C’est toujours un casse-tête quand il est question de choisir une nouvelle console. Après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox, c’est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, ses accessoires et quelques jeux pour en profiter directement, le montant grimpe assez vite. Que ce soit pour offrir à un anniversaire, à Noël ou juste pour se faire plaisir, il est important de bien réfléchir.

Vous souhaitez faire un beau cadeau, ou simplement découvrir une toute nouvelle console, sans pour autant savoir laquelle choisir ? Quelle est la meilleure console entre une Nintendo Switch, une Xbox Series, une PS5 ou pourquoi pas un Steam Deck ? Dans ce cas, voici quelques conseils pour savoir quelle console est le bon choix en 2023, en regardant ce qui convient le mieux à vos envies ou aux préférences de la personne à qui vous l’offrirez.

Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation de définir quelle est la meilleure console en 2023. Nous pensons vivre à une époque où les trois constructeurs historiques du moment proposent désormais des consoles radicalement différentes et suffisamment variées pour correspondre à tous les types de public. L’une plutôt pour ses exclusivités, une pour ses moments familiaux et une dernière pour ses services et abonnements. Ce comparatif vous permet surtout de savoir quelle console vous correspond le mieux et où l’acheter au meilleur prix.

La Switch, pour la famille

La Nintendo Switch reste évidemment la console la plus prisée du moment, quand bien même elle n’affiche pas des ruptures de stock partout comme ce fut le cas au lancement de la PlayStation 5. La petite dernière de Nintendo n’est peut-être pas une vitrine technologique, la faute à des des performances qui étaient déjà discutables à sa sortie en 2017, mais d’un point de vue ludique, elle est imbattable.

Aussi bien console de portable que de salon, la Switch est une console qui peut convenir à tous les âges, que ce soit comme console principale ou comme console d’appoint, pour celles et ceux qui disposeraient déjà d’une PlayStation ou d’une Xbox. En dehors de son aspect mobile, sa plus grande force reste son catalogue. Remplie de licences cultes comme les Mario, Zelda, Pokémon, Super Smash Bros et autres, le choix est immense et il y en a pour tous les goûts.

La Switch est la console familiale par excellence, tant elle dispose de jeux qui peuvent être appréciés à plusieurs et à tous les âges. Entre Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports et bien d’autres, toute la famille peut se réunir autour de l’écran pour jouer sans problème. C’est donc pour cela que la Switch est indéniablement la console la plus offerte aux familles, mais aussi le choix le plus logique, puisqu’elle permet de se ressembler autour de l’écran pour jouer ensemble, tout en proposant diverses expériences.

Les férus de jeux solo trouveront eux aussi leur bonheur, puisque plusieurs séries cultes reviennent régulièrement. On peut par exemple compter sur les récentes sorties de Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles 3 ou encore Pokémon Ecarlate et Violet. Mais plus connu encore, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vient de sortir et se présente déjà comme un incontournable à prendre absolument sur Switch.

Quelle Switch choisir ?

Si vous avez décidé de craquer pour une Nintendo Switch, c’est que vous avez fait la première étape dans votre choix. Mais en voici une deuxième. Il faut maintenant choisir entre les trois modèles différentes de Nintendo Switch. Faut-il prendre la version classique, la Switch Lite ou la Switch OLED ?

Nintendo a tout d’abord sorti une Switch classique en 2017, qui permet donc de jouer aussi bien dans son salon sur sa télé, que partout où on le souhaite grâce à son côté nomade. Cependant, un autre modèle intitulé Switch Lite a ensuite été mis sur le marché. Ce dernier fait drastiquement baisser le prix de la console, puisque le console devient uniquement portable, et n’est pas vendue avec un dock qui permet de la relier à un téléviseur.

Vient ensuite le modèle de Switch OLED. Il s’agit du modèle le plus récent, mais aussi le plus cher. D’un point de vue technique, aucune différence ne sépare la Switch classique de la Switch OLED. Les deux peuvent être reliées à une TV, et les performances restent les mêmes. La finition, en revanche, diffère. La Switch OLED est, comme son nom l’indique, équipée d’un écran OLED qui lui permet d’afficher des meilleures couleurs, pour un rendu plus satisfaisant lorsque l’on joue en mode portable. Son écran est légèrement plus grand, la qualité de certains matériaux comme la languette arrière pour faire tenir la console debout est plus robuste, etc.

Avec ces trois modèles, quelle Switch choisir et pour qui ? Si, bien entendu, tous les modèles peuvent convenir à tous les publics, on peut remarquer quelques tendances :

La Switch Lite convient bien aux enfants grâce à son aspect nomade , d’autant plus qu’elle est moins chère et permet donc de ne pas trop dépenser pour un public qui joue de manière occasionnelle.

