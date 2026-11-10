Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou pour la personne à qui vous souhaitez l’offrir.

Le budget compte d’autant plus que les prix ont nettement augmenté en 2026, sur fond de flambée du coût de la mémoire : 100 € de plus sur toutes les PS5 en avril, 150 à 200 € de plus sur les Xbox Series en août, 30 € de plus sur la Switch 2 en septembre, et plus de 200 € de plus sur le Steam Deck OLED dès la fin mai.

Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou de combler la personne à qui vous comptez l’offrir, et où vous la procurer au meilleur prix.

Guide d’achat mis à jour le 10 novembre 2026

Notre top 3 des meilleures consoles de jeux

Meilleur choix : la Nintendo Switch 2, console hybride qui plaît à toute la famille, compatible avec la quasi-totalité des jeux Switch, autour de 450 à 500 €.

: la console hybride qui plaît à toute la famille, compatible avec la quasi-totalité des jeux Switch, autour de 450 à 500 €. Pour les exclusivités et GTA 6 : la PlayStation 5 , console de salon au catalogue d’exclusivités le plus riche, avec ou sans lecteur de disque, autour de 600 à 650 €.

: la , console de salon au catalogue d’exclusivités le plus riche, avec ou sans lecteur de disque, autour de 600 à 650 €. Petit budget : la Nintendo Switch Lite, version uniquement portable de la Switch, pensée pour les enfants et les joueurs nomades, autour de 200 €.

Nintendo Switch 1 & 2 : pour la famille

Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

Malgré son ancienneté technologique, la Switch demeure la console de salon et portable familiale par excellence. Grâce notamment à ses différentes déclinaisons lui permettant de cibler un très large public, elle est imbattable d’un point de vue ludique. Et si vous estimez que ce retard technique est un frein trop important pour justifier un achat, ce qui se comprend tout à fait, notez que, depuis le 5 juin 2025, la Switch 2 embarque un matériel pensé pour compenser la majorité des soucis de performances de sa grande sœur. Prise en charge de la résolution 4K, support d’un framerate allant jusqu’à 120 fps, Joy-Con magnétiques… la machine a de solides arguments de vente dans sa besace.

Son catalogue s’est aussi bien étoffé depuis le lancement. Après Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, la Switch 2 a accueilli des exclusivités comme Kirby Air Riders, Mario Tennis Fever, Pokémon Pokopia ou encore le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La machine japonaise peut en outre s’appuyer sur une rétrocompatibilité quasi-complète avec le catalogue de jeux dense de la Switch, d’autant plus qu’une partie d’entre eux ont bénéficié d’une mise à jour spéciale en vue de s’adapter aux nouvelles possibilités offertes par Nintendo. Bref, entre Super Mario Party Jamboree, Pokémon Violet & Ecarlate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ainsi que Pikmin 4, Xenoblade Chronicles 3 et Cyberpunk 2077 pour ne citer qu’eux, il y a largement de quoi s’amuser avec.

Côté prix, la Switch 2 est vendue autour de 500 € depuis la hausse du 1er septembre 2026, un peu moins chez certains revendeurs. Un pack avec Mario Kart World existe aussi pour quelques dizaines d’euros de plus.

La Switch 2 ne m’intéresse pas, du coup, quelle Switch choisir ?

Si vous avez décidé de craquer pour la Switch 1, vous devez maintenant choisir entre trois modèles différents : sa version classique, la Lite ou l’OLED. Concernant le premier qui est commercialisé depuis mars 2017, il permet de jouer aussi bien sur sa télé que partout où souhaité grâce à son côté nomade. Le deuxième, lui, a fait drastiquement baisser le prix de la console, essentiellement parce qu’il est pensé pour un usage exclusivement portable. Quant au dernier, c’est le plus cher des trois car il embarque un écran OLED plus grand et offrant un rendu plus agréable à l’œil que l’écran LCD de base présent sur les deux autres versions. Certains de ses matériaux sont également de meilleure qualité, à l’image de la petite languette/du petit socle arrière pour faire tenir la console sur une table en mode portable.

