Test Nacon Revolution X Unlimitited – Une manette unique et presque parfaite

Bien que largement connue pour l’édition de nombreux jeux, NACON possède également une longue expérience dans la fabrication d’accessoires gaming. Parmi ses produits phares figurent les manettes haut de gamme Nacon Revolution. Dernièrement, la marque a dévoilé la NACON Revolution X Unlimited, une manette premium pensée pour répondre aux attentes des joueurs les plus exigeants sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vendue au prix de 199,90 €, elle promet performance, confort et polyvalence grâce à sa conception hybride, filaire et sans fil, ainsi qu’à ses nombreuses fonctionnalités intégrées. Reste à voir si le produit est à la hauteur de son positionnement tarifaire. Verdict après l’avoir prise en main pendant un bon moment.

Conditions de test : Nous avons utilisé la manette durant plus d’une semaine et demie principalement sur PC. Nous avons joué à différents types de jeux pour tester ses limites : FPS, aventure, courses…

Design

La Revolution X Unlimited arbore un design sobre et élégant, sublimé par une finition noire mate. Sa structure robuste inspire immédiatement confiance, avec un poids équilibré d’environ 320 grammes — proche de celui de la Xbox Elite Series 2 (345 g). La manette propose des sticks analogiques asymétriques interchangeables, des gâchettes réglables, ainsi que des palettes supplémentaires placées à l’arrière. On y retrouve également deux boutons personnalisables situés à proximité des gâchettes, ainsi qu’un bouton mute positionné sur la partie inférieure gauche, juste à côté de la prise jack.

À l’arrière, un bouton permet de changer rapidement de profil, tandis qu’un autre sert à basculer entre les modes de connexion : filaire, sans fil via le dongle, ou Bluetooth. L’un des arguments phares de cette manette premium réside dans la présence d’un petit écran LED intégré, capable d’afficher des informations utiles comme le profil sélectionné ou le niveau de batterie, et même de réassigner des touches à la volée, sans passer par le logiciel PC.

La boîte de rangement fournie regorge d’accessoires pour personnaliser la manette selon ses préférences : trois jeux de poids, six têtes de joystick, deux croix directionnelles, et quatre bagues de stick (deux moyennes et deux grandes). Sans oublier le dongle USB et le câble USB-A vers USB-C.

Bien que la manette soit relativement imposante, avec une forme fidèle aux standards des modèles Revolution de NACON, on apprécie sa dominante noire ponctuée de touches de vert sur les boutons YBAX. Mention spéciale également pour l’anneau RGB autour du stick droit, qui permet d’identifier d’un coup d’œil le profil actuellement sélectionné.

Prise en main et confort

Grâce à un grip texturé sur les poignées, la prise en main de la NACON Revolution X Unlimited se révèle confortable et stable. Le poids est bien réparti, et pour ceux qui préfèrent une manette un peu plus lourde, la possibilité d’ajouter des poids est un vrai plus. La Revolution X Unlimited mise sur une ergonomie classique mais efficace. Comme mentionné précédemment, il faut toutefois apprécier sa forme assez imposante, qui remplit entièrement les mains. Elle ne conviendra donc pas forcément aux petites mains ou à ceux qui préfèrent une prise plus aérée.

Dès les premières manipulations, la qualité de fabrication saute aux yeux. Les touches sont réactives et offrent un excellent retour à la pression, tandis que les sticks se manient avec une fluidité remarquable, comme nous avons pu le constater sur Rocket League. Bonne nouvelle : grâce à la technologie Hall Effect intégrée aux joysticks et aux gâchettes, les risques de « joystick drift » sont quasi inexistants.

On apprécie aussi le positionnement des palettes arrière, facilement accessibles et très intuitives à l’usage. La croix directionnelle, en revanche, pourra surprendre selon le type de jeu. Heureusement, il est possible de la remplacer par une version plus classique, livrée avec les accessoires. Dans l’ensemble, la prise en main frôle l’excellence… à une exception près : la forme des gâchettes.

NACON a repris le design de ses précédentes manettes Revolution, mais le résultat reste perfectible. Sur des jeux comme Rocket League, où la gâchette est constamment maintenue pour accélérer, une gêne se fait rapidement ressentir, voire une douleur au doigt à la longue. Sur ce point, on retrouve une sensation similaire à celle de la Thrustmaster ESWAP X2 Pro. Si vous êtes déjà habitué à ce type de gâchettes, cela ne posera pas de problème. En revanche, pour les joueurs habitués aux gâchettes classiques des manettes Xbox, ce ne sera pas forcément une bonne alternative.

Performances et Logiciel

Côté performances, la Revolution X Unlimited bénéficie d’une connectivité hybride : elle peut être utilisée sans fil via un adaptateur USB propriétaire en 2,4 GHz ou en mode filaire grâce à un câble USB-C tressé détachable de 3 mètres. L’autonomie annoncée en sans-fil atteint jusqu’à 10 heures — une durée correcte pour un usage quotidien, bien que relativement modeste pour une manette premium. Cela s’explique probablement par la présence de l’écran LCD intégré, une fonctionnalité que l’on pardonne volontiers grâce à la station de recharge fournie. Celle-ci permet non seulement de ranger la manette proprement, mais aussi de la recharger de manière intuitive, sans avoir à brancher de câble.

Nos tests confirment cette estimation d’autonomie. Le temps de réponse, quant à lui, est excellent : 1 ms en mode filaire et 2 ms en mode sans fil, garantissant une réactivité optimale. Bien que la manette permette déjà une personnalisation rapide via l’écran intégré, elle tire pleinement parti du NACON Revolution X Software pour aller plus loin. Ce logiciel dédié offre plus de 60 options de personnalisation et permet d’enregistrer jusqu’à quatre profils par plateforme. En revanche, seul l’anglais est proposé pour l’instant.

Pour les joueurs préférant une configuration immédiate, plusieurs profils prédéfinis sont disponibles selon les genres de jeux. Le mode Shooter Pro, par exemple, supprime la deadzone des joysticks afin de maximiser la précision et la réactivité, idéal pour les FPS. Enfin, un nouveau mode exclusif au PC permet d’activer la gyroscopie et d’assigner directement des raccourcis clavier à la manette, élargissant encore davantage ses possibilités d’utilisation.