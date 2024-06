Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Avoir terminé « Le véritable affrontement final »

: Avoir terminé « Le véritable affrontement final » Lieu : Hawaï, Quartier : Quai des affréteurs, Rue : Quais

: Hawaï, : Quai des affréteurs, : Quais Niveau conseillé : 43

: 43 Récompense : Protège-dents du Grand lutteur, Acolyte Asakura

Ultime réunion avec Asakura

Dès lors que vous rejoignez Asakura et que vous lui adressez la parole, un inquiétant quiproquo se révèle. Il semble que quelqu’un ait organisé cette énième rencontre entre Kasuga et Asakura. Pas manqué, Yoshida et sa bande les ont rassemblé pour les tabasser tout en filmant. Et puisqu’ils sont lâches, ils ont amené avec eux des armes ainsi que des pistolets. Asakura est d’ailleurs touché mais se sent prêt à combattre à vos côtés pour leur filer une raclée.

Pas mal de voyous sont à battre mais avec Asakura en soutien, les événements devraient se dérouler sans trop de difficulté. Asakura agit de manière autonome, en choisissant ses attaques et ses cibles tout seul. On commence avec six premiers ennemis à battre. Privilégiez les attaques de zone pour faire un maximum de ménage rapidement. La première vague sera rapidement éteinte.

Faites de même avec la deuxième qui arrive juste après. Là encore, six ennemis sans compétence particulière, mais qu’il vaut mieux tabasser rapidement afin de ne pas prendre trop de coups à chaque tour.

Enfin, dernière vague, et là Yoshida rejoint la fête avec ses deux associés.. Asakura lance automatiquement la compétence de groupe Hospitalité urbaine. Admirez l’enchaînement synchronisé de nos deux compères qui, sans faire trop de dégâts, est plutôt sympathique à voir.

À part des barres de vie un peu plus longues, Yoshi et sa bande ne vous causeront pas plus de problème que les voyous précédents. Takuma vous attaque juste avec son pistolet et Sasaki peut essayer de vous charmer. Yoshida essaiera quand à lui de réduire vos stats avec Non merci. À l’issue du combat, Yoshida et ses collègues sont arrêtés par la police.

Asakura peut alors repartir au Japon et recommencer ses activité de combattant et créateur de contenu à partir de zéro. Il vous quitte en vous offrant un protège-dents du Grand lutteur et vous rejoint en tant qu’Acolyte. La quête se clôt sur ce qui n’est peut-être qu’un au revoir.

