Test HyperX Cloud Jet – Un casque sans fil efficace, confortable et polyvalent

HyperX a toujour été une marque de choix pour des casque gaming à la fois performants et abordables. Le HyperX Cloud Jet est justement un appareil qui vise à séduire les joueurs en quête d’un équipement polyvalent et abordable avec prix avoisinant les 57€. Un modèle qui se positionne comme une solution accessible pour les gamers souhaitant passer à un casque sans fil sans compromis sur l’essentiel, notamment grâce à une double connectivité.

Conditions de test : Nous avons pris en main le casque durant plus d’une semaine et demie sur PC, PS5, Switch et smartphone, que ce soit pour jouer, écouter de la musique ou regarder du contenu multimédia.

Design

Le Cloud Jet arbore un design sobre et fonctionnel. Il adopte une structure en plastique mat assez agréable au toucher, sans donner une impression de produit bas de gamme. Son arceau n’est pas réglable, mais le bandeau élastique lui permet de s’adapter à toutes les têtes tout en offrant un bon niveau de confort. Le casque est également très léger (298 grammes) et profite de coussinets en maille respirante qui assurent un confort appréciable, même lors de longues sessions de jeu. Les oreillettes offrent une bonne isolation acoustique tout en restant agréables à porter grâce à leur tissu hexagonal.

Les commandes intégrées permettent de gérer le volume ou de basculer entre les modes de connexion sans effort. Le microphone n’est pas seulement pivotant, il est aussi réglable de manière flexible. Néanmoins, nous ne sommes pas très fans de l’option mute simplement en pivotant la perche du micro ; un bouton dédié n’aurait pas été de trop.

Le casque est livré avec un sac en tissu pour le rangement ou le transport. À l’intérieur de la boîte, on retrouve, en plus du casque, le dongle USB et un câble USB Type-A vers Type-C. Le principal atout de ce casque est sa double connectivité, via le dongle 2,4 GHz et le Bluetooth 5.2 — une option encore rare sur les casques abordables, souvent réservée à des modèles à plus de 100 €. Ainsi, vous pouvez jouer sur votre Switch ou votre téléphone tout en discutant avec des amis sur Discord via votre PC.

Performances

Pour un casque de cette gamme, les performances sonores sont à la hauteur des attentes, sans exceller dans un domaine en particulier. Équipé de haut-parleurs de 40 mm, le Cloud Jet délivre un son clair et équilibré, adapté à une grande variété de jeux. Les basses sont perceptibles, mais manquent un peu de puissance. Les médiums et les aigus sont corrects et bien différenciés, sans pour autant être exagérés.

On est vraiment face au casque polyvalent par excellence, comme sait bien le faire la marque. Vous pourrez aussi bien vous immerger dans un jeu solo sur console qu’entendre les bruits de pas ou de tirs avec une assez bonne précision dans un FPS compétitif. De plus, la conception fermée des oreillettes offre une bonne isolation des bruits extérieurs. Concernant le visionnage de films/séries ou l’écoute de musique, il n’y a rien de bien transcendant, mais l’ensemble reste plus que correct.

Le microphone est une petite déception, tant sa qualité n’est pas à la hauteur du reste. On peut toutefois lui reconnaître une bonne captation du son, sans bruits indésirables comme la respiration ou le bruit du clavier. Cela fera l’affaire pour des communications ponctuelles en jeu, mais sans plus.

Logiciel et autonomie

Lors de notre test, le HyperX Cloud Jet ne proposait pas de support logiciel via NGENUITY, mais sachez qu’il sera bien présent. Toujours est-il que le calibrage de base est suffisamment bon pour s’en passer. Certains apprécieront de simplement brancher le casque et profiter de sa qualité sonore sans se soucier des réglages, tandis que d’autres préfèreront une expérience plus personnalisée. Le logiciel devrait ainsi vous permettre de modifier les basses et les aigus via un égaliseur. Sans l’avoir pris en main, difficile de savoir ce qu’il propose vraiment, mais vous devriez avoir accès aux options les plus basiques.

Côté autonomie, le casque offre jusqu’à 25 heures d’utilisation en Bluetooth et environ 20 heures en mode 2,4 GHz, selon les usages. De notre côté, la batterie tient ses promesses, même en utilisation quotidienne intensive (musique pour la rédaction d’articles ou tests de jeux). On peut ainsi en profiter pendant plus d’une journée sans avoir à le recharger.