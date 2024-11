Comment bien choisir son téléviseur 4K gaming ?

Afin de vous aiguiller au mieux dans ce secteur où il est malheureusement assez facile de se perdre, voici une sélection des meilleurs téléviseurs 4K gaming actuellement commercialisés chez divers revendeurs. Précision importante, tous les articles listés ci-dessous disposent de leurs propres qualités et défauts et sont tarifés à des prix plus ou moins élevés. De plus, la sélection que nous vous proposons est non exhaustive et susceptible d’être mise à jour à l’avenir. N’hésitez donc pas à revenir la consulter régulièrement. Voici nos recommandations pour les meilleurs téléviseurs gaming sur PS5, Xbox Series et Switch pour 2025 et 2024.

Les meilleurs TV 4K gaming OLED

Samsung S95D

Disponible depuis le printemps 2024, le Samsung S95D est très vite devenu une référence du marché. Doté d’un écran QD-OLED ultra fin offrant une qualité d’image exceptionnelle grâce à sa gamme de couleurs certifiées Pantone, son puissant processeur NQ4 AI Gen2 et son filtre anti-reflets particulièrement efficace, il est équipé de quatre ports HDMI 2.1 et est compatible avec diverses technologies, du HDR 10+ au Dolby Atmos, en passant par le 144 Hz, le VRR, l’ALLM ou encore l’AMD FreeSync. Il dispose également d’un hub gaming complet et donnant accès à un large catalogue de titres via une simple connexion avec une manette et plusieurs applications (Xbox, NVIDIA GeForce Now, Amazon Luna, etc.) Toutefois, l’absence du Dolby Vision et la nécessité d’y brancher une barre de son pour exploiter pleinement son potentiel audio pourraient décourager une partie des consommateurs et consommatrices de procéder à un achat.

LG G3 et G4

Sorti environ à la même période, le LG G4 fait figure de concurrent principal au Samsung S95D. Reprenant tout en améliorant les nombreuses qualités du G3, son prédécesseur, il affiche un superbe rendu visuel OLED boosté notamment par son processeur α11 AI 4K, le Dolby Vision et un calibrage d’origine soigné. Côté fonctionnalités supportées en jeu, ses quatre ports HDMI 2.1 nous permettent de profiter du VRR jusqu’à 144 Hz, de l’ALLM, de l’AMD FreeSync et du NVIDIA G-Sync. Cependant, le HDR10+ et le WiFi 6 ne sont pas pris en charge, sa télécommande de base peut paraitre austère aux yeux du public et surtout, si la prise murale est fournie avec au moment de l’acquérir, ce n’est pas le cas de son pied qui, en plus de ça, manque un tantinet de praticité au moment de l’installation.

Concernant le LG G3 justement, il reste très intéressant d’investir dans ce modèle malgré son ancienneté et puisque sa qualité de conception et de finition est simplement légèrement inférieure à celle du G4. En revanche, là encore, le pied qui va avec est optionnel et requiert de dépenser quelques centaines d’euros supplémentaires avant de pouvoir l’équiper.

Sony XR-A95L

Chez Sony, c’est vers le XR-A95L lancé en 2023 qu’il faut se tourner pour bénéficier d’une télé 4K haut de gamme. Pensé pour un usage à la fois cinématographique et gaming, ce produit intègre un écran QD-OLED embarquant une large palette de couleurs fort agréables à l’œil et un pic de luminosité très élevé. N’ayant pas à rougir de la concurrence avec Samsung et LG, les joueurs et les joueuses les plus exigeant(e)s y retrouveront les nombreuses fonctionnalités et technologies dont ils et elles ont besoin pour profiter de leurs titres favoris dans les meilleures conditions. Mais attention, seuls deux ports HDMI 2.1 sont inclus, son taux de rafraichissement maximal est limité à 120 Hz, et il n’y a pas de HDR10+.

Panasonic Z95AEG

Bien qu’il cible davantage les cinéphiles, le Panasonic Z95AEG demeure capable de répondre aux besoins des communautés PS5 et Xbox Series. Dalle OLED 144 Hz d’un degré de qualité Home Cinéma, présence du Dolby Vision et du HDR10+, barre de son Surround intégrée, support de l’ALLM, du VRR, d’AMD FreeSync et du NVIDIA G-Sync… difficile de ne pas le recommander comme une alternative solide aux TV premiums de Samsung, LG et Sony, et ce bien que devoir se contenter de « seulement » deux ports HDMI 2.1 ainsi que d’un indice de réparabilité plus faible que la concurrence pourrait ne pas plaire à tout le monde.