Attention toutefois : Nintendo a annoncé que les trois modèles de Switch 1 ne seraient plus vendus en Europe à partir de la mi-février 2027, en raison de la nouvelle réglementation européenne sur les batteries. Les consoles restent disponibles jusque-là, mais il faudra ensuite se tourner vers les stocks restants des revendeurs ou vers l’occasion.

Concrètement, voici donc le comparatif que l’on peut faire entre ces trois déclinaisons :

La Lite plaira davantage aux enfants, joueurs/joueuses occasionnel(le)s ou aux personnes cherchant avant tout à profiter d’une expérience de jeu nomade et plus accessible sur le plan financier ;

plaira davantage aux enfants, joueurs/joueuses occasionnel(le)s ou aux personnes cherchant avant tout à profiter d’une expérience de jeu nomade et plus accessible sur le plan financier ; La Switch classique satisfera tout le monde, étant donné que son prix est plus abordable qu’à son lancement et ses performances techniques n’ont pas été dépassées par d’autres modèles depuis (Switch 2 exclue bien entendu) ;

satisfera tout le monde, étant donné que son prix est plus abordable qu’à son lancement et ses performances techniques n’ont pas été dépassées par d’autres modèles depuis (Switch 2 exclue bien entendu) ; L’OLED n’est recommandée que pour celles et ceux prêt(e)s à mettre l’argent nécessaire pour profiter du rendu visuel plus fin et détaillé offert par son écran OLED, comparé à l’écran LCD disponible sur les autres Switch et la Switch 2.

Où trouver une Nintendo Switch au meilleur prix ?

Nintendo Switch Lite

La Switch Lite se trouve autour de 200 € en turquoise, gris, corail, bleu ou jaune. Un pack Switch Lite turquoise avec le jeu Tomodachi Life : Une vie de rêve en téléchargement est aussi sorti le 29 octobre 2026, pour une vingtaine d’euros de plus.

Nintendo Switch classique (version 2019 avec une meilleure autonomie)

Nintendo Switch OLED

La PlayStation 5 : pour ses exclusivités et GTA 6

La PlayStation 5 est la console de 9ème génération la plus vendue sur le marché, et ça, c’est surtout grâce à ses jeux. Astro Bot, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart, Stellar Blade, Spider-Man 2, Ghost of Yōtei, Final Fantasy VII Rebirth… son catalogue riche et varié propose notamment au public de vivre des expériences solo à grand spectacle captivantes. C’est aussi, avec la Xbox Series, l’une des deux seules familles de consoles sur lesquelles sort GTA 6 le 19 novembre 2026, aucune version PC n’étant annoncée à ce jour. Elle a par ailleurs profité de la refonte de son abonnement phare, le PlayStation Plus, en 2022. Divisé en trois paliers allant de 9,99 € à 18,99 € par mois (tarifs mensuels en vigueur depuis le 20 mai 2026), ce service donne accès à un nombre plus ou moins élevé de productions first et third-party, certaines récentes et d’autres remontant parfois à l’ère de la PS1.

Côté accessoires, la PS5 est compatible avec son propre casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR2, depuis février 2023. Un produit offrant de sacrées sensations en jeu, à condition d’être prêt à y mettre le prix et d’accepter de devoir se contenter d’un catalogue de titres se limitant à quelques pépites (Horizon: Call of the Mountain, les modes VR de Gran Turismo 7, Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village, etc.) Quant au PlayStation Portal, l’appareil de Sony permettant de lire à distance nos jeux en Wi-Fi sans avoir besoin d’un téléviseur, il a des arguments pour combler un type de public bien précis. Toutefois, là encore, se le procurer n’est pas donné.

Quelle PS5 choisir ?

