Les meilleurs casques gaming sans-fils

Astro A50 (Gen 4)

Commercialisé depuis 2019, l’Astro A50 est un casque sans-fil haut de gamme ne souffrant pas trop du poids des années. Certes, il demeure très cher (250-270€), surtout comparé à d’autres modèles plus récents, mais cela n’a rien de surprenant au vue de l’excellent confort procuré par ses mousses ainsi que de la très bonne qualité de son rendu audio surround (transducteurs 40 mm) et de son micro 6 mm unidirectionnel. Compatible avec la technologie Dolby Atmos sur PC, Mac et consoles Xbox, l’autonomie de sa batterie est d’environ 15 heures et il est fourni avec sa propre station de recharge au moment de l’achat.

Corsair HS80 Wireless

Si les Virtuoso RGB Wireless SE et XT ont la cote chez Corsair, le HS80 Wireless est également un produit fiable, notamment grâce à son micro omnidirectionnel capturant notre voix avec beaucoup de clarté, de précision et de fidélité. Vendu comme un article Premium tarifé « seulement » aux alentours des 150€, il possède un système de double arceau et bandeau suspendu et des oreillettes de 50 mm en mousse à mémoire de forme assurant un confort agréable sur la tête. Supportant le Dolby Atmos (sur PC uniquement) et le Slipstream Wireless, sa portée sans-fil est de 18 mètres et l’autonomie de sa batterie atteint la vingtaine d’heures.

Epos H3Pro Hybrid

Réunissant la connectique nécessaire pour l’utiliser en filaire au besoin, l’Epos H3Pro Hybrid est un des meilleurs casques « Wireless » du marché bien qu’il ne fonctionne pas sur les plateformes Xbox. Polyvalent et doté d’une acoustique fermée minimisant fortement l’impact des bruits parasites autour de nous, il est assemblé avec des matériaux d’excellente facture afin de favoriser un confort maximal sur une longue durée. Proposant des performances de hautes volées au niveau de son son surround 7.1 et de sa conception à deux micros, son autonomie varie de 22 à 37-38 heures en fonction de si l’ANC (réduction active du bruit) est activée ou non pour un temps de recharge d’à peine 2 heures. Pour en apprendre davantage sur lui, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

HyperX Cloud Alpha Wireless

S’il est vrai que l’HyperX Cloud II Wireless aurait amplement mérité sa place dans cette sélection, nous avons une préférence pour le Cloud Alpha Wireless. Trouvable assez régulièrement à 150€ chez différentes enseignes, c’est une véritable référence dans le milieu, bien aidé par la robustesse et le confort délivré par son cadre en aluminium, sa mousse à mémoire de forme en similicuir respirant, ses très bonnes performances audios surround (haut-parleurs 50 mm à chambre double, son spatial DTS Headphone:X) et, surtout, les 300 heures d’autonomie de sa batterie pour un temps de recharge d’environ 4-5 heures. Attention cependant, il ne fonctionne que sur PC malheureusement.

JBL Quantum 810 Wireless

Creusant petit à petit son trou dans la branche des casques gaming, JBL n’a pas de quoi rougir devant la concurrence avec son Quantum 810 Wireless. Confortable à porter grâce à ses coussinets en mousse à mémoire de forme enveloppés de cuir et malgré son poids de 418 g, il embarque diverses technologies (JBL Quantum Sound haute définition, JBL Quantum Surround, DTS Headphone:X 2.0) nous permettant de profiter d’un rendu audio spatialisé de très bonne qualité. Compatible avec la plupart des machines, consoles Xbox exclues et même si c’est sur PC qu’il réussi à tirer tout son potentiel, sa batterie peut tenir 43 heures d’affilées et se recharge en 3-4 heures maximum.

Logitech G Pro X 2 Lightspeed

Chez Logitech, si le G Pro X Wireless et le G935 méritent d’être mentionnés, ils sont largement surpassés par le G Pro X 2 Lightspeed. Avec son niveau de finition quasiment irréprochable (bandeau en acier, partie extensible de l’arceau en aluminium, coussinets en similicuir avec mousse à mémoire de forme…) et les excellentes performances délivrées par ses transducteurs en graphène de 50 mm (son surround 7.1) et son micro unidirectionnel de 6 mm, il s’agit d’un des meilleurs modèles haut de gamme disponibles à la vente. Compatible PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, sa portée sans-fil va jusqu’à 30 mètres et la longévité de ses piles rechargeables est estimée à 50 heures.

Nacon RIG 600 Pro HS

Si vous ne disposez que d’un budget serré, le Nacon RIG 600 Pro HS devrait posséder suffisamment d’arguments pour vous satisfaire. Pour un produit tarifé en dessous de la barre des 100€, il propose un certain degré de confort, notamment grâce à ses écouteurs garnis de tissu respirant et sa légèreté (240 g). De plus, les performances de ses haut-parleurs de 40 mm et de son micro amovible sont conformes à ce que l’on peut espérer pour du bas de gamme. Côté autonomie, celle-ci est de 18 heures avec l’adaptateur USB-C sans-fil et de 24 heures en Bluetooth. Pour en apprendre davantage sur lui, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