, d’autant plus qu’elle est moins chère et permet donc de ne pas trop dépenser pour un public qui joue de manière occasionnelle. La Switch classique plaira à tout le monde , puisque son prix est désormais plus abordable qu’à son lancement, et ses performances n’ont pas été dépassées par d’autres modèles depuis.

, puisque son prix est désormais plus abordable qu’à son lancement, et ses performances n’ont pas été dépassées par d’autres modèles depuis. La Switch OLED justifie son écart de prix par son écran OLED, ce qui veut dire qu’elle est recommandée pour les personnes qui font attention à ce genre de détails, et à celles et ceux qui comptent beaucoup jouer en nomade.

Où trouver une Switch au meilleur prix ?

Switch OLED

Actuellement, il n’est pas rare de trouver une Switch classique aux alentours de 267 €. Certains revendeurs proposent le même prix avec un bundle Mario Kart 8 Deluxe et 3 mois d’abonnement au Nintendo Switch Online. Même chose pour la Nintendo Switch OLED, généralement affichée autour des 310 €, et rarement moins, tandis que la Nintendo Switch Lite peut facilement descendre à 160 € avec de belles offres. Il faut savoir que la Switch est rarement bradée à petit prix, donc il ne faut pas hésiter si une promotion est affichée, même petite.

Vous trouverez ci-dessus et ci-dessous des sélections regroupant les offres autour des Nintendo Switch pour acheter la console au plus bas prix. Ces tableaux sont mis à jour en temps réel, alors n’hésitez pas à les consulter régulièrement.

Switch LITE

Switch V3 (2019)

La Xbox Series, pour son Game Pass

Lancée il y a deux ans, la Xbox Series a effectué un très joli démarrage et a relancé Microsoft sur le marché des consoles. Si le constructeur n’est pas encore tout à fait au coude à coude avec Sony et sa PS5, le concurrence est désormais bien plus serrée, et ça, Microsoft le doit avant tout à son formidable Xbox Game Pass.

Le Xbox Game Pass, c’est quoi ? Pour les personnes qui ne connaissent pas encore son existence, il s’agit d’un service d’abonnement où l’on paye tous les mois pour profiter d’un large catalogue de jeux à la demande, que ce soit en téléchargement ou en cloud. Ce catalogue inclut des jeux des précédentes générations de Xbox tout comme des jeux plus récents, avec parfois des jeux qui arrivent dans le service dès le jour de leur sortie.

On peut donc retrouver des gros jeux comme Halo Infinite ou Forza Horizon 5, ou bien des petites pépites indépendantes comme les récents Pentiment ou Planet of Lana, le tout pour un peu plus d’une dizaine d’euros par mois et sans engagement. En somme, le Netflix du jeu vidéo, il est là. Et il est indéniablement la grosse force de la console. Un catalogue riche, régulièrement mis à jour, avec tous les jeux Xbox et Bethesda directement inclus. Une différence de taille face aux concurrents.

Quelle Xbox Series choisir ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe aussi deux modèles de Xbox Series, avec la Xbox Series S et la Xbox Series X. Et leurs différences peut jouer dans la balance, donc il est important de bien les prendre en compte.

D’un côté, la Xbox Series X propose des performances impressionnantes, avec un rendu pouvant aller jusqu’à la 4K et les 120 images par secondes selon les jeux et les téléviseurs qui le permettent.

propose des performances impressionnantes, avec un rendu pouvant aller jusqu’à la 4K et les 120 images par secondes selon les jeux et les téléviseurs qui le permettent. De l’autre, la Xbox Series S, moins puissante mais capable de faire tourner exactement les mêmes jeux, simplement dans une résolution qui ne dépassera pas les 1 440p. La grande différence, c’est le fait que la Series S ne dispose pas de lecteur de disques, contrairement à la Series X. Mais en sacrifiant cela, elle devient tout de suite beaucoup moins chère, avec 200 € en moins sur le facture. Tout de même.

Pour les joueurs et joueuses qui souhaitent avoir les derniers jeux à la mode dans leur résolution maximale, et qui préfèrent avoir des jeux sur disque, on recommandera donc la Xbox Series X. Pour celles et ceux qui veulent uniquement profiter du Xbox Game Pass, la Xbox Series S est une excellente affaire.

Où acheter la Xbox au meilleur prix ?

Xbox Series X

Xbox Series S Carbon Black 1 To (2023)

Xbox Series S Blanche

La PS5, pour ses exclusivités

Difficile de ne pas parler de la PlayStation 5, la dernière console en date de Sony. Malgré ses problèmes d’approvisionnement, la PS5 est aujourd’hui la console nouvelle génération la plus vendue sur le marché, preuve de la puissance de la marque PlayStation à travers le monde. Ce qui porte la PS5, ce sont ses jeux. Même si les vraies exclusivités se comptent sur les doigts des mains, comme Returnal ou Ratchet & Clank: Rift Apart, la PS5 dispose d’un catalogue riche et varié, avec des expériences qui captivent le public, notamment pour ce qui est des jeux solo à grand spectacle.

