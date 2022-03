Wuchang: Fallen Feathers

Wuchang: Fallen Feathers est un action-RPG de type Souls-like développé et édité par Leenzee Games. S'inspirant très fortement des productions de From Software (Elden Ring, Sekiro, Bloodborne, Dark Souls), ce titre invite les joueurs et les joueuses à parcourir un univers où les paysages de la Chine impériale visibles dans les dernières années de la dynastie Ming se mêlent à des éléments surnaturels.