Il existe trois modèles de PlayStation 5 de nos jours : Standard, « Digital » et Pro. Les deux premiers embarquent la même puce, mais l’écart d’une cinquantaine d’euros entre eux s’explique par la présence ou non d’un lecteur de disque Blu-ray intégré, et par le stockage : depuis septembre 2025, la version « Digitale » vendue en Europe se contente de 825 Go, contre 1 To pour la Standard. Les amoureux et amoureuses d’éditions physiques en tous genres ont donc tout intérêt à opter pour la version Standard. En revanche, celles et ceux ne jurant que par le dématérialisé peuvent se tourner vers la « Digitale » et ajouter un SSD plus tard (voir notre guide des meilleurs SSD pour PS5). Quant à la PS5 Pro, elle est pensée pour les joueurs et joueuses ne souhaitant plus faire de concession technique en jeu. Autrement dit, elle cible les féru(e)s de technologie prêts à monter autour de 900 € pour profiter de jeux plus fins et plus fluides, avec une prise en charge plus aboutie et complète du ray-tracing. Elle embarque 2 To de stockage, mais pas de lecteur de disque (vendu séparément).

Où acheter une PS5 au meilleur prix ?

PlayStation 5 Standard

PlayStation 5 « Digitale »

PlayStation 5 Pro

La PlayStation 4, encore une option ?

Même si la PlayStation 5 est disponible sur le marché depuis fin 2020, la PlayStation 4 a longtemps continué de se vendre. Pour autant, cela vaut-il vraiment le coup de s’en procurer une aujourd’hui ? D’un point de vue purement financier, on peut le comprendre, car une PS4 Standard ou Pro d’occasion ou reconditionnée se trouve à bas prix, alors que la PS5 a vu son prix nettement augmenter entre-temps. Si vous n’avez donc pas les moyens de débourser autour de 600 € pour vous offrir cette dernière, rester sur la 8ème génération se comprend. Qui plus est, cela ne vous empêchera pas de profiter des avantages du PlayStation Plus et d’un catalogue de jeux dense, même si les sorties inédites se raréfient.

Toutefois, il est important de rappeler que la PlayStation 5 offre des performances plus intéressantes en jeu et, doucement mais sûrement, Sony et les studios tiers délaissent la machine d’ancienne génération pour se focaliser sur la plus récente. Autrement dit, plus le temps passe, plus vous serez contraints de faire l’impasse sur des productions susceptibles de vous plaire. Astro Bot, Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Rebirth, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Ghost of Yōtei… il y en a qui valent réellement le coup d’œil, sans oublier GTA 6, qui ne sort pas sur PS4. Bref, dans tous les cas, la décision vous revient mais, honnêtement, faire la transition de la PS4 vers la PS5 se justifie aujourd’hui plus que jamais.

La Xbox Series : pour son Game Pass

Lancée fin 2020, la Xbox Series est une console qu’il peut être intéressant de posséder si l’on veut profiter des jeux présents sur le Xbox Game Pass dans les meilleures conditions sur sa télé 4K, à défaut de pouvoir le faire par l’intermédiaire de son PC. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Game Pass, il s’agit d’un service d’abonnement mensuel nous permettant de profiter d’un large catalogue de titres à la demande, que ce soit en téléchargement ou en cloud. Certains sont disponibles dedans dès le jour de leur sortie (avec la formule Ultimate), tandis que d’autres débarquent quelques semaines, mois ou années après. De gros jeux (Forza Horizon 5, Clair Obscur: Expedition 33, Indiana Jones et le Cercle Ancien…) comme des pépites indépendantes (Blue Prince, Hollow Knight: Silksong, Cocoon…) sont déjà passés dans le programme.

Il faut toutefois savoir que Microsoft publie désormais une bonne partie de ses jeux sur PS5, et que les Xbox Series ont pris jusqu’à 200 € avec la hausse du 1er août 2026 : comptez autour de 500 € pour la Series S 512 Go et autour de 800 € pour la Series X avec lecteur, soit 150 € de plus qu’une PS5 Standard. GTA 6 sort bien sur Xbox Series X et S le 19 novembre 2026.

Quelle Xbox Series choisir ?

