Annoncé pour la première fois pendant le PC Gaming Show à l’E3 2019, Zombie Army 4: Dead War est disponible officiellement depuis le 4 février sur PC via l’Epic Games Store, PS4 et Xbox One. Le titre nous met encore dans la peau de Karl Faiburne qui après avoir renvoyé Hitler en enfer, va devoir comprendre pourquoi les zombies continuent d’envahir le monde. Vous pouvez désormais découvrir ci-dessous la soluce de ce TPS zombiesques, mais aussi une FAQ sur le titre de Rebellion.

Soluce Zombie Army 4: Dead War

On vous propose désormais régulièrement des guides complets. C’était le cas pour Temtem, Journey to the Savage Planet ou encore Dragon Ball Z Kakarot. Cela vous permet de tout savoir sur un jeu : on y pose notre soluce complète, une FAQ pour répondre à toutes vos questions et l’on vous détaille tout ce qu’il faut retenir. Cette article sera donc mis à jour régulièrement, pensez à revenir souvent.

Histoire principale

Mission 1 – Droit devant

Chapitre 1 : Au Rapport (en cours d’écriture…)

Chapitre 2 : Locomotive Barricadée (en cours d’écriture…)

Chapitre 3 : Déraillement (en cours d’écriture…)

Mission 2 – Canal de la mort

Chapitre 1 : Croisière Carnivore sur le canal (en cours d’écriture…)

Chapitre 2 : Fantômes et gondoles (en cours d’écriture…)

Chapitre 3 : Les ombres de Venise (en cours d’écriture…)

Chapitre 4 : Porte de l’enfer (en cours d’écriture…)

Mission 3 – Chambre froide

Chapitre 1 : La traque du Dr Schweiger (en cours d’écriture…)

Chapitre 2 : Dans l’obscurité (en cours d’écriture…)

Chapitre 3 : Super-arme surnaturelle (en cours d’écriture…)

Chapitre 4 : La vengeance de Schweiger (en cours d’écriture…)

Mission 4 – Zoo des zombies

Chapitre 1 : Problèmes au Zoo (en cours d’écriture…)

Chapitre 2 : Bienvenue dans la jungle (en cours d’écriture…)

Chapitre 3 : Ne pas toucher la vitre (en cours d’écriture…)

Chapitre 4 : Assaut au Planétarium (en cours d’écriture…)

Mission 5 – Côte pourrie

Chapitre 1 : Base des résistants (en cours d’écriture…)

Chapitre 2 : Village de l’obscurité (en cours d’écriture…)

Chapitre 3 : Ça chauffe à la campagne (en cours d’écriture…)

Chapitre 4 : Les plans les mieux élaborés (en cours d’écriture…)

Mission 6 – Cauchemar en fusion

Chapitre 1 : Contre vents et marées (en cours d’écriture…)

Chapitre 2 : Sur la piste (en cours d’écriture…)

Chapitre 3 : Une soirée en ville (en cours d’écriture…)

Chapitre 4 : La dernière tour infernale (en cours d’écriture…)

Mission 7 – Tous les chemins mènent en enfer

Chapitre 1 : Salle de guerre en approche (en cours d’écriture…)

Chapitre 2 : La chose au-dessous (en cours d’écriture…)

Chapitre 3 : Cité des morts (en cours d’écriture…)

Chapitre 4 : Comité d’accueil d’Hitler (en cours d’écriture…)

Mission 8 – Base Infernale

Chapitre 1 : Les problème commencent (en cours d’écriture…)

Chapitre 2 : Machines de guerre (en cours d’écriture…)

Chapitre 3 : Sortons d’ici ! (en cours d’écriture…)

Chapitre 4 : Volez la relique (en cours d’écriture…)

Mission 9 – Machine Infernale

Chapitre 1 : Atomisez l’armée d’Hitler (en cours d’écriture…)

Astuces

8 conseils pour bien débuter sur Zombie Army 4: Dead War (en cours d’écriture…)

FAQ (foire aux questions)

Vous avez des questions en particulier pour Zombie Army 4: Dead War ? Alors, nous vous proposons une petite FAQ afin de vous renseigner sur le soft ci-dessous.

Qu’est-ce que c’est Zombie Army 4: Dead War ?