Philips OLED909

Plus accessible que le Philips OLED959 sur le plan tarifaire, l’OLED909 est également une autre alternative convaincante de cette sélection. Hormis son écran OLED qui se limite au 120 Hz, il possède des caractéristiques techniques similaires au Panasonic Z95AEG tout en parvenant à s’en démarquer grâce au gain d’ambiance et d’immersion prodigué par son éclairage Ambilight. Un système sympathique réagissant au type de contenu diffusé par le biais de LED intégrées au téléviseur (films, jeux, musiques, sport).

LG C3 et C4

Doté d’un très bon rapport qualité-prix, le LG C4 est taillé pour séduire un assez large public. Outre son design à la fois simple et raffiné, son processeur α9 AI 4K Gen7 et le support des Dolby Atmos et Vision, ses quatre ports HDMI 2.1 ouvrent l’accès au VRR jusqu’à 144 Hz, à l’AMD FreeSync, au NVIDIA G-Sync et à son mode ALLM assurant un temps de réponse de 0,1 ms. Seuls bémols, le traitement anti-reflets appliqué à son écran OLED peut montrer davantage de signes de faiblesse que celui opéré sur la gamme G et comptez au moins 1000€ hors périodes de promotions pour l’avoir dans votre salon (mais avec son pied directement fourni !).

Notez que pour un niveau de qualité, un rapport qualité-prix et des performances quasiment similaires, le C3 sorti en 2023 constitue toujours une alternative convaincante au C4 au moment d’écrire ces lignes.

Philips OLED809

Présenté comme le petit frère de l’OLED909, le Philips OLED809 est une très belle opportunité d’acquérir un TV 4K OLED incluant l’ambiance Ambilight si chère à la société néerlandaise « à moindre coût » et tout en ayant accès à un large éventail de tailles allant du 42 au 77 pouces. Qui plus est, il possède tout l’équipement requis ou presque pour tirer pleinement parti des productions tournant sur les dernières consoles de Sony et Microsoft (Dolby Vision, VRR jusqu’à 120 Hz, ALLM, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync…). Malheureusement, sachez aussi qu’il n’embarque « que » deux ports HDMI 2.1 et sa colorimétrie en HDR est moins précise que la concurrence.

Les meilleurs TV 4K gaming QLED

Samsung QN95D

Samsung fait à nouveau figure de valeur sûre dans le secteur des téléviseurs 4K gaming QLED avec son QN95D. Accessible en quatre versions différentes en fonction de la taille d’écran souhaitée, sa dalle Neo QLED est ultra fine, d’excellente facture et équipée d’un filtre anti-reflets. Boosté par un processeur NQ4 AI Gen2 performant, il intègre quatre ports HDMI 2.1 et est compatible avec de nombreuses fonctionnalités très utiles dans le cadre d’un usage gaming (VRR jusqu’à 144 Hz, ALLM, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync…). Cependant, le Dolby Vision est absent et tout le monde ne disposera pas forcément des finances nécessaires pour s’en acheter une.

Sony Bravia 9

Avec sa Bravia 9, Sony se place dans le haut du panier du marché des TV 4K QLED. Conçu pour séduire avant tout les possesseurs de sa PlayStation 5 sans pour autant dénigrer ceux de la Xbox Series, elle dispose de nombreux atouts, à commencer par son rendu visuel d’exception. Même si elle se contente de deux ports HDMI 2.1, d’un taux de rafraichissement ne pouvant dépasser la barre des 120 Hz, et que l’investissement financier nécessaire pour l’obtenir risque d’en refroidir plus d’un(e), difficile de ne pas la recommander au vue des technologies qu’elle prend en charge (VRR, ALLM, Dolby Atmos, Dolby Vision, IMAX Enhanced…). En plus de ça, un modèle 55 pouces devrait être commercialisé prochainement.

TCL X955MAX

L’OVNI de cette liste est signé TCL avec son X955MAX. Unique en son genre, cet article possède un écran QLED de 115 pouces et d’une luminosité atteignant les 5000 cd/m², ce qui est beaucoup, vraiment beaucoup. A part ça, il intègre quatre ports HDMI 2.1 et est compatible avec un paquet de fonctionnalités diverses et variées, telles que le 240 Hz en jeu, le HDR10+, le Dolby Vision, le Dolby Atmos, l’IMAX Enhanced, le VRR, l’ALLM et l’AMD FreeSync pour ne citer qu’elles. Prix fixé pour espérer obtenir ce monstre : entre 15000 et 20000€ en fonction de la période !

