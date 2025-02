Vous trouverez ici une liste des jeux en monde ouvert les plus importants de 2025 et même au-delà, à venir sur consoles ou sur PC.

Hyper Light Breaker

Développeur/éditeur : Heart Machine / Arc Games

Heart Machine / Arc Games Plateforme : PC

PC Date de sortie : 14 janvier 2025 (en accès anticipé)

Un monde ouvert n’est-il pas suffisant ? Découvrez alors des mondes ouverts, ceux de Hyper Light Breaker, la « suite » de Hyper Light Drifter sorti en 2016. Développé par le studio derrière Solar Ash (Geart Machine), le jeu d’action aventure de type rogue-lite vous permettra en solo ou en coopération d’explorer des mondes ouverts provenant du Foisonnement. Vous devrez aussi créer des builds uniques pour terrasser des hordes d’ennemis et renverser les Couronnes mais aussi et surtout le Roi des abysses. Le jeu est sorti en accès ancitipé au mois de janvier avec des retours mitigés.

Assetto Corsa EVO

Développeur/éditeur : KUNOS Simulazioni / 505 Games

KUNOS Simulazioni / 505 Games Plateforme : PC (Steam)

PC (Steam) Date de sortie : 16 janvier 2025 (en accès anticipé)

Assetto Corsa EVO est le nouvel opus de la série de simulation automobile Assetto Corsa, intégrant pour la première fois un véritable monde ouvert de 1600 km², une première dans le domaine de la simulation automobile. Enfin pas exactement tout de suite, puisque le jeu passera d’abord par une phase d’accès anticipé sur PC se déroulant à partir du 16 janvier 2025, sur circuits fermés au lancement avec trois modes de jeu, cinq nouveaux circuits et une vingtaine de voitures de marque diverses (Alpine, Ford, Alpha Romeo, BMW…). Le soft devrait repousser les limites du réalisme grâce à un tout nouveau moteur de jeu aux rendus éblouissants.

The Quinfall

Développeur/éditeur : Vawraek Technology Inc. / Vawraek Technology Inc.

Vawraek Technology Inc. / Vawraek Technology Inc. Plateforme : PC

PC Date de sortie : 24 janvier 2025 (en accès anticipé)

The Quinfall est un MMORPG prenant place dans un monde médiéval riche et vivant aux cinq régions, disposant de climats et typologies différents, dans lequel vous incarnez un personnage entièrement personnalisable avec la possibilité d’influer sur le destin du royaume de Quinfall en explorant les traces et impacts de plusieurs dieux sur le monde en question, dont notamment les dieux Pelyonas, Greis et Kreas. Vous participerez à des batailles uniques et à une histoire immersive avec des dizaines de professions différentes dans une nouvelle imagination du MMORPG classique.

Hello Kitty: Island Adventure

Développeur/éditeur : Sunblink / Sunblink

Sunblink / Sunblink Plateformes : iOS (Déjà disponible sur Apple Arcade) – PC – PS4 – PS5 – Nintendo Switch

iOS (Déjà disponible sur Apple Arcade) – PC – PS4 – PS5 – Nintendo Switch Date de sortie : 30 janvier 2025

Un petit peu de douceur dans ce monde de brutes, Hello Kitty est de retour dans un jeu en monde ouvert porté depuis les smartphones pour une sortie calée au début de cette année. Dans Hello Kitty: Island Adventure, un jeu de simulation de vie, vous devrez explorer une île habitée par des personnages mythiques de l’univers Hello Kitty comme My Melody, Kuromi ou encore Cinnamoroll. A vous l’aventure, mais aussi les interactions sociales, le tout assorti de phases en plateforme et de puzzles à résoudre sous forme de quêtes et missions ou encore défis chronométrés dans ce monde volontairement positif et inclusif.

Kingdom Come: Deliverance II

Développeur/éditeur : Warhorse Studios / Deep Silver

Warhorse Studios / Deep Silver Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

PC – PS5 – Xbox Series X/S Date de sortie : 04 février 2025

Oyez, Oyez ! Près de sept ans après la sortie du premier jeu de la licence en 2018, sa suite directe, Kingdom Come Deliverance II débarquera dès le 04 février prochain, avec on l’espère moins de bugs que son prédécesseur au lancement. Il s’agit d’un RPG en monde ouvert dans lequel nous suivrons une fois de plus l’histoire de Henry mais aussi et surtout celle de sa vengeance suite aux événements du premier jeu, accompagné de son fidèle écuyer Sir Hans. Le jeu devrait une nouvelle fois faire la part belle à l’immersion médiévale, en proposant un gameplay réaliste dans la région de Bohème (en Tchéquie du XVe siècle). Des choix seront aussi de la partie, avec de nouvelles armes et une liberté accrue pour un rendu encore plus ambitieux.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Développeur/éditeur : Ryu Ga Gotoku Studio / Sega



Ryu Ga Gotoku Studio / Sega Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series X/S

PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series X/S Date de sortie : 21 février 2025

Se déroulant six mois après Infinite Wealth, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaïï est un titre d’action-aventure dans lequel on incarne le légendaire Goro Majima, retrouvé seul et inconscient sur la plage de Rich Island. Alors amnésique, l’homme sera recueilli par un garçon du nom de Noah et se retrouvera à la tête d’un navire, le Goromaru en quête de ses souvenirs et sur les traces du trésor perdu d’Esperanza tel un vrai pirate. Reprenant le système de combat libre connu de la série, vous aurez aussi droit à des batailles navales, des chasses au trésor et pléthore de mini-jeux tous aussi loufoques, ce qui fait indéniablement le charme de la licence. Nous y avons déjà joué 2 heures, vous pouvez donc également retrouver nos impressions avant la sortie définitive du jeu prévue en février.

Monster Hunter Wilds

Développeur/éditeur : Capcom / Capcom

Capcom / Capcom Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

PC – PS5 – Xbox Series X/S Date de sortie : 28 février 2025

Alerte grosse sortie du début 2025, Monster Hunter Wilds devrait faire sensation fin février avec son arrivée sur PC et consoles. Après une phase de bêta (qui sera reconduite du 7 au 17 février 2025), le jeu a su intriguer la communauté sur son premier opus 100% nouvelle génération pour les 30 ans de la licence. Au programme de ce nouvel opus de la saga de Capcom que nous avons eu la chance d’essayer, un tout nouveau monde dense, développé sous Unreal Engine 5, et peuplé de créatures toutes aussi indomptables que redoutables ayant fait la renommée de ce jeu de chasse si palpitant.

