Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Faisable à partir du chapitre 3, après votre première nuit passée au Revolve Bar

: Hawaï, : Waikiki ouest, : Croisement de Seaside Ave. et Waikiki St. Combat : Non

: Non Récompense : Accès au mini-jeu Miss Match

Essayez et débloquez l’application Miss Match

En s’approchant de la statue, vous finissez par rencontrer Machiko, créatrice de l’application Miss Match. Cette ex-voyante peu scrupuleuse s’est reconvertie dans le développement et permet donc à tout un tas de célibataires de rencontrer leur âme sœur. D’abord sceptique, Ichiban finit par accepter de tester l’application en compagnie de Machiko, au nom d’une sorte d’entraînement pour mieux séduire Saeko à son retour.

Une fois lancé dans cette drôle d’aventure, il est d’abord demandé de façonner votre profil, dont la composition influencera la compatibilité avec vos futurs matchs. Une fois la photo et vos informations enregistrées, lancez une recherche. Une sélection de profils se présente à vous. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre profil, et lancez-vous.

À partir d’ici, il va être demandé de choisir les bonnes réponses, en fonction des goûts et des objectifs de votre interlocutrice, puis d’entrer rapidement et sans faute les séquences de boutons affichées à l’écran. En répondant avec justesse, vous faites grimper une jauge de flirt, le but étant bien sûr de la remplir au maximum.

Et à la toute fin de la discussion, vous devez rentrer le plus de séquences bonus possible afin de grapiller quelques points si besoin. Lorsque la jauge a franchi le dernier palier, Ichiban gagne le droit de rencontrer son interlocutrice ou interlocuteur, non sans surprise, généralement.

Une fois cette première expérience relationnelle réalisée, vous débloquez l’accès au mini-jeu que vous pourrez relancer à tout moment en vous adressant à Machiko. De plus, vous pouvez entamer et améliorer votre amitié avec l’ex-voyante.

