Test Corsair VOID Wireless v2 – Une évolution plus qu’une révolution pour le solide casque populaire

Après près d’une décennie, la gamme VOID de chez Corsair annonce par surprise l’arrivée imminente d’un nouveau venu : le Corsair VOID Wireless v2. Et surprise, nous l’avons en notre possession depuis plusieurs semaines pour tester en large et en travers tout ce que le nouveau périphérique a à nous offrir. Prix, fonctionnalités, packaging, microphone et fidélité auditive, nous vous donnons notre avis sur cette nouvelle itération des casques gaming de la marque américaine.

Conditions de test : Nous avons essayé le nouveau casque de Corsair pendant environ 1 mois, en alternant les modes de connexion, les utilisations variées (jeu, vidéo, musique) sur PC, console PS5 et mobile sous iOS.

Design et premières impressions

Disponible en deux coloris, tout noir ou tout blanc, le Corsair VOID Wireless v2 est présenté par la marque au bateau comme le digne successeur du très populaire VOID Elite Wireless lancé en 2019, lui-même remplaçant la première version sortie quelques années auparavant.

Proposé à 119,99€ en Europe, le casque se place en milieu de gamme chez Corsair au même prix que son ancienne version. Toujours compatible avec vos PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et appareils mobiles, le nouveau casque de la marque américaine vous mettra dans de jolis chaussons bien connus en ne bouleversant pas la formule de son ainé. Pas de connectivité avec les consoles Xbox du fait de l’absence de prise jack et l’incompatibilité Bluetooth avec ces consoles.

Faisons les présentations : avec ses 303g, le Corsair VOID Wireless v2 est très agréable au porté (25% plus léger que ses prédécesseurs) et ne provoque aucune gêne à l’usage même intensif. Sensation renforcée par la qualité de la mousse à mémoire de forme utilisée mais aussi par la largeur appréciable de ses oreillettes quadrilatères reconnaissables de 50 mm (et leur aimant en néodyme) qui épouseront toutes les formes d’oreilles de taille moyenne. Oreillettes constituées de mousse à mémoire de forme respirante très agréables au toucher et au port, sans toutefois inspirer un sentiment premium préalablement connu pour la marque.

Sentiment itératif avec le packaging, très sommaire, un peu déceptif par ailleurs, en ne proposant qu’un simple guide en carton blanc pour contenir le casque et ses accessoires. Pas de notice dedans non plus, il vous faudra pour cela scanner un QR-code présent sur l’emballage. On aurait aimé un meilleur soin apporté au packaging, surtout quand il constitue le premier contact avec l’objet fraichement acquis.

A noter que le casque est livré avec un câble USB-A vers USB-C pour la recharge ainsi qu’un dongle USB-A pour bénéficier de la connexion 2,4 GHz sur PC et d’un accès sans fil sur consoles (dongle d’ailleurs fourni en noir, malgré le casque et le câble USB blancs). Le microphone, qui ne peut-être détaché, se courbe et se déploie sur l’oreillette gauche. Il se fait plus discret que ses prédécesseurs très massifs et peut d’ailleurs se courber à votre guise pour adapter la captation audio. Côté accessibilité au casque, sachez que celui-ci aborde uniquement deux boutons à savoir un bouton d’alimentation (permettant aussi la bascule entre les différents modes de connexion) et un bouton intitulé MFB aux multiples fonctions (pause, connexions, décrochage). Une molette cliquable (et pas très facilement personnalisable via le logiciel iCUE) permettra de régler le niveau sonore juste en dessous.

Coté rendu audio, le son est plutôt chaleureux, fidèle au rendu hors écouteurs et bénéficie d’une bonne gestion des graves et des aigus, avec toutefois à certains moments une impression marquée de sonorités un peu plus métalliques. A noter que les oreillettes vous permettent de vous couper efficacement de l’environnement, mais que le contraire n’est pas totalement vrai puisque vos proches devraient assez facilement entendre ce qui se trame dans vos écouteurs.

Possibilités de connexion

Le Corsair VOID Wireless v2 mettra à votre disposition deux modes de connexion : une connexion à très faible latence en 2,4 GHz grâce au dongle USB fourni (avec une portée théorique de 15m), ou bien une connexion Bluetooth. On aurait aimé la possibilité d’y brancher d’un câble jack 3,5mm comme le font certains de ses concurrents, mais soyons honnêtes : les deux modes proposés présentement suffiront très largement au plus grand nombre.

Le passage de l’un à l’autre des modes est possible grâce à une simple pression sur le bouton d’alimentation présent sur l’oreillette gauche. Ainsi, si vous vous trouvez sur PC mais que vous avez couplé un appareil mobile comme votre smartphone en Bluetooth, vous pourrez passer de l’un à l’autre très rapidement. On aurait cependant aimé que cela mette en pause l’écoute audio du premier appareil lors de la bascule mais nos constatations n’ont pas été en ce sens, ce qui s’est bien produit lors du passage mobile > PC.

