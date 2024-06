Comment bien choisir son micro USB ?

Pour vous aider à y voir plus clair, voici une sélection des meilleurs micros USB actuellement disponibles à la vente. Tous les produits qui y sont présents disposent de leurs propres qualités et défauts et sont tarifés à des prix plus ou moins élevés. Rappelons aussi que la liste ci-dessous est non exhaustive et susceptible d’être mise à jour à l’avenir. N’hésitez donc pas à revenir la consulter régulièrement.

Quels sont les meilleurs micros USB à acheter en 2024 ?

Logitech Blue Yeti

Très populaire auprès du public, la gamme Blue Yeti de Logitech est une valeur sûre du secteur des micros USB. En fonction du type de matériel que vous recherchez, trois déclinaisons sont susceptibles de correspondre à vos besoins. En effet, bien qu’il soit commercialisé depuis de nombreuses années, le Blue Yeti standard est pratique, simple d’utilisation et affiche encore des performances adaptées à la plupart des situations.

Plus récent, moins cher mais ne permettant de contrôler le gain que depuis l’application Logitech G Hub, le Blue Yeti Nano est très similaire à son grand frère. Quant au Blue Yeti X, il bénéficie d’une meilleure finition globale et embarque quatre capsules statiques de 14 mm capturant notre voix de manière convaincante en mode cardioïde, omnidirectionnel, bidirectionnel ou stéréo.

Elgato Wave:3

Connu depuis plusieurs années pour ses divers produits ciblant notamment les créateurs et créatrices de contenu, Elgato possède un solide produit d’entrée de gamme dans son catalogue : le Wave:3. Outre son design épuré, il intègre une partie de l’expertise audio de l’entreprise autrichienne LEWITT et une technologie intitulée Clipguard, redirigeant notre signal vers un deuxième circuit fonctionnant à plus faible volume dans le cas où nos niveaux d’entrées sont trop élevés. Concrètement, cela lui permet d’augmenter d’environ 15-20 dB le plafond maximum de la pression acoustique et plage de fréquences qu’il peut supporter.

Shure MV7+

Commercialisé depuis environ deux mois, le Shure MV7+ se présente comme un article premium spécialement conçu pour « les podcasteurs, les streamers et les musiciens les plus exigeants ». Conservant et améliorant les points forts de l’excellent MV7, il est équipé de sorties USB-C et XLR, d’un mode de réglage de niveau automatique optimisé et d’un nouveau filtre anti-pop numérique. D’autres technologies telles que Voice Isolation et DSP, extrayant avec précision notre voix des bruits de fond indésirables et éliminant efficacement ces derniers, sont également au programme. Attention toutefois, son tarif conseillé dépasse la barre des 300€ et ce n’est que pour acquérir le micro seul. Pour profiter des accessoires compatibles avec (pied de support pour le poser sur notre bureau ou bras articulé), il faut payer plus cher !

Audio-Technica AT2020USB-X

Si vous cherchez un modèle pouvant répondre à des besoins variés et affichant un prix d’achat relativement accessible pour le marché, alors l’Audio-Technica AT2020USB-X est une très bonne pioche. Succédant au plébiscité AT2020USB+, il offre de solides performances, essentiellement grâce à son micro à condensateur cardioïde sensible mais captant l’audio de façon précise et détaillée. Il prend aussi en charge jusqu’à quatre fréquences d’échantillonnages différentes : 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz et 96 kHz. En prime, un support de table et un adaptateur USB-A à USB-C sont inclus dans la boîte.

Rode NT-USB Mini

Polyvalent et accessible sur le plan tarifaire, le Rode NT-USB Mini est un micro apprécié du grand public depuis de nombreuses années, notamment grâce à son design passe-partout sympathique et ses performances audios très correctes pour de l’entrée de gamme. Autres particularités, il embarque un amplificateur de casque de qualité studio, un mode de monitoring zéro latence commutable, éliminant les échos gênants pendant un enregistrement, et dispose d’un support de bureau magnétique détachable, facilitant grandement sa fixation et son détachement à un pied ou un bras.

Notez que la marque australienne propose également à la vente le Podcaster. Plus cher, il est aussi de meilleure facture que le NT-USB Mini et intègre un filtre anti-pop interne.

Woodbrass Bird UM1

Pour celles et ceux estimant que nous ne faisons pas encore assez d’efforts pour inclure des articles bons marchés ET de bonne qualité dans cette sélection, voici le Woodbrass Bird UM1. Coutant seulement une cinquantaine d’euros, il est, entre autres, capable d’encaisser une pression acoustique maximale de 125 dB. C’est vraiment pas mal du tout pour répondre agréablement à la plupart de nos, et surtout vos, besoins en matière d’enregistrements, de podcasts, de streaming, etc.

Razer Seiren Mini

Ciblant un public et se positionnant sur une base tarifaire extrêmement similaire au Woodbrass Bird UM1, le Razer Seiren Mini a amplement sa place dans cette liste. Commercialisé depuis fin 2020, sa capsule électrostatique de 14 mm offre des performances audios satisfaisantes, telles que le support d’un taux d’échantillonnage allant de 44.1 kHz à 48 kHz par exemple. Qui plus est, il est petit et compact, parfait pour se faire discret sur un bureau, et il est facile à installer et utiliser.

