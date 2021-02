Il existe de nombreux jeux qui permettent de s’affronter et de se mesurer aux autres, mais les jeux qui misent pleinement sur la coopération sont plus rares sur le marché et plus difficiles à trouver. La coopération locale est d’autant plus difficile à trouver dans les jeux. Il existe certes de nombreux jeux disposant d’un aspect coop, mais seulement en ligne, ce dont on ne parlera pas ici, tout comme les jeux où l’on s’affronte.

Si vous n’êtes qu’amour, surtout pour la Saint Valentin, et que vous recherchez des jeux à effectuer en compagnie de votre moitié ou de vos amis, voici une sélection non-exhaustive des meilleurs jeux à faire à deux ou à plusieurs sur le même canapé. On ne citera ici que les jeux qui disposent d’un mode coopératif local, et on vous épargne même Portal 2, qui est évidemment un indispensable pour le genre déjà cité maintes et maintes fois.

Vous cherchez les meilleurs jeux coop local sur PlayStation 4 / 5, Nintendo Switch, PC ou encore Xbox ? A 2, 3 voire 4 joueurs ? En couple pour la Saint-Valentin ou entre potes ? Alors notre sélection est faite pour cela. Encore une fois, il s’agit de titres coopératifs, où l’on joue ensemble, et non face à face, auxquels cas vous auriez pu rajouter des incontournables du jeu canapé tels que Mario Kart 8 Deluxe ou Super Smash Bros. Ultimate bien sûr.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario 3D World vient tout juste de s’offrir une sortie sur Switch, ce qui en fait un nouveau jeu essentiel dans cette liste. Le titre a droit au contenu Bowser’s Fury en plus, qui peut être parcouru en coopération à deux joueurs, en prenant le contrôle de Mario et de Bowser Jr.

Le reste de l’aventure Super Mario 3D World peut être jouée avec 4 joueurs, et nous propose ainsi divers niveaux toujours très inventifs, tout en étant accessibles pour toute la famille. Un jeu que l’on recommande fortement à toutes les personnes qui cherchent à jouer avec leur moitié qui n’a pas l’habitude de jouer à des jeux vidéo, ainsi qu’à ceux qui cherchent à rassembler la famille autour de l’écran.

Sackboy: A Big Adventure

Little Big Planet était déjà une valeur sûre de la coopération locale, et Sackboy: A Big Adventure a bien pris la relève. La PS4 (et la PS5) ne regorge pas tellement de jeux du genre, et Sackboy offre ainsi une proposition intéressante pour jouer avec toute la famille.

Le jeu dispose de nombreux niveaux jouables jusqu’à quatre joueurs, où il faudra s’entraider afin de rendre l’aventure plus facile. En dehors des phases de plateformes effrénées à parcourir ensemble, on peut s’aider des autres en déverrouillant des passages ou en actionnant des mécanismes, notamment avec des niveaux conçus pour le jeu à plusieurs.

Haven

Plateforme : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Jouable jusqu’à 2 joueurs

En cette période de Saint-Valentin, comment ne pas évoquer l’un des titres récents qui parle le mieux de la vie de couple ? Haven est l’un des jeux parfaits à partager avec l’élu(e) de son cœur, tout en nous faisant suivre une histoire intéressante. On y incarne Yu et Kay, des amoureux en fuite sur une planète isolée, qui vont tout faire pour survivre et vivre leur amour en paix.

Chaque joueur peut contrôler l’un des deux personnages lors des phases d’exploration et des combats, et ensuite se mettre d’accord sur les choix à prendre lors des discussions du couples, aussi amusantes que touchantes.

Streets of Rage 4

L’un des meilleurs jeux de 2020 est aussi l’un des jeux que l’on peut partager à plusieurs, et pour cause, il s’agit de Streets of Rage 4, qui nous renvoie 20 ans en arrière mais avec tout le savoir-faire d’aujourd’hui.

