoko agrogo (60 minutes – récolte multipliée par 6)

Centre de recyclage

Assigner vos Sujimon au centre de recyclage vous rapportera des ressources. Encore une fois, assignez les Sujimon à la plus forte amitié et à l’affinité correspondante à l’activité de recyclage choisie. Voici la liste de ces activités et leur rendement :

Incinération insensée (Sujimon Incendie – 10 minutes – 50 exemplaires de Bois et de Tissu)

Réutilisation des déchets ! (Sujimon Lumière – 20 minutes – 100 exemplaires de Plastique, Métal, Verre, Semi-conducteurs et Pierre)

Récupération de semi-conducteurs (Sujimon Ombre – 30 minutes – 200 exemplaires de Semi-conducteurs)

Amas de matériaux (Sujimon Gel – 40 minutes – 300 exemplaires de tous types de matériaux)

Matériaux naturels (Sujimon Nature – 30 minutes – 250 exemplaires de Bois et de Pierre)

Entraîner les Sujimon et augmenter leur amitié

Outre le travail, les Sujimon peuvent également faire l’objet d’un entraînement, en étant affecté au site de formation. Il pourront donc profiter d’une prise d’expérience durant votre temps passé sur l’île. Rien ne vaut la rapidité et l’efficacité de la Sujitéine ou des combats de Sujimon, mais tant que vous êtes sur Dondoko Island, profitez-en. Notez quand même qu’il y a différents programmes possibles, et que vous devez déboursez une certaine somme de Dokodollars selon le programme choisi, et entretenir un minimum d’amitié avec vos Sujimon pour les programmes les plus costauds. Voici la liste :

Débutant (100 Exp gagnés – 10 minutes – 800 Dokodollars requis)

Intermédiaire (500 Exp gagnés – 20 minutes – 4 000 Dokodollars requis)

Avancé (2 000 Exp gagnés – 30 minutes – 15 000 Dokodollars requis)

Expert (10 000 Exp gagnés – 45 minutes – 70 000 Dokodollars requis + 30 d’Amitié requis avec les Sujimon à entraîner)

Endiablé (25 000 Exp gagnés – 70 minutes – 150 000 Dokodollars requis + 50 d’Amitié requis avec les Sujimon à entraîner)

Aussi, vous pouvez « patouner » vos Sujimon en vous adressant à eux. Vous disposerez alors d’un curseur que vous devrez agiter sur eux (un peu façon Nintendogs) afin d’augmenter votre affinité avec eux. Attention, cela ne concerne que les chefs d’installation, ainsi que les Sujimon présents sur la ferme et non-assignés, notamment du côté du terrain de volley. Enfin, si vous les saluez avec un « Aloha » en passant à côté des différents Sujimon, l’amitié augmentera aussi.

Défendez la ferme face aux nuisibles

À partir de la troisième étoile obtenue, des nuisibles envahiront la ferme Dondoko, un peu comme les Nettoyeurs sur l’île principale dont nous parlons plus bas. Vous y serez confronté une première fois via une petite cinématique avec Yui. Les Sujimon envoyés au travail cesseront donc toute activité tant que les nuisibles ne seront pas chassés. Toutefois, point d’adversaire humain, ici nous parlons d’animaux sauvages.

De plus, les affrontements prennent la forme de combats Sujimon face à un groupe de trois à six animaux sauvages. Plus vos Sujimon seront forts, plus les nuisibles seront de niveau élevé. Ils disposent aussi d’une affinité élémentaire entre Incendie, Gel, Nature, Ombre et Lumière. En cas de victoire, vous pourrez récupérer jusqu’à 12 exemplaires d’Aloyau de Dondoko, une forme de viande si rare sur l’île que vous ne pouvez l’obtenir que par ces combats.

Accueillir au mieux les touristes…

À partir de la première étoile obtenue, vous pouvez commencer à accueillir des touristes sur Dondoko Island. Ceux-ci vous fourniront une quantité importante de Dokodollars et augmenteront la popularité de l’île s’ils sont bien servis et bien lotis. Voici quelques éléments à savoir à ce sujet.