HyperX QuadCast

Même si nous avons parfois trop tendance à l’oublier, la bonne réputation qu’a HyperX aujourd’hui n’est pas uniquement due à la qualité de ses casques gaming. Pour preuve, son catalogue inclut également le QuadCast. Compatible PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Mac, il est équipé d’un support anti-vibration et d’un filtre anti-pop intégrés. De plus, il prend en charge quatre diagrammes polaires différents (stéréo, omnidirectionnel, bidirectionnel et cardioïde) et un adaptateur de montage est fourni avec au moment de l’achat. Idéal pour le fixer facilement et rapidement à un pied ou bras de micro au besoin.

Sachez qu’il existe aussi une alternative à ce produit, sobrement intitulé le DuoCast. Moins cher, il ne supporte en revanche que deux courbes de directivité : cardioïde et omnidirectionnelle.

Sennheiser Profile

Equipementier connu et reconnu à travers le monde du son pour l’excellente facture de ses articles, Sennheiser propose à la vente le Profile depuis l’an dernier. Se présentant comme le parfait compromis entre performance et accessibilité, il a été avant tout créé pour le podcasting et le streaming. S’il est vrai qu’il n’intègre qu’un seul et unique diagramme polaire de type cardioïde, il compense ce défaut par sa finition de qualité supérieure et des trois boutons situés à l’avant permettant de régler simplement le gain du micro, la balance entre le microphone et l’appareil auquel il est branché, ainsi que le volume du casque audio.

SteelSeries Alias

Arborant un look un tantinet plus original que la concurrence, le SteelSeries Alias est un modèle pleinement pensé pour le gaming. Outre sa compatibilité avec le logiciel Sonar du fabricant danois et la possibilité de vérifier notre niveau audio d’un simple coup d’œil via les LED s’allumant sur sa face avant, il tire son épingle du jeu grâce à sa capsule ClearCast Cardioïde de 25 mm captant notre voix avec davantage de puissance, de profondeur et de résonance. La présence d’un adaptateur fourni avec au moment de l’achat nous donne également l’opportunité de le fixer à la grande majorité des bras articulés standards disponibles sur le marché.

Apogee HypeMiC

En conclusion de ce guide, voici un produit à destination des personnes n’ayant pas peur de dépenser leurs économies pour s’offrir du lourd en matière de micro : l’Apogee HyperMiC. Fourni avec un trépied de bureau, un filtre anti-pop et un adaptateur de pied, il intègre une capsule à condensateur cardioïde supportant une pression acoustique maximale de 130 dB et un taux d’échantillonnage allant jusqu’à 96 kHz. Autre particularité très intéressante, il peut switcher entre trois pré-réglages de compresseur différents par le biais d’un simple bouton, le premier étant conçu pour l’enregistrement de voix et d’instruments, le deuxième pour les podcasts et les lives, et le dernier pour un usage radiophonique.

Quelles sont les critères à prendre en compte avant d’acheter un micro USB ?

Ils sont nombreux. Résolution et fréquence(s) d’échantillonnage supportée(s), pression et sensibilité acoustique maximum, modes de directivité/diagrammes polaires pris en charge (omnidirectionnel, bidirectionnel, cardioïde…), finition des matériaux, technologies et fonctionnalités annexes intégrées, accessoires fournis et/ou requis… les produits actuellement disponibles sur le marché sont variés afin de répondre aux besoins d’un large public. Tachez donc de les définir au mieux avant de procéder à un quelconque achat.

Est-il indispensable de payer cher pour obtenir un bon micro USB ?

Pas forcément mais, là encore, cela dépend principalement de vos besoins. Par exemple, il existe des modèles basiques mais efficaces dans leur conception et leur utilisation à acquérir pour moins de 100€. Si vous en voulez un qui offre de meilleures performances, là, il sera probablement nécessaire de viser un tarif plus élevé. Sachez également qu’à partir de la barre des 400/500€, orienter votre achat vers un micro XLR est davantage recommandé, et ce même s’il existe aussi de très bons produits dans cette catégorie comme l’Antelope Edge Go, vendu en général autour des 1300€.

Pourquoi acheter un micro USB plutôt qu’un XLR ?

Essentiellement pour sa meilleure praticité et facilité d’installation et d’utilisation. Contrairement à un micro XLR nécessitant une interface audio ou une console de mixage pour fonctionner, un microphone USB est considéré comme la solution tout-en-un idéale pour pallier cet inconvénient sans trop se casser la tête.

Quels sont les accessoires à acheter en supplément avec un micro USB ?

La très grande majorité des microphones USB vendus de nos jours sont fournis avec un pied de support (ou support de table) et ne nécessitent donc pas d’achats d’accessoires supplémentaires. Toutefois, il est tout à fait envisageable d’acquérir un bras de micro/articulé si vous le souhaitez mais vérifiez auparavant que votre modèle puisse s’y fixer et détacher correctement.

Equiper votre appareil d’un filtre anti-pop pour atténuer les bruits indésirables provoqués par le déplacement de l’air peut aussi être utile s’il n’y en a pas un déjà fourni avec.

Si cette sélection vous a été utile, n’hésitez pas à consulter nos autres guides d’achats.