Assassin’s Creed Shadows

Développeur/éditeur : Ubisoft Québec / Ubisoft

Ubisoft Québec / Ubisoft Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

PC – PS5 – Xbox Series X/S Date de sortie : 20 mars 2025

Faisons un petit arrêt sur l’un des jeux les plus attendus de ce début d’année et qui fait couler tant d’encre de par son éditeur en passe difficile, Ubisoft, nous parlons bien entendu d’Assassin’s Creed Shadows. Nouvelle production premium dans la saga après Assassin’s Creed Mirage et Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Shadows nous emmène au cœur du Japon féodal suivre le destin de deux personnages aux gameplays bien distincts, Naoe et Yasuke, respectivement shinobi et samouraï, ce dernier s’inspirant librement d’un personnage historique. Reprenant la forme d’un action-RPG dynamique et au monde ouvert gigantesque, Assassin’s Creed Shadows proposera, au cœur de son expérience, le respect de la culture japonaise ainsi qu’un monde encore plus immersif qu’auparavant, du moins si l’on en croit les ambitions des développeurs. Nous avons eu l’occasion d’y jouer pendant plus de 4h, vous pouvez donc déjà découvrir nos premières impressions sur le jeu à venir le 20 mars 2025.

Xenoblade Chronicles X – Definitive Edition

Développeur/éditeur : Monolith Soft / Nintendo

Monolith Soft / Nintendo Plateforme : Nintendo Switch

Nintendo Switch Date de sortie : 20 mars 2025

Il n’en restait plus qu’un, c’est désormais chose faite : le dernier Xenoblade Chronicles non porté sur la Nintendo Switch débarquera en mars après sa sortie en 2015 sur Wii U. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition vous glissera dans la peau d’un avatar débarqué sur la très inhospitalière planète Mira en l’an 2054. Alors pris en charge par les membres du BLADE, des colons locaux de la ville de New Los Angeles, vous explorerez le monde ouvert à pieds, dans un premier temps, puis grâce à une sorte de mécha (le Skell, exosquelette personnalisable à souhait) pouvant survoler plaines, océans ou encore montagnes de cette planète surprenante qui devrait même nous proposer quelques quêtes inédites.

Atomfall

Développeur/éditeur : Rebellion / Rebellion

Rebellion / Rebellion Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass)

PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass) Date de sortie : 27 mars 2025

Atomfall a été annoncé l’an passé et sortira déjà au printemps. Jeu d’action et de survie en vue à la première personne et en monde ouvert développé par le studio derrière des jeux comme Sniper Elite et Zombie Army, vous y incarnerez un personnage devant évoluer au sein d’une zone de quarantaine, cinq ans après une catastrophe nucléaire s’étant abattue sur une version fictive de l’Angleterre en 1957. Fouillez, trouvez des ressources, fabriquez et échangez, en bref, frayez-vous un chemin à travers la campagne anglaise pas si accueillante que ça, peuplé d’étranges personnages.

Star Overdrive

Développeur/éditeur : Caracal Games / Dear Villagers

Caracal Games / Dear Villagers Plateformes : PC – Nintendo Switch

PC – Nintendo Switch Période de sortie : 10 avril 2025

Annoncé l’an passé lors d’un Indie World comme sait si bien le faire Nintendo, Star Overdrive devrait débarquer en avril 2025 pour nous proposer son monde ouvert que l’on devra explorer à grande vitesse à l’aide d’un hoverboard futuriste. Ce jeu d’action-aventure nous mettra dans la peau d’un personnage aux pouvoirs hors du commun et nous fera vivre des combats contre des ennemis et boss épiques grâce notamment à l’usage des pouvoirs de déplacement de votre personnage. Des énigmes devraient être de la partie ainsi que des puzzles et une narration progressive.

Dune: Awakening

Développeur/éditeur : Funcom

Funcom Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

PC – PlayStation 5 – Xbox Series Fenêtre de sortie : Début 2025 (sur PC) – TBA (sur consoles)

Attendu de pied ferme par les amateurs de MMO et de jeux de survie, Dune: Awakening nous placera dans la peau d’un personnage entièrement personnalisable et dont le but sera de chercher de quoi prospérer sur la planète sauvage Arrakis (vue dans les derniers films Dune), vaste et impitoyable. Dont, notamment, le meilleur moyen de contrôler une ressource essentielle, l’Epice, capitale pour marchander et trouver sa place dans les différentes factions, dans le but de gravir les échelons sociaux et de contrôler par tous les moyens cette planète inspirée de l’œuvre de Frank Herbert.

Hell is Us

Développeur/éditeur : Rogue Factor / Nacon

Rogue Factor / Nacon Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

PC – PS5 – Xbox Series X/S Période de sortie : Début 2025

Hell is Us est un jeu d’action-aventure en vue à la troisième personne, tournant lui aussi sous Unreal Engine 5. Le concept de Hell is Us auquel on a déjà joué et dans lequel vous devrez naviguer au sein d’un monde happé par une apocalypse d’origine inconnue sera de vous proposer une expérience totalement dépourvue de carte ni même de journal de quêtes. A vous l’exploration libre, bercée par vos sens, vous menant à des découvertes aussi jubilatoires qu’inquiétantes puisque des créatures surnaturelles liées à la menace répondant au nom de Calamité empliront les rues dévastées de votre pays en pleine guerre civile. Trouverez-vous les raisons de cette situation et saurez-vous faire les bons choix pour survivre ? Et si finalement, l’Enfer, c’était nous ?

The Precinct

Développeur/éditeur : Fallen Tree Games / Kwalee

Fallen Tree Games / Kwalee Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

PC – PS5 – Xbox Series X/S Période de sortie : Premier semestre 2025

D’abord prévu pour le mois d’août dernier, The Precinct a finalement connu un gros report et ne sortira pas avant le premier semestre 2025 sans précision supplémentaire. Ce GTA-Like inspiré des titres des années 90 se déroule dans la ville fictive d’Averno City, en 1983. Nous jouons un certain Nick Cordell Jr., un jeune policier dont la lutte quotidienne contre le crime organisé et la guerre des gangs devra nous permettre d’élucider le meurtre de notre père tué pendant son service. On y a déjà joué à la Gamescom 2024, de quoi se faire une première idée du titre attendu pour cette année.

INZoi

Développeur/éditeur : Krafton / Krafton

Krafton / Krafton Plateforme : PC

PC Année de sortie : 28 mars 2025 (en accès anticipé)

Bien que Les Sims 5 ait été officiellement annulé par Electronic Arts, un concurrent direct semble poursuivre son développement après quelques reports, on parle bien entendu du sud-coréen INZoi qui semble, à chaque apparition, repousser encore les prouesses et possibilités jusqu’alors possibles pour ce genre de jeu. Dans INZoi, créez votre propre histoire en guidant minutieusement les vies de vos Zois, définissez-vous une vie de rêve ou bâtissez de superbes demeures. Tout semble fait pour aspirer votre temps libre dans cette réinvention des simulations tournant (encore) sous Unreal Engine 5 et proposant une adaptabilité unique grâce à l’intelligence artificielle ou encore grâce aux MetaHuman signé Epic Games.

