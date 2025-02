Guide Assassin’s Creed Shadows

Pour cette première partie de notre guide complet, nous vous proposons de retrouver l'ensemble de nos guides pour l'histoire principale, les quêtes annexes, astuces et autres informations importantes sur Assassin's Creed Shadows, région par région.

Présentation Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows est un action-RPG développé par Ubisoft Québec reprenant la formule établie lors de la précédente trilogie Origins, Odyssey et Valhalla. Nous sommes en 1579 au cœur de la période Azuchi-Momoyama de l’histoire japonaise, marquant la fin de l’époque Sengoku. Il s’agit d’une grande première pour Assassin’s Creed qui débarque ici au Japon. Vous incarnez Naoe et Yasuke, deux guerriers aux profils extrêmement différents.

Naoe est une Assassin Shinobi entraînée par son père en vue de son destin et représentera l’archétype de l’assassin typique de la saga. De nature plutôt furtive, elle disposera d’un grappin pouvant être attaché à chaque bord de toit, ainsi qu’à d’autres points d’ancrage pour se balancer et pénétrer des bâtiments. Elle est également équipée d’un kunai et de la lame secrète pour des éliminations rapides, le tout associé à un arsenal diversifié d’outils (kusarigama, katana) qui privilégieront les attaques à distance plutôt en qu’en combat rapproché où elle sera bien plus vulnérable. Elle est capable d’esquiver et dévier des projectiles, et pourra également contre-attaquer grâce à l’utilisation de son environnement proche.

Yasuke, lui est qualifié de Samouraï et disposera d’une approche un peu plus bourrin, protégé par une lourde armure. Cela le rend drastiquement plus fort et massif mais aussi bien plus lent et visible, ce qui fait que la discrétion ne sera pas son point fort. S’appuyant sur sa maîtrise des armes de samouraï (katana, kanabo) ou même son fusil à silex Teppo, Yasuke est capable de bloquer les attaques et d’effectuer des parades mais ne pourra pas vraiment esquiver du fait de son manque de mobilité.

Ces deux destins très différents n’auraient jamais dû se rencontrer ou du moins faire équipe et pourtant, après de tragiques événements, ils seront contraints d’unir leurs forces pour vaincre les responsables dans tout le pays. Vous devrez pour cela explorer un monde ouvert captivant inspiré du Japon féodal allant de véritables villes fortifiées à des ports animés en passant par de paisibles sanctuaires et des paysages dévastés par les combats faisant rage à cette époque tourmentée.

Quand et où sort Assassin’s Creed Shadows ?

Assassin’s Creed Shadows sera disponible le 20 mars 2025 sur PC (via Steam, Amazon Luna, Epic Games Store, Ubisoft Store et Ubisoft +), sur Mac pour les ordinateurs équipés de puces Apple Silicon, sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X/S, faisant de lui le premier jeu de la licence 100% nouvelle génération. Le jeu est prévu dans un second temps sur iPad et nous n’avons pas encore d’informations sur une éventuelle sortie sur Nintendo Switch 2.

Assassin’s Creed Shadows est-il une reconstitution historique ?

Comme toute œuvre de fiction et a fortiori chez Ubisoft et dans la licence Assassin’s Creed, il est précisé qu’il s’agit d’une œuvre de fiction inspirée de faits et personnages ayant probablement ou réellement existés. Dans le cas précis d’Assassin’s Creed Shadows, nous pourrons retrouver par exemple deux personnages historiques et documentés, Oda Nobunaga (l’un des grands unificateurs de l’époque) et Fujibayashi Nagato (chef du clan Iga) dont sa fille fictive n’est autre que Naoe. Tout le reste est donc romancé, imaginé ou adapté d’écrits anciens, sous toutefois suivre une rigueur historique stricte.

Mais alors, c’est quoi vraiment le problème avec Assassin’s Creed Shadows ?

Le « problème » avec Assassin’s Creed Shadows devrait plutôt se conjuguer au pluriel. Depuis son annonce, le jeu enchaîne les mauvaises passes en se faisant conspuer de toute part pour plusieurs raisons : ses reports successifs, des dates mal choisies (le 20 mars étant une date très sombre pour l’histoire japonaise), des non-respects des traditions etc.