Elle peut aussi profiter du nouveau PlayStation Plus, son abonnement phare qui a effectué une refonte en 2022. Désormais, il est divisé en trois paliers et offre à chaque fois des jeux qui sont compris dans l’abonnement. Avec le PlayStation Plus Extra, disponible pour 13,99 € par mois, PlayStation vous donne accès à des centaines de jeux à la demande, issus du catalogue PS4 et PS5. Si on ne retrouve pas autant de jeux récents que sur le Xbox Game Pass, la proposition reste alléchante. Pour quelques euros de plus, le PS Plus Premium permet même de télécharger ou de jouer en streaming à des jeux PS1, PS2, PS3 et même PSP, pour les plus nostalgiques.

N’oublions pas non plus que dès le mois de février 2023, la PS5 va accueillir le PlayStation VR2, son casque de réalité virtuelle nouvelle génération. Celui-ci sera accompagné d’expériences inédites comme Horizon: Call of the Mountain, avec une technologie embarquée qui promet d’offrir de sacrées sensations, si on est prêt à mettre le prix (comptez 600 € pour le casque uniquement).

Quelle PS5 choisir ?

Vous noterez qu’il existe deux modèles différents de PS5. Le premier est le modèle standard, qui comporte un lecteur Blu-Ray. Le second est le modèle appelé « Digital », et ne comporte pas de lecteur. C’est la seule différence qui existe entre ces modèles. Contrairement à la Xbox Series X et la Xbox Series S, la puissance et les composants sont les mêmes pour les deux types de PS5. On recommandera plutôt le modèle standard, afin d’être moins limité, sachant qu’avec un lecteur, on peut profiter du marché de l’occasion. Les 100 € supplémentaires seront donc très vite remboursés.

Où acheter une PS5 au meilleur prix ?

PS5 Standard

PS5 Digitale

Voici un comparateur de prix pour trouver une PlayStation 5 au meilleur prix en ce moment. Ce tableau est mis à jour en quasi-temps réel, donc vous pouvez facilement voir si des offres sont en cours ou non. Plusieurs packs sont également disponibles, notamment avec God of War Ragnarock.

Le Steam Deck, pour les joueurs PC en vadrouille

Lorsque l’on parle du monde des consoles, on évoque essentiellement le trio Nintendo – Microsoft – Sony, mais depuis quelques mois, d’autres acteurs essayent aussi de se faire une place, notamment Valve qui tente aussi de tirer son épingle du jeu sur ce marché. Bénéficiant de moins d’exposition que ses concurrents, le Steam Deck est pourtant une formidable console portable qui allie la mobilité d’une Switch avec la puissance d’un PC. Même si elle est plutôt lourde, cette console peut être transportée partout où vous le souhaitez, ce qui vous permet de profiter de votre bibliothèque Steam peu importe où vous vous trouvez.

Cela a plusieurs avantages. D’une part, vous pourrez profiter de l’immense catalogue Steam, ce qui n’est pas à négliger. D’autre part, on dit souvent que les jeux PC sont moins chers que les jeux consoles, et c’est souvent vrai. Vous pourrez donc profiter de vos jeux préférés à des prix plus avantageux pour le Steam Deck, ce qui contrebalance quelque peu son prix très élevé de départ (comptez 419 € pour le modèle le plus accessible). Cela peut donc être une bonne alternative si vous souhaitez avoir une console portable comme la Switch, mais avec un catalogue de jeu plus large qui comporte des jeux qui ne sortent traditionnellement pas sur la console de Nintendo.

Asus ROG Ally

Présentation de la Asus ROG Ally

On pourrait facilement faire le parallèle entre le Steam Deck et la Asus ROG Ally avec son côté portatif et son positionnement pour les joueurs et joueuses. Cependant, on monte légèrement en gamme avec un tarif un peu plus élevée et des performances améliorées. Console portable tournant sous Windows 11, équipée d’un AMD Zen 4 RDNA 4, la Asus ROG Ally affiche un bien meilleur rendu, avec un format 16:9, un écran Full HD de 7 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Etonnement très légère, ultra agréable en main et avec une bonne gestion de la chaleur, elle se positionne comme une excellente console portable pour les personnes qui veulent un minimum de qualité. L’autonomie a souvent été pointée du doigt, mais si vous cherchez une machine à emporter partout, avec de bonnes performances et une compatibilité avec la majorité des launchers (Steam, Epic Games, Game Pass…), c’est sans doute la bonne pioche.

Où acheter la Asus ROG Ally au meilleur prix ?