Voyagers of Nera

Développeur/éditeur : Treehouse Games

Treehouse Games Plateformes : PC

PC Période de sortie : 2ème trimestre 2025 (en accès anticipé)

Voyagers of Nera se qualifie comme étant un jeu de survie et de craft en monde ouvert jouable jusqu’à 10 joueurs ou joueuses. Vous devrez survivre dans un monde océanique magique regorgeant d’esprits perdus et de monstres mortels en naviguant d’îles en îles, construisant de magnifiques villages, ou explorer les mondes océaniques remplis de magie et de mystères. A noter qu’une démo est disponible sur Steam pour vous faire un premier avis avant sa sortie en accès anticipé prévue pour le deuxième trimestre 2025. Mentionnons également qu’une démo étendue sera proposée à l’occasion du Steam Next Fest en février 2025.

Grand Theft Auto VI

Développeur/éditeurs : Rockstar North / Rockstar Games et Take Two Interactive

Rockstar North / Rockstar Games et Take Two Interactive Plateformes : PlayStation 5 – Xbox Series

PlayStation 5 – Xbox Series Période de sortie : Automne 2025 (sans précision)

Faut-il encore le présenter, ne serait-ce que le nommer dans la liste des jeux en monde ouvert prévus pour 2025 ? Grand Theft Auto VI sera probablement un raz-de-marée médiatique et commercial lors de sa sortie toujours prévue pour l’automne 2025 (si report il n’y a pas). Mais hormis un seul et unique trailer à date, nous ne savons que peu de choses sur ce qui constituera le nouvel opus d’une licence méga-médiatique, plus de 12 ans après la sortie de GTA V. Le jeu mettra en scène Lucia et Jason, un couple se livrant au crime et autres activités illégales au cœur de l’état fictif de Leonida, en Floride. Cette version moderne de Bonnie & Clyde devrait mettre le feu au nouveau monde ouvert de Rockstar qui sera assurément aussi organique que les précédents, avec on l’espère une satire de notre monde moderne et ses déviances aussi pointue que chez les derniers opus de la licence.

Crimson Desert

Développeur/éditeur : Pearl Abyss / Pearl Abyss

Pearl Abyss / Pearl Abyss Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

PC – PS5 – Xbox Series X/S Période de sortie : Fin 2025

Lui aussi développé par le studio Pearl Abyss décidément bien occupé avec DokeV, Crimson Desert est un peu une petite arlésienne du jeu vidéo depuis son annonce en 2019. Sans arrêt montré, sans arrêt non daté, le jeu semble se diriger vers une sortie fin 2025 sur PC et consoles de nouvelle génération. Nous avons pu le tester en marge de la dernière Gamescom, et il faut avouer que le jeu d’action-aventure aux semblants de RPG semble très ambitieux, avec un accent particulier mis sur la mise en scène et sur le gameplay plutôt frénétique, notamment lors des combats. Nous dirigerons un certain Macduff, voyant, parmi les terres de Pywel, un immense monde ouvert avec pléthore de surprises.

Asket

Développeur/éditeur : Arhaika / Arhaika

Arhaika / Arhaika Plateforme : PC

PC Période de sortie : 4e trimestre 2025

ASKET est un shooter en monde ouvert, avec une bonne dose de simulation. Survivez dans une ambiance des plus hostiles dans une version alternative de l’époque post-soviétique. Développé par une seule personne et encore dans une phase précoce de développement, le jeu devrait comporter une histoire et un gameplay évolutifs avec une multitude d’armes classiques et à feu pour vous aider ainsi que plusieurs dizaines d’états différents possibles pour votre corps si vous n’écoutez pas ses besoins en survie.

Elden Ring: Nightreign

Développeur/éditeur : From Software / Bandai Namco

From Software / Bandai Namco Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series X/S

PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series X/S Année de sortie : 2025

Qui ne connait pas Elden Ring, ne serait-ce que de nom ? Après son extension Shadow of the Erdtree sortie en 2024, le Souls-Like va se diversifier une fois de plus cette année avec un action-RPG orienté survie considéré comme un spin-off standalone du GOTY 2022 sous le nom de Elden Ring: Nightreign. A noter que contrairement à ses prédécesseurs davantage orientés solo malgré une fibre multijoueur possible, Nightreign pourra être joué en solo également mais privilégiera les équipes de 3 joueurs et joueuses dans une toute autre façon de concevoir le monde de L’Entre-Terre grâce à des parties de plusieurs dizaines de minutes dans lesquelles on devra affronter plusieurs boss sur ces terres maudites, avec peut-être même des retours provenant de la saga Dark Souls.

Ballad of Antara

Développeur/éditeur : TipsWorks Studio / Infold Games

TipsWorks Studio / Infold Games Plateformes : PC – PS5 – Android – iOS

PC – PS5 – Android – iOS Année de sortie : 2025

Ballad of Antara a été dévoilé en mai dernier et attise déjà pas mal de curiosité. Action-RPG de type Souls-like en free-to-play et en solo ou en coopération jusqu’à trois joueurs et joueuses, Ballad of Antara vous plonge au cœur d’un univers dark fantasy scindé en deux : le monde « normal » et un autre nommé « Para ». Explorez les terres, combattez et survivez dans ces environnements hostiles avec plusieurs personnages jouables, le tout gratuitement. Vous vous dites, « où est le piège » ? Eh bien pour l’instant, il faut avouer que l’on a du mal à le trouver. Peut-être viendra t’il du reste du modèle économique ? Nous devrions en savoir plus sur le jeu cette année, sa sortie étant prévue plus tard en 2025 sur PC, consoles et mobiles.

Ark 2

Développeurs/éditeur : Studio Wildcard et Grove Street Games / Studio Wildcard

: Studio Wildcard et Grove Street Games / Studio Wildcard Plateformes : PC – Xbox Series (Game Pass Ultimate/PC)

: PC – Xbox Series (Game Pass Ultimate/PC) Année de sortie : 2025 (en accès anticipé)

Alors qu’une version moderne du premier jeu nommée pour l’occasion Ark: Survival Ascended est sortie en accès anticipé il y a plus d’un an (et toujours pas en version définitive), sa suite véritable, Ark 2 se fait toujours attendre. Annoncé en 2020 par le biais d’un trailer en images de synthèse, le jeu de Studio Wildcard se fait extrêmement discret et n’est pas sorti fin 2024 comme envisagé précédemment. Sans nouvelle depuis fin 2023 et son nouveau report à 2024, le jeu développé sous Unreal Engine 5 ne dispose désormais d’aucune période de sortie. Dans ce nouvel opus, nous suivrons les pérégrinations de Santiago et de sa fille Meeka, respectivement incarnés par Vin Diesel et Auli’i Cravalho, à travers une expérience se voulant immersive et au gameplay axé sur la survie, la construction et l’exploration, aux côtés de créatures préhistoriques et de dinosaures.