Bien prendre en compte leurs requêtes

C’est la base d’un visiteur heureux : satisfaire ses exigences. Il y a quatre catégories de requêtes à prendre en compte au moment d’inviter un touriste sur Dondoko Island :

La qualité de l’hébergement . Certains clients se contenteront d’un logement de type F tandis que d’autres ne se logeront pas à moins d’avoir affaire à un rang A

. Certains clients se contenteront d’un logement de type F tandis que d’autres ne se logeront pas à moins d’avoir affaire à un rang A Le potentiel de satisfaction de l’île . Les clients exigeront un certain montant de satisfaction de l’île pour être heureux. Une fois ce seuil respecté, le touriste sera satisfait

. Les clients exigeront un certain montant de satisfaction de l’île pour être heureux. Une fois ce seuil respecté, le touriste sera satisfait Le type de mobilier . Nous l’avons vu plus haut, le mobilier et l’immobilier se divisent en quatre types : Sordide, Naturel, Elégant et Pop. Chaque touriste s’attendra à voir sur l’île X objets de X type, ou bien il exigera que X type soit à une certaine hauteur dans le diagramme que l’on peut notamment consulter dans Informations sur Dondoko Island, au début de chaque journée

. Nous l’avons vu plus haut, le mobilier et l’immobilier se divisent en quatre types : Sordide, Naturel, Elégant et Pop. Chaque touriste s’attendra à voir sur l’île X objets de X type, ou bien il exigera que X type soit à une certaine hauteur dans le diagramme que l’on peut notamment consulter dans Informations sur Dondoko Island, au début de chaque journée Les spécialités favorites du visiteur. Ici, nous vous renvoyons au Dokopédia car il sera demandé que vous ayez dans votre inventaire X poissons, insectes, champignons ou toute autre spécialité de ce genre trouvable sur l’île.

Notez que vous pouvez tout à fait inviter quelqu’un qui n’a pas toutes ses exigences de remplies. À partir de là, soit vous finissez par remplir les conditions manquantes durant le séjour, soit ce n’est pas le cas et la satisfaction du client (et donc les recettes qui en découlent) ne seront simplement pas optimales. À l’inverse, plus un client est satisfait, plus son niveau de clientèle grimpera en fin de séjour, ce qui augmentera l’argent qu’il vous rapportera lors d’un futur séjour.

Rajouter et tracer correctement des chemins

Lorsque les touristes arrivent sur Dondoko Island, ils empruntent les chemins préexistants de l’île, mais vous pouvez également leur en construire. Dans le mode Edition, sur un terrain qui n’a pas de chemin, vous pouvez en tracer un, du motif et de la longueur que vous voulez. Et c’est presque une obligation car, lorsque vous garnissez un terrain de bâtiments ou de meubles, il faut que vos visiteurs puissent interagir avec.

Placez donc vos bâtiments et tracez ces chemins en conséquence, en sachant que vous pouvez à tout moment remodeler la disposition d’une zone. Un bâtiment ou un meuble doit être par ailleurs suffisamment collé à un chemin pour pouvoir hériter du bonus de Dokodollars ou de Popularité. Une mention est affichée lorsque c’est le cas.

Placer vos logements selon votre clientèle et vos installations

On vous l’indique dès l’acquisition de la première étoile, installer des logements est primordial pour accueillir vos touristes. Plus les clients sont huppés, plus les logements exigés sont d’un rang élevé. Et plus le rang est élevé, plus la surface de construction et le coût à l’achat sont importants.

Maison en carton confortable (Rang F, 3 places, 17×10, 30 000 Dokodollars)

Tente simple (Rang E, 3 places, 13×15, 50 000 Dokodollars)

Cabane en bois (Rang D, 4 places, 30×21, 100 000 Dokodollars)

Cabane en bois solide (Rang C, 4 places, 30×21, 150 000 Dokodollars)

Cottage rustique (Rang B, 4 places, 33×43, 250 000 Dokodollars)

Cottage raffiné (Rang A, 4 places, 33×43, 350 000 Dokodollars)

Cottage opulent (Rang S, 5 places, 39×43, 500 000 Dokodollars)

Si au départ vous pouvez ne mettre qu’un ou deux logements auprès de clients de faibles rangs, il va falloir investir sur des hébergements de rangs plus élevés à mesure que des touristes là aussi au rang plus élevés peuvent débarquer sur Dondoko Island. Qui dit hébergement de rang élevé dit, vous l’avez vu, surface de construction élevée. Soyez donc préparé à faire de la place pour installer ces logements. Un maximum de deux logements cumulés dans les zones sud (Grand arbre, Collines et Phare), et trois logements dans les zones nord (Champs, Grotte et Forêt) est autorisé.