Zombie Army 4: Dead War est un jeu d’action à la troisième personne qui fait directement suite au précédent opus, Sniper Elite : Nazi Zombie Army 3. Le soft est toujours développé par Rebellion et nous permet d’incarner de nouveau Karl Fairburne. Après avoir envoyé Hitler en enfer dans le troisième opus, les zombies continuent malgré tout d’envahir le monde, sans que l’on sache pourquoi. A notre héros de découvrir pourquoi en parcourant les différents niveaux jonchés de zombies.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Ayant terminé le jeu, nous pouvons maintenant vous affirmer qu’il vous faudra entre 10 et 12 heures de jeu pour venir à bout de la campagne solo. Cette durée de vie s’applique si vous avez choisi la difficulté moyenne du jeu, et avec une quantité d’ennemis par défaut.

Quel est le contenu du jeu ?

En plus de la campagne solo, il y a également un mode horde assez basique où il faudra survivre à des vagues de zombies. Notez qu’il y aura également des événements hebdomadaires qui seront régulièrement mis à jour.

Il y a-t-il une composante multijoueur ?

Oui, il y a bien du multijoueur dans Zombie Army 4: Dead War. Vous aurez à disposition du multijoueur en coopération en ligne jusqu’à 4 joueurs.

Combien de missions dispose la campagne solo ?

Zombie Army 4: Dead War dispose de pas moins de neuf missions. Le tout, découpé en quatre chapitres par missions excepté la première et la neuvième, qui n’en compte que trois et un seul respectivement.

Le jeu a-t-il une sauvegarde automatique ?

Oui, le titre sauvegarde automatiquement la progression de la campagne solo. Il y a suffisamment de points de contrôles dans chaque chapitres pour pouvoir reprendre par exemple une partie là où vous l’aviez laissée.

Le titre a-t-il de la rejouabilité ?

Zombie Army 4: Dead War dispose en effet d’une bonne rejouabilité car il y aura pas mal d’armes à améliorer au maximum, des atouts à débloquer ou encore des mods pour explosifs à déverrouiller en jouant et en montant de rang. De plus, de nombreux collectibles seront à dénicher pour finir les missions à 100 %, avec un mode horde de la partie.

Est-ce qu’il y a des DLC ou season pass ?

Tout d’abord oui, il y a bel et bien des DLC. La plupart sont juste cosmétiques, et seulement deux armes sont en DLC payants au prix de 2.99 €. Un Season Pass One est aussi prévu pour Zombie Army 4: Dead War, et arrivera prochainement. Il contiendra entre autres trois niveaux additionnels, 4 pack de personnage, 9 armes, et enfin des cosmétiques pour les pétoires et protagonistes.

Quelle est la configuration minimale pour le jeu ?

Processeur : Intel Core i3-6100 4 coeurs 3.7GHz ou similaire AMD

Mémoire vive : 4 Go de Ram

Carte graphique : NVIDIA GTX 1030 2 Go ou similaire AMD

Version de DirectX : DirectX 12

Espace disque nécessaire : 50 Go environ

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Est-ce que Zombie Army 4: Dead War est disponible sur Steam ?

Pour le moment non. Le titre de Rebellion est en effet en exclusivité temporaire d’un an sur l’Epic Games Store. Par conséquent, attendez-vous à voir débarquer le jeu sur Steam pas avant le 4 Février 2021 en somme.

Quand et sur quelles consoles sort-il ?

La sortie officielle de Zombie Army 4: Dead War est fixée pour ce 4 février sur PC, PS4 et Xbox One. Il sera disponible en version physique comme numérique, et se dotera d’une édition deluxe et super deluxe sur PC via l’Epic Games Store. Une édition collector est aussi de la partie. Tarifée à 100 €, elle contiendra le jeu, un artbook de 60 pages, une figurine de requin zombie de 25 cm, le pack personnage pilote mort vivant et la bande-son au format numérique.

Quelles sont les trophées/succès du jeu ?

Il y a pas moins de 51 trophées/succès à débloquer sur Zombie Army 4: Dead War, que vous pouvez retrouver directement en cliquant ici.

En bref

Genre : Action

Éditeur : Rebellion

Développeur : Rebellion

Prix : 49.99€

PEGI 18

Si vous avez la moindre question, n’hésitez à nous en faire part dans les commentaires.