Under a Rock

Développeur/éditeur : Nordic Trolls / Gameforge 4D GmbH

Nordic Trolls / Gameforge 4D GmbH Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

PC – PlayStation 5 – Xbox Series Année de sortie : 2025 (en accès anticipé)

Que diriez-vous de vous plonger dans un jeu d’aventure et de survie coopératif, à l’esthétique que l’on qualifierai de « cartoon », en monde ouvert ? Dans Under a Rock, vous incarnerez un aventurier ou une aventurière du 19e siècle, naufragé dans un monde mystérieux, une sorte de pays caché dont peu de personnes ont connaissance et où les espèces présentes ont évolué différemment de notre monde connu. Révélé il y a à peu près un an, Under a Rock a loupé sa période de sortie initiale calée à fin 2024. Il faudra donc encore patienter pour découvrir le gigantesque monde ouvert promis par les développeurs, ses tonnes de défis à relever et de terres à exploiter seul ou en coopération locale ou en ligne jusqu’à 10 joueurs ou joueuses, le tout sous Unreal Engine 5 (encore lui).

Stormforge

Développeur/éditeur : Roboto Games / Roboto Games

Roboto Games / Roboto Games Plateforme : PC

PC Année de sortie : 2025

Stormforge est un jeu de survie et de crafting fantasy en monde ouvert généré procéduralement dans lequel vous pouvez interagir seul ou jusqu’à 7 joueurs et joueuses supplémentaires. Vous incarnerez un stormforge, un être capable de braver et d’exploiter le pouvoir des tempêtes magiques pour survivre et faire prospérer le monde de Sorona, et manierez une grande diversité d’armes au corps à corps, à distance ou encore magiques pour occire de vilaines créatures s’en prenant à votre planète.

Gothic 1 Remake

Développeur/éditeur : Alkimia Interactive / THQ Nordic

Alkimia Interactive / THQ Nordic Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

PC – PlayStation 5 – Xbox Series Année de sortie : 2025 ?

Version entièrement modernisée de la production de Piranha Bytes commercialisée en 2001, Gothic 1 Remake devrait nous offrir une expérience de jeu améliorée et des graphismes retravaillés sous Unreal Engine 5, et nous proposera de suivre à nouveau les aventures d’un certain Héros Sans Nom. Condamné à perpétuité dans une colonie minière isolée de Korinis par le Roi Rhobar II, il cherchera à survivre par tous les moyens à sa disposition au sein du Royaume de Myrtana peuplé de créatures sauvages ou de criminels dangereux et surtout de survivre à une invasion d’orques impitoyables. Le gameplay s’articule autour d’une exploration sans restriction, de la gestion de ressources et des interactions sociales avec les habitants, tandis que le RPG devrait conserver l’essence du matériau d’origine en introduisant des éléments modernes rendus possibles grâce aux nouvelles technologies.

Subnautica 2

Développeur/éditeur : Unknown Worlds Entertainment / Krafton

Unknown Worlds Entertainment / Krafton Plateformes : PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass)

PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass) Année de sortie : 2025 (en accès anticipé)

Bien que la licence Subnautica ait déjà connu un second opus, Below Zero, sous la forme d’une extension au premier jeu, la véritable suite, Subnautica 2, devrait faire son entrée dans nos salons cette année en accès anticipé, puisque sa sortie est envisagée au premier semestre 2025. Jouable en solo ou en multijoueur jusqu’à 4 personnes pour la première fois dans la série, le jeu devrait connaitre des mises à jour régulières pour favoriser une rejouabilité améliorée, sans lorgner toutefois du côté du jeu service. Véritable aventure de survie sous-marine, cette suite se déroule dans un tout nouveau monde océanique extraterrestre que vous pourrez visiter en construisant et améliorant vos équipements et en prenant votre courage à deux mains (ou huit tentacules) pour percer les secrets les mieux enfouis des abysses océaniques.

Death Stranding 2: On The Beach

Développeur/éditeur : Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment

Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment Plateforme : PlayStation 5

PlayStation 5 Année de sortie : 2025

Nous savons encore très peu de choses sur la suite de Death Stranding sorti en 2019 sur PlayStation 4. De son nom, Death Stranding 2: On The Beach, le jeu nous fera retrouver Sam Porter (Norman Reedus) et Fragile (Léa Seydoux), qui reprennent leurs personnages pour l’occasion. Une intrigue encore cryptique et qui devrait réserver de nombreuses surprises tant ludiques que narratives, comme sait si bien le faire Hideo Kojima, à la tête de Kojima Productions. Le trailer présenté lors du State of Play de début 2024 nous a permis de comprendre que le jeu devrait davantage ouvrir son terrain de jeu, tandis que nos deux héros, désormais salariés de la société civile Drawbridge devront faire face à d’anciens et à de nouveaux ennemis, dont un incarné par un Troy Baker une nouvelle fois impressionnant.

Ghost of Yotei

Développeur/éditeur : Sucker Punch / Sony Interactive Entertainment

Sucker Punch / Sony Interactive Entertainment Plateforme : PlayStation 5

PlayStation 5 Année de sortie : 2025

Le Japon médiéval sera définitivement au cœur de l’actualité jeu vidéo en cette année 2025, puisque hormis Assassin’s Creed Shadows, prévu pour le 20 mars prochain (voir plus bas), un autre jeu mettra en scène les techniques et coutumes ancestrales de cette époque si populaire, Ghost of Yotei. Une nouvelle fois développé par Sucker Punch en exclusivité pour la PlayStation 5, cette « suite » spirituelle à Ghost of Tsushima n’en est pas tout à fait une puisque l’histoire se déroulera ici en 1603, près de 300 ans après les événements du premier opus sorti en 2020. Cette fois, nous incarnons la guerrière Atsu au cœur des paysages entourant le Mont Yōtei. Les escapades à cheval, les combats au sabre et les infiltrations meurtrières seront à nouveau au rendez-vous de cette suite qui semble une nouvelle fois miser sur une ambiance soignée ainsi que sur des décors magnifiques et variés, comme en témoigne le premier trailer dévoilé en septembre dernier.

PIONER

Développeur/éditeur : GFAGames / GFAGames

GFAGames / GFAGames Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

PC – PS5 – Xbox Series X/S Année de sortie : 2025

PIONER n’est pas encore parvenu à faire beaucoup parler de lui depuis son annonce, mais son concept, et surtout sa mise en image pourraient en intéresser plusieurs d’entre vous. PIONER est un MMO de tir à la première personne en monde ouvert dont l’action se déroule dans l’univers fantomatique d’une réalité alternative, ou plutôt une île déserte post-apocalyptique aux vieux bâtiments datant de l’ère soviétique. Le gameplay se définit par des éléments dynamiques de PvEvP sur une carte s’étendant sur plus de 50 km², sans compter les souterrains cachés. Plus d’informations devraient être disponibles prochainement, sa sortie étant callée à cette année.

