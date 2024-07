En plus de proposer du fan service, revivre les mémoires d’un dragon délivrent des bonus d’éveil pour Kiryu. Vous avez donc tout intérêt à en collecter un maximum. Beaucoup de mémoires d’un dragon sont disponibles dès le départ, d’autres se débloquent au fil de la progression dans le scénario, enfin certaines nécessitent de se battre contre des gardiens de ville pour y accéder.

Notez aussi qu’il existe des mémoires particulières, les liens de vie, dont le suivi démarre en allant rendre visite à Date. Eparpillées aux quatre coins de Yokohama et Kamurocho, retrouvez ci-dessous chaque emplacement et condition d’accessibilité de ces mémoires d’un dragon.

Emplacement de toutes les mémoires d’un dragon de Ijincho (Yokohama)

Yokohama 1 (#1 à #20)

#1 : Les étoiles brillent toujours plus la nuit

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Restaurant Row

: Restaurant Row Lieu : Ijin St.

: Ijin St. Récompense : Âme +50

#2 : Journées à la mer d’Okinawa

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Parc Hamakita

: Parc Hamakita Lieu : Au nord-ouest du parc

: Au nord-ouest du parc Récompense : Technique +50

#3 : Heureux d’avoir pu michi

Disponibilité : Dès le départ + avoir battu le gardien de ville Nv.39 près du repère

: Dès le départ + avoir battu le gardien de ville Nv.39 près du repère Quartier : Chinatown

: Chinatown Lieu : À l’intérieur du magasin spécialisé Kai Xin

: À l’intérieur du magasin spécialisé Kai Xin Récompense : Corps +50

#4 : Des alliés de confiance

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Isezaki Road

: Isezaki Road Lieu : Devant la Pharmacie Welcome, sur Isezaki Rd.

: Devant la Pharmacie Welcome, sur Isezaki Rd. Récompense : Âme +50

#5 : C’est quoi, un soapland ?

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Quartier rouge

: Quartier rouge Lieu : Ohama St.

: Ohama St. Récompense : Technique +50

#6 : Le dragon du ring

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Parc Hamakita

: Parc Hamakita Lieu : À l’est du parc

: À l’est du parc Récompense : Corps +50

#7 : Point au-dessus des eaux tourmentées

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Quartier commercial

: Quartier commercial Lieu : Pont Sunrise

: Pont Sunrise Récompense : Âme + 50

#8 : Souvenirs de jeunesse

Disponibilité : Dès le départ + avoir battu le gardien de ville Nv.33 près du repère

: Dès le départ + avoir battu le gardien de ville Nv.33 près du repère Quartier : Lycée Seiryo

: Lycée Seiryo Lieu : Devant le portail de la cour du lycée Seiryo

: Devant le portail de la cour du lycée Seiryo Récompense : Technique +50

#9 : Un vieil amour

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Gare de Jinnai (ouest)

: Gare de Jinnai (ouest) Lieu : À l’intérieur du Heaven’s Golf, sur Kinka St.

: À l’intérieur du Heaven’s Golf, sur Kinka St. Récompense : Technique +50

#10 : L’intuition de jeu d’Haruka

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Koreatown

: Koreatown Lieu : À l’intérieur de la salle de jeux secrète, sous le pont Kinka de Yokohama Blvd.

: À l’intérieur de la salle de jeux secrète, sous le pont Kinka de Yokohama Blvd. Récompense : Corps +50

#11 : Seonhee, notre reine

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Koreatown

: Koreatown Lieu : Fukutokucho, devant la barrière qui bloque l’accès au QG des Geomijul

: Fukutokucho, devant la barrière qui bloque l’accès au QG des Geomijul Récompense : Âme +50

#12 : Rien de tel qu’un bon jeu

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Quartier commercial

: Quartier commercial Lieu : À l’intérieur de la salle d’arcade Sasaki sur Tsukurame Alley (est)

: À l’intérieur de la salle d’arcade Sasaki sur Tsukurame Alley (est) Récompense : Technique +50

#13 : L’homme contre la mer

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Quartier rouge

: Quartier rouge Lieu : Devant le Gindaco Highball Tavern (Isezaki Road) sur Central St.

: Devant le Gindaco Highball Tavern (Isezaki Road) sur Central St. Récompense : Âme +50

#14 : Pour ma prochaine vie

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : Devant la boutique Hustle

: Devant la boutique Hustle Récompense : Corps +50

#15 : Une dernière partie

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Gare de Jinnai (nord)

: Gare de Jinnai (nord) Lieu : Devant le MIRAI Batting Center, sur Carriage Highway (ouest)

: Devant le MIRAI Batting Center, sur Carriage Highway (ouest) Récompense : Corps +50

#16 : Le lieu habituel

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : Côté ouest du Pont Fukutoku

: Côté ouest du Pont Fukutoku Récompense : Technique +50

#17 : Traumatisme routier

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : Pont Kinka

: Pont Kinka Récompense : Âme +50

#18 : Une combinaison parfaitement étrange

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Gare de Jinnai (nord)

: Gare de Jinnai (nord) Lieu : À l’intérieur du Café Brave sur Carriage Highway (ouest)

: À l’intérieur du Café Brave sur Carriage Highway (ouest) Récompense : Technique +50

#19 : Des petits-enfants…

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Gare de Jinnai (nord)

: Gare de Jinnai (nord) Lieu : Près du terrain de foot sur Carriage Highway (ouest)

: Près du terrain de foot sur Carriage Highway (ouest) Récompense : Âme +50

#20 : La magie de la musique

Disponibilité : Chapitre 8, après être allé pour la première fois au Survive Bar durant l’histoire

: Chapitre 8, après être allé pour la première fois au Survive Bar durant l’histoire Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : Devant le Survive Bar

: Devant le Survive Bar Récompense : Technique +50

Yokohama 2 (#21 à #40)

#21 : Le sens du style

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : À l’intérieur de la boutique Hustle

: À l’intérieur de la boutique Hustle Récompense : Corps +50

#22 : Le clan Tojo

Disponibilité : Chapitre 10, une fois que Zhao nous rejoint

: Chapitre 10, une fois que Zhao nous rejoint Quartier : Quartier rouge

: Quartier rouge Lieu : Non loin du bureau du clan Seiryu sur Romance St.

