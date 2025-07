EA Sports FC 26 dévoile son premier trailer avec deux jouabilités différentes, voici les nouveautés attendues pour le jeu de football

Deux gameplay seront proposés

Un peu de spectacle, quelques images cinématiques d’entrée de jeu, mais aussi quelques aperçus de gameplay. Cette première bande-annonce donne le ton, et il est vrai que cela faisait un moment que l’éditeur californien ne nous avait pas concocté un trailer aussi sympathique pour l’annonce d’une énième jeu de foot. Bien entendu, c’est sur les détails qu’il faut s’attarder puisque la première nouveauté et pas des moindres : on aura le choix du type de gameplay.

Plus concrètement, EA nous tease une fonctionnalité qui nous permettra d’opter soit pour une « jouabilité compétitive » soit pour une « jouabilité réaliste ». On pense par exemple à la vitesse de jeu souvent pointée du doigt. Avec le gameplay authentique, les développeurs veulent davantage coller à la réalité (même si l’on imagine que l’on sera toujours sur une tendance arcade, comme l’a toujours fait la série). Voici la description officielle :

« FC 26 introduit deux nouvelles présélections de jouabilité, chacune conçue pour une façon différente de jouer. Jouabilité compétitive est ajustée pour l’action en tête-à-tête dans Ultimate Team et Clubs, avec des passes plus rapides, des rebonds de gardien et de gardienne plus intelligents et un contrôle plus direct, tandis que Jouabilité réaliste apporte une sensation fidèle au football pour des modes comme Carrière, avec des défenseurs et défensives qui respectent davantage leur poste, des taux de réussite des corners réalistes, des mêlées devant le but vivantes, et plus encore. »

Des gardiens améliorés, enfin ?

Quelques avancées sont également survolées, avec de meilleures animations de joueurs et joueuses, une agilité améliorée, des dribles qui semblent plus fluides, davantage de mouvements techniques et signatures et on en passe. On notera aussi la promesse de gardiens plus à l’aise, notamment pour jauger les interceptions et les face-à-face ; ce que l’on attendra de jauger manette en main tant ils étaient souvent délaissés. Mais l’envie est là, et on apprécie.

A priori, le mode FUT apportera « une nouvelle manière » de faire la compétition, qui « mettront vos compétences à l’épreuve avec jusqu’à quatre tours de phases éliminatoires, tandis que les événements Live ajoutent plus de variété avec des compétitions à thème et du contenu tout au long de la saison ». Un nouveau système de primes sera aussi proposé. De leur côté, les carrières manager et pro se peaufineront, avec le Marché de managers qui verra les tactiques d’équipe se transformer au fil du temps. Le mode club reviendra également, avec quelques changements aussi. Les modes seront comme toujours présentés au compte-goutte dans les prochaines semaines.

Quand sortira EA Sports FC 26 ?

Le coup d’envoi sera donné à l’habituelle période de la rentrée : EA Sports FC 26 sortira le 26 septembre 2025 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2. Les joueurs et joueuses qui précommanderont l’édition Ultimate pourront y jouer avec une certaine avance, dès le 19 septembre. Pour rappel, Jude Bellingham et Jamal Musiala seront les stars de la jaquette, tandis que Zlatan Ibrahimović sera à l’honneur de l’édition Ultimate.