La Asus ROG Ally est vendue au tarif conseillé de 799€. Sauf offre spéciale aperçue chez quelques revendeurs au lancement, nous n’avons pas encore vu d’opportunités intéressantes côté bon plan. On vous conseillera donc de réactualiser souvent cette page, le comparateur présent s’actualisant en temps réel, pour voir si des promotions sont en cours.

Logitech G Cloud

Evoquons aussi rapidement la Logitech G Cloud, autre console portable qui a également profité de cet engouement sur les alternatives aux consoles de maison. Dans la lignée d’un Steam Deck ou d’une Asus ROG Ally, Logitech prend le parti pris de s’axer principalement sur le jeu en Cloud. Avec un tarif plus abordable, l’absence d’écran OLED, son format s’adapte avant tout au cloud gaming, avec une simplicité d’utilisation.

Difficile d’y trouver une vraie plus value à un combo smartphone/manette, mais si vous souhaitez partir sur une console portable pensée pour le cloud avec une bonne prise en main et une interface bien pensée, elle devrait faire son effet. Attention, la proposition reste différente à la Steam Deck et à la Asus ROG Ally, qui elles, veulent plutôt mettre en avant la session de jeu locale.

Où acheter la Logitech G Cloud au meilleur prix ?

Casques de réalité virtuelle

Meta Quest

Depuis quelques années, la réalité virtuelle se démocratise et devient de plus en plus accessibles. Désormais, il n’est plus forcément nécessaire de posséder un gros PC ou d’une quelconque machine autre qu’un casque pour profiter de ces expériences pas comme les autres. Les casques autonomes envahissent le marché, à l’image du Meta Quest 2, qui dispose actuellement de l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Avec ce casque, vous ne serez pas encombrés de fils et vous pourrez directement profiter d’un très large catalogue de jeux et d’expériences en réalité virtuelle.

Pour celles et ceux qui sont prêts à y mettre le prix, Meta lance même son Meta Quest Pro, bien plus cher mais aussi incroyablement efficace, avec une technologie qui impressionne. Dans les deux cas, sachez que le Meta Quest 2 et le Meta Quest Pro ont récemment baissé leur tarif (-600€ sur le second !) pour un positionnement tarifaire plus abordable et se préparer au Meta Quest 3.

PICO 4

Pour les plus petites bourses, le casque PICO 4 est en train de gagner en popularité, et à raison. Très léger, mais disposant de technologies avancées avec un bel affichage 4K et une latence qui permet d’éviter de trop fatiguer nos yeux et notre corps, il offre de très belles performances. Il serait d’ailleurs réducteur de dire que le PICO 4 n’est qu’une alternative au Meta Quest puisque le casque possède de réels atouts, comme expliqué dans notre comparatif Meta Quest / Pico 4.

La PS4, toujours viable en 2023 ?

Même si la PS5 est disponible sur le marché depuis deux ans maintenant, la PS4 continue encore de se vendre. Elle le doit en partie au fait que trouver une PS5 est une tâche extrêmement compliquée aujourd’hui, ce qui veut dire que des familles se rabattent sur la précédente génération en attendant que la situation autour de la dernière console de Sony se calme.

Mais acheter une PS4 en 2023, est-ce toujours un bon choix ? Cela dépendra évidemment des budgets. Tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 300 à 500 € dans une console de salon, et beaucoup de personnes n’a encore jamais touché à la génération PS4/Xbox One, malgré le fait qu’elle soit disponible depuis une dizaine d’années ou presque.

Trouver une PS4, et à plus forte raison une PS4 Pro, à bas prix peut donc en satisfaire certains. Après tout, les jeux récents et populaires continuent à sortir sur la plateforme, avec des performances qui restent agréables. Même les grosses exclusivités de PlayStation comme Horizon Forbidden West ou God of War Ragnarok sortent encore sur PS4. De plus, le nouvel abonnement du PlayStation Plus est aussi valable sur cette console, ce qui donne accès à des centaines de jeux sans trop se ruiner. On ne conseillera ainsi cette console que pour les plus petits budgets, et celles et ceux qui ont pas mal de retard à rattraper niveau jeux.

En résumé, quelle console choisir ?

Maintenant que l’on a dressé un descriptif de ce que chaque console avait à offrir, vous avez une meilleure idée du choix qui vous est proposé. Libre à vous d’opter pour la console que vous préférez, mais notez avant toute chose que le plus important, ce sont les jeux.

On ne pourra que vous encourager à vérifier le catalogue de jeux de chaque console pour effectuer votre choix. Choisir une Xbox Series ou une PS5 si vous souhaitez avoir accès à des jeux familiaux pour jouer avec les plus jeunes est forcément moins conseillé, tout comme on évitera de recommander une Switch pour celles et ceux qui veulent du grand spectacle sur leur belle TV 4K.