Informations de l'intrigue :

Disponibilité : Faisable dès le début du chapitre 4, après avoir terminé les intrigues secondaires « En quête de réalisme » et « Balade avec un samouraï«

: Faisable dès le début du chapitre 4, après avoir terminé les intrigues secondaires « En quête de réalisme » et « Balade avec un samouraï« Lieu : Hawaï, Quartier : Centre-ville, Rue : Sunset Park

: Hawaï, : Centre-ville, : Sunset Park Combat : Non

: Non Récompense : Intelligence +20 (Bonus), Lance-roquettes modifié

Parlez à James et tournez une nouvelle scène pour Kashiwa

En vous approchant du repère de mission à Sunset Park, vous tombez sur une vieille connaissance. Il s’agit de James, le réalisateur qui avait importuné Nathan au cours de la quête secondaire « Balade avec un samouraï ». Parlez-lui et vous comprendrez que James s’est (très légèrement) adouci et qu’il cherche à faire un film prenant avec des effets numériques dernier cri. Malheureusement, il manque quelque chose selon lui. Ichiban pense alors au réalisateur rencontré au cours de la quête « En quête de réalisme ».

Choisissez « Bony Kashiwa », au moment où notre héros réfléchit, afin d’obtenir un bonus de +20 en Intelligence. Au téléphone, Kashiwa accepte de venir vous voir. Le réalisateur vous rejoint et il se trouve qu’entre lui et James le courant passe très bien puisque les deux sont fans l’un de l’autre. Prêts à travailler ensemble, vous pouvez les accompagner directement ou bien les rejoindre plus tard, quand vous serez prêts. Quoi qu’il arrive, la suite de l’intrigue se passe au sud de Riverside Walk, à Aloha Bridge.

Cette fois, il ne s’agit plus de slalomer entre des voitures, mais entre des camions, rien que ça. Pour le reste, les conditions sont identiques. Vous disposez de 40 secondes et de 3 vies pour slalomer avec le joystick entre les poids lourds et réaliser une prise légendaire.

En cas de réussite, Kashiwa et James sont aux anges, et finissent par tisser un lien artistique complémentaire des plus enrichissants. En guise de récompense, vous recevez un Lance-roquettes modifié. Cette fois c’est sûr : Ichiban arrête le cinéma.