Notez aussi que les visiteurs, au début d’une journée, vont aller directement auprès des meubles et immeubles qui les intéressent pour générer de la satisfaction et des Dokodollars. Placez donc aussi vos logements à proximité ou au milieu d’installations à but lucratif.

Défendre les hébergements contre les intrus

Les Nettoyeurs vont de temps à autre prendre pour cible les hébergements des visiteurs. Si vous ne les délogez pas rapidement, vos invités partiront en plein séjour. Foncez donc dès que possible dans la zone indiquée sur la carte au moment d’une alerte afin d’infliger une correction aux Nettoyeurs.

… Et solliciter l’aide de Subaru

Au cours de votre quête pour obtenir la deuxième étoile, Matayoshi va décider de rappeler Subaru pour venir prêter main forte pour l’amélioration du complexe. Cet enfant surdoué va vous permettre de chouchouter les touristes et en d’en faire venir de nouveaux grâce à des plages publicitaires.

Développer et produire des souvenirs

Quand Subaru rejoint Dondoko Island, il peut vous fournir des souvenirs à offrir aux clients pour augmenter leur satisfaction du séjour. Premièrement, il faut les développer, c’est à dire investir une somme de Dokodollars pour les inventer. Notez qu’il faut aussi un certain niveau de Talent de construction pour créer un souvenir.

Ensuite, lorsqu’un souvenir est développé, il faut le produire. Là vous aurez besoin de matériaux et ressources. Parmi ces souvenirs, il y a des objets de soin que Kasuga peut utiliser lui-même pour récupérer des cœurs. L’utilité des souvenirs est donc double.

Faire venir de nouveaux invités via la publicité et le recrutement en ville

À mesure que Dondoko Island augmente en popularité, vous attirerez de nouveaux touristes, avec un rang de plus en plus élevé. Cela étant, il ne s’agit pas de la seule manière de faire venir des clients inédits. Auprès de Subaru, et à partir de la troisième étoile obtenue, vous pouvez investir dans des publicités afin d’attirer des touristes exclusifs. Cela vous coûtera 100 000 Dokodollars pour passer sur une chaîne locale, et 200 000 sur internet. Et en plus d’attirer de nouveaux touristes, vous gagnez à coup sûr 200 de Popularité via la chaîne locale, et 500 via la pub internet.

Aussi, les clients peuvent être « recrutés » à Honolulu, dans la ville du jeu principal. Vous en trouverez dans la rue à des endroits spécifiques, et la plupart auront besoin que vous remplissiez des conditions, comme un certain niveau dans un ou des traits de personnalité, par exemple. Enfin, d’autres peuvent être recrutés au terme de quêtes annexes.

Miser sur les feux de camp

Quand vous aurez suffisamment d’argent et après avoir obtenu trois étoiles, allez voir Subaru. Il vous proposera alors de préparer des feux camps festifs pour satisfaire vos touristes. Investir dans cette activité est un moyen hyper simple et rapide de garantir une montée nette de la satisfaction des clients présents durant un séjour sur Dondoko Island. Notez que vous n’avez le droit qu’à un feu de camp par séjour et qu’en préparer un vous coûtera 100 000 Dokodollars.

Abuser du déplacement rapide

Dans chaque zone de Dondoko Island, un panneau permet d’utiliser le déplacement rapide. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, le temps est très précieux sur Dondoko Island, vu qu’une journée passe vite. À mesure que vous progressez, vous débloquez de nouvelles zones et donc davantage de terrains à couvrir et de choses à faire.

Prenez donc l’habitude d’utiliser ces panneaux pour vous déplacer en un clin d’œil où que ce soit et ainsi gagner du temps. Il s’agit d’un conseil basique et rapide, mais tout à fait important.

Augmenter la vie de Kasuga (facultatif)

La vie de Kasuga est ici symbolisée par des cœurs. Il en perd à chaque fois qu’il se fait toucher lors des combats contre les Nettoyeurs. Il peut en récupérer en mangeant des chips ou autres objets de soin créés par Subaru, mais aussi en passant une nuit dans sa maison sur Dondoko Island. C’est pourquoi il est important de rentrer quand il fait nuit car, si vous couchez dehors, la récupération de Kasuga ne se passera pas bien. Initialement, il possède trois cœurs, mais s’occuper de sa maison permet de gonfler sa santé.