Mais le plus gros « scandale » auquel a dû faire face le jeu développé par les québécois d’Ubisoft Québec s’avère concernant la nature de Yasuke, dont l’existence même n’est due qu’à certains écrits pas tous sur la même longueur d’onde. Les joueurs et joueuses, notamment japonais, reprochent aux développeurs d’avoir fait d’un personnage noir un Samouraï en le faisant passer pour un réel personnage historique alors qu’il ne s’agit que de conclusions et suppositions de vieux écrits, du fait que son parcours exact et ses agissements demeurent finalement assez peu documentés. Il n’en fallait pas plus pour taper sur Ubisoft et provoquer remous sur remous ces derniers mois.

Faut-il avoir joué aux précédents jeux de la franchise pour jouer à Assassin’s Creed Shadows ?

Si vous n’avez jamais joué à aucun Assassin’s Creed, vous risqueriez d’être légèrement chamboulé par l’histoire, les tenants et aboutissants de la lutte entre assassins et templiers, mais il n’est pas obligatoire d’avoir joué aux précédents jeux pour jouer à Assassin’s Creed Shadows, pour la simple et bonne raison que l’histoire reste inédite et non liée aux précédents jeux, ce qui n’était pas le cas d’Assassin’s Creed Mirage et Assassin’s Creed Valhalla par exemple.

Quel est le cœur du gameplay d’Assassin’s Creed Shadows ?

Assassin’s Creed Shadows reprend la formule des nouveaux jeux de la licence, à savoir l’action-RPG. Avec son système de régions à niveaux d’ennemis, de loot d’objets et d’évolution des équipements, le jeu se rapproche même davantage d’Assassin’s Creed Odyssey développé par le même studio.

Vous devrez traquer, enquêter et éliminer plusieurs cibles majeures et moins majeures, en utilisant l’un ou l’autre des personnages jouables, chacun ayant un gameplay bien à lui (Naoe est furtive et plus proche de l’assassin classique de la licence, tandis que Yasuke est plus bourrin et beaucoup moins dans la finesse). Les deux personnages disposeront d’arbres de compétences séparés, mais partageront l’expérience et leurs armes. A noter que le jeu ne sera pas linéaire et proposera donc plusieurs cibles à assassiner dans n’importe quel ordre.

De nombreux camps ennemis seront à fouiller, tandis que de nombreuses activités annexes viendront compléter une expérience déjà bien chargée (peintures naturelles, défis de tir à l’arc, prières aux sanctuaires etc.), dans le but de gagner de l’EXP et donc de débloquer de nouvelles compétences venant enrichir vos aptitudes.

Au niveau de l’exploration, il a été dit que la carte proposera beaucoup moins d’icônes d’emblée affichés et qu’il vous faudra regarder et examiner les alentours depuis un point d’observation pour trouver de nouveaux lieux à explorer. En vous déplaçant dans le monde, vous révélerez lentement un rayon significatif autour de votre personnage, découvrant de plus en plus de détails au fur et à mesure. Chaque nouvelle région, sous-région et point de repère local que vous rencontrerez approfondira la clarté et la richesse de la carte. Vous disposerez pour l’occasion d’un cheval permettant une exploration plus rapide et moins chronophage.

Une connexion à internet est-elle obligatoire ?

Oui et non. Ubisoft a précisé que comme nombre de ses derniers jeux, une connexion à internet sera obligatoire pour toute installation du jeu, y compris sur support physique. Une fois le jeu installé et vérifié, la connexion ne sera cependant plus obligatoire pour jouer.

Quelle est la taille de la map d’Assassin’s Creed Shadows ?

Les précédentes déclarations de responsables du studio ont permis de statuer sur le fait que la carte japonaise d’Assassin’s Creed Shadows serait similaire à celle d’Assassin’s Creed Origins qui représentait environ 80 km². Cela devrait donc être nettement plus digeste que les précédents jeux majeurs de la licence, Assassin’s Creed Valhalla occupant pas moins de 142 km², ce qui n’est rien à côté d’Assassin’s Creed Odyssey et ses 200 km² ! Neuf régions devraient être au rendez-vous : Harima, Iga, Kii, Omi, Settsu, Tamba, Yamashiro, Yamato et Wakasa.

A noter que l’exploration a été légèrement revue pour cet épisode, avec beaucoup moins de marqueurs présents sans rien demander. L’étude depuis un point en hauteur (synchronisation) permettra de marquer des lieux à explorer ou encore de chercher dans votre environnement les informations nécessaires.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Selon les déclarations de Jonathan Dupont, directeur créatif du jeu, il faudra s’attendre à près de 40 heures de jeu pour venir à bout des missions principales et bien plus pour tout voir. Même si cela reste très massif, il faut signaler que cela place Assassin’s Creed Shadows entre Assassin’s Creed Origins et Assassin’s Creed Odyssey, respectivement dotés d’environ 30 et 45h de jeu pour la quête principale, bien moins que Assassin’s Creed Valhalla et ses très longues 60h de jeu.

