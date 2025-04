Test HyperX Alloy Rise 75 wireless – Un clavier gaming sans fil qui séduit malgré quelques faiblesses

Avec le HyperX Alloy Rise 75, la marque cherche à proposer l’un de ses claviers 75 % les plus complets, basé sur le modèle haut de gamme HyperX Alloy Rise. Compact, personnalisable, doté d’une autonomie impressionnante et de trois modes de connexion, ce clavier coche presque toutes les cases sur le papier, malgré un prix relativement élevé de 229,99 €. Nous l’avons mis à l’épreuve pour voir s’il tient toutes ses promesses.

Conditions de test : Nous avons testé le HyperX Alloy Rise 75 wireless durant une semaine et demi, que ce soit pour de la rédaction d’articles ou du gaming.

Design

Sous ses airs sobres et anguleux, le HyperX Alloy Rise 75 Wireless cache une belle attention portée aux détails. Son design rectangulaire est rehaussé de courbes latérales rétroéclairées en RGB, apportant une touche de modernité à un ensemble globalement minimaliste, élégant et compact. Avec son format 75 %, il offre un excellent compromis : toutes les touches essentielles sont là (y compris la ligne de fonctions), tout en gagnant de la place sur le bureau.

Malgré un poids conséquent, sa construction inspire confiance que du métal solide (dont un chassi en aluminium) et sans aucun plastique. Le clavier propose également des éléments hautement personnalisables, comme la plaque supérieure interchangeable ou encore un badge magnétique latéral, livré avec le logo HyperX mais facilement remplaçable. Aucun démontage n’est nécessaire, mais ces options viennent potentiellement alourdir un prix de base déjà élevé. La boîte inclut également un extracteur de touches et d’interrupteurs car l’autre avantage de ce clavier est qu’il offre une personnalisation aisé des switchs. Un gros atout pour les adeptes du modding.

En haut à droite de l’appareil nous avons une molette qui permet de régler le volume et juste en dessous à gauche, nous avons un mini-capteur de luminosité qui ajuste automatiquement le rétroéclairage RGB en fonction de l’environnement. Côté connectivité, c’est un sans-faute : USB-C détachable, 2,4 GHz via dongle (rangement intégré à l’avant du châssis) et Bluetooth. Le clavier est également compatible avec PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Un vrai plus pour les joueurs multiplateformes.

Performances

Le HyperX Alloy Rise 75 Wireless est équipé de switchs linéaires HyperX pré-lubrifiés, avec une force d’activation de 40 g et une course de 4 mm. Le ressenti est fluide et réactif, que ce soit pour le jeu ou la bureautique. Nous l’avons notamment testé sur Counter-Strike 2, l’open bêta de VOID/BEAKER, ou encore pour la rédaction de notre preview de Endless Legend 2 : dans tous les cas, le confort de frappe est indéniable.

Le châssis est monté sur joints en silicone, ce qui contribue à absorber les chocs et à réduire la fatigue sur de longues sessions. Cependant, le bruit de frappe reste assez prononcé, ce qui peut surprendre à ce niveau de prix. On aurait apprécié une meilleure isolation phonique

La connectivité tri-mode (USB-C, 2,4 GHz sans fil et Bluetooth) permet une utilisation polyvalente, cependant, la fréquence d’interrogation est limitée à 1000 Hz. Un taux assez faible pour un clavier premium quand d’autres concurrents peuvent atteindre les 8000Hz à l’image du Corsair K70 Pro TKL que nous avons testé récemment et qui se situe dans la même gamme de prix.

Logiciel et autonomie

Le logiciel HyperX NGENUITY permet une personnalisation complète du clavier, incluant le remappage des touches, la création de macros et la gestion des effets lumineux. On regrette cependant que la molette du volume ne soit pas personnalisable. Bien que l’interface reste assez basique et assez épurée; elle offre les fonctionnalités essentielles pour des configurations standards, que ce soit pour le gaming ou le travail.

Côté autonomie, le Alloy Rise 75 Wireless impressionne avec jusqu’à 80 heures d’utilisation avec rétroéclairage activé, et jusqu’à 1 500 heures en mode sans rétroéclairage. Sans doute l’un des plus gros points forts du clavier étant donné qu’il n’est pas nécessaire de sacrifier l’éclairage RGB pour avoir quelque chose qui tient bon sur la durée.