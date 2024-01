Les meilleurs casques gaming filaires

Astro A40 TR

Compatible PC et consoles, l’Astro A40 TR est un casque filaire spécialement conçu pour les personnes ne craignant pas de se lancer dans des marathons gaming. Certes, il est un peu petit, son look peut paraitre un tantinet « too much » et sa finition essentiellement plastique pourrait ne pas plaire à celles et ceux attendant mieux pour du milieu de gamme. Toutefois, ces « défauts » sont largement compensés par la très bonne qualité de son rendu audio stéréo, son micro unidirectionnel de 6 mm et ses coussinets en tissu doublés de cuir synthétique. Notez qu’en déboursant une centaine d’euros supplémentaires, il est possible d’obtenir un MixAmp Pro TR avec, l’équipement professionnel parfait pour gérer précisément la balance voix/son du jeu lors d’un stream ou d’un enregistrement.

Corsair Virtuoso Pro

Pas facile de faire le tri au sein des nombreux modèles proposés par Corsair (HS55 Stéréo, HS65 Surround…) mais, après mure réflexion, le Virtuoso Pro nous semble suffisamment taillé pour faire partie de cette liste. Vendu comme un casque de qualité Premium, il arbore un design attrayant, possède des cales amovibles, est équipé d’un micro détachable unidirectionnel de 3,5 mm convaincant et confère surtout de très bonnes performances sonores stéréos, bien aidé par ses transducteurs en graphène de 50 mm. Pour en apprendre davantage sur lui, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

Epos H6Pro Closed

Versant aussi dans le haut de gamme, l’Epos H6Pro Closed est sans aucun doute un des meilleurs produits disponibles sur le marché depuis sa commercialisation en 2022. Son esthétique est sobre mais très efficace. Malgré un poids de 322 g, il reste léger et confortable à porter (serre-tête rembourré, écouteurs réglables, coussinets en mousse à mémoire de forme…). Ses matériaux de fabrication, son rendu audio surround et son micro amovible sont d’excellente qualité. Il peut être utilisé sur toutes les plateformes (PC, Mac, consoles, mobiles, tablettes). Et, dans sa version Closed mise en avant ici, il procure une isolation acoustique tout simplement irréprochable. Pour en apprendre davantage sur lui, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

HyperX Cloud III

Cela fait maintenant quelques années que HyperX est devenu une référence dans le secteur des casques gaming. Un statut amplement mérité grâce notamment au Cloud II ou encore au Cloud Alpha. Pourtant, nous avons décidé de mettre en avant le Cloud III. Bien qu’il perd légèrement en qualité audio stéréo par rapport au Cloud II, son micro unidirectionnel à condensateur Électret de 10 mm affiche un réel gain de performances à l’utilisation. Il assure également un confort durable pour la tête et les oreilles, il est à la fois solide et résistant et il est envisageable de l’acquérir à un prix assez attractif pour sa catégorie, même hors périodes de promotion. Pour en apprendre davantage sur lui, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

JBL Quantum ONE

Le JBL Quantum ONE est un article convaincant pour du milieu de gamme. Supporté par tous les appareils, c’est sur PC, en le branchant via un câble USB fourni dans sa boite au moment de l’achat, qu’il exploite tout son potentiel puisqu’il a été pensé spécifiquement pour cette plateforme. Certifié Discord et équipé de haut-parleurs de 50 mm délivrant un son surround, il prend en charge diverses technologies intéressantes permettant de favoriser le sentiment d’immersion in-game telles que le JBL Quantum Engine, JBL Quantum Sound Signature et le DTS Headphone:X 2.0.