Si vous aimez la castagne et la 2D à l’ancienne, n’hésitez plus. Non content d’être excellent en solo, Streets of Rage 4 est incontestablement fun en duo, même lorsque l’on agrippe son coéquipier sans faire attention dans la mêlée. Avec des personnages charismatiques à découvrir, tous différents à contrôler et une bande-son incroyable à écouter, vous aurez de quoi mettre l’ambiance sur votre canapé.

Overcooked 1 & 2 (All You Can Eat)

Vous vous régalez devant Top Chef toutes les semaines ? Overcooked va vous faire vivre l’enfer du monde de la cuisine, sans concessions, mais toujours avec une bonne dose de fun. La célèbre licence nous propose des mini-jeux où les joueurs doivent préparer le plus vite possible des plats sur des cartes diverses et variées.

Chaque participant a ainsi son rôle à jouer en cuisine, et le travail d’équipe prime ici. Facile à prendre en main et immédiatement drôle, Overcooked est à recommander pour tous les types de participants. Il est même possible de jouer aux deux titres de la licence avec Overcooked All You Can Eat, la version ultime des deux jeux.

Heave Ho

Plateforme : PC, Switch

Jouable jusqu’à 4 joueurs

La sensation du jeu indépendant français est également un immanquable pour passer des soirées endiablées. Le but de Heave Ho est très simple : avancer dans les différents niveaux à l’aide de la physique très spéciale de ces personnages uniques, qui ne sont constitués que d’une tête et de longs bras.

Il faut alors s’entraider pour réussir à dompter les mouvements très désordonnés des personnages, et maitriser la technique du balancier pour pouvoir se propulser vers d’autres plateformes. Un jeu qui demande de la précision et une entente parfaite, et qui déclenchera donc des fous rires à chaque échec.

TowerFall Ascension

Plateforme : PC, PS4, Xbox One, Switch

Jouable jusqu’à 2 jouer (coop), 4 joueurs en versus

TowerFall Ascension est surtout cité dans les jeux à recommander pour jouer à plusieurs, il est donc naturel qu’il trouve sa place ici. Le titre est souvent mis sur le devant de la scène, même sept ans après sa sortie, pour ses nombreux modes de jeux.

On retrouve évidemment du versus, mais ce qui nous intéresse ici, c’est le mode Quête, qui permet de vivre l’aventure en duo. Il faut alors s’entraider pour faire face aux monstres dans ce mode aventure qui changera un peu du traditionnel face à face.

Lovers in a Dangerous Spacetime

Plateforme : PC, PS4, Xbox One

Jouable jusqu’à 4 joueurs

On a déjà parlé d’amour et d’espace avec Haven, mais Lovers in a Dangerous Spacetime vient nous présenter une proposition nettement plus loufoque, avec des lapins stellaires qui tentent de survivre dans l’espace. Avec son univers très coloré, le jeu attire immédiatement l’oeil.

Il faut ici diriger un vaisseau en coordonnant ses mouvements entre tous les joueurs, afin de pouvoir se déplacer en toute sécurité et de pouvoir affronter toutes les menaces qui s’attaquent au navire. Loin d’être compliqué à prendre en main, le titre rend chaque participant essentiel à la survie de l’équipage, et apprend à chacun à trouver son rôle, pour des parties qui ne se ressemblent jamais.

Rayman Legends

Plateforme : PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch

Jouable jusqu’à 4 joueurs

Avec le temps, il est presque devenu un classique des jeux à faire en coopération. Rayman Legends est bien entendu une valeur sûre pour passer une soirée canapé avec des rires, des larmes et des engueulades, mais toujours en s’amusant.

L’aventure du jeu peut être complétement effectuée en duo et même jusqu’à quatre joueurs afin de s’entraider, mais gare à vous, le jeu propose certains niveaux qui mettront vos nerfs à rude épreuve. Vous pourrez vous relaxer avec les mini-jeux, dont celui qui imite le football, qui est définitivement l’un des meilleurs mini-jeux à faire à plusieurs.

