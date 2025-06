Débrief’ : MindsEye, Black Panther annulé, date Légendes Pokémon Z-A, Switch 2 et AG French Direct

Summer Game Fest : Plus de 60 partenaires attendus, lancement de la Switch 2… Petit tour d’une semaine entre certitudes et espérances

Hellslave 2: Judgment of the Archon : Après le reveal effectué à l’AG French Direct, Baptiste Miny nous parle de son dungeon crawler

The Funskin Project : Notre interview d’Antoine, le développeur solo de Studio Richoux travaillant sur le survival horror montré à l’AG French Direct

Sydless : Les angoumoisins d’Opia Games répondent à nos questions suite à l’annonce du fast-FPS nerveux et rythmé avec une balle rebondissante

Ravenswatch : Roméo et Juliette revivent passionnément leur amour dans le cadre d’un DLC gratuit et d’une mise à jour

EA Sports FC 25 : TOTS Saudi League, MLS et Reste du Monde !

Death Stranding 2: On The Beach va faire l’objet d’un panel le 9 juin à Los Angeles