Il existe deux modèles de Xbox Series, la X et la S, qui ont tous deux leurs propres spécificités techniques, ce qui a forcément un impact sur le tarif de vente conseillé. Ainsi, la Xbox Series X est dotée d’un espace de stockage de 1 To et des composants suffisants pour faire tourner des modestes et grosses productions en 4K/60 fps ou 1440p/120 fps la plupart du temps. Dépourvue de lecteur de disque physique et se contentant de 512 Go de stockage, la Xbox Series S, elle, est moins puissante, ce qui l’empêche souvent de supporter une résolution supérieure au 1440p tout en maintenant une fréquence d’images à 60 fps constant. Mais, en compensation, son prix d’achat est inférieur d’environ 300 €.

Si vous avez envie et la possibilité de mettre davantage de sous dans l’acquisition d’une des plateformes de Microsoft, notez également qu’une Series S 1 To et une Series X Digitale (1 To, sans lecteur de disque) sont aussi disponibles à la vente. La Series X 2 To, elle, n’est plus produite.

Où acheter la Xbox Series au meilleur prix ?

Xbox Series X (1 To)

Xbox Series S (1 To)

Xbox Series S (512 Go)

Des consoles portables pour les joueurs/joueuses PC en vadrouille

Steam Deck

Outre le trio Sony/Nintendo/Microsoft, le marché des consoles compte d’autres acteurs plus « petits » qui ont réussi à s’y faire une place en ciblant un public plus « niche » : celui cherchant à profiter d’une machine nomade capable de faire tourner des jeux presque aussi bien que sur un PC, quitte à faire des concessions plus ou moins importantes en matière d’autonomie et sur le plan financier.

Parmi elles, on retrouve notamment le Steam Deck. Bien que son poids puisse être un potentiel frein à l’achat, il allie parfaitement la puissance d’un PC à la mobilité d’une Switch. Il nous donne aussi accès à notre bibliothèque et au catalogue massif de la boutique numérique gérée par Valve. Un argument de poids quand on sait à quel point celui-ci est riche et dense, le tout à des tarifs plus avantageux que sur les plateformes des trois constructeurs cités précédemment.

Seuls les deux modèles équipés d’un écran OLED 90 Hz de 7,4 pouces, du Wi-Fi 6E et d’une batterie de 50 Wh sont encore vendus neufs, le modèle LCD n’étant plus fabriqué. Valve a fortement augmenté leurs prix fin mai 2026 : comptez près de 800 € pour la version 512 Go et un peu plus de 900 € pour la version 1 To, uniquement sur la boutique officielle.

De son côté, Asus propose depuis le 16 octobre 2025, en partenariat avec Microsoft, les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, qui succèdent aux ROG Ally et ROG Ally X. Tournant sous Windows 11 avec une interface pensée pour la manette, ces machines offrent un écran Full HD 120 Hz de 7 pouces et sont compatibles avec davantage de launchers que le Steam Deck (Steam, Epic Games, Battle.net, Xbox Game Pass…), le tout dans l’idée de profiter des productions incluses dans le catalogue Xbox (mais pas que !) en toutes circonstances. La ROG Xbox Ally se trouve autour de 600 €, la ROG Xbox Ally X, bien plus puissante, autour de 1 000 €. Lors de notre test, la seconde nous a semblé être l’une des meilleures consoles portables du marché, à condition d’avoir un peu d’expérience du jeu sur PC, car il faut encore régulièrement mettre les mains dans les réglages. Asus a aussi lancé le 15 octobre 2026 une ROG Xbox Ally X20 dotée d’un écran OLED, mais à un tarif très élevé (autour de 1 400 €).

La Steam Machine, pour jouer à sa bibliothèque Steam sur la télé

Valve a aussi lancé fin juin 2026 sa Steam Machine, une console de salon qui fonctionne comme un PC compact sous SteamOS. Elle donne accès à toute sa bibliothèque Steam sur la télé, avec des performances bien supérieures à celles du Steam Deck. Son prix la réserve toutefois aux passionnés : un peu plus de 1 000 € pour la version 512 Go, sans manette, et autour de 1 350 € pour la version 2 To.

Autre limite, elle n’est vendue que sur la boutique de Valve, via une file d’attente : Valve indique que toutes les réservations en cours seront honorées d’ici la fin de l’année 2026.

Et les casques VR, alors ?