: Non loin du bureau du clan Seiryu sur Romance St. Récompense : Technique +50

#23 : Un homme nommé Taiga Saejima

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Gare de Jinnai (nord)

: Gare de Jinnai (nord) Lieu : Carriage Highway (ouest)

: Carriage Highway (ouest) Récompense : Corps +50

#24 : Le château intérieur

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Gare de Jinnai

: Gare de Jinnai Lieu : Au niveau de la rue Carriage Highway (est)

: Au niveau de la rue Carriage Highway (est) Récompense : Âme +50

#25 : Lien avec Yokohama

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Isezaki Road

: Isezaki Road Lieu : Devant Yoshinoya sur Isezaki Rd. (nord)

: Devant Yoshinoya sur Isezaki Rd. (nord) Récompense : Technique +50

#26 : La capitale du divertissement de l’Ouest

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : À l’est de la borne Oka

: À l’est de la borne Oka Récompense : Âme +50

#27 : Souvenirs de Fukuoka

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Gare de Jinnai (est)

: Gare de Jinnai (est) Lieu : Au pied du taxi devant The Bee, sur Bayside St.

: Au pied du taxi devant The Bee, sur Bayside St. Récompense : Technique +50

#28 : Réflexions sur Onomichi

Disponibilité : Dès le départ + avoir battu le gardien de ville Nv.41 près du repère

: Dès le départ + avoir battu le gardien de ville Nv.41 près du repère Quartier : Parc Hamakita

: Parc Hamakita Lieu : Au nord du parc, en face du bateau amarré

: Au nord du parc, en face du bateau amarré Récompense : Corps +50

#29 : Le rêve de Yumi

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Gare de Jinnai (nord)

: Gare de Jinnai (nord) Lieu : Dans la rue Carriage Highway (ouest)

: Dans la rue Carriage Highway (ouest) Récompense : Corps +50

#30 : D’ennemi à ami

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Koreatown

: Koreatown Lieu : Devant Le Vœu d’Eomeoni, sur Fukutokucho

: Devant Le Vœu d’Eomeoni, sur Fukutokucho Récompense : Âme +50

#31 : Papillons nocturnes

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Quartier Rouge

: Quartier Rouge Lieu : Devant le cabaret Rose Blossom, à l’angle de Central St. (est) et Ohama St.

: Devant le cabaret Rose Blossom, à l’angle de Central St. (est) et Ohama St. Récompense : Âme + 50

#32 : Super supérette

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Gare de Jinnai

: Gare de Jinnai Lieu : Devant la boutique Poppo sur le square de la gare de Jinnai

: Devant la boutique Poppo sur le square de la gare de Jinnai Récompense : Âme +50

#33 : Rêves d’une vie antérieure : le maître de l’épée

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Isezaki Road

: Isezaki Road Lieu : À côté du Wette Kitchen, sur Ijin Lane

: À côté du Wette Kitchen, sur Ijin Lane Récompense : Corps +50

#34 : Rêves d’une vie antérieure : le révolutionnaire

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : Quartier commercial

: Quartier commercial Lieu : Sakura River St. (sud)

: Sakura River St. (sud) Récompense : Technique +50

#35 : Souvenirs du barman

Disponibilité : Chapitre 12, dès le début, en allant voir Barman au Survive Bar

: Chapitre 12, dès le début, en allant voir Barman au Survive Bar Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : À l’intérieur du Survive Bar

: À l’intérieur du Survive Bar Récompense : Âme +70

Cette mémoire est spéciale mais vous n’avez qu’à vous adresser au barman et à suivre les dialogues entre lui et Kiryu.

#36 : Souvenirs de Yuki

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir vécu la mémoire d’un dragon #39 de Kamurocho

: Chapitre 12, après avoir vécu la mémoire d’un dragon #39 de Kamurocho Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : Devant l’enseigne avec une petite mascotte blanche, accessible après avoir monté les escaliers avant le Harbor Light

: Devant l’enseigne avec une petite mascotte blanche, accessible après avoir monté les escaliers avant le Harbor Light Récompense : Technique +70

Cette mémoire est spéciale mais vous n’avez qu’à vous présenter devant l’enseigne et à suivre les dialogues entre l’ex-hôtesse du cabaret de Sotenbori et Kiryu.

#37 : Souvenirs du chef

Disponibilité : Chapitre 14, avant de parler à l’agent de Daidoji

: Chapitre 14, avant de parler à l’agent de Daidoji Quartier : Quartier commercial

: Quartier commercial Lieu : Camp de sans-abri, sur Sakura River St. (sud)

: Camp de sans-abri, sur Sakura River St. (sud) Récompense : Corps +70, Invité Chef (Dondoko Island)

Cette mémoire est spéciale mais vous n’avez qu’à vous adresser au chef et à écouter son histoire.