Hisense UXKQ

Le géant chinois Hisense peut se targuer de vendre un produit à la hauteur de la concurrence depuis 2023 avec son UXKQ. Equipé d’une dalle QLED offrant un rendu visuel d’une grande richesse et d’une fluidité allant jusqu’à 240 Hz grâce au HSR (Hardware Super Resolution), il ne possède « que » deux ports HDMI 2.1 mais compense cela avec le support du plusieurs technologies très intéressantes pour les cinéphiles, les joueurs et les joueuses : HDR10+, Dolby Vision, VRR jusqu’à 144 Hz, ALLM, AMD FreeSync, IMAX Enhanced, etc.

Hisense U8NQ

Toujours chez Hisense, l’U8NQ dispose d’un rapport qualité-prix solide et susceptible d’attirer la partie de la clientèle voulant éviter de trop se ruiner pour exploiter la plupart des fonctionnalités de la PS5 et/ou de la Xbox Series. Dalle QLED de bonne facture compatible 144 Hz en VRR, prise en charge du Dolby Vision, du HDR10+, de l’ALLM et de l’AMD FreeSync… dommage que cet article ne soit doté « que » de deux ports HDMI 2.1 contrairement aux quatre que nous promettent les fiches officielles de la firme asiatique.

TCL C89B

En 2024, TCL a su se faire une place dans le rayon des TV 4K QLED milieu de gamme avec son C89B. Malgré un filtre anti-reflets perfectible, des angles de vision trop limités et la présence occasionnelle d’un très léger blooming (phénomène de rétroéclairage irrégulier), la qualité d’image proposée par sa dalle QLED Pro 144 Hz est au rendez-vous. Qui plus est, il parvient à compenser partiellement ces défauts avec le support du Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+, VRR, ALLM et AMD FreeSync par l’intermédiaire de ses deux ports HDMI 2.1.

Hisense A7NQ

Pour celles et ceux n’étant pas réticent(e)s à l’idée de s’orienter vers du QLED « premier prix », l’A7NQ de Hisense est le meilleur choix possible actuellement. Alors oui, certes, son design fait très plastique et son écran se limite à une fréquence de rafraichissement de 60 Hz maximum mais ce sont des concessions à accepter à ce tarif-là. De plus, cela ne l’empêche pas de nous offrir un rendu visuel agréable et précis, bien aidé il est vrai par sa compatibilité avec le Dolby Vision et le HDR10+. Bien que la spatialisation du son laisse parfois à désirer, ses deux haut-parleurs intégrés fonctionnent avec Dolby Atmos et ses deux ports HDMI 2.1 permettent de profiter du VRR et de l’ALLM.

Les meilleurs TV 4K gaming LED

TCL P755

Tout le monde n’ayant pas les moyens ou l’envie de se tourner vers de l’OLED ou du QLED, il nous parait pertinent de conclure avec deux TV 4K LED capables de répondre à une partie des besoins des joueurs et joueuses PlayStation 5 et/ou Xbox Series. Chez TCL, le P755 dispose d’un écran 60 Hz de facture très correct pour la gamme. En plus de prendre en charge le Dolby Vision, le Dolby Atmos et le HDR10+, ses trois ports HDMI 2.1 sont compatibles avec l’ALLM. Malheureusement, n’espérez pas avoir droit au VRR, à l’AMD FreeSync ou encore au NVIDIA G-Sync.

Samsung CU7025

Commercialisé depuis 2023, le Samsung CU7025 nous fait profiter de la plupart du savoir-faire de l’entreprise coréenne tout en supportant l’ALLM et sans jamais dépasser la barre des 700€, quelle que soit la taille souhaitée. Si les couleurs parfois fades, le manque de contraste, un taux de rafraichissement limité à 60 Hz, ainsi que l’absence de fonctionnalités et technologies diverses et variées ne vous dérangent pas (Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR…), alors ce téléviseur devrait répondre à vos attentes.

Quels sont les critères à prendre en compte avant d’acheter un TV 4K ?