Fable

Développeur/éditeur : Playground Games et Eidos Montréal / Xbox Game Studios

Playground Games et Eidos Montréal / Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass Ultimate/PC)

PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass Ultimate/PC) Année de sortie : 2025

Fable est encore de retour, après une trilogie qui a fait de lui l’un des RPG fantasy les plus appréciés des 20 dernières années, avec un tout nouvel opus faisant office de reboot. Prenant toujours la forme d’un action-RPG, cette fois développé par Playground Games (plutôt habitué aux jeux de voiture), avec le soutien d’Eidos Montréal, le jeu prendra place dans l’univers imaginaire d’Albion, aux commandes d’un personnage devant affronter une menace d’origine inconnue. Le jeu devrait mêler action, mécaniques de combat, de RPG et une bonne dose d’humour tel qu’on a pu le voir dans les différents trailers présentés lors des derniers Xbox Games Showcase.

Exoborne

Développeur/éditeur : Sharkmob / Level Infinite

Sharkmob / Level Infinite Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

PC – PS5 – Xbox Series X/S Année de sortie : 2025

Exoborne se décrit comme un extraction shooter tactique en monde ouvert se déroulant dans une version dystopique des États-Unis. Votre but ? Eliminer tous les ennemis qui se dresseront sur votre chemin pour piller ce que vous trouverez afin de survivre en ce monde devenu si hostile. Le jeu promet une belle verticalité, nombre de gadgets et armes sophistiquées mais aura fort à faire pour prouver son identité et son intérêt pour les amateurs du genre, qui ont déjà vu ce style de productions par le passé. Les parties se joueront par équipe de trois joueurs et joueuses. Sortie prévue cette année, tandis qu’une phase de bêta est prévue sur PC du 12 au 17 février 2025.

Borderlands 4

Développeur/éditeur : Gearbox Software / 2K Games

Gearbox Software / 2K Games Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

PC – PS5 – Xbox Series X/S Année de sortie : 2025

Voilà plus de 5 ans que le dernier jeu canon de la saga Borderlands est sorti, si l’on exclut les spin-off Tiny Tina’s Wonderlands et New Tales from the Borderlands parus en 2022. Annoncé officiellement l’été dernier en marge de la Gamescom 2024, Borderlands 4 sera de nouveau développé par Gearbox Software et sera exclusif au PC et à la nouvelle génération de consoles. Ici, le mot-clé est « nouveauté » puisque l’on jouera un nouveau Chasseur de l’Arche sur une toute nouvelle planète, Kairos, avec une grande variété de builds et davantage d’exploration dans un monde encore plus vivant. Sortie prévue cette année, en solo ou en multi jusqu’à 4 joueurs et joueuses.

The Outer Worlds 2

Développeur/éditeur : Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios

Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass Ultimate/PC)

PC – PS5 – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass Ultimate/PC) Année de sortie : 2025

Suite du très sympathique premier volet paru en 2019, The Outer Worlds 2 reprend le concept de RPG space opera en vue subjective pour le magnifier avec de nouvelles zones à explorer, aux alentours de la colonie d’Arcadia où les guerres de faction font rage et où l’on devra enquêter sur un mystère qui met la galaxie toute entière en péril. En effet, on incarnera un agent téméraire du Directoire terrien et nous devrons tenter de découvrir l’origine des failles dévastatrices qui menacent de détruire toute l’humanité. On retrouvera également pléthore de choix narratifs qui viendront façonner notre aventure, tout comme dans le premier jeu.

Honeycomb: The World Beyond

Développeur/éditeur : Frozen Way / Frozen Way et Frozen District

Frozen Way / Frozen Way et Frozen District Plateforme : TBA

TBA Année de sortie : 2025

Honeycomb: The World Beyond se présente comme un jeu de survie en bac à sable. Il vous faudra notamment explorer, mais aussi relever des défis en bio-ingénierie dans la peau d’Hennessy, bioingénieur en mission sur la planète Sota7. Tentez des hybridations de plantes et d’animaux, réalisez du crafting et de la collecte, le tout pour créer de nouvelles espèces. Le jeu est prévu pour cette année mais pas plus de précisions à date.

Wuchang: Fallen Feathers

Développeur/éditeur : Leenzee Games / Leenzee Games

Leenzee Games / Leenzee Games Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass)

PC – PS5 – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass) Année de sortie : 2025

Amateurs de Souls-Like comme Elden Ring, Sekiro: Shadows die Twice ou encore Bloodborne, cet action-RPG développé et édité par Leenzee Games devrait vous plaire. S’inspirant de ces productions à la difficulté des plus relevées, Wuchang: Fallen Feathers vous invite au sein d’un univers inspiré de la Chine impériale de la fin de la dynastie Ming pour y rencontrer des forces surnaturelles aux commandes de Wuchang, une guerrière amnésique qui est atteinte d’une terrible maladie.

Légendes Pokémon : Z-A

Développeur/éditeur : GameFreak / Nintendo

GameFreak / Nintendo Plateformes : Nintendo Switch – Nintendo Switch 2

Nintendo Switch – Nintendo Switch 2 Année de sortie : 2025

Prévu pour 2025 sur Nintendo Switch uniquement (et Nintendo Switch 2 maintenant qu’elle a été officiellement annoncée), Légendes Pokémon Z-A est le prochain jeu de la licence cultissime, une nouvelle fois développé par GameFreak. Tout ce que l’on sait à date, c’est que le jeu devrait prendre place à Kalos (déjà exploré dans X et Y), une zone très franchement inspirée de la France, et qu’il sortira en 2025. Plus d’informations seront certainement diffusées à l’occasion du Pokemon Present traditionnel de fin février.

Lost Soul Aside

Développeur/éditeur : Ultizero Games / PlayStation Publishing LLC

Ultizero Games / PlayStation Publishing LLC Plateformes : PC – PS5

PC – PS5 Année de sortie : 2025

Dévoilé il y a déjà près de 10 ans, Lost Soul Aside est issu d’un vivier de développeurs chinois appartenant au programme PlayStation China Hero Project. En tant qu’Action-RPG se voulant nerveux et dynamique, le jeu nous mettra dans la peau d’un guerrier, Kazer, qui devra s’allier avec un dragon métamorphe pour parvenir à ses fins. Nous devrons parcourir un vaste monde et affronter divers ennemis comme le principal antagoniste, Ventas, un ami d’enfance de Kazer.

Terminator: Survivors

Développeur/éditeur : Nacon Studio Milan / Nacon

Nacon Studio Milan / Nacon Plateformes : PC (2025) – PS5 – Xbox Series X/S (TBA)

PC (2025) – PS5 – Xbox Series X/S (TBA) Année de sortie : 2025 (en accès anticipé)

2023 aura été l’année du retour de RoboCop sur nos écrans avec RoboCop: Rogue City. Eh bien, 2025 sera l’année du retour de Terminator, un autre héros métallique des années 80/90, dans Terminator: Survivors. Décrit comme un jeu de survie en monde ouvert se déroulant après les événements du film Terminator 2 : Le Jugement Dernier, ce nouvel opus, annoncé en 2022 et prévu pour cette année en accès anticipé sur PC, vous proposera, en solo ou en coopération avec trois autres joueurs et joueuses, d’arpenter un vaste terrain hostile pour y trouver des survivants, des ressources, mais surtout pour tenter d’échapper aux griffes de l’IA Skynet et du Terminator.