Castle Crashers Remastered

Plateforme : PC, PS4, Xbox One, Switch

Jouable jusqu’à 4 joueurs

Toujours dans la 2D et dans un univers coloré, on retrouve l’indémodable Castle Crashers, jouables à plusieurs en local. On incarne ici des chevaliers qui s’en vont libérer une princesse d’une grande menace, mais avec humour, et avec des défis à relever en compagnie de nos proches.

S’il est aussi possible de s’affronter via l’arène, le jeu est surtout intéressant pour son aspect coopératif où l’on peut vivre l’aventure jusqu’à quatre joueurs, tout en faisant évoluer ses personnages au fur et à mesure des batailles. Le titre a récemment sorti une édition Remastered pour le remettre quelque peu au gout du jour.

Sniperclipps

Plateforme : Switch

Jouable jusqu’à 4 joueurs

Sorti au tout début de l’existence de la Nintendo Switch, Snipperclips est le jeu idéal à pour s’amuser avec les Joy-Con. Une fois encore, la coopération est ici au cœur du jeu, avec différents niveaux et puzzles à résoudre en s’aidant l’un l’autre, et en fusionnant les formes des personnages pour arriver à ses fins.

Le travail en équipe est ici essentiel, et une bonne coordination est demandée pour parvenir à bout des défis du jeu. Il est même possible de jouer en équipes de 2 pour des puzzles encore plus complexes.

A Way Out

Plateforme : PC, PS4, Xbox One

Jouable jusqu’à 2 joueurs

A Way Out mise justement tout dans la coopération entre deux joueurs, en leur faisant vivre pleinement l’aventure de leur côté, avec un vrai rôle à jouer pour chacun. On suit alors l’escapade de prison de nos deux héros, qui sera forcément mouvementée, et qui donne lieu à des séquences très cinématographiques.

Jouable à deux sur la même télé grâce à l’écran splitté, chaque joueur ou joueuse peut contrôler librement son personnage, avec des tâches respectives à accomplir pour faire avancer l’histoire commune. De quoi changer des jeux de plateformes, si vous souhaitez vivre une vraie aventure.

Unravel Two

Plateforme : PC, PS4, Xbox One, Switch

Jouable jusqu’à 2 joueurs

Le mignon Unravel 2 s’était offert il y a quelques années une suite toute aussi réussie, mettant cette fois-ci un deuxième personnage en plus du petit Yarny. Il s’agit là encore d’un jeu d’aventure avec un peu de plateforme, avec des puzzles et des énigmes que l’on peut maintenant réaliser en duo.

Unis par la laine, nos deux petits héros peuvent ainsi s’entraider pour progresser, notamment en s’aider des cordes qui constituent le corps de l’autre pour créer des passerelles, des raccourcis, voire des trampolines. Ingénieux, rafraichissant et tout mignon, le titre vous proposera de passer un moment agréable à deux, loin de toute violence.

Death Squared

Plateforme : PC, PS4, Xbox One, Switch

Jouable jusqu’à 4 joueurs

Amateurs de puzzles, Death Squared est LE jeu parfait pour rythmer vos soirées à plusieurs. On incarne ici un cube, avec de nombreuses énigmes à résoudre en enchainant les erreurs et les morts jusqu’à trouver la bonne solution.

Histoire de ne pas s’arracher les cheveux, plusieurs joueurs peuvent rejoindre la partie, pour de nouveaux puzzles encore plus exigeants. Sans doute pas le jeu le plus « amusant » de cette liste, mais celui qui plaira à coup sûr à ceux qui veulent passer une soirée en toute tranquillité devant quelques casse-tête à résoudre en duo ou à plusieurs.

Team Sonic Racing

Plateforme : PC, PS4, Xbox One, Switch

Jouable jusqu’à 4 joueurs

On l’avoue, on aurait pu aussi très bien pu mettre Mario Kart 8 Deluxe dans cette sélection, bien meilleur à tous les niveaux que tous les autres jeux du genre. Mais en dehors de ses tournois par équipes, qui sont assez limités sur la coopération, le jeu de Nintendo reste très compétitif.