#38 : Souvenirs d’Hamako

Disponibilité : Chapitre 8, après avoir accueilli Saeko dans l’équipe

: Chapitre 8, après avoir accueilli Saeko dans l’équipe Quartier : Quartier commercial

: Quartier commercial Lieu : À l’angle de Sunrise St. et du pont Sunrise

: À l’angle de Sunrise St. et du pont Sunrise Récompense : Corps +70, Invitée Hamako (Dondoko Island), Deux bonus d’éveil en fonction de vos choix

Cette mémoire est spéciale. Elle lance une conversation entre Kiryu et Hamako. Notez que vous aurez deux choix de réponses à faire, avec des bonus de personnalité pour Kiryu.

Choix #1 :

Il a peut-être dit que ça n’avait pas d’importance (Âme +30)

Pardon, mais c’est la première fois que j’en entends parler (Corps +30)

Il en a peut-être parlé, mais je ne m’en souviens pas (Technique +30)

Choix #2 :

Parfois, il vaut mieux tourner la page (Corps +30)

Il faut vivre et laisser vivre (Technique +30)

Personne ne vit sans avoir de regrets (Âme +30)

Une fois la conversation terminée, vous débloquer l’accès à la mémoire suivante. De plus Hamako rejoint la liste des invités pour Dondoko Island.

#39 : Souvenirs de Chau Ka Long

Disponibilité : Chapitre 8, après avoir accueilli Saeko dans l’équipe et vécu la mémoire d’un dragon #38

: Chapitre 8, après avoir accueilli Saeko dans l’équipe et vécu la mémoire d’un dragon #38 Quartier : Koreatown

: Koreatown Lieu : Sous le pont Kinka

: Sous le pont Kinka Récompense : Âme +70, Accès au magasin d’armes de Chau Ka Long

Cette mémoire est spéciale. En vous rendant sous le pont, vous croisez Chau Ka Long. Au fil de la discussion, celui-ci reconnait Kiryu et, voulant être un nouveau client, il est mis à l’épreuve par le marchand. Un combat se lance alors.

De niveau 32, Chau se bat avec une lance et utilise également des techniques coupantes, susceptibles d’infliger Saignement. Toutefois, il est faible face aux attaques électriques. Le Fouet voltaïque de Seonhee est donc plus que le bienvenu.

À la fin du combat, Kiryu souhaite que les deux conservent toujours leur identité cachée, malgré leur reconnaissance mutuelle. Pour avoir gagné le combat, vous pouvez désormais accéder au magasin de Chau Ka Long.

#40 : Souvenirs de Munan Suzuki

Disponibilité : Chapitre 8, après avoir passé la nuit à la suite du premier tour effectué au Survive Bar durant l’histoire

: Chapitre 8, après avoir passé la nuit à la suite du premier tour effectué au Survive Bar durant l’histoire Quartier : Parc Hamakita

: Parc Hamakita Lieu : Au nord, au bord de l’eau

: Au nord, au bord de l’eau Récompense : Technique +70, Invité Munan Suzuki (Dondoko Island)

Cette mémoire est spéciale. En vous approchant du repère vous avez l’impression qu’une secte participe un rituel. Il s’agit ni plus ni moins de Munan Suzuki ancien gourou du culte Munan Chohept Onast. Kiryu se met alors à discuter avec lui, et alors que le gourou tente d’expliquer son initiative, des punks débarquent. En réalité, Munan Suzuki se sert de ses vidéos pour faire de la prévention sur le danger des sectes.

Ne voulant rien savoir, les voyous lancent le combat. À part des attaques qui peuvent vous infliger Etourdissement, pas grand-chose à signaler. Sachez simplement que le niveau 40 est conseillé pour que le combat soit tranquille.

Une fois l’affrontement terminé, Munan Suzuki reconnait Kiryu, mais celui-ci s’en va plus loin après quelques mots évocateurs pour l’ancien gourou. Désormais ce dernier rejoint la liste des invités disponibles pour Dondoko Island.

Yokohama 3 (#41 à #50)

#41 : Souvenirs d’Amon

Disponibilité : Chapitre 8, automatiquement lancée durant l’histoire

: Chapitre 8, automatiquement lancée durant l’histoire Quartier : Restaurant Row

: Restaurant Row Lieu : Impasse sur Ijin St.

: Impasse sur Ijin St. Récompense : Corps +70, Déblocage de la Résurgence du dragon

Cette mémoire est un peu spéciale. Déclenchée durant l’histoire principale, Kiryu se rend à Restaurant Row. Il demande à Nanba et Seonhee de l’attendre et se présente seul au rendez-vous qui lui a été donné.

La personne qui l’a contacté se présente, et il ne s’agit de nul autre qu’Amon. Les membres du clan Amon sont des assassins très puissants et se sont toujours mesurés régulièrement à Kiryu, ce qui va à nouveau arriver. Les compagnons de notre héros, inquiets, le rejoignent, et le combat commence.

N’ayez pas peur, Jo Amon est au niveau 54 et va vous laminer. Ensuite, Amon va vouloir s’en prendre aux amis de Kiryu. Genou à terre, le Dragon de Dojima est tenace et compte les protéger à tout prix.

