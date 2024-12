Infinity Nikki | Guide Complet

Guide Infinity Nikki

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Infinity Nikki. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

Pour débuter

Emplacement et ressources

Tenues

FAQ Infinity Nikki

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Infinity Nikki. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Infinity Nikki

Infinity Nikki est un jeu d’aventure et d’exploration qui se joue en monde ouvert. Le concept accorde une grande place au monde de la mode puisqu’il est possible d’obtenir et de récupérer de nombreuses tenues qui vous aideront à voyager et à vous déplacer dans le monde. On y incarne une héroïne qui peut devenir plus grande ou plus petite selon ce qu’elle porte et débloque plein d’autres capacités. Des combats sont également présents mais ne constituent pas une composante importante. L’ambiance est très centré sur l’aspect cozy.

Est-il nécessaire de jouer aux autres jeux Nikki ?

Absolument pas. Si Infinity Nikki fait partie d’une franchise plus vaste développée par Papergames, les autres jeux (sortis sur smartphones) ne font finalement que partager un univers similaire et un concept porté sur la mode. Mais hormis quelques clins d’œil, il est absolument possible de débuter la série avec celui-ci.

Quand et où sort Infinity Nikki

Infinity Nikki est sorti ce 5 décembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et smartphones (iOS et Android). Il est jouable directement via le PlayStation Store, l’Epic Games Store ou via le launcher officiel.

Infinity Nikki sortira-t-il sur Xbox ou Switch ?

Pour l’instant, aucune communication officielle au sujet d’un portage sur d’autres plateformes. On ne sait pas non plus s’il arrivera sur Steam un peu plus tard, bien que cette option soit la plus envisageable possible.

Infinity Nikki est-il payant ?

Non, le jeu est disponible gratuitement au téléchargement. La totalité de son monde peut d’ailleurs être découvert sans dépenser le moindre centime. Cependant, en tant que free-to-play, il dispose d’une boutique en jeu pour déverrouiller certains objets ou bonus complémentaires.

Est-ce qu’Infinity Nikki est un jeu difficile ?

Non, le titre est relativement facile. Il demande un peu de réflexion lors de ses énigmes et son exploration pour les personnes qui n’ont pas du tout l’habitude des jeux en monde ouvert mais son expérience est pensée pour une aventure chill et cozy, ce qui en fait un titre assez facile.

Comment obtenir des tenues ?

Les tenues sont au cœur de l’expérience du titre et il faudra en collectionner un maximum. Il y a des milliers de vêtements donc vous aurez de quoi faire. Voici comment en débloquer :

En réalisant des tirages sur les bannières

En progressant dans l’histoire principale et résoudre des quêtes

Les déverrouiller dans le menu Coeur de l’Infini

Les acheter dans la boutique

Participer à des événements (comme l’anniversaire de Nikki)

Faire évoluer des tenues déjà existantes

Que sont les bannières dans Infinity Nikki ?

Les bannières sont des tirages au sort qui vous permettent d’obtenir de nouvelles choses. En dépendant des cristaux, cela vous donne une chance d’obtenir des tenues et des pièces de tenue exclusives. Il y a des cristaux roses utilisées pour les bannières limitées (autrement dit, des bannières qui ne restent que quelques scènes – mais qui peuvent revenir à l’avenir) et des cristaux de couleur bleue qui peuvent être utilisés sur la bannière dite « permanente » (celle-ci reste pendant plusieurs années).

Peut-on garder la progression des bêtas ?

Non. Si vous avez joué aux différentes phases de test, la progression n’est pas sauvegardée. Egalement, il est nécessaire de désinstaller entièrement le précédent client pour télécharger à nouveau la version finale.

Est-ce qu’il y a du cross-save ?

Il y a effectivement la possibilité de garder sa progression entre différentes plateformes. Cependant, la sauvegarde partagée n’est effective qu’entre le PC, iOS et Android.

Quelle manette comptable sur PC ?

Au lancement de la 1.0, les contrôleurs suivants sont pris en charge officiellement :

Manette Xbox Series

Manette Xbox Elite Series

Manette DualShock 4

Manette DualSense

Manette DualSense Edge

En bref