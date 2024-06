Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Chapitre 9, après avoir terminé la série de combats jusqu’au premier boss à Night St.

: Chapitre 9, après avoir terminé la série de combats jusqu’au premier boss à Night St. Lieu : Hawaï, Quartier : Aloha Beach (ouest)

: Hawaï, : Aloha Beach (ouest) Combat : Oui, deux Machineries légendaires Niv.31

: Oui, deux Machineries légendaires Niv.31 Récompense : Superbes gants en caoutchouc

Une exposition de pelleteuses légendaires

En vous approchant du repère, Kasuga rejoint deux hommes d’affaires en train d’admirer deux pelleteuses, exposées sur la plage et destinées à être célébrées. Ayant servi à dessiner la plage d’Hawaï, ces engins ont donc de la valeur, malgré leur âge.

Certes, elles leur reste du carburant, mais elles n’ont plus de batterie et il est donc impossible de les redémarrer. Et, de toute façon, ce serait certainement une catastrophe si brusquement tout se remettait à marcher d’un coup… Au bout de l’explication de cette exposition terminée, les jeunes employés partent retrouver leur patron.

Juste après cette discussion, faites quelques pas vers l’est pour surprendre une discussion entre une mère, sa fille et un Monsieur Loyal. L’Aquarium miraculeux, un nouveau spectacle, va avoir lieu en ville. Rapidement, Ichiban reconnait Yasuda, un homme qu’il a déjà côtoyé à Yokohama au cours de numéros de cirques qui ont mal tourné.

Ce dernier a délégué l’organisation du cirque et a voyagé pour travailler sur d’autres spectacles. Toujours dans les préparatifs de son grand aquarium, Yasuda demande à notre héros de revenir plus tard.

Le retour de Monsieur Loyal

Eloignez-vous quelque peu et un repère apparaîtra de nouveau sur la plage, tout près de votre dernière discussion. Rejoignez-le pour voir Yasuda galoper avec deux seaux dans les mains.

Désirant réaliser un spectacle renversant, il s’est procuré deux poissons-chats électriques parmi les plus puissants de leur espèce. Yasuda vous quitte pour préparer la suite… Mais vous sentez venir la suite, n’est-ce pas ? Kasuga aussi, alors il décide de lui courir après.

Rapprochez-vous des pelleteuses et vous assisterez à l’improbable : Yasuda chute et laisse échapper les seaux, et donc les poissons-chats électriques, lesquels s’insèrent pile-poil dans l’emplacement pour batteries des deux pelleteuses. Les deux engins redémarrent et deviennent donc incontrôlables. Pas le choix, Kasuga va devoir stopper ces machines infernales.

Boss : Excavateurs légendaires

À l’instar des ennemis sur échasses et autres boss non-humanoïdes, toutes les compétences de Saisie sont indisponibles pour ce combat. Les deux machines sont logiquement vulnérables aux attaques de type Eau. Le Plongeur en dispose d’un certain nombre donc voilà un rôle intéressant pour ce combat.

Concernant les attaques adverses, attention à Bras électrique, à Presse haute tension, qui peut réduire l’Agilité, ou encore Frappe du tonnerre qui rend plus vulnérable à l’électricité. Tourniquet cyclonique peut également faire mal. Pire, tant que les deux pelleteuses sont là, elles peuvent lancer Combinaison légendaire qui consiste à frapper durement le terrain pendant quelques secondes, de quoi faire pas mal de dégâts.

Focalisez-vous donc d’abord sur une pelleteuse avant de passer à l’autre, pensez à vous soigner et gommer vos altérations d’état entre deux attaques de machines, et le combat devrait bien se dérouler.

Une fois le combat terminé, les poissons-chats sont saufs, et le spectacle de Yasuda est sauvé. Mieux, la foule a aperçu les pelleteuses en feu et se réjouissent de ce qu’ils viennent de voir. Yasuda, en bon commercial, indique que c’était une représentation prévue et s’assure une audience pour les prochaines. En revanche, si l’on se rappelle de la raison initiale de la présence des pelleteuses…

Catastrophés face à leurs trésors détruits, le PDG et les employés de l’entreprise de machines doivent désormais s’assoir sur leur exposition. En tout cas, Yasuda vous remercie avec des superbes gants en caoutchouc, accessoire qui booste l’exp’ des Domestiques, et compte bien continuer ses spectacles en incluant Ichiban avec lui. Toutefois, c’est au-dessus des forces de notre héros qui s’enfuit en courant, ce qui clôt la quête.