Le jeu contient-il des choix ?

Oui, comme dans les précédents jeux de la licence et notamment Assassin’s Creed Odyssey développé par le même studio, Assassin’s Creed Shadows proposera plusieurs choix au sein d’énormément de conversations. Pour la plupart inoffensifs, certains devraient proposer quelques variations de l’histoire, sans pour autant en modifier profondément la structure qui restera identique à tous.

A noter pour la première fois l’apparition d’un Mode histoire imposée (ou mode canon) qui vous permettra de suivre l’aventure sans avoir à faire le moindre choix, pour profiter de l’histoire originelle imaginée par les développeurs. Cela devrait s’appliquer aussi sur le choix du personnage à jouer, qui n’impactera que peu le déroulé des événements.

Y aura-t-il plusieurs fins ?

Par conséquent, non, Assassin’s Creed Shadows ne disposera que d’une seule fin canon, mais proposera plusieurs chemins pour y parvenir et surtout plusieurs combinaisons de personnes qui vous accompagneront jusqu’au bout en fonction de vos choix.

Le Présent sera-t-il de retour dans cet opus ?

Peu d’informations officielles ont fuitées concernant le retour du Présent, qui devrait cependant mettre en place une toute nouvelle histoire dans cet épisode. L’arrivée de l’Animus Hub permet aussi de justifier la présence de personnes contemporaines et donc la présence d’une histoire se déroulant au Présent. Sans pour autant être un launcher, ce Hub sera la première chose que vous verrez quand vous allumerez le jeu (il s’agit donc d’un tout nouvel Animus sombre piraté du monde moderne d’Assassin’s Creed) et vous permettra de lancer également Mirage, Valhalla, Origins et Odyssey si vous les possédez sur votre appareil.

Ce Hub proposera également des quêtes spéciales à accomplir, dont certaines prévues dès le lancement d’Assassin’s Creed Shadows et axera son intérêt selon quatre piliers principaux : les souvenirs, les projets, l’Échange et les archives, avec du contenu supplémentaire ajouté au fur et à mesure de l’évolution du Hub et notamment des récompenses gratuites.

Des romances sont-elles au programme ?

Oui, le directeur narratif du jeu, Brooke Davis, a confirmé il y a plusieurs mois que les romances seront présentes dans Assassin’s Creed Shadows et qu’elles devraient être différentes pour Yasuke ou Naoe. Aucune d’entre elle ne devrait être bloquée à cause des choix effectués par les joueurs et joueuses.

Comment évoluera l’environnement au fil de l’histoire ?

Grâce à la toute nouvelle version du moteur Anvil utilisé sur le jeu, celui-ci devrait permettre un rendu tendant au plus près du photoréalisme et un titre plus impressionnant techniquement. Cela a également permis la mise en place de plusieurs systèmes interconnectés comme un système écologique adaptatif permettant d’afficher du vent, du pollen et des plantes florissantes au printemps, ou encore de la neige et donc moins de cachettes arborées en hiver.

Le froid provoquera par exemple le gel des étangs jusqu’alors praticables lors des saisons chaudes, tout comme les toits qui deviendront glissants et pourront indiquer plus facilement notre position aux ennemis. Ennemis qui feront des rondes plus courtes et moins étendues en hiver a contrario d’une saison chaude. L’enchaînement des saisons sera scripté par le jeu à certaines moments précis et ne sera pas laissé à la discrétion du joueur si l’on en croit les récentes déclarations du studio.

Cette nouvelle version d’Anvil permet également une gestion des lumières et ombrages encore plus pointue, permettant maintenant de créer volontairement des zones d’ombre avec la destruction de lanternes par exemple, permettant de traverser sans être repérés par exemple. La météo sera quant à elle encore plys dynamique, allant des calmes les plus plats aux tempêtes et autres orages déchirant le ciel de l’île japonaise. De plus, la technologie Atmos a été utilisée par le studio pour la génération de nuages toujours plus réalistes.

Aurons-nous droit à une base comme dans Assassin’s Creed Valhalla ?