Team Sonic Racing mise davantage sur l’entraide, et c’est pourquoi il trouve sa place ici. En constituant des équipes de trois participants (ou moins si vous n’avez pas assez de personnes), le jeu mise vraiment plus sur la coopération, en s’échangeant par exemples des items que l’on ramasse sur la route.

Cuphead

Plateforme : PC, PS4, Xbox One, Switch

Jouable à 2 joueurs

Malgré son style visuel qui rappelle les vieux dessins animés, Cuphead est loin de s’adresser à tout le monde. Exigeant et sans pitié, le jeu nous propose une sélection de niveaux où la mort est fréquente et essentielle pour apprendre, avec des boss aussi mémorables que difficiles à battre.

L’aventure peut néanmoins se partager en duo, mais attention, cela ne rend pas les choses plus faciles, bien au contraire. Il faut s’armer de courage et compter sur un partenaire qui sera vous épauler pour parvenir à bout de tous ces dangers !

Trine

La série des Trine base justement tout son concept sur la coopération entre trois personnages, ce qui en fait l’un des jeux qui est forcément à recommander sur cette liste. On conseille par exemple le dernier opus, Trine 4: The Nightmare Prince, qui vous embarquera dans une aventure féerique à découvrir avec vos proches.

Ici, chaque joueur prend le contrôle de l’un des trois protagonistes et aide ainsi à résoudre de nombreux casse-têtes en faisant appel aux spécificités de chacun. Si vous aimez vous triturer un peu les méninges à plusieurs, tout en parcourant un monde enchanteur et mystérieux, la série Trine sera parfaite pour vous.

Mario + Les Lapins Crétins

Encore un jeu Mario oui, mais pas n’importe lequel. Mario + Les Lapins Crétins est bien différents des autres jeux du moustachu, puisqu’il délaisse la plateforme pour laisser la place à la stratégie. Ce n’est pas forcément le premier mot qui vient en tête lorsque l’on pense aux Lapins Crétins, et pourtant, le titre est un très bon jeu de stratégie, accessible aux néophytes.

La meilleure partie dans tout cela, c’est qu’un mode coopératif est disponible. A l’intérieur du Buddydome ou même en parcourant l’aventure, vous pourrez être accompagné d’autres participants pour vous aider à établir les meilleurs stratégies pour remporter tous les combats.

Don’t Starve Together

Plateforme : PC, PS4, Xbox One, Switch

Jouable à 4 joueurs

Un peu de survie à plusieurs, ça vous tente ? C’est exactement ce que vous propose Don’t Starve Together, l’extension de Don’t Starve, qui nous permet de vivre l’aventure à plusieurs et de tenter de vivre le plus longtemps possible dans ce monde hostile.

Le jeu propose alors d’établir un camp à plusieurs et de se serrer les coudes dans cette lutte incessante, en allant chercher des ressources ensemble et en fortifiant notre camp pour faire face aux créatures la nuit. L’entraide à son maximum !

Divinity Original Sin

Plateforme : PC, PS4, Xbox One, Switch

Jouable jusqu’à 2 joueurs

Sans doute le jeu le moins accessible de cette liste, mais aussi le plus profond. Divinity Original Sin est l’un des meilleurs RPG de ces dernières années, et bonne nouvelle, il est jouable en coopération en local.

N’importe qui peut rejoindre la partie très facilement et ainsi prendre part aux combats du jeu ainsi qu’aux dialogues. Bien entendu, l’univers n’est pas simple à appréhender tout comme les contrôles, mais pour les couples et les amis qui souhaitent effectuer une véritable épopée ensemble pendant de nombreuses soirées, Divinity Original Sin, sans oublier sa suite, devraient les combler.

Et voici pour notre sélection des meilleurs jeux coopératifs à faire ensemble, à deux ou plus en local. Bien sûr, il y a des absents. On pense à Hacktag, pensé pour une expérience à deux en local, sorti il y a peu sur consoles, et encore bien d’autres. N’hésitez pas à nous dire vos coups de cœur !