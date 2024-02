Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Faisable à partir du chapitre 3, après avoir parlé à Jeff à son stand de tacos

Lieu : Hawaï, Quartier : Aloha Beach (ouest)

: Hawaï, : Aloha Beach (ouest) Combat : Oui, contre 2 Pro de la drague Niv.9 et contre 4 Homme menaçant Niv.9

: Oui, contre 2 Pro de la drague Niv.9 et contre 4 Homme menaçant Niv.9 Récompense : Bonbons jaunes vifs x2, Acolyte Nathan, Confiance en soi +20 et Gentillesse +20 (Bonus)

Secourez une jeune femme et rencontrez Nathan

Avant toute chose, sachez qu’en vous aventurant dans cette zone, il est possible de tomber sur des adversaires de niveau 22. Si vous décidez de vous occuper de cette quête dès qu’elle est disponible, vous serez clairement en danger face à ces ennemis. Prudence et slalomez en dehors des cônes de vision si vous prenez le risque.

En s’approchant du repère de mission, Ichiban souhaite se détendre en allant piquer une tête. Non loin de lui, une jeune femme se fait embêter par deux lourdauds. Sans plus tarder, il décide de la secourir. Un combat se lance contre deux Pro de la drague Niv.9. Autant dire que vous n’en ferez qu’une bouchée quoi qu’il arrive.

Votre victoire attire l’attention d’un homme visiblement très joyeux. Il clame rapidement son amour pour le Japon et tout ce qui gravite autour, en débitant un franponais des plus délicieux. Prénommé Nathan, ce passionné travaille pour une télé locale et prépare une émission mettant en valeur le Japon, par l’intermédiaire de ses touristes présents à Hawaï. Ichiban est un profil tout trouvé pour Nathan. Acceptez donc de participer à cette émission.

Participez à l’émission de Nathan

Nathan vous présente le concept, assez simple : profiter de ses escapades à travers Hawaï et « faire ressortir son âme japonaise », tout en étant filmé par les équipes. À partir de là, vous allez vous retrouver dans différentes situations, avec un choix à faire. Vous l’avez compris, il va falloir coller le plus possible à l’esprit japonais en réalisant ce choix. C’est parti pour la première scène.

Vous voici à un food truck avec trois plats devant vous. Un mahi-mahi, un porc kalua, et un bol de riz . Bien que les plats hawaïens soient emballants, choisissez « Du riz et du millet ?« . L’équipe de tournage sera ravie, et vous obtiendrez un bonus de +20 en Confiance en soi. Passons à la deuxième mise en situation.

Cette fois, après un dialogue touchant sur le passé de Nathan, il se met à tomber des cordes. Nathan a tout prévu, et vous laisse le choix entre un parapluie et un fukaamigasa, un chapeau japonais. Choisissez « … Le chapeau. » et vous recevrez cette fois un bonus de +20 en Gentillesse. Plus qu’une étape désormais.

Arrivé dans un bar, Ichiban va être confronté à une jeune femme dans le cadre d’un match de fléchettes. Ici il faut choisir ses projectiles pour la partie à venir. Choisissez bien « Shuriken » et assistez à l’échec total d’Ichiban, ainsi qu’à une punition disproportionnée à laquelle notre héros va échapper.

Nathan compte vous emmener enfin au bord de l’eau lorsqu’une vieille connaissance à lui vient chercher des noises. Prénommé James, il ne tarde pas à rabaisser Nathan au point de s’en prendre à lui physiquement. Ichiban s’interpose, ce qui lance un combat contre 4 Homme menaçant Niv.9.

Vu le nombre d’ennemis, essayez autant que possible de réaliser des dégâts à la chaîne en orientant la flèche vers un voire plusieurs ennemis à chaque coup. James détient légèrement de vie en plus que les autres, mais le combat ne sera pas un problème.

Une fois le derrière de James botté, Nathan remercie Ichiban pour son sauvetage et pour la manière dont il vient de l’inspirer. En guise de récompense, le réalisateur vous offre deux Bonbons vis jaunes, et rejoint le rang des Acolytes joignables en combat.