Un deuxième combat se lance dans la foulée où Kiryu débloque une nouvelle technique. Appelée Résurgence du dragon, et lorsque la jauge d’ardeur est pleine, elle permet à Kiryu de se libérer des chaînes du tour par tour et d’attaquer librement, comme dans les anciens épisodes jusqu’à Yakuza 6. Cette fois, c’est vous qui laminez Amon en profitant de cette nouvelle palette de coups.

Après le combat, Amon promet de réaffronter Kiryu, tandis que ce dernier remercie ses amis pour lui avoir donné cette force.

#42 : Souvenirs de Taichi

Disponibilité : Chapitre 8, automatiquement lancée durant l’histoire

: Chapitre 8, automatiquement lancée durant l’histoire Quartier : Quartier Rouge

: Quartier Rouge Lieu : Cabaret Rose Blossom, sur Romance St.

: Cabaret Rose Blossom, sur Romance St. Récompense : Âme +70, Invité Taichi (Dondoko Island)

Cette mémoire représente aussi le premier « lien de vie » de Kiryu. Après avoir fait vos retrouvailles avec Date, l’inspecteur se met en tête d’organiser des rendez-vous clandestins pour Kiryu, afin de voir ce que deviennent ses anciennes connaissances.

La première personne concerne Taichi, que Kiryu a connu quand il n’était qu’un enfant. Date donne rendez-vous à notre héros au cabaret Rose Blossom. Sur place, Taichi est là, prend du bon temps mais se fait embrouiller par d’autres clients. Le jeune homme au sol, Kiryu se sent obligé d’intervenir.

Un combat se lance dehors face à cinq Nuisibles ivres de niveau 30. Peu redoutables, ils lancent des attaques à base de gel pouvant vous enrhumer. Sitôt le combat terminé, Kiryu retourne à l’intérieur. Taichi est inconscient et Date va rester un peu avec lui.

Après une petite ellipse, Date et Kiryu finissent leur conversation au Harbor Light. Date va continuer à prendre des risques pour Kiryu puisse voir ses proches. À la fin du dialogue, Taichi rejoint la liste des invités potentiels de Dondoko Island.

#43 : Souvenirs de Date

Disponibilité : Chapitre 10, en allant voir Date après avoir reçu son coup de téléphone + avoir les trois stats d’éveil au niveau 3

: Chapitre 10, en allant voir Date après avoir reçu son coup de téléphone + avoir les trois stats d’éveil au niveau 3 Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : À l’intérieur du Harbor Light

: À l’intérieur du Harbor Light Récompense : Technique +70, Deux bonus d’éveil en fonction de vos choix

Cette mémoire représente aussi le deuxième « lien de vie » de Kiryu. Retrouvez Date à l’Harbor Light. L’inspecteur discute avec Kiryu et le tient au courant au sujet de Taichi, puis lui parle de Shun Akiyama, qui aurait disparu, et de bien d’autres personnes importantes du passé de Kiryu. Date veut poursuivre son objectif, permettre à notre héros d’avoir de leurs nouvelles. Deux choix doivent être pris durant la discussion avec, comme d’habitude, des effets différents sur la personnalité.

Choix #1 :

Bien sûr que j’aimerais savoir (Technique +30)

S’il a disparu, c’est que c’est grave (Âme +30)

J’ai confiance en Akiyama (Corps +30)

Choix #2 :

Parfois, il vaut mieux tourner la page (Corps +30)

Il faut vivre et laisser vivre (Âme +30)

Personne ne vit sans avoir de regrets (Technique +30)

À la fin de la conversation, Date se met donc en tête d’organiser une « rencontre » avec Kazuki et Yuya, hôtes du cabaret Stardust.

#44 : Souvenirs du Stardust

Disponibilité : Chapitre 10, en allant voir Date après avoir reçu son coup de téléphone + avoir les trois stats d’éveil au niveau 4 + mémoire 43

: Chapitre 10, en allant voir Date après avoir reçu son coup de téléphone + avoir les trois stats d’éveil au niveau 4 + mémoire 43 Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : À l’intérieur du Harbor Light

: À l’intérieur du Harbor Light Récompense : Âme +70, Acolyte Kazuki & Yuya, Invité Kazuki et Invité Yuya (Dondoko Island)

Cette mémoire représente aussi le troisième « lien de vie » de Kiryu. Retrouvez Date à l’Harbor Light et partez pour Kamurocho. Assistez simplement à la cinématique prenant place devant le Stardust, où l’on peut voir Kazuki et Yuya en action.

Observez ensuite la scène au New Serena où les deux compères discutent avec Date de Kiryu, tandis que celui-ci écoute discrètement les louanges qui lui sont adressées. De retour au Harbor Light, Kiryu confie avoir apprécié ce moment. Date continue de son côté à travailler sur d’autres rencontres.

À l’issue de ce lien de vie, Kazuki et Yuya rejoignent vos rangs en tant qu’Acolyte et invités potentiels pour Dondoko Island.

#45 : Souvenirs de la famille Hirose

Disponibilité : Chapitre 10, en allant voir Date après avoir reçu son coup de téléphone + avoir les trois stats d’éveil au niveau 5 + mémoire 44

: Chapitre 10, en allant voir Date après avoir reçu son coup de téléphone + avoir les trois stats d’éveil au niveau 5 + mémoire 44 Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : À l’intérieur du Harbor Light

: À l’intérieur du Harbor Light Récompense : Corps +70, Invité Tagashira et Invité Matsunaga (Dondoko Island)

Cette mémoire représente aussi le quatrième « lien de vie » de Kiryu. Retrouvez Date à l’Harbor Light. Celui-ci vous annonce que Tagashira et Matsunaga, de la famille Hirose, sont en ville, à Ijincho. Assistez simplement à la cinématique prenant place dans un bar, jusqu’à ce que la situation s’échauffe.