Razer BlackShark V2 HyperSpeed

Pour celles et ceux cherchant un sérieux concurrent à l’HyperX Cloud Alpha Wireless, vous devriez vous tourner vers le Razer BlackShark V2 HyperSpeed. Version améliorée du Blackshark V2 Pro sorti en 2020, cet article est à la fois léger (280 g), solide, confortable et endurant (70 heures d’autonomie). Optant pour une acoustique fermée visant à favoriser au maximum l’immersion en jeu, ses haut-parleurs en titane de 50 mm compatibles avec la technologie THX Spatial Audio offrent un rendu audio surround excellent. Pour ce qui est de son micro, il reproduit notre voix à la perfection et sans aucun effet de compression. Seule bémol concernant ce dernier, il n’est pas détachable. Pour en apprendre davantage sur lui, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

Sennheiser GSP 670

Même si une partie du public estime que la marque allemande Sennheiser n’est pas ou plus forcément un mastodonte du secteur des casques gaming, cela ne l’empêche pas d’en créer de bons, voire de très bons, à l’image du GSP 670. Malgré son design pouvant paraitre un tantinet imposant, il compense ce « défaut » par la présence de matériaux robustes et de coussinets en similicuir, tissu maillé et alcantara agréables aux contacts des oreilles. Son rendu sonore surround et son micro proposent encore aujourd’hui des performances convaincantes et sa batterie affiche une autonomie capable d’atteindre la vingtaine d’heures. Plutôt pas mal pour un modèle de 2019, non ?

Sony Pulse 3D

Le Sony Pulse 3D a beau faire plus figure de simple accessoire PlayStation 5 pour certaines personnes, il n’en demeure pas moins un casque doté de ses propres atouts. Outre son esthétique à la fois sobre et assez élégante, il est également utilisable en filaire et sur PC, possède deux micros capturant notre voix de façon claire et intègre Tempest 3D AudioTech, une technologie spécialement pensée pour renforcer considérablement le sentiment d’immersion sonore in-game. Ce n’est pas un produit extraordinaire ni révolutionnaire mais il reste très intéressant à découvrir et acquérir.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

Nous aurions pu nous contenter d’évoquer le SteelSeries Arctis Nova 7, un modèle bien moins coûteux, mais difficile ici de faire l’impasse sur l’excellent Arctis Nova Pro Wireless. Complet et performant à tous les niveaux pour justifier son prix d’achat avoisinant les 300€, cet article est un petit bijou taillé pour le haut de gamme au même titre que l’Astro A50 pour ne citer que lui. Confort sur le long terme, haut-parleurs néodyme de 40 mm, système acoustique Nova Pro, logiciel sonore Sonar, élimination du bruit active, connexion multi-système, micro ClearCast Gen 2 à perche rétractable, autonomie maximum de 44 heures… c’est du lourd !

Turtle Beach Stealth Pro

En conclusion, petit focus sur un autre casque haut de gamme méritant votre attention : le Turtle Beach Stealth Pro. Se ventant d’être « le nec plus ultra de l’immersion audio », ce produit à l’arceau en acier et aux coussins en mousse à mémoire de forme en similicuir affiche des performances sonores impressionnantes grâce à ses transducteurs Nanoclear de 50 mm, son isolation acoustique active et sa compatibilité avec Windows Sonic, Sony 3D Audio (PS5), Dolby Atmos et DTS Headphone: X. Son micro amovible TruSpeak est aussi de très bonne facture et il prend en charge la double connectivité Bluetooth 5.1. En revanche, son autonomie n’excède pas les 12 heures. Pour en apprendre davantage sur lui, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

Pourquoi utiliser un casque gaming ?

Comparé aux casques audios classiques mais aussi aux haut-parleurs directement intégrés dans les écrans et les téléviseurs, un casque gaming est généralement conçu pour améliorer le confort et le sentiment d’immersion procuré en jeu. Que ce soit pour mieux entendre les bruits de pas des ennemis dans un FPS/TPS, le moteur du véhicule que vous pilotez dans un jeu de course ou frissonner davantage lors d’une soirée horreur seul(e) ou à plusieurs en ligne, il existe une flopée de modèles différents pouvant ou non répondre à vos besoins et à votre budget en fonction de leurs matériaux de fabrication, poids, connectique, fonctionnalités et technologie(s) embarquée(s), etc.

Que signifie le terme « Wireless » ?

Dans le secteur des casques gaming, le terme « Wireless » est régulièrement utilisé dans l’appellation d’un modèle pour indiquer qu’il est sans-fil.

Doit-on privilégier un casque gaming filaire ou un sans-fil ?

Si avoir des câbles autour de vous ne vous dérange pas, optez pour le filaire. Dans le cas contraire, le sans-fil répondra amplement à vos attentes. Attention cependant, pensez à vérifier l’autonomie des articles sans-fils. De plus, notez que certains se rechargent avec des piles tandis que d’autres ont besoin d’une station dédiée et qu’ils sont tarifés un peu plus cher que les filaires la plupart du temps.

Faut-il nécessairement opter pour un casque surround ou un stéréo est-il suffisant ?

C’est une question de confort. Sans entrer dans les détails techniques, porter un casque stéréo renforce agréablement le sentiment d’immersion audio en jeu mais la qualité du son produite reste moins poussée et précise qu’en utilisant un casque surround ou compatible avec des technologies comme le DTS Headphone:X 2.0 ou le THX Spatial Audio.

Tous les casques gaming sont-ils compatibles PC, consoles et mobiles ?

Cela dépend des modèles. Ceux commercialisés de nos jours le sont pour la plupart mais pas tous non plus. Pensez toujours à vérifier ce genre d’informations avant de procéder à un achat. Si cette sélection vous a été utile, n’hésitez pas à consulter nos autres guides d’achat dont celui consacré aux meilleurs casques gaming filaires ou celui sur les meilleurs boîtiers de capture.