Logitech G Pro X

Egalement commercialisé dans une version sans-fil, le Logitech G Pro X est toujours considéré comme un très bon casque gaming même s’il est disponible à la vente depuis 2019 et incompatible avec les consoles de salon. Sur PC donc, il affiche des performances audios surround 7.1 de qualité, embarque un micro détachable de 6 mm doté de la technologie Blue VO!CE et son arceau en aluminium, son bandeau en acier, et ses écouteurs et coussinets en similicuir avec mousse à mémoire de forme nous assure un agréable confort. Pour en apprendre davantage sur lui, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

Razer BlackShark V2

Côté hardware, Razer est une marque singapourienne qui ne souffre pas de la comparaison avec la concurrence. Pour preuve, le BlackShark V2 de base est probablement ici un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. Conçu avant tout pour un usage esport, le confort et les performances qu’il procurent sont en grande partie dues à ses coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme Flowknit, ses haut-parleurs en titane de 50 mm compatibles avec la technologie THX Spatial Audio (via Razer Synapse 3) et son micro Cardioïde Razer Hyperclear captant clairement notre voix.

SteelSeries Arctis Nova 3

Chez SteelSeries, un autre nom doté d’une bonne réputation dans le milieu, l’Arctis Nova 3 a largement fait ses preuves depuis son lancement en août 2022. Trouvable facilement en dessous de la barre des 100€ dans la plupart des boutiques et enseignes, sa légèreté (253 g) n’influe en rien sur sa robustesse, il fonctionne sur un large panel de plateformes et embarque un système acoustique immersif à souhait intitulé Nova. Notez que son principal atout réside dans Sonar, un logiciel intégré renforçant considérablement l’ambiance sonore en jeu.

Turtle Beach Recon 500

Dans le but de contenter un maximum de bourses, il nous semble utile de conclure avec un bon modèle d’entrée de gamme : le Turtle Beach Recon 500. Adapté à tous les supports, c’est une acquisition qui devrait satisfaire celles et ceux disposant d’un budget serré. Malgré sa structure intégralement en plastique, il demeure solide et ses coussinets en mousse à mémoire de forme sont assez épais pour prodiguer un juste confort. En revanche, ne vous attendez pas à des folies en matière de rendu audio stéréo (haut-parleurs de 60 mm) et sachez que le câble fourni avec est relativement court (1,20 m).

Pourquoi utiliser un casque gaming ?

Comparé aux casques audios classiques mais aussi aux haut-parleurs directement intégrés dans les écrans et les téléviseurs, un casque gaming est généralement conçu pour améliorer le confort et le sentiment d’immersion procuré en jeu. Que ce soit pour mieux entendre les bruits de pas des ennemis dans un FPS/TPS, le moteur du véhicule que vous pilotez dans un jeu de course ou frissonner davantage lors d’une soirée horreur seul(e) ou à plusieurs en ligne, il existe une flopée de modèles différents pouvant ou non répondre à vos besoins et à votre budget en fonction de leurs matériaux de fabrication, poids, connectique, fonctionnalités et technologie(s) embarquée(s), etc.

Doit-on privilégier un casque gaming filaire ou un sans-fil ?

Si avoir des câbles autour de vous ne vous dérange pas, optez pour le filaire. Dans le cas contraire, le sans-fil répondra amplement à vos attentes. Attention cependant, pensez à vérifier l’autonomie des articles sans-fils. De plus, notez que certains se rechargent avec des piles tandis que d’autres ont besoin d’une station dédiée et qu’ils sont tarifés un peu plus cher que les filaires la plupart du temps.

Faut-il nécessairement opter pour un casque surround ou un stéréo est-il suffisant ?

C’est une question de confort. Sans entrer dans les détails techniques, porter un casque stéréo renforce agréablement le sentiment d’immersion audio en jeu mais la qualité du son produite reste moins poussée et précise qu’en utilisant un casque surround ou compatible avec des technologies comme le DTS Headphone:X 2.0 ou le THX Spatial Audio.

Tous les casques gaming sont-ils compatibles PC, consoles et mobiles ?

Cela dépend des modèles. Ceux commercialisés de nos jours le sont pour la plupart mais pas tous non plus. Pensez toujours à vérifier ce genre d’informations avant de procéder à un achat. Par exemple, le Logitech G Pro X fonctionne uniquement sur PC. Quant à l’Astro A40 TR, il a beau prendre en charge une majorité d’appareils, il est vendu en deux déclinaisons bien distinctes : PC/PlayStation/Switch ou PC/Xbox/Switch. Un détail à prendre en compte si vous souhaitez l’acquérir avec son MixAmp Pro TR.