Where Winds Meet

Développeur/éditeur : Everstone Studio / NetEase Games

Everstone Studio / NetEase Games Plateformes : PC – PS5 – iOS – Android

PC – PS5 – iOS – Android Année de sortie : 2025

Celui-ci est un petit peu particulier, puisqu’effectivement, Where Winds Meet est déjà sorti… mais en Chine uniquement, à la toute fin de l’année 2024. Encore indisponible chez nous, il est normal que le jeu d’action-aventure trouve sa place dans cette sélection des jeux en monde ouvert à venir. Prenant place entre la fin de la dynastie des Dix Royaumes et le début de la dynastie des Song du Nord, on y jouera un jeune épéiste devant affronter les pires monstres et humains en suivant le plus possible la morale qu’il s’est fixée, avec la possibilité de se spécialiser dans plusieurs métiers pour obtenir telle ou telle spécialité et ainsi acquérir des avantages en combat. Un doute persiste sur son modèle économique dans nos contrées : free-to-play ou sortie premium ?

DokeV

Développeur/éditeur : Pearl Abyss / Pearl Abyss

Pearl Abyss / Pearl Abyss Plateforme : PC (au moins)

PC (au moins) Année de sortie : TBA

Annoncé en 2019 en même temps que Plan 8 et Crimson Desert chez Pearl Abyss, DokeV devait être un MMORPG mais est devenu entre temps un jeu d’action-aventure d’un nouveau genre, puisqu’il mettra la collectionnite au cœur du gameplay. On en sait encore très peu sur l’univers et les petites bestioles qu’il contient et qu’il nous faudra répertorier voire capturer, mais il faut avouer que le côté coloré du monde ouvert façon Pokémon a de quoi surprendre et donner envie de s’y plonger quelque peu. Très peu de nouvelles ont été données sur son avancement, le jeu devant sortir après Crimson Desert, mais nous avons hâte d’en apprendre un peu plus.

The Blood of Dawnwalker

Développeur/éditeur : Rebel Wolves / Bandai Namco

Rebel Wolves / Bandai Namco Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

PC – PS5 – Xbox Series X/S Année de sortie : TBA

« Dans une contrée dévastée par des conflits sanglants, la Mort noire vient chercher les survivants. Au lendemain de désastres qui ont fait des milliers de victimes, l’humanité exsangue peine à survivre ». Voici comment est décrit The Blood of Dawnwalker, un tout nouveau jeu créé par certains développeurs en charge de la saga The Witcher chez CD Projekt Red, dont notamment le réalisateur de The Witcher 3: Wild Hunt, Konrad Tomaszkiewicz. Le projet décrit comme un bac à sable narratif semble incroyablement ambitieux (n’espérons quand même pas trop pour ne pas être déçus) et se décrit comme « le premier chapitre d’une toute nouvelle saga », laissant entendre que l’univers pourrait s’étendre à d’autres jeux à l’avenir si le succès est au rendez-vous, dans cet univers où d’étranges vampires semblent prendre le contrôle d’une population acculée au XIVe siècle.

Notre personnage, Coen, aura 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille de ces créatures, tout en utilisant ses pouvoirs de Pénombral (DawnWalker) pour vaincre ces immondices la nuit et survivre à ses semblables la journée, l’alternance jour-nuit étant au cœur du gameplay. Il faut avouer que la présentation de mi-janvier était très qualitative et donne clairement envie d’en voir plus. Le gameplay sera notamment dévoilé à l’été 2025 (probablement lors du Summer Game Fest) bien qu’aucune période de sortie pour ce projet tournant sous Unreal Engine 5 n’ait été mentionnée par les développeurs.

Earth From Another Sun

Développeur/éditeur : Multivers / Multivers

Multivers / Multivers Plateforme : PC

PC Année de sortie : 2025

Lui non plus n’a pas été trop bavard mais semble tout de même intriguer une large communauté. Earth From Another Sun ou EFAS pour les intimes, est un MMORPG looter-shooter en monde ouvert mettant en scène une galaxie en constante expansion avec des lieux uniques à explorer, remplis de PNJ et voulant proposer des quêtes minutieusement conçues, ainsi que du contenu créé par les joueurs et joueuses. Des centaines d’armes sont au programme, tout comme des capacités et ennemis uniques, beaucoup de rejouabilité et de nombreuses constructions différentes sont prévues. Un joli programme, mais il faudra juger sur pièce : le jeu est actuellement en playtest sur Steam.

Chrono Odyssey

Développeur/éditeur : Chrono Studio / Kakao Games

Chrono Studio / Kakao Games Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

PC – PS5 – Xbox Series X/S Année de sortie : TBA

Chrono Odyssey est un MMORPG fantastique se déroulant dans un monde ouvert gigantesque et dynamique, sans aucun temps de chargement (si on en croit les développeurs), annoncé en 2020. Tournant sous Unreal Engine 5, ce titre reste encore très mystérieux mais promet d’être sacrément ambitieux à en croire les quelques rares images proposées par les développeurs. A travers des environnements variés, il nous faudra participer à des batailles stratégiques au sein des terres de Setera dans le but de démettre une étrange menace venue d’ailleurs. Mais nous ne serons pas seuls, puisqu’un mystérieux outil, le Chronotector, promet de nous aider à manipuler l’espace-temps, y compris en plein combat. Pas de date et encore moins d’année de sortie mais le jeu devrait passer par une phase de bêta.

The Elder Scrolls VI

Développeur/éditeur : Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks

Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks Plateformes : PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass Ultimate/PC)

PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass Ultimate/PC) Année de sortie : TBA

Ceci est finalement la seule image tangible que l’on ait de The Elder Scrolls VI, en développement chez Bethesda depuis un bout de temps (bien qu’il ne soit entré en plein développement qu’à l’été 2023), même si le jeu ne devrait pas sortir avant plusieurs années. Le nouvel épisode (dont l’opus précédent n’est autre que le mythique Skyrim) devrait permettre une fois de plus de jouer à la première ou à la troisième personne avec une tonne de quêtes principales et secondaires à accomplir. Nous ne savons rien d’autre à propos du jeu qui devrait faire le bonheur des amateurs de RPG à grande échelle lors de sa sortie lointaine.

Honor of Kings: World

Développeur/éditeur : TiMi Studios / Tencent

TiMi Studios / Tencent Plateforme : PC

PC Année de sortie : TBA

Honor of Kings: World est un action-RPG en monde ouvert annoncé il y a maintenant plusieurs années et sur lequel rien de nouveau n’a été annoncé depuis plus d’un an. Se déroulant dans l’univers du lucratif MOBA chinois Honor of Kings, le jeu nous promet une expérience immersive au sein d’un univers dynamique et gigantesque, dans lequel de terribles batailles contre de grandes créatures (un peu à la Monster Hunter) devraient prendre place, notamment grâce à l’ajout d’un gameplay on ne peut plus dynamique.

