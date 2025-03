Test ROG Phone 9 Pro Edition – Un concentré de puissance

Asus ROG poursuit son ascension avec sa gamme de ROG Phone. Au fil des années, la marque affine son smartphone dédié aux joueurs mobiles, en intégrant les nouveautés technologiques du moment. Après un ROG Phone 8 très réussi, nous avons pu prendre en main la dernière version : le ROG Phone 9.

Concrètement, nous sommes devant un appareil très proche de la version précédente. Après avoir pris en main l’appareil durant plus de deux semaines, nos impressions sont plus où moins les mêmes que pour le ROG Phone 8, mis à part quelques détails.

Sachez tout d’abord que le Rog Phone 9 se décline en trois modèles différents :

ROG Phone 9 : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, à partir de 1 099,99 € TTC en Phantom Black et Storm White.

ROG Phone 9 Pro : 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, à 1 299,99 € TTC, en Phantom Black uniquement.

ROG Phone 9 Pro Edition : 24 Go de RAM et 1 To de stockage, proposé à 1 499,99 € TTC en exclusivité sur l’ASUS eShop et fourni avec l’AeroActive Cooler X Pro.

Ce test a été réalisé avec la version Pro Edition.

Design

En dehors d’un poids très légèrement plus élevé (2 grammes concrètement), le ROG Phone 9 Pro dispose d’un design identique au ROG Phone 8. Il illustre parfaitement la double approche de la marque qui s’adresse aux gamers, mais aussi à un public plus large qui ne souhaite pas un appareil trop tape à l’œil. Ce choix, déjà salué sur le modèle précédent, reste donc d’actualité. Le châssis demeure fin et élégant, encadrant un écran AMOLED E6 de 6,78 pouces avec de fines bordures qui mettent l’affichage en valeur..

Le changement majeur se trouve au dos, où Asus mise de nouveau sur une touche distinctive : l’AniMe Vision. Sur la version standard du téléphone, on trouve 85 mini-LED affichant des animations simples. Sur les modèles Pro et Pro Edition, on monte à 648 mini-LED, permettant une personnalisation avancée, y compris l’ajout d’images ou d’animations. Asus va même plus loin en proposant de petits jeux rendant hommage à des classiques tels que Snake ou Space Invaders. Si l’on peut juger ce gadget un brin superflu, il offre tout de même des fonctionnalités utiles : possibilité d’afficher des informations variées (heure, niveau de batterie, minuteur pour les photos, indicateur d’enregistrement vidéo) et notifications visuelles.

Pour le reste, on ne change pas une équipe qui gagne. Les AirTriggers sont toujours aussi agréables à manipuler et nous avons de nouveau deux ports USB, ce qui vous permet de recharger votre appareil tout en jouant confortablement. Sans oublier une prise jack pour brancher vos écouteurs ou casques. Pour les possesseurs de la Pro Edition (ou acheté séparément pour les autres versions), l’AeroActive Cooler X Pro vous permet un refroidissement encore plus puissant. Le système de refroidissement du ROG Phone 9 Pro Edition est déjà excellent et cet accessoire est vraisemblablement destiné aux joueurs jouant très longtemps à des jeux mobiles très gourmands. En outre, Asus a remis en place le subwoofer qui permet de renforcer les basses grâce à un puissant haut-parleur intégré.

Fonctionnalités

Côté logiciel, le ROG Phone 9 Pro tourne sous Android 15 avec la surcouche ROG UI. L’interface reste légère, complétée par les services Google habituels. L’ensemble des fonctionnalités liées au gaming est centralisé dans l’application Armoury Crate, qui donne accès aux profils de performances (optimisé, dynamique ou économe), au mappage des boutons virtuels, aux options de personnalisation AniMe Vision et aux statistiques système. L’interface est claire et se prend en main rapidement.