Ils sont multiples. Taille de l’écran (en pouces), taux de rafraichissement (en Hz), type de la dalle intégrée (OLED, QLED…), connectique et technologies embarquées (HDMI 2.1, HDR10+, mode Jeu…), input lag, indice de réparabilité, tarifs… les produits vendus en magasin et/ou sur internet sont nombreux et variés, ceci dans le but de répondre à la plus large demande possible. Tachez donc de définir au mieux vos besoins avant de procéder à un achat car acquérir une télé représente souvent un investissement financier conséquent de nos jours.

Quelles sont les différences entre un écran LED, QLED et OLED ?

Sans entrer dans des détails trop techniques, LED est la dalle de base présente dans la majorité des téléviseurs depuis des années et peu importe la résolution supportée. QLED est une norme de meilleure facture que la précédente puisqu’elle nous permet de profiter d’une luminosité accrue et d’une diffusion des couleurs améliorée. Quant à la technologie OLED, le rendu visuel qu’elle offre profite de contrastes extrêmement profonds. Sa latence est également très inférieure à celle des écrans LED et QLED. Autre différence importante à prendre en compte entre ces dalles : le prix ! En effet, si les produits dotés d’un écran LED valent « seulement » quelques centaines d’euros, opter pour du QLED ou de l’OLED coutera parfois plusieurs milliers d’euros.

Quel est l’intérêt des ports HDMI 2.1 sur son téléviseur pour un usage gaming ?

En connectant votre PlayStation 5 ou Xbox Series à un port HDMI 2.1 de votre TV, vous avez accès à davantage de technologies très utiles pour améliorer votre expérience de jeu. Par exemple, le VRR (taux de rafraichissement variable) synchronise le nombre d’images par seconde de votre téléviseur à celui de votre console, ce qui permet d’éviter que l’image se déchire en jouant (phénomène appelé « tearing »). L’ALLM (Auto Low Latency Mode) et le QFT (Quick Frame Transport) sont aussi très intéressants pour diminuer la latence et réduire l’input lag.

Le mode Jeu apporte-t-il réellement quelque chose en plus ?

En plus d’intégrer un compteur d’images par seconde (FPS), le mode Jeu nous laisse paramétrer notre expérience directement depuis notre téléviseur plutôt qu’en passant par les menus du jeu. Cependant, il faut systématiquement penser à vérifier que les modifications effectuées ont bien été prises en compte par notre TV ET notre console par précaution.

Puis-je jouer en cloud gaming directement depuis mon téléviseur ?

Tout dépend si votre appareil est compatible ou non avec ce genre de services. Si c’est le cas, vous pouvez y accéder en passant par leurs applications dédiées, vous connectant à votre compte et en branchant une simple manette à votre téléviseur (NVIDIA GeForce Now, Xbox Game Pass, etc.)

Quels sont les accessoires utiles à acheter avec une télé 4K ?

Outre un/des pieds et/ou support(s) mural/muraux pouvant ne pas être fourni(s) avec au moment de l’achat, les modèles commercialisés actuellement sont suffisamment performants et coutent bien assez chers pour ne pas nécessiter d’achats complémentaires. Toutefois, si vous avez la place et surtout les moyens, il est possible, par exemple, d’acquérir une barre de son compatible avec et dans le cas où vous n’êtes pas pleinement satisfaits du rendu audio d’origine de votre téléviseur. Mais attention, là encore, ce n’est pas un investissement à faire sur un coup de tête car il existe pas mal de produits différents sur ce marché et leurs tarifs peuvent aller d’une centaine d’euros à plus de 1000€, voire 2000€ pour certains.

A quelle distance se placer de son téléviseur ?

Si la faible résolution des TV cathodiques et premiers écrans plats (720p) nous imposaient un placement à environ 3 à 4 fois la diagonale de notre téléviseur par le passé, l’arrivée des modèles 1080p et 4K a considérablement changé la donne. Selon la SMPTE (Society of Motion Picture & Television Engineers), il est désormais recommandé de s’installer de façon à ce que l’écran occupe entre 30 et 40 degrés de notre champ de vision horizontal. Autrement dit :

si notre appareil mesure entre 42 et 50 pouces, il est conseillé de se placer de 1,5 à 2 mètres de lui;

s’il mesure entre 55 et 65 pouces, il est conseillé de se placer de 2 à 2,8 mètres de lui;

s’il mesure entre 75 et 85 pouces, il est conseillé de se placer de 2,8 à 3,5 mètres de lui;

s’il mesure entre 98 et 115 pouces, il est conseillé de se placer de 3,5 à 4,5 mètres de lui.

Si cette sélection vous a été utile, n’hésitez pas à consulter nos autres guides d’achats.