Décorer la maison de Kasuga

Monter l’habitabilité donne plus de cœurs à Ichiban. Vous montez l’indice d’habitabilité en décorant la maison. Plus les objets sont précieux ou volumineux, plus ils font monter rapidement l’indice. Notez qu’il est tout à fait possible d’arriver au bout du mini-jeu avec les trois cœurs de base. Quoi qu’il en soit, voici les différents paliers qui, à chaque franchissement, confèrent un cœur supplémentaire à Kasuga :

Indice d’habilité de 200

Indice d’habilité de 500

Indice d’habilité de 1 000

Indice d’habilité de 1 700

Indice d’habilité de 2 500

Indice d’habilité de 3 500

Indice d’habilité de 5 000

Agrandir la maison de Kasuga

Maintenant, il est probable que vous n’ayez pas assez de la surface de base pour décorer suffisamment la maison de Kasuga sur Dondoko Island. Lorsque vous obtenez la deuxième étoile pour le complexe, ce cher Kenzo, en plus d’améliorer vos outils et construire des logements, est également en mesure d’agrandir la maison. Plus de place, c’est donc plus de facilité à augmenter l’indice d’habitabilité, et donc le nombre de cœurs. Voici ce que peut construire pour vous Kenzo, et à quel prix :

Agrandissement de la surface de base avec un espace de 50×40 : 100 000 Dokodollars

Ajout d’un premier étage avec un espace de 50×40 : 1 500 000 Dokodollars

Changement de couleur de la maison (à volonté et sans aucun effet sur l’habitabilité) : 300 000 Dokodollars

Le premier étage coûtant très cher, nous vous conseillons vivement de prioriser les autres investissements et sources de dépenses. Maintenant, si vous désirez malgré tout mettre le prix, vous vous assurez alors un nombre de cœurs extrêmement confortable.

Les meilleurs conseils Dondoko Island

Faites dès le départ les défis Dondoko du jour en attendant de dégager des revenus bien supérieurs

Chassez, cueillez et pêchez régulièrement des spécialités pour leur faire prendre de la valeur via le Dokopédia

Vendez à Matayoshi ces spécialités quand vous avez un certain stock en réserve, et surtout les rares telles que le requin doré, en cas de manque de Dokodollars

Surveillez et complétez les objectifs de la Boîte à idées pour gagner de nombreux Dokodollars

Améliorez le plus rapidement possible vos outils

Allez vider quotidiennement le point de collecte et installez dès que possible les meubles de collecte, jusqu’au dernier

Faites monter au maximum le rang d’une zone pour réduire significativement le coût du nettoyage définitif

Bricolez régulièrement de nouveaux meubles (surtout les plus coûteux) pour faire monter votre talent de construction

Augmentez significativement la satisfaction de l’île avec des gros bâtiments à fortes valeurs de satisfaction

Variez les types de meubles construits (Sordide/Pop/Naturel/Elégant) pour être attractif auprès d’un maximum de clients différents

Développez puis produisez des souvenirs dès que vous en avez la possibilité, et ayez toujours un petit stock à disposition

Respectez au maximum les requêtes des clients

Saluez quotidiennement vos clients et pensez à leur offrir des souvenirs

Investissez systématiquement dans un feu de camp lors d’une période de location afin de gonfler la satisfaction des clients pour leur séjour

Utilisez les plages de pub et le recrutement des « VIP » dans les quartiers de Honolulu pour faire venir de nouveaux touristes de rang avancé

Assignez régulièrement vos Sujimon aux installations de la ferme de Dondoko

Chassez les Nettoyeurs de l’île principale et les nuisibles de la ferme de Dondoko dès que l’alerte est active

Améliorez le nombre de cœurs de Kasuga en décorant sa maison ou confectionnez en amont des objets de soin chez Subaru pour vous assurer des combats tranquilles

Voilà, vous avez désormais toutes les cartes en main pour refaire de Dondoko Island un endroit merveilleux. Retrouvez la page récapitulative de tout ce qu’il faut savoir ainsi que tous nos guides sur Like a Dragon Infinite Wealth.