Vous faites désormais face à six yakuzas de niveau 34. La plupart ont des armes tranchantes donc gare au saignement.

De retour à l’Harbor Light avec les deux membres de la famille Hirose, tout le monde se remémore les événements passés, avec un Kiryu toujours incognito. À l’issue de ce lien de vie, Tagashira et Matsunaga rejoignent les potentiels invités pour Dondoko Island.

#46 : Souvenirs du Nakajima

Disponibilité : Chapitre 10, en allant voir Date après avoir reçu son coup de téléphone + avoir les trois stats d’éveil au niveau 6 + mémoire 45

: Chapitre 10, en allant voir Date après avoir reçu son coup de téléphone + avoir les trois stats d’éveil au niveau 6 + mémoire 45 Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : À l’intérieur du Harbor Light

: À l’intérieur du Harbor Light Récompense : Technique +70, Invité Chef Nakajima (Dondoko Island)

Cette mémoire représente aussi le cinquième « lien de vie » de Kiryu. Retrouvez Date à l’Harbor Light. Celui-ci vous annonce que le chef Nakajima de Nagasu Taxi est en ville. Assistez simplement à la cinématique prenant place dans un bar.

Une fois encore, la rencontre clandestine a fait du bien à Kiryu, et au terme de ce lien de vie, Chef Nakajima rejoint le rang des invités potentiels pour Dondoko Island.

#47 : Souvenirs de Sayama

Disponibilité : Chapitre 10, en allant voir Date après avoir reçu son coup de téléphone + avoir les trois stats d’éveil au niveau 7 + mémoire 46

: Chapitre 10, en allant voir Date après avoir reçu son coup de téléphone + avoir les trois stats d’éveil au niveau 7 + mémoire 46 Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : À l’intérieur du Harbor Light

: À l’intérieur du Harbor Light Récompense : Âme +70, Acolyte Kaoru Sayama, Invitée Kaoru Sayama (Dondoko Island)

Cette mémoire représente aussi le sixième « lien de vie » de Kiryu. Retrouvez Date à l’Harbor Light. Celui-ci vous propose d’aller voir Kaoru Sayama, un grand amour de Kiryu. Assistez simplement à la cinématique prenant place dans un café, avec une fois encore un Kiryu incognito et assez en retrait.

De retour au Harbor Light, Kiryu est une nouvelle fois reconnaissant et Kaoru Sayama fait désormais partie de vos Acolytes et des invités potentiels pour Dondoko Island.

#48 : Souvenirs d’Akiyama

Disponibilité : Chapitre 12, en allant voir Date après avoir reçu son coup de téléphone + avoir les trois stats d’éveil au niveau 8 + mémoire 47

: Chapitre 12, en allant voir Date après avoir reçu son coup de téléphone + avoir les trois stats d’éveil au niveau 8 + mémoire 47 Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : À l’intérieur du Harbor Light

: À l’intérieur du Harbor Light Récompense : Technique +70, Acolyte Shun Akiyama

Cette mémoire représente aussi le septième « lien de vie » de Kiryu. Retrouvez Date à l’Harbor Light. Cette fois, cela concerne Akiyama, qui serait de retour au Japon. Mais au fil de la conversation, Kiryu sent que l’ambiance est trop calme.

Pas manqué, dehors un groupe d’hommes masqués vous attendait, ce qui lance un combat. Il y en a sept de niveau 40, dont un doit voir sa posture de garde brisée et la plupart utilise des attaques tranchantes. Certains sont vulnérables à l’électricité et/ou aux attaques à distance.

Une fois le combat terminé, Akiyama se montre. Après des retrouvailles et une discussion à l’intérieur du Harbor Light, Shun Akiyama rejoint les rangs de vos Acolytes.

#49 : Souvenirs d’Haruka

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir reçu un coup de téléphone de Date + avoir les trois stats d’éveil au niveau 9 + mémoire 48

: Chapitre 12, après avoir reçu un coup de téléphone de Date + avoir les trois stats d’éveil au niveau 9 + mémoire 48 Quartier : Quartier des bars

: Quartier des bars Lieu : À l’intérieur du Harbor Light

: À l’intérieur du Harbor Light Récompense : Corps +70, Acolyte Makoto Date, Invité Kiryu (2016) (Dondoko Island), Costumes pour Kiryu

Cette mémoire représente aussi le dernier « lien de vie » de Kiryu. Peu importe où vous vous trouverez, dès lors que vous aurez un éveil global de niveau 9, et que vous avez complété les autres liens de vie, Date vous téléphone et vous demande dans la foulée si vous êtes disponible pour un ultime rendez-vous.

Soyez sûr d’être à fond côté HP et MP car les événements vont s’enchainer en choisissant « Je suis prêt ». Vous pouvez refuser et redéclencher plus tard la mémoire comme d’habitude au Harbor Light. Une fois prêt, Kiryu part direction Kamurocho et le New Serena.

Là-bas, Haruka et Haruto discutent avec Akiyama de Kiryu. Notre héros, juste derrière la porte, se refuse à entrer et assiste à toute la conversation.

En sortant, des agents de Daidoji le cueillent et lui révèlent s’être occupé de Date, à cause des rendez-vous clandestins. En allant à sa rencontre, l’inspecteur est effectivement bien amoché. Pour leur faire payer, Kiryu se lance dans un combat contre les agents de la faction.

