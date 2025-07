Comment réussir la Dernière Epreuve de l’AQL ?

Lorsque vous avez terminé les sept premières Epreuves de l’AQL, une dernière se déverrouille automatiquement en jeu. Pour y accéder, il vous suffit de localiser une caverne située à la frontière des régions de l’Al-gharb de l’Eifrit de Jabal, Mysa Tarill et de l’Est du Bouclier d’Arrakis. Rendez-vous sur place et entrez pour y découvrir le Sietch Ta’lab. Progressez prudemment jusqu’à avoir soigneusement éliminé les quelques ennemis présents à l’intérieur et interagissez avec une grande porte possédant une sorte de serrure en forme de main.

Pour l’ouvrir, vous devez répondre correctement à sept questions retraçant l’histoire et le parcours du peuple des Fremens. Normalement, ce n’est pas très difficile si vous avez écouté attentivement la narratrice intervenant dans chacune des précédentes épreuves et/ou lu les récapitulatifs consultables dans le menu « Périple ». Dans le cas contraire, pas de panique, vous pouvez retenter votre chance aussi souvent que vous le souhaitez. Il est donc tout à fait possible de procéder par déductions et éliminations en fonction de vos échecs mais, attention, chaque erreur vous obligera à recommencer ce « quiz » depuis le début. Pour éviter de perdre trop de temps, voici la liste des bonnes réponses à donner :

Nilotic al-Ourouba

Poritrin

Salusa Secundus

Bela Teguese

Rossak

Thurgrod

Harmonthep

Ceci étant fait, une cinématique se déclenche, vous permettant de rencontrer un nouveau personnage : Ari. Après avoir discuté un peu avec elle, progressez tranquillement en sa compagnie à travers les tunnels pour acquérir différentes ressources et obtenir des informations supplémentaires sur les Fremens. Au bout d’un moment, vous arriverez forcément dans une salle accueillant une énigme. Celle-ci vous invite à participer à un cours d’écologie par le biais d’une projection solido et de symboles affichés sur les murs de la pièce, sachant que chaque symbole correspond à un mot spécifique en langage Fremen. Visionnez la projection, plusieurs fois si nécessaire, et sélectionnez les glyphes à afficher dans le bon ordre dans le cadre des trois leçons du cours :

Leçon n°1 : Nouer (ou Lier) – Dune – Herbe

: Nouer (ou Lier) – Dune – Herbe Leçon n°2 : Plantation – Abri – Sous le vent

: Plantation – Abri – Sous le vent Leçon n°3 : Animal (ou Animaux) – Oxygéner – Sable

Cette énigme étant finie, avancez et explorez les lieux à nouveau avec Ari jusqu’à identifier un ultime puzzle à résoudre. L’idée ici est de « réaligner » un grand mécanisme relié à un distille de mort ancien des fremens. Pour y arriver, c’est très simple, il suffit de déplacer ses trois anneaux : intérieur, central et extérieur. Lorsque vous aurez réussi, interagissez avec l’objet et avancez de nouveau.

Après avoir assez progressé, un combat se déclenchera automatiquement contre des Maas Kharet. Eliminez-les puis sortez du sietch pour mettre un terme définitif à la Dernière Epreuve de l’AQL, à la quête « Sur les pas des Fremens » et débloquer l’accès à l’épilogue du Périple « Retrouver les Fremens ».

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.