Light No Fire

Développeur/éditeur : Hello Games / Hello Games

Hello Games / Hello Games Plateforme : PC (au moins)

PC (au moins) Année de sortie : TBA

Ce projet peut clairement prendre son temps, les joueurs et joueuses le savent : le suivi de Light No Fire devrait être exemplaire. Développé par Hello Games, développeur de No Man’s Sky (qui est tout simplement le jeu au suivi et à la rédemption la plus spectaculaire avec Cyberpunk 2077), Light No Fire prend place sur une planète entièrement ouverte et partiellement conçue grâce à la génération procédurale, sur laquelle vous vivrez des histoires fortes, en solo ou en coopération. Le jeu mélange action, exploration, survie et craft, avec la possibilité de créer sa communauté, de monter des dragons ou bien même de découvrir par vous-même tous les secrets de cette planète étrange. Uniquement prévu sur PC à date, le jeu devrait également sortir sur consoles (du moins en l’espère).

Project: The Perceiver

Développeur/éditeur : 17ZHE Studio / Papergames

17ZHE Studio / Papergames Plateformes : PS4 – PS5

PS4 – PS5 Année de sortie : TBA

Annoncé il y a plus de 2 ans maintenant, Project: The Perceiver est issu de la nouvelle génération de jeux chinois voulant revenir en force face à l’Occident un peu plus en peine, comme on a pu le voir avec le récent Black Myth: Wukong. Le jeu d’action-aventure se déroulera dans un monde ouvert emprunt de fantasy, où les masques semblent avoir une grande importance, accordant diverses capacités et plusieurs apparences aux personnages. On y incarnera le Maître de Varietas au sein d’un monde chaotique où croyances et idéaux s’affrontent. Nous n’avons pas plus d’informations quant à son sujet ou encore sa date de sortie.

Sand

Développeur/éditeur : Hologryph et TowerHaus / tinyBuild

Hologryph et TowerHaus / tinyBuild Plateforme : PC

PC Année de sortie : TBA

En tant que jeu d’action/extraction proposant du PvPvE, Sand disposera d’un monde ouvert au cœur des contrées désertiques de Sophie (une planète ravagée par une catastrophe écologique), autrefois une colonie austro-hongroise dans une version alternative de l’Histoire mais aujourd’hui habitée par des Galiciens en quête de liberté, qui tenteront le tout pour le tout pour trouver des ressources et des trésors nécessaires à leur survie. A noter qu’aucune période de sortie n’a été communiquée mais qu’un playtest est prévu en tout début d’année 2025.

Ananta

Développeur/éditeur : Thunder Fire Studios / NetEase Games

Thunder Fire Studios / NetEase Games Plateformes : PC – PS5 – Android – iOS

PC – PS5 – Android – iOS Année de sortie : TBA

Auparavant connu sous l’appellation de Project Mugen, Ananta a été présenté en grande pompe l’an passé. Prévu pour sortir sur PC, consoles et mobiles, l’action-RPG en monde ouvert reposera sur un système de gacha pour obtenir de nouveaux personnages. Vous évoluerez dans un monde plutôt urbain dans lequel vous pourrez vous déplacer librement grâce à une palette de mouvements très libre et complète, ou encore conduire des voitures ou des motos. A vous les affrontements épiques contre des légendes urbaines grâce au côté action du jeu qui jouera beaucoup avec la destruction de l’environnement pour en mettre plein la vue.

State of Decay 3

Développeur/éditeur : Undead Labs / Xbox Game Studios

Undead Labs / Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass Ultimate/PC)

PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass Ultimate/PC) Année de sortie : TBA

State of Decay 3 est un jeu de survie en monde ouvert développé sous Unreal Engine 5 par le studio Undead Labs grâce au soutien de The Coalition, prenant part à la licence State of Decay et se déroulant des années après qu’une apocalypse zombie ait pratiquement décimé l’humanité entière. Vous devrez vous battre pour survivre à n’importe quel prix, tout en gérant votre communauté fragile, en solo ou en multijoueur. On ne sait pas grand chose sur les évolutions qui seront apportées à cet opus, mais l’attente se faisant encore longue sous des soupçons de management hostile, il faudra être patient pour en découvrir davantage.

The Witcher IV

Développeur/éditeur : CD Projekt Red / CD Projekt Red

CD Projekt Red / CD Projekt Red Plateforme : TBA

TBA Année de sortie : TBA

On ne l’attendait pas de sitôt et pourtant, The Witcher IV s’est bel et bien montré lors des Game Awards 2024 avec un énorme trailer de près de 6 minutes tournant sous Unreal Engine 5 et sur une carte graphique jusqu’alors non annoncée (probablement les nouvelles RTX 5090), plantant un décor faisant saliver les fans d’avance. Exit Geralt de Riv (qui devrait tout de même faire une apparition), le héros de cette nouvelle saga du Sorcelleur n’est autre qu’une héroïne, et plus exactement Ciri, bien connue des amateurs de la licence, et ce plusieurs dizaines d’années après les événements dépeints dans le précédent jeu. La carte devrait être aussi grande que celle de The Witcher III, et oui !, le Gwent sera bel et bien de retour.

Lost Skies

Développeur/éditeur : Bossa Studios / Humble Games

Bossa Studios / Humble Games Plateforme : PC

PC Année de sortie : TBA

Lost Skies est une aventure de survie en solo ou en coopération qui se déroule au milieu des nuages, dans un vaste ciel d’îles flottantes. Il nous faudra trouver et fabriquer des technologies anciennes, construire notre propre aéronef, braver de violentes tempêtes et combattre des adversaires géants qui nous guetteront jusqu’au-delà de l’horizon. Exploration de ruines, résolution d’énigmes et automates anciens à nos troussent nous attendrons dans cette aventure qui ne dispose pas encore de date de sortie, puisqu’il se trouve en phase très précoce de développement.

Marvel’s Iron Man

Développeur/éditeur : EA Motive / Electronic Arts

EA Motive / Electronic Arts Plateforme : TBA

TBA Année de sortie : TBA

Nous listons l’un des futurs jeux d’Electronic Arts car il a été confirmé qu’il s’agirait d’un jeu d’action-aventure en monde ouvert, mais Marvel’s Iron Man ne devrait pas sortir avant plusieurs années, le jeu étant encore (aux dernières nouvelles) en phase de préproduction chez EA Motive. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il est actuellement développé sous Unreal Engine 5, qu’il s’agira d’un jeu solo à la troisième personne, et qu’il proposera un récit original qui puisera ses inspirations dans la riche histoire d’Iron Man mais également de Tony Stark.

Alkahest

Développeur/éditeur : Push Up / TBA

Push Up / TBA Plateforme : PC

PC Année de sortie : TBA

Même s’il n’a pas encore fait trop parler de lui, Alkahest poursuit son bonhomme de chemin depuis son annonce l’été dernier. Il s’agit d’un nouveau RPG d’action-aventure fantastique à la première personne dans un monde médiéval obscur. A vous les combats au corps à corps au sein d’environnements très interactifs pour vous aider en toutes situations. Le jeu mêlera également des notions d’alchimie et devrait vous permettre d’utiliser des potions pour vous défendre en plus de vos armes classiques. Un playtest prend place sur Steam.