Comme sur le ROG Phone 8, l’optimisation est excellente. Asus mise également sur l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience utilisateur. Par exemple, lors de longues sessions sur Genshin Impact, nous avons pu essayer X Sense, une fonctionnalité permettant de récolter automatiquement certaines ressources du monde ouvert. Encore une fois, cela peut sembler superflu, mais nous sommes prêts à parier que les joueurs de Genshin rêvent d’un système pour courir automatiquement ou augmenter la vitesse des dialogues. Par ailleurs, l’IA ne se limite pas aux jeux : le téléphone propose aussi des fonctions de productivité avancées, telles que la transcription automatique des notes vocales ou la traduction instantanée durant les appels.

Performances

Sans surprise, le ROG Phone 9 Pro est un monstre de puissance et dispose des derniers composants actuels dont le dernier processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Pour exploiter au mieux cette nouvelle puce, Asus a encore amélioré son système de refroidissement avec le ROG GameCool 9. Lors de sessions de jeu allant jusqu’à 1 heure ou plus, le smartphone se révèle imperturbable. Nous avons par exemple effectué des quêtes quotidiennes et des events sur Genshin sans souci. En revanche, pour des sessions bien plus longues, l’AeroActive Cooler X Pro est un véritable atout, mais aussi un surcoût pour les possesseurs des autres modèles.

On rappelle d’ailleurs que l’édition Pro embarque 24 Go de RAM et 1 To de stockage. Le modèle Pro standard, quant à lui, dispose d’une configuration plus classique avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, bien que 16Go soit largement suffisant dans la plupart des cas selon nous. De plus, grâce à son taux de rafraîchissement de 185 Hz, il assure une qualité d’image et une fluidité exceptionnelles. Ainsi, il est possible de jouer à des titres exigeants jusqu’à 120 FPS, tels que Call of Duty Mobile.

Certes, l’un des freins à l’achat du ROG Phone 9 Pro (comme pour le précédent modèle) est incontestablement son prix (entre 1100€ et 1500€ selon la version choisie) qui représente un certain investissement, toutefois s’agissant du smartphone gaming le plus puissant actuellement, il tiendra aisément quelques années. En outre, il faut garder à l’esprit qu’Asus promet deux mises à jour majeures de l’OS et 4 ans de mises à jour de sécurité (et sans déverrouillage du bootloader à la fin de cette période).

En termes d’autonomie, on dispose désormais d’une batterie de 5800 mAh, contre 6000 mAh pour le ROG Phone 7 et 5550 mAh pour le ROG Phone 8. Dans la pratique, c’est largement suffisant pour un usage quotidien, avec environ 20 % de batterie restante en fin de journée. Comme toujours, les longues sessions de jeu et le mode haute performance réduiront plus rapidement l’autonomie. Asus a conservé son second port USB-C latéral, facilitant la charge en mode paysage. Le chargeur 65 W inclus dans la boîte permet d’atteindre 40 % de batterie en 15 minutes, ce qui reste très performant malgré l’émergence de vitesses de charge encore plus élevées sur le marché.

Photo

Comme pour ses prédécesseurs, le ROG Phone 9 Pro n’a pas pour ambition première de briller en photo ou en vidéo. Toutefois, Asus a fait quelques efforts pour proposer un rendu acceptable. Si les améliorations par rapport au ROG Phone 8 demeurent modestes, on note l’intégration du nouveau capteur Lytia 700 de Sony, en remplacement de l’IMX890. Sans comparaison directe avec l’ancien modèle, il est difficile de mesurer précisément les gains, mais le nouveau capteur semble offrir une meilleure gestion de la lumière.

La capture vidéo peut monter jusqu’en 8K à 30 FPS ou 4K à 60 FPS avec l’objectif principal. Les autres objectifs sont plus limités : jusqu’à 4K à 30 FPS pour l’ultra grand-angle, 1080p à 60 FPS pour le zoom 3x, et 1080p à 30 FPS pour la caméra selfie. Ces contraintes ne seront pas forcément bloquantes, étant donné que l’appareil s’adresse avant tout aux joueurs recherchant la performance en jeu plutôt qu’un photophone ultime.