De niveau 44, ils sont cinq et tous équipés d’arme à feu. Ils peuvent aussi jeter des grenades incendiaires dont attention à ne pas être brûlé. Il arrive aussi qu’ils se soignent mutuellement avec des Staminan. Pour vous aider, gardez un œil sur les armes à feu disposés sur le sol. Un coup de lance-roquettes bien placé ne sera pas du luxe.

Une fois le combat terminé, Kiryu renouvelle son accord avec la faction Daidoji, emmène Date se faire soigner, puis poursuit la conversation avec lui au Harbor Light. L’inspecteur est bien décidé à convaincre Kiryu de vivre, et ce dernier lui remercie pour tout ce qu’il a fait.

Au terme de la cinématique, Makoto Date rejoint la liste des Acolytes, et Kazuma Kiryu (2016) rejoint celle des invités potentiels de Dondoko Island.

#50 : Souvenirs de Hanawa

Disponibilité : Chapitre 10, automatiquement déclenchée durant l’histoire

: Chapitre 10, automatiquement déclenchée durant l’histoire Quartier : Quartier rouge

: Quartier rouge Lieu : Sur Romance St.

: Sur Romance St. Récompense : Âme +70

Toutes les mémoires d’un dragon de Kamurocho (Tokyo)

Kamurocho 1 (#1 à #20)

#1 : Un homme nommé Makoto Date

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Sur Showa St.

: Sur Showa St. Récompense : Technique +50

#2 : Un homme nommé Masayoshi Tanimura

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Dans une petite impasse au niveau de Senryo Ave. (nord)

: Dans une petite impasse au niveau de Senryo Ave. (nord) Récompense : Âme +50

#3 : Un homme nommé Ryuji Goda

Disponibilité : Dès le départ + avoir battu le gardien de ville Nv.42 près du repère

: Dès le départ + avoir battu le gardien de ville Nv.42 près du repère Lieu : Au nord-est du quartier des hôtels

: Au nord-est du quartier des hôtels Récompense : Corps +50

#4 : Un homme nommé Yuta Usami

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Au sud du quartier fermé de Little Asia

: Au sud du quartier fermé de Little Asia Récompense : Technique +50

#5 : Un homme nommé Daigo Dojima

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir combattu le trio légendaire

: Chapitre 12, après avoir combattu le trio légendaire Lieu : Devant le Kyushu No. 1 Star, sur Pink Alley

: Devant le Kyushu No. 1 Star, sur Pink Alley Récompense : Âme +50

#6 : Le prêteur mystérieux

Disponibilité : Chapitre 12, à votre passage durant l’histoire principale

: Chapitre 12, à votre passage durant l’histoire principale Lieu : Au troisième étage de l’escalier de service de New Serena Alley

: Au troisième étage de l’escalier de service de New Serena Alley Récompense : Corps +50

#7 : Un passage vers un autre monde

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À l’est de Park Blvd.

: À l’est de Park Blvd. Récompense : Corps +50

#8 : Sous la vapeur

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À l’ouest de Park Blvd.

: À l’ouest de Park Blvd. Récompense : Âme +50

#9 : Renaissance

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À l’est de New Serena Alley, sur Tenkaichi St.

: À l’est de New Serena Alley, sur Tenkaichi St. Récompense : Technique +50

#10 : Formation sur le tas

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À l’intérieur du Alps Café sur Nakamichi St.

: À l’intérieur du Alps Café sur Nakamichi St. Récompense : Technique +50

#11 : Tout ce qu’il vous faut au même endroit

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À l’intérieur de la boutique Ebisu Kamurocho sur Nakamichi Alley

: À l’intérieur de la boutique Ebisu Kamurocho sur Nakamichi Alley Récompense : Âme +50

#12 : La tête lourde qui portait la couronne

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Non loin de l’arrêt de taxi sur Theater Ave.

: Non loin de l’arrêt de taxi sur Theater Ave. Récompense : Corps +50

#13 : En tant que mère

Disponibilité : Dès le départ + avoir battu le gardien de ville Nv.34 près du repère

: Dès le départ + avoir battu le gardien de ville Nv.34 près du repère Lieu : Au niveau d’un cul-de-sac de Senryo Ave.

: Au niveau d’un cul-de-sac de Senryo Ave. Récompense : Âme +50

#14 : Le monde inconnu

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : En plein Senryo Ave.

: En plein Senryo Ave. Récompense : Technique +50

#15 : Une légende du passé

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Sur Tenkaichi St.

: Sur Tenkaichi St. Récompense : Âme +50

#16 : Une légende pour l’avenir

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Au sud de Nakamichi Alley

: Au sud de Nakamichi Alley Récompense : Corps +50

#17 : Rien que de bons souvenirs

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Au sein du quartier des hôtels

: Au sein du quartier des hôtels Récompense : Technique +50

#18 : Au sommet de la ville

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Au pied de la Millenium Tower

: Au pied de la Millenium Tower Récompense : Corps +50

#19 : Le lieu de notre première rencontre

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Quartier : En face du restaurant Bantam

: En face du restaurant Bantam Récompense : Technique +50

#20 : Le portail du commencement

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À côté du taxi de l’entrée de Tenkaichi St.

: À côté du taxi de l’entrée de Tenkaichi St. Récompense : Corps +50

Kamurocho 2 (#21 à #40)

#21 : Un homme nommé Shinji Tanaka

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À l’angle de Senryo Ave. (nord) et Taihei Blvd. (est)

: À l’angle de Senryo Ave. (nord) et Taihei Blvd. (est) Récompense : Âme +50

#22 : Un havre de tranquillité

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À l’est de New Serena Alley, sur Tenkaichi St.