Project Awakening

Développeur/éditeur : Cygames Osaka / Cygames

Cygames Osaka / Cygames Plateformes : PS4 – PS5

PS4 – PS5 Année de sortie : TBA

Depuis 2018, Project Awakening n’a pas su fédérer beaucoup de monde autour de son projet, la faute à une communication très faible et aucune mise à jour majeure du projet en quelques années, hormis quelques présentations intimes. L’action-RPG en monde ouvert n’a laissé filtré que très peu d’informations et devrait normalement sortir dans le prochain exercice fiscal si l’on en croit les bilans financiers de Cygames.

Beyond Good and Evil 2

Développeur/éditeur : Ubisoft Montpellier / Ubisoft

Ubisoft Montpellier / Ubisoft Plateforme : TBA

TBA Année de sortie : TBA

Vous nous voyez venir, il est désormais temps de s’attarder sur « la plus grande arlésienne du jeu vidéo ». Tel l’héritage d’une production qui aura duré plusieurs décennies, on pourrait commencer à croire que ce sera la même chose pour BGE2 mais pas pour les mêmes raisons. Projet annoncé en 2008, reboot, départ de son créateur Michel Ancel, nouveau reboot etc… Il semble que le projet soit enlisé dans une ambition qui ne lui porte que préjudice, puisque nous n’avons aucune nouvelle image depuis 2018 et encore moins de période de sortie. Cette suite devrait se dérouler avant les événements du premier jeu, donc heureusement que l’éditeur nous a proposé une version remasterisée du premier opus l’an passé, histoire de ne pas oublier l’épopée de Jade.

Hogwarts Legacy 2

Développeur/éditeur : Avalanche Software / Warner Bros. Interactive Entertainment

Avalanche Software / Warner Bros. Interactive Entertainment Plateforme : TBA

TBA Année de sortie : TBA

Celui-ci est un petit peu spécial, puisqu’il n’a pas encore été dévoilé par Warner Bros Interactive Entertainment, c’est pour cela que nous l’illustrons avec une image du premier opus L’Héritage de Poudlard. Mais sa suite, qui devrait logiquement s’appeler Hogwarts Legacy 2, a officiellement été annoncée par le studio et devrait même comporter des ponts avec la future série de HBO. Le jeu devrait une nouvelle fois être développé par Avalanche Software et devrait de nouveau prendre la forme d’un monde ouvert mais nous n’avons aucun détail scénaristique, ni même sur la période historique concernée par ce retour d’une licence aux plus de 22 millions de ventes en 2023, si ce n’est qu’il est désormais une priorité chez Warner.

Everwild

Développeur/éditeur : Rare / Xbox Game Studios

Rare / Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass Ultimate/PC)

PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass Ultimate/PC) Année de sortie : TBA

Après un long silence de quelques années puisqu’il n’était encore qu’à l’état de prototype lors de son annonce pendant la conférence Xbox de 2019, Everwild devrait (enfin ?) faire son retour cette année, ce que l’on devine d’un tweet du studio. Il faudra d’ailleurs peut-être s’attendre à ce que le jeu ait changé de direction, mais il nous était présenté comme un jeu d’aventure mettant l’accent sur un monde magique somptueux, avec un rapport à la nature et à la biodiversité central puisque, ici, la faune et flore seront capitaux et feront partie intégrante de notre évolution, nos apprentissages et de l’exploration d’un monde ouvert se voulant organique.

Contraband

Développeur/éditeur : Avalanche Studios / Xbox Game Studios

Avalanche Studios / Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass)

PC – Xbox Series X/S (Xbox Game Pass) Année de sortie : TBA

Lui aussi provenant des écuries Xbox Game Studios (bien qu’Avalanche Studios ne leur appartienne pas), Contraband devrait prendre la forme d’un jeu d’action-aventure en monde ouvert jouable en solo ou en coopération, tournant sous une nouvelle version de l’Apex Engine. Prenant place dans l’univers fictif de Bayan dans les années 1970, Contraband nous infiltrera dans le milieu difficile du narcotrafic et de la contrebande pour y faire notre place. Nous n’en savons pas plus pour l’instant, donc il y a un espoir de le revoir cette année à la conférence Xbox.

Of Ash and Steel

Développeur/éditeur : Fire & Frost / tinyBuild

Fire & Frost / tinyBuild Plateforme : PC

PC Année de sortie : TBA

Encore très opaque sur ce qu’il pourra nous proposer lors de sa sortie prévue cette année, le RPG à la troisième personne Of Ash and Steel nous permettra de nous immerger au cœur d’un monde ouvert, le Royaume des Sept, aux commandes d’un personnage tentant de survivre et d’influer à sa façon sur le destin de son monde. Pour cela, vous pourrez lier des alliances, améliorer votre condition et votre équipement, en usant de mécaniques issues des RPG classiques mais aussi contemporains, le tout avec une exploration libérée, plus curieuse et plus autonome, et une prise de décisions aux conséquences réelles.

Outbound

Développeur/éditeur : S quare Glade Games / Square Glade Games

quare Glade Games / Square Glade Games Plateforme : PC

PC Année de sortie : TBA

Outbound est un jeu d’exploration se déroulant dans un futur proche et plutôt utopique. Ici, vous devrez évoluer par vous même dans un monde ouvert coloré, disposé en biomes différents, et devrez récolter des ressources pour aménager votre camping-car, vide au début, en véritable maison de vos rêves, grâce à une personnalisation issue d’unités modulaires. Vous fabriquerez des ateliers et des sources d’énergie solaire, éolienne ou hydraulique, mais aussi des décorations et des meubles pour améliorer votre intérieur. Enfin, sachez que vous pourrez jouer à Outbound seul ou avec jusqu’à 4 joueurs en coopération. Plus d’informations sont disponibles sur la page Steam du jeu qui sort tout juste de son Kickstarter. Des portages consoles sont prévus mais pour l’instant non confirmés.

Rooted

Développeur/éditeur : Headlight Studios / Headlight Studios

Headlight Studios / Headlight Studios Plateforme : PC

PC Année de sortie : TBA

Rooted est un jeu de survie et de simulation prenant place dans un monde post-apocalyptique au début des années 2100 et dans lequel les joueurs et joueuses incarnent l’un des rares survivants d’une guerre bactériologique internationale. Comme dans tout bon jeu de survie, vous devrez rechercher, construire, vous adapter mais surtout survivre en utilisant les ruines des civilisations décimées, tout en luttant contre une nature ayant repris ses droits et au cœur de zones encore très hostiles. Le jeu sera jouable en solo ou en coopération et devrait permettre de mettre en lumière un monde vivant et changeant en fonction des événements communautaires.