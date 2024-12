Guide Marvel Rivals

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Marvel Rivals. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Marvel Rivals

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Marvel Rivals. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Marvel Rivals

Marvel Rivals est un jeu multijoueur de type hero-shooter en vue à la troisième personne développé par NetEase Games. Il nous présente une guerre entre Doctor Doom et son alter-ego de l’année 2099, qui va mener à un croisement des différents univers. Ce conflit du multivers permet ainsi de retrouver des super-héros et de vilains de toutes les sortes, prêts à se battre dans des équipes de 6 contre 6. Chaque combattant dispose d’un rôle parmi trois disponibles, qui ressemblent au classique trio Tank – DPS – Soutien, avec tout de même quelques nuances.

Quand et où sort Marvel Rivals ?

Après plusieurs phases de bêta, Marvel Rivals sort le 6 décembre 2024. Le jeu est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Aucune autre plateforme n’a été annoncée pour le moment.

Marvel Rivals est-il gratuit ?

Marvel Rivals est bien un free-to-play, ce qui veut dire que vous pouvez le télécharger et y jouer sans avoir à le payer. En revanche, des microtransactions sont présentes dans le jeu avec un Battle Pass et des cosmétiques à acheter.

Les héros de Marvel Rivals sont-ils payants ?

Aucun nouveau personnage jouable n’est payant dans Marvel Rivals. Le jeu propose tous les héros et vilains gratuitement, même ceux qui arriveront après le lancement. Seuls les cométiques comme les nouveaux costumes sont payants.

Quels sont les personnages jouables dans Marvel Rivals ?

Pour son lancement, Marvel Rivals compte 33 personnages. D’autres seront ajoutés au fur et à mesure des saisons. Voici la liste de tous les personnages jouables au lancement de Marvel Rivals :

Adam Warlock

Black Panther

Captain America

Doctor Strange

Groot

Hawkeye

Hela

Hulk

Iron Man

Jeff le requin

Loki

Luna Snow

Magik

Magneto

Mantis

Moon Knight

Namor

Peni Parker

Psylocke

Rocket Racoon

Scarlet Witch

Spider-Man

Squirrel Girl

Star-lord

Storm

Punisher

Thor

Venom

Le Soldat de l’Hiver

Peut-on retrouver les costumes des films dans Marvel Rivals ?

NetEase a eu l’accord de Marvel pour intégrer certains costumes issus du Marvel Cinematic Universe au sein de Marvel Rivals. Ce qui veut dire que certains personnages comme Scarlet Witch ou Wolverine auront droit à des costumes exclusifs tirés des films.

Comment obtenir des costumes dans Marvel Rivals ?

Pour obtenir des costumes dans Marvel Rivals, il existe plusieurs solutions. La première est de passer directement dans la boutique du jeu afin d’acheter directement avec de l’argent réel (convertit dans la monnaie du jeu) les costumes souhaités. La deuxième est d’accomplir certains défis et événements proposés en jeu, qui vous donneront accès à des récompenses dont des costumes. Et enfin, chaque Season Pass proposera également des costumes exclusifs à débloquer.

Combien de maps sont proposées au lancement de Marvel Rivals ?

Marvel Rivals a déjà confirmé 8 maps différentes, à savoir :

Tokyo 2099: Shin-Shibuya

Tokyo 2099: Spider-Islands

Yggsgard: Royal Palace

Yggsgard: Yggdrasill Path

Wakanda Birnin T’Challa

Hall of Djalia

Hydra Charteris Base: Hell’s Heaven

Klyntar: Symbiotic Surface

D’autres maps seront ajoutées au fil des saisons. Certaines des maps citées plus hauts arriveront au cours de la saison 0 (pour les modes de jeu standards) ainsi qu’une map Conquête.

Combien de temps dure une saison dans Marvel Rivals ?

Dès son lancement, Marvel Rivals entame sa saison 0 qui est quelque peu différente des autres saisons à venir dans le jeu. Cette saison d’introduction est plus ramassée et ne dure qu’un seul mois. La saison 1 démarrera au début du mois de janvier 2025 et va durer 3 mois, ce qui sera le même pour les autres saisons dans le futur, sauf cas exceptionnel.

Combien de temps est valable un Season Pass ?

Contrairement à la plupart des jeux service, Marvel Rivals propose des Season Pass qui ne se périment pas. Comprenez par là que même lorsque la saison lié au Season Pass est terminé, celui-ci n’expire pas si vous ne l’avez pas terminé. Vous pouvez ainsi vous reconnecter plus tard sur le jeu et terminer la progression dans ce Season Pass sans vous soucier d’un temps limité.

Qu’est ce qui différencie Marvel Rivals d’Overwatch ?

Si l’on met de côté l’évidence de l’univers Marvel qui est différent de celui d’Overwatch, Marvel Rivals dispose également de quelques singularité. D’abord, le fait qu’il soit jouable à la troisième personne, ce qui permet de voir son héros en jouant. Le jeu met également en place des compétences uniques en entre certaines combinaisons de héros, comme Hulk et Iron Man ou encore Scarlet Witch et Magneto qui peuvent agir en symbiose.

Est-ce que Marvel Rivals est crossplay ?

La réponse est oui non. Le crossplay, qui permet de jouer avec d’autres joueurs sur d’autres plateformes, sera bien présent dans Marvel Rivals, mais de façon limitée. Le crossplay devrait être ouvert lors des matchs non-classés. En classé, le PC sera isolé, et les joueurs PS5 et Xbox pourront jouer ensemble. Notez en revanche que la cross-progression n’est pas encore au programme, ce qui veut dire que votre compte sur PC ne sera pas le même que sur consoles.