Meta Quest 3 // Source : Meta

Depuis quelques années, la réalité virtuelle se démocratise et devient de plus en plus « accessible ». Il n’est donc plus forcément nécessaire de posséder un PC puissant avec un casque pour profiter de ces expériences pas comme les autres. Pour preuve avec le Meta Quest 3, un produit autonome, confortable et doté d’un excellent rapport qualité-prix, nous donnant accès à un très large catalogue de jeux VR (Beat Saber, Batman Arkham Shadow, Metro Awakening…). Pour un budget plus serré, le Meta Quest 3S propose la même logithèque, tandis que les joueurs PS5 peuvent opter pour le PlayStation VR2 évoqué plus haut. Pour comparer tous les modèles, rendez-vous sur notre guide des meilleurs casques VR.

Quelle est la meilleure console de jeux pour un enfant ?

Pour un enfant, la Nintendo Switch 2 ou la Switch Lite sont les choix les plus adaptés, grâce à un catalogue familial très fourni (Mario Kart World, Super Mario Party Jamboree, les jeux Pokémon) et à une application de contrôle parental qui permet de limiter le temps de jeu depuis un smartphone. La Switch Lite, moins chère et plus légère, convient aux plus jeunes qui jouent seuls, mais elle ne se branche pas sur la télé et sa commercialisation s’arrête en Europe à la mi-février 2027.

Faut-il encore acheter une Nintendo Switch 1 ?

Une Switch 1 reste un bon achat si le budget est serré, mais il faut savoir que Nintendo cessera de livrer les revendeurs européens à la mi-février 2027. Cet arrêt concerne la vente des consoles, pas les jeux : la Switch 1 continue de faire tourner l’immense catalogue sorti sur la machine depuis 2017. Si vous pouvez monter autour de 500 €, la Switch 2 reste toutefois le choix le plus durable, puisqu’elle lit aussi la quasi-totalité des jeux Switch.

Sur quelles consoles sort GTA 6 ?

GTA 6 sort le 19 novembre 2026 sur PS5, PS5 Pro, Xbox Series X et Xbox Series S. Aucune version Nintendo Switch 2 ni PC n’a été annoncée par Rockstar à ce jour, et le jeu ne sort pas sur PS4 ni sur Xbox One. Pour y jouer dès sa sortie, la Xbox Series S est l’option la moins chère (autour de 500 €), devant la PS5 Digitale (autour de 600 €), mais elle affiche les jeux dans une définition plus basse.

Quelle est la meilleure console portable ?

La Nintendo Switch 2 est la meilleure console portable pour la plupart des joueurs, grâce à ses exclusivités et à son mode télé. Pour jouer à ses jeux PC en déplacement, le Steam Deck OLED est le plus simple à prendre en main et donne accès à la bibliothèque Steam, tandis que la ROG Xbox Ally X offre plus de puissance et de launchers compatibles, au prix d’une interface Windows moins intuitive et d’un tarif plus élevé.

En résumé, quelle console de jeux choisir ?

Si vous cherchez une console pour toute la famille, la Switch 2 est la plus polyvalente, et la Switch Lite la plus abordable tant qu’elle reste en stock. Si vous visez les grosses exclusivités et GTA 6, la PS5 Standard ou Digitale suffit, la PS5 Pro s’adressant aux plus exigeants. La Xbox Series n’a de sens que si vous comptez vous abonner au Game Pass, et le Steam Deck ou la ROG Xbox Ally si votre bibliothèque est surtout sur PC.

Dans les faits, il n’y a que vous qui pouvez trouver une réponse à cette question et nous espérons que cet article vous aura aidé dans votre réflexion à ce sujet. Cependant, rappelez-vous bien qu’acheter une console de salon et/ou portable ou un casque VR n’a d’intérêt que si son catalogue de jeux correspond à vos envies ou à celles de la personne à qui vous l’offrirez. Les performances qu’une plateforme propose en fonction des composants qu’elle a dans le ventre, ça passera toujours au second plan !

Pour aller plus loin, retrouvez notre guide pour choisir sa Nintendo Switch et tous nos guides d’achat.