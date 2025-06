Mario Kart World : Premier test sur Switch 2 en vidéo, on y a joué plusieurs heures

Vous n’êtes pas passé à côté du phénomène de la journée : la Nintendo Switch 2 et Mario Kart World monopolisent l’attention des médias et des joueurs et joueuses. Cependant, nous avons été servis comme tout le monde : pas de console ou de jeux reçus en avance puisque Nintendo devait absolument déployer sa mise à jour day one du firmware. Mais nous avons eu l’opportunité d’aller dans leurs locaux pour pallier à ça et jouer notamment aux nouvelles aventures de Mario en voiture.

Après plusieurs heures de jeu, le constat est sans appel : Mario Kart World s’imposera comme un incontournable de la bibliothèque, et ce, même s’il risque de perturber les puristes de la série. Dans cette vidéo, on vous parle des nouveautés, du ressenti manette en main, du mode balade et de bien d’autres choses.

Pour plus d’informations sur la Switch :