: À l’est de New Serena Alley, sur Tenkaichi St. Récompense : Technique +50

#23 : L’endroit idéal pour se battre

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Dans la New Serena Alley

: Dans la New Serena Alley Récompense : Technique +50

#24 : Le labyrinthe à Kamurocho

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À l’intérieur du Champion District

: À l’intérieur du Champion District Récompense : Corps +50

#25 : On ne sait jamais à quoi s’attendre…

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Devant le Yoshida Batting Center

: Devant le Yoshida Batting Center Récompense : Âme +50

#26 : Un homme appelé Tatsuro Shinada

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Toit du Yoshida Batting Center

: Toit du Yoshida Batting Center Récompense : Corps +50

Pour cette mémoire, partez de l’entrée est du Yoshida Batting Center, et grimpez l’escalier à droite de cette entrée. Suivez le chemin jusqu’à arriver au niveau de l’enseigne du centre de baseball, où se trouve la mémoire.

#27 : Souvenirs d’un anneau

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À l’intérieur du magasin Le Marché sur Showa St. (est)

: À l’intérieur du magasin Le Marché sur Showa St. (est) Récompense : Âme +50

#28 : Profondeurs dédalesques

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Au parc pour enfants

: Au parc pour enfants Récompense : Âme +50

#29 : La ville aujourd’hui

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : En plein milieu du Theater Square

: En plein milieu du Theater Square Récompense : Corps +50

#30 : Le terrain vague

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Dans un petit cul-de-sac sur Shichifuku St.

: Dans un petit cul-de-sac sur Shichifuku St. Récompense : Corps +50

#31 : Un homme nommé Goro Majima

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À l’intérieur du Yoshida Batting Center, dans le couloir sud

: À l’intérieur du Yoshida Batting Center, dans le couloir sud Récompense : Technique +50

#32 : Un ramen surprenant

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À l’intérieur du Kyushu No. 1 Star, au niveau de Pink Alley

: À l’intérieur du Kyushu No. 1 Star, au niveau de Pink Alley Récompense : Corps +50

#33 : Le tatoueur légendaire

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : Dans l’allée étroite Pink Alley

: Dans l’allée étroite Pink Alley Récompense : Âme +50

#34 : Rêves d’une autre vie : l’apocalypse

Disponibilité : Dès le départ

: Dès le départ Lieu : À l’angle de Taihei Blvd et Nakamichi St.

: À l’angle de Taihei Blvd et Nakamichi St. Récompense : Corps +50

#35 : Souvenirs de Pocket Circuit

Disponibilité : Chapitre 8, après avoir passé la nuit à la suite du premier tour effectué au Survive Bar durant l’histoire

: Chapitre 8, après avoir passé la nuit à la suite du premier tour effectué au Survive Bar durant l’histoire Lieu : Devant le parc pour enfants

: Devant le parc pour enfants Récompense : Corps +70, Acolyte Pocket Circuit Fighter, Invité Pocket Circuit Fighter (Dondoko Island)

Cette mémoire est spéciale. Rendez-vous au parc pour enfants pour revivre des souvenirs au sujet du Pocket Circuit, un ancien mini-jeu de la saga avec des petites voitures. Kiryu croise la route de Fighter Muranaka, employé de la Pocket Circuit Company, qui a des soucis. Après une petite discussion, le trentenaire repart motivé à devenir un très bon Fighter.

L’histoire continue au Public Park Three, au sud de Kamurocho. Là-bas, deux vauriens s’en prennent aux voiturettes d’enfants. Muranaka débarque et s’interpose. Les enfants s’enfuient mais le Fighter est frappé puis s’évanouit. Kiryu arrive alors et décide de coller une raclée aux deux voyous.

Tous deux au niveau 32, vous n’aurez pas trop de problème en étant a minima au même niveau. Pensez juste à briser la garde de l’un des deux voyous avec le style bestial de Kiryu ou tout autre compétence de prise.

Une fois le combat terminé, Muranaka devient un héros pour les enfants et leur relation repart de plus belle. C’est alors que le PDG de la Pocket Circuit Company débarque pour féliciter Fighter. Kiryu le reconnait, c’est celui avec qui il avait couru il y a des années. Notre héros espionne la conversation et voit que son vieil ami aimerait le revoir un de ces quatre, autour d’une petite course… La quête à son terme, Pocket Circuit Fighter rejoint le rang des Acolytes et des invités pour Dondoko Island.

#36 : Souvenirs de la clinique d’Emoto

Disponibilité : Chapitre 8, après avoir passé la nuit à la suite du premier tour effectué au Survive Bar durant l’histoire

: Chapitre 8, après avoir passé la nuit à la suite du premier tour effectué au Survive Bar durant l’histoire Lieu : Au nord de Tenkaichi St.

: Au nord de Tenkaichi St. Récompense : Corps +70

Cette mémoire est spéciale mais vous n’avez rien de particulier à faire. Arrivé au repère, suivez simplement les dialogues jusqu’à retrouver le Dr Emoto à sa clinique.

#37 : Souvenirs d’Ono Michio

Disponibilité : Chapitre 12, automatiquement déclenchée lors de votre virée à Kamurocho

: Chapitre 12, automatiquement déclenchée lors de votre virée à Kamurocho Lieu : Sur Nakamichi St.