Cette double connexion pratique vous permettra par exemple de répondre ou passer des appels sans avoir à basculer au mode mobile, le son se coupant automatiquement. Le décrochage ou le raccrochage est alors possible d’une simple pression sur le bouton MFB (en dessous du bouton d’alimentation). Attention cependant, seule cette fonctionnalité est possible ici. Pour bénéficier de l’écoute audio sur votre mobile, vous devrez passer au mode Bluetooth manuellement comme indiqué précédemment.

Le constat est clair et sans équivoque : nous n’avons éprouvé aucune difficulté à nous connecter à l’un ou l’autre des modes, ou à basculer à l’un ou l’autre. La connexion en mode RF a été intégralement automatique dès le branchement du dongle USB sur notre PC (et avec effectivement une latence imperceptible y compris en jeu, en vidéo ou même en écoute musicale), avec une personnalisation acquise grâce au logiciel (dispensable) iCUE, avec lequel le Corsair VOID Wireless v2 est compatible. Vous pourrez y personnaliser vos profils audios et RGB, le casque bénéficiant de petites zones à l’avant. Première déception d’ailleurs ici : nous aurions aimé retrouver les logos emblématiques eux-aussi rétro-éclairés comme précédemment mais il faudra donc se contenter cette fois de simples barres lumineuses à l’avant. Sûrement un parti pris pour allonger la durée de vie de la batterie.

Dolby Atmos et Microphone

L’un des avantages des casques de nos jours, c’est que la plupart d’entre eux sont désormais en mesure de nous proposer de l’audio 3D, notamment grâce au support de la technologie Dolby Atmos. Le Corsair VOID Wireless v2 ne fait pas exception et propose lui aussi cette fonctionnalité (son absence aurait de toute manière été étonnante). Pour en bénéficier, pas le choix, vous devrez vous équiper de votre dongle USB uniquement sur PC et installer le logiciel Dolby Access. A noter que la connexion s’est faite là aussi automatiquement avec une bascule manuelle à effectuer dans vos réglages audios (menu Windows).

Sans y connecter votre casque de cette manière, le logiciel vous proposera un essai gratuit puis deviendra payant donc pensez à bien y connecter votre dongle si vous souhaitez en bénéficier. Mentionnons pour informations qu’il n’y a pas de vibrations haptiques (comme on a pu le connaître précédemment dans le Razer Kraken V4 Pro) mais que vous pourrez personnaliser vos profils audios en fonction de votre activité (audio, vidéo, jeu, film, ou personnalisé). Sachez que sur PlayStation 5, vous pourrez tout aussi bien bénéficier de cette fonction grâce au Tempest Audio, compatible là aussi avec une connexion par dongle USB.

Indéniablement, utiliser cette fonctionnalité vous amputera d’une partie de la batterie du casque, qui atteint théoriquement 70h en écoute. Il nous faut ici préciser que nous n’avons été en panne de batterie que très tardivement dans nos tests, malgré l’utilisation jugée intensive. Un très bon point sur cette nouvelle version dont les précédentes avoisinait plutôt les 15h. Ici, le Corsair VOID Wireless v2 se dote en plus d’une charge rapide avec une récupération de 6h d’écoute en seulement 15 min de charge. Nous avons pu nous rendre compte de cette rapidité de recharge très agréable et qui constitue un très bon point pour l’autonomie et l’ergonomie de l’utilisation du nouveau périphérique de Corsair. La charge n’est cependant pas disponible pendant l’utilisation, ce qui est dommageable.

Un autre accessoire manque encore à décrire : le microphone omnidirectionnel. De bonne qualité sans toutefois être dans le haut du panier, nous n’avons essuyé aucune difficulté majeure à son contact, le microphone bénéficiant de la technologie Nvidia Broadcast pour l’amélioration vocale. Nous avons été surpris par la nouvelle forme adoptée par la marque, troquant la longue barre latérale des précédentes itérations avec une tige plus malléable, plus fine aussi et donc plus discrète. Sa présence devant notre bouche ou même repliée sur le côté s’est faite dans heurt, et nous avons constaté son invulnérabilité malgré son apparence plus fluette.

Il nous faudra toutefois signaler qu’au cours de nos premières semaines d’essais, il était régulier d’être confronté à des saccades sonores et/ou vocales, quel que soit le mode de connexion. Des événements délétères quand on utilise un casque de cette gamme de prix et provenant d’une marque aussi connue, mais toutes ces hésitations ont été très largement balayées suite aux diverses mises à jour proposées pré-lancement. Aux dernières nouvelles, aucune anomalie ne demeurait de ce côté-ci.