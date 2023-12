Les meilleurs boitiers de capture 4K

Elgato HD60 X – Le meilleur choix

Pour ceux et celles souhaitant briser le mur de l’enregistrement et de la diffusion en Full HD, l’Elgato HD60 X fait partie des modèles les mieux taillés pour répondre à leurs besoins avec du 4K/30 fps ou du 1440p/60 fps au programme (pas de 120 fps par contre, même en résolution 1080p). Bien sûr, il convient parfaitement aussi aux sessions que vous voulez enregistrer en 1080p. Ne souffrant que d’une très faible latence et prenant en charge le HDR ainsi que le taux de rafraichissement variable, c’est l’outil idéal pour jouer tout en capturant ses sessions sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S puisque son pass-through est compatible avec les options 4K/60 fps, 1440p/120 fps et 1080p/240 fps. On recommande chaudement !

AVerMedia Live Gamer Extreme 3 – Une bonne alternative

Concurrent direct de l’Elgato HD60 X, l’AVerMedia Live Gamer Extreme 3 affiche des caractéristiques en tous points identiques à celles du produit allemand si l’on met de côté la présence de ses deux prises Jack 3.5 mm situées à l’arrière et le fait qu’il embarque un port USB 3.2 (et non pas 3.0). Malheureusement, son prix de vente est en général un tantinet moins compétitif et il n’est pas capable de capturer les jeux sous HDR. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

NZXT Signal 4K30

Tout comme l’AVerMedia Live Gamer Extreme 3, le NZXT Signal 4K30 est un produit conçu pour marcher directement sur les plates-bandes de l’Elgato HD60 X. Ses performances sont donc très proches à quelques détails près, à savoir que, lui non plus, ne peut pas effectuer de la capture sous HDR et, surtout, il ne supporte pas officiellement le VRR. Une situation pour le moins étrange étant donné que cette fonctionnalité parait pourtant bien fonctionner en passant par les menus de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X.

AVerMedia Live Gamer Ultra

Présenté comme le boitier le plus complet de la firme asiatique dans cette catégorie, l’AVerMedia Live Gamer Ultra affiche à son tour des résultats similaires à l’Elgato HD60 X tout en arborant un design dans la lignée de l’AVerMedia Live Gamer Extreme 3. Points positifs, ses captures supportent cette fois-ci le HDR ainsi que le framerate à 120 images par secondes en résolution 1080p. Points négatifs, il ne prend pas en charge le VRR, son port USB 3.1 est moins intéressant que celui du LGE3 et aucune prise Jack 3.5 mm n’est au programme.

ASUS TUF GAMING CAPTURE BOX-CU4K30

Pour en finir avec les boitiers, sachez que le catalogue d’ASUS propose une alternative convaincante à l’Elgato HD60 X depuis fin 2021 avec l’ASUS TUF GAMING CAPTURE BOX-CU4K30. Ses performances ne souffrent aucunement de la comparaison avec l’AVerMedia Live Gamer Ultra, son prix de vente est plus attrayant et on remarque la présence d’une connectique comprenant un port USB 3.2 et deux prises Jack 3.5 mm pour brancher son casque et sa manette. De plus, ce modèle est certifié OBS, peut-être pour compenser l’absence d’un logiciel intégré.

Les meilleurs boitiers d’acquisition pour un rendu Full HD (1080p)

Vous trouverez ici une sélection de plusieurs boitiers de capture pour avoir un bon rendu, avec différents budgets possibles. Avec ce guide d’achat, vous saurez donc facilement quel boîte d’acquisition sur PlayStation, Xbox ou Switch il faut prendre et lequel est le meilleur. Quel est le meilleur boîtier de capture pour streamer, pour capturer du gameplay ou tout simplement sauvegarder votre meilleure partie de jeu.

AVerMedia Live Gamer Mini

L’AVerMedia Live Gamer Mini est une bonne pioche pour les personnes souhaitant débuter sur Twitch et YouTube sans trop se mettre sur la paille. Compact et loin d’être invasif sur un bureau, il intègre deux ports USB ainsi que son propre encodeur matériel H.264, ce qui est très pratique quand on n’a pas un PC doté d’une grosse configuration. Attention cependant, nous sommes ici sur de l’entrée de gamme pure et dure. Impossible donc d’aller au-delà du 1080p/60 fps en jeu, pendant une session d’enregistrement et un live.

Elgato HD60 S+

Véritable référence en matière de boitier d’acquisition depuis plusieurs années grâce à sa petite taille et sa facilité d’installation et d’utilisation, l’Elgato HD60 S+ offre une excellente qualité d’image en toutes circonstances. Permettant de jouer en 4K/60 fps sans aucune latence, prenant en charge le HDR et compatible avec la plupart des logiciels de capture (OBS, Streamlabs, XSplit…), ses performances ne dépassent toutefois pas le stade du 1080p/60 fps dans le cadre d’un enregistrement ou d’un stream. Autre « défaut » potentiel, les câbles fournis avec sont relativement courts, ce qui oblige à le placer très proche du PC et de la console. Notez que progressivement, cette version Elgato HD60 S+ se fait remplacer par son successeur, le Elgato HD60 X, que l’on vous présentait un peu plus haut.

AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus

Pensé pour être utilisé de façon entièrement autonome, c’est-à-dire sans PC à portée de main, l’AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus est en quelque sorte l’OVNI de cette sélection. Equipé d’un encodeur H.264, d’un lecteur de carte micro-SD et de deux prises Jack 3.5 mm, son côté passe-partout est très intéressant à condition d’accepter de faire quelques concessions. La contrepartie financière pour l’acquérir est assez élevée, les captures avec sont limitées à 1080p/60 fps (4K/60 fps supporté en jeu) et les technologies de la HDR et du VRR ne sont pas prises en charge.

