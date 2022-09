Dune: Awakening

Dune Awakening est un MMORPG de type survie en monde ouvert qui se déroule dans l'univers de la saga de science-fiction Dune. L'action se déroule sur la fameuse planète Arrakis, sur laquelle il va falloir bâtir des abris afin de se protéger des tempêtes de sable et des vers géants. Le but des joueurs et des joueuses sera aussi de chercher à contrôler l'épice, pour devenir plus puissant et pour pouvoir commercer avec d'autres personnes pour obtenir les matériaux nécessaires à la survie.