: Sur Nakamichi St. Récompense : Technique +70, Porte-clés Ono Michio

Cette mémoire est spéciale et se lance toute seule alors que vous vous rendez à l’objectif principal. Une jeune fille, Miki, vous bouscule en rejoignant son amie Shizuko. Celle-ci arbore un porte-clés de la mascotte Ono Michio, ce qui lui rappelle une petite fille qu’il a rencontré il y a quelques années… Kiryu décide de la suivre, pensant qu’elle se dirige vers un danger.

Allez sur Pink Street. Pas manqué, des voyous s’en prennent à Shizuko. Kiryu arrive à temps et les fait fuir.

Il est reconnu par la jeune fille, avec qui il va prendre un café histoire de prendre de ses nouvelles. En repartant, les voyous reviennent, et plus nombreux. Une bouchée pour Kiryu, qui compte bien protéger Shizuko.

De niveau 36, les six voyous ne vont pas vous poser trop de problème, surtout si vous avez effectué quelques à-côtés et avez vos intrigues secondaires à jour.

À l’issue du combat, Shizuko vous remercie et vous offre un porte-clés Ono Michio. Les adieux s’effectuent avec une ultime référence à la mascotte d’Onomichi.

#38 : Souvenirs de Komaki

Disponibilité : Chapitre 8, après avoir passé la nuit à la suite du premier tour effectué au Survive Bar durant l’histoire

: Chapitre 8, après avoir passé la nuit à la suite du premier tour effectué au Survive Bar durant l’histoire Lieu : Dans une impasse au sud-est du Champion District

: Dans une impasse au sud-est du Champion District Récompense : Corps +70

Cette mémoire est spéciale. En approchant du repère, des voyous vous lancent un combat. De niveau 38, ils portent des armes contondantes mais ne devraient pas trop vous inquiéter. À la fin du combat, Satoru Komaki se présente face à Kiryu. Le vieil instructeur d’arts martiaux de Kiryu veut « boucler la boucle » avec un dernier duel face à son ancien apprenti.

Avant d’accepter soyez sûr d’être au moins niveau 38. Quelques niveaux de plus ne sont pas de refus pour être un peu plus tranquille. La raison à cela, c’est vous vous battez en un contre un. Komaki utilise des enchaînements pieds-poings plutôt puissants. Comptez pourquoi pas sur un Acolyte capable de combattre à vos côtés et n’hésitez pas à utilisez les plots et autres objets autour de vous pour frapper un peu plus fort, voire provoquer des brûlures selon l’objet.

À la suite du combat et après une démonstration de respect entre les deux hommes, ils se quittent pour de bon. Sotaro Komaki rejoint par ailleurs la liste des Acolytes.

#39 : Souvenirs de Koyuki

Disponibilité : Chapitre 12, automatiquement déclenchée lors de votre virée à Kamurocho, après la mémoire #37

: Chapitre 12, automatiquement déclenchée lors de votre virée à Kamurocho, après la mémoire #37 Lieu : Près de la borne Oka de Shichifuku St.

: Près de la borne Oka de Shichifuku St. Récompense : Âme +70

Cette mémoire est spéciale. Kiryu retrouve Koyuki, une hôtesse avec qui il a travaillé à Sotenbori. À peine les retrouvailles et une interrogation sur l’ouverture d’un nouveau cabaret, un homme d’un club rival vient déranger, ce qui amène finalement un combat.

Tout seul face à vous, et de niveau 36 qui plus est, l’employé ne fera pas un pli. N’hésitez pas à lui asséner un coup de bicyclette ou d’enseigne bien placé.

Une fois le combat terminé, Koyuki invite notre héro à prendre le thé à l’intérieur et lui explique son projet avec le Four Shine. Elle aurait besoin de son ex-partenaire Yuki mais elle gère désormais un restaurant. Kiryu risque certainement de devoir lui faire un petit coucou…

#40 : Souvenirs de Four Shine

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir vécu les mémoires d’un dragon #39 de Kamurocho et #36 de Ijincho

: Chapitre 12, après avoir vécu les mémoires d’un dragon #39 de Kamurocho et #36 de Ijincho Lieu : Près de la borne Oka de Shichifuku St.

: Près de la borne Oka de Shichifuku St. Récompense : Technique +70, Acolyte Yuki & Koyuki, Invitée Yuki et Invité Koyuki (Dondoko Island)

Cette mémoire est spéciale. Approchez-vous de Yuki et parlez-lui. Après quelques phrases échangées, des membres du Club Rival reviennent casser les pieds.

Se lance un combat contre ces trois gusses Nv. 40. Usez sans limite des vélos scooters et autres plots. Attention quand même au fait de pouvoir être charmé par l’un des trois, mais globalement, pas trop de souci à noter.

Le combat terminé, Yuki rejoint Koyaki pour retravailler avec elle au cabaret. Les retrouvailles sont chaleureuses et les jeunes femmes se mettent sur leur 31 pour l’occasion.

Arrive ensuite Saeko pour donner un coup de main à l’inauguration, avant que ce soit carrément Kiryu qui enfile costume pour lancer comme il se doit l’ouverture du Four Shine.

À l’issue de la soirée, qui est un véritable succès, Yuki & Koyuki rejoignent la liste des Acolytes ainsi que celle des invités potentiels de Dondoko Island.

Retrouvez la page récapitulative de tout ce qu’il faut savoir ainsi que tous nos guides sur Like a Dragon Infinite Wealth.