Razer Ripsaw HD

Si Elgato et AVerMedia dominent le marché des boitiers d’acquisition, cela ne veut pas dire qu’elles n’ont aucune concurrence. La preuve avec le Razer Ripsaw HD qui reste une valeur sûre malgré l’absence d’un logiciel intégré et la présence d’une légère latence à l’utilisation. Possédant deux ports USB pour y connecter deux PC (un pour le jeu et un pour le stream par exemple) et deux prises Jack 3.5 mm prévues pour y brancher un casque et un micro, enregistrement et diffusion sont restreints à du 1080p/60 fps mais cela ne nous empêche pas de jouer en 4K/60 fps en parallèle.

NZXT Signal HD60

Considéré comme une solide alternative à l’AVerMedia Live Gamer Mini évoqué plus haut, le NZXT Signal HD60 réussit à se démarquer de par son prix de vente, souvent un peu plus attractif, et son pass-through nous donnant la possibilité de jouer en 4K/60 fps, 1440p/60 fps ou 1080p/120 fps, le tout en activant le HDR. Ne prenant pas trop de place sur un bureau, ses performances sont très similaires à celles du boitier taiwanais avec un rendu 1080p/60 fps lors d’un enregistrement ou d’un live.

Les meilleures cartes de capture pour un rendu Full HD (1080p)

AVerMedia Live Gamer HD 2

L’AVerMedia Live Gamer HD 2 fait figure de meilleur rapport qualité/prix pour toutes les personnes se contentant de jouer, enregistrer et streamer en Full HD. Ne requérant pas une grosse configuration PC pour fonctionner, elle bénéficie d’un seul port PCIe 2.0, de son propre encodage matériel H.264, d’un châssis bien aéré et est fournie avec le logiciel RECentral 3, très utile pour gérer ses enregistrements et ses lives sans avoir besoin de passer par OBS, Streamlabs, XSplit, etc.

AVerMedia Live Gamer DUO

Un peu au même titre que l’AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus pour les boitiers, l’AVerMedia Live Gamer DUO est un OVNI parmi les cartes d’acquisition. Conçue pour capturer simultanément ses jeux et sa caméra en 1080p/60 fps, elle embarque un pass-through compatible 4K/60 fps, 1440p/144 fps et 1080p/240 fps et prend en charge le HDR. En contrepartie, elle coute bien plus chère que la LGHD2 et il faut avoir un bon PC pour exploiter tout son potentiel.

Les meilleures cartes de capture pour un rendu 4K

Elgato 4K60 Pro MK.2

Si vous avez la chance d’avoir un PC solide et êtes déterminés à mettre la main à la poche dans le seul but de jouer, enregistrer et diffuser vos parties en 4K/60 fps HDR10, alors l’Elgato 4K60 Pro MK.2 devrait répondre positivement à vos attentes. Simple d’installation et d’utilisation, ses performances sont excellentes. Toutefois, même si elle donne la possibilité de capturer son flux dans plusieurs applications, sa non prise en charge du 120, 144 et 240 fps dans des résolutions plus basses est un vrai défaut, surtout au vue de son tarif de vente élevé.

AVerMedia Live Gamer 4K

Dernier article de cette liste, l’AVerMedia Live Gamer 4K constitue l’alternative la plus viable à l’Elgato 4K60 Pro MK.2 dans la gamme des cartes de capture supportant la norme 4K/60 fps en toutes circonstances. Non seulement son prix d’achat est bien plus attrayant que celui affiché par son concurrent allemand mais, en plus, il intègre des options de rendu supplémentaires pendant les enregistrements et les diffusions telles que le 1440p/144 fps et le 1080p/240 fps. Le meilleur rapport qualité/prix en somme !

Pourquoi utiliser un boitier ou une carte de capture ?

Utiliser un boitier ou une carte de capture vous permet d’enregistrer et/ou de diffuser vos sessions de jeux avec une meilleure qualité d’image. Chaque modèle commercialisé dispose de ses propres avantages et inconvénients et prend en charge différentes technologies et fonctionnalités (4K, 120 fps, HDR, VRR, etc.) Tachez de vérifier quel est votre budget, d’identifier précisément vos besoins et de vérifier si votre machine possède les composants adéquats (processeur et carte graphique en tête !) pour répondre à ces derniers avant de procéder à un quelconque achat.

Qu’est-ce qui différencie un boitier d’une carte de capture ?

Le boitier est un matériel de capture externe à votre PC qui se branche par l’intermédiaire d’un port USB. Quant à la carte, elle doit être installée à l’intérieur de votre PC, connectée à un port PCIe, pour fonctionner.

Comment utiliser un boîtier de capture sur consoles ?

Pour utiliser un boitier de capture sur consoles, il vous suffit de relier ce dernier entre votre téléviseur et votre console, via deux câbles HDMI, ainsi qu’à votre PC, via un câble USB. Notez que la plupart des boitiers et cartes vendu(e)s de nos jours peuvent enregistrer et/ou diffuser du contenu provenant de la PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch sans aucun problème de compatibilité.

Si cette sélection vous a été utile, n’hésitez pas à consulter nos autres guides d’achat dont celui consacré aux meilleurs accessoires et matériels pour débuter dans le streaming.