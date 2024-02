Anaconda Escape – Like a Dragon Infinite Wealth

Informations de l’intrigue :

Disponibilité : Faisable dès le début du chapitre 4

: Faisable dès le début du chapitre 4 Lieu : Hawaï, Quartier : Anaconda Shopping Center, 1er étage

: Hawaï, : Anaconda Shopping Center, 1er étage Combat : Oui, contre un/des ennemis Nv.12, mais liés au mini-jeu donc anecdotiques

: Oui, contre un/des ennemis Nv.12, mais liés au mini-jeu donc anecdotiques Récompense : x1 Eau divine, x1 Poke Bowl d’ahi, x2 Assiette en argent + x1 Clé de coffre (en cas de score maximal au mini-jeu)

Participez à Anaconda Escape

En vous approchant du marqueur de mission, un employé d’une équipe de tournage vous informe qu’un épisode de la fameuse émission Anaconda Escape va être tourné. L’émission consistant à réserver le centre commercial pour en faire un escape game, ceci explique l’effervescence actuelle.

Manque de bol, l’équipe ne peut plus compter sur le candidat choisi pour réaliser l’épisode du jour. Bien entendu, Kasuga remplit les conditions parfaites pour remplacer le candidat. Acceptez de participer à l’émission dont voici les règles.

Vous devez vous enfuir du premier étage de l’Anaconda Shopping Center en l’espace de 6 minutes. Seulement, l’étage est truffé de figurants destinés à vous retarder en vous attaquant lorsque vous passez trop près d’eux. Se faire attraper par un coureur garantit une perte de 20 secondes sur le chrono, qui peut monter jusqu’à 40 secondes en cas de défaite durant le combat. Les ennemis sont de niveau 12 et ne représentent aucun danger, mais participer à trop de combats peut rendre la victoire un peu plus délicate.

De plus, des petits objectifs annexes sont disséminés un peu partout, ce qui vous donne des points et confère parfois des récompenses lorsqu’ils sont menés à bien. Les ordinateurs portables proposent un quiz, et des containers renferment des lots. Ils doivent être ouverts avec des clés ou des mots de passe récupérés dans le décor ou grâce aux ordis. Obtenir l’intégralité des points via ces objectifs délivre une récompense ultime attribuée en fin de mission. Nous vous proposons donc le routing complet pour tout avoir.

Dès le départ, allez vers la droite, un premier ordinateur portable vous attend. Répondez « Vrai » à la question posée et vous gagnerez un point. Repartez en direction de la sortie jusqu’à arriver au carrefour de l’étage.

À gauche (au nord), un nouvel ordinateur portable, et à droite (au sud), un container rouge. Commencez par la gauche et répondez « Un chapelier » à la question posée par l’ordinateur. Vous obtenez le mot de passe du container : 8931. Allez à l’opposé et ouvrez le container. Vous obtenez trois points ainsi qu’une Eau divine. Repartez vers la sortie.

Face à la série de quatre massifs végétaux devant vous, arrêtez-vous au niveau du troisième. Vous ramassez une clé bleue. Continuez et vous arriverez dans une zone assez dense, et pour cause, c’est la dernière étape avant la sortie. Longez le mur de droite (sud) et allez ouvrir le container bleu. Vous récupérez deux points ainsi qu’un Poke Bowl d’ahi.

Vous n’avez plus qu’à franchir les escalators pour terminer et réussir l’escape game. Sachez que nous avons terminé l’épreuve avec un chrono de 2:44 en ayant participé à trois combats. L’erreur est donc assez largement permise au sujet des combats.

Une fois en bas, vous êtes félicité par toutes l’équipe et, vu que vous avez récupéré tout ce qui était récupérable, le producteur vous offre deux Assiette en argent ainsi qu’une Clé de coffre. La quête est terminée et l’équipe de tournage peut maintenant envisager la suite avec un autre candidat, quoique…

La prochaine intrigue secondaire s’intitule «En quête de réalisme» et n’hésitez pas à consulter les autres quêtes annexes regroupées au sein de notre article dédié.

Retrouvez la page récapitulative de tout ce qu’il faut savoir ainsi que tous nos guides sur Like a Dragon Infinite Wealth.