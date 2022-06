Luto

Luto est un jeu d'horreur narratif psychologique en vue à la première personne développé et édité par Broken Bird Games. Faisant beaucoup penser à un certain Silent Hill P.T, ce titre propose aux joueurs et aux joueuses de suivre l'histoire d'un personnage incapable de sortir de sa propre maison par l'intermédiaire d'une expérience permettant au deuil de la perte d’un être cher de s’exprimer par l’anxiété et la dépression.