Oui, la base fera son retour dans Assassin’s Creed Shadows et de manière encore plus poussée. La personnalisation des lieux sera d’autant plus permise que vous devriez trouver de quoi l’aménager en réalisant des tâches annexes dans le monde ouvert. Véritable havre de paix pour se reposer et faire le plein d’équipement, les refuges seront aussi de retour un peu partout pour vous y cacher.

Un nouveau type de PNJ fait également son apparition, les éclaireurs, qui sont des sentinelles qui pourront se joindre à vous lors de combats. Vous pourrez (si vous avez tout ce qu’il faut) leur demander d’aller reconnaître des lieux en amont et ainsi localiser plus précisément vos objectifs, si les seules indications de l’écran de vous le permettent pas. Cela permet aussi de faire le point sur ce qui vous attend si vous empruntez telle route par exemple. Une feature intéressante et qui fait aussi office d’effort d’accessibilité.

Serons-nous accompagnés d’un aigle dans cet opus ?

Non, il a été décrit à plusieurs reprises que cet opus fera une croix sur la présence de notre fidèle éclaireur du ciel. La reconnaissance devra se faire en personne en montant sur des structures élevées pour observer les environs. Une vision d’aigle sera cependant de la partie pour traquer les ennemis à travers les murs.

Est-ce-que le jeu intègrera une composante multijoueur ?

Pour l’heure, aucune composante multijoueur n’a été officiellement annoncée, bien que des bruits de couloir indiquent l’apparition future d’un mode permettant de jouer les deux protagonistes en même temps à deux joueurs et joueuses, mais encore une fois, rien d’officiel.

Des extensions sont-elles prévues pour Assassin’s Creed Shadows ?

D’origine prévue dans le Season Pass du jeu, la première extension (développée par Ubisoft Bordeaux) sera finalement offerte pour toutes les précommandes plus tard en 2025. Traque sur Awaji, de son nom, se déroulera sur une île dédiée, Awaji (dans la baie d’Osaka) et promet plus de 10h de contenu supplémentaire.

Le synopsis de l’extension est le suivant : « Partez en quête d’un trésor perdu tout en évitant les pièges et embuscades de nouveaux ennemis impitoyables. Frissonnez de tension tandis qu’une nouvelle faction vous traque et menace l’île mystérieuse d’Awaji ». L’occasion de découvrir de nouvelles compétences et aptitudes, mais aussi de nouveaux équipements comme le bō de Naoe. Le duo sera par ailleurs traqué sans relâche par une nouvelle faction : les Sanzoku Ippa. A noter pour information qu’une quête bonus sera proposée au lancement et s’intitulera « Laissé pour compte ».

Dans quelles langues sera traduit Assassin’s Creed Shadows ?

Le jeu est prévu pour être traduit intégralement (texte + voix) en Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol – Espagne, Portugais – Brésil mais aussi en Japonais pour plus d’immersion ! Le jeu sera ensuite proposé en sous-titrage uniquement en Polonais, Chinois Simplifié, Chinois Traditionnel, Russe, Arabe et Coréen.

Quelles seront les options d’accessibilité disponibles ?

Ubisoft devrait proposer le remappage des touches pour l’adapter à vos souhaits, mais aussi un mode daltonien, la personnalisation de l’ATH à l’aide de raccourcis ou de préréglages notamment, ou l’arrêt les tremblements de l’écran, tandis qu’au niveau audio, le jeu apportera diverses strates permettront une meilleure intégration des sous-titres, des légendes du jeu mais permettra aussi l’apparition de l’audiodescription pour les cinématiques.

Le mode guidé fera son retour pour diriger plus les joueurs et joueuses, tout comme les tutoriels ou encore le journal des dialogues. Vous pourrez également tracer le chemin le plus direct à suivre pour atteindre votre objectif si vous le souhaitez. Au rayon du gameplay, il faut noter l’apparition de quatre niveaux de difficultés distincts à la fois pour la furtivité et pour les combats. Le mode d’attaque au corps à corps et les QTE pourront aussi être simplifiés si besoin ainsi que l’assistance à la visée (de désactivée à complète).

Le jeu proposera-t-il des améliorations pour la PlayStation 5 Pro ?

Oui, montré à plusieurs reprises pour la promotion de la PlayStation 5 Pro, Assassin’s Creed Shadows devait même être l’un des tout premiers jeux à proposer une prise en charge dès son lancement, s’il n’avait pas été reporté en suivant. Bien que nous ne disposons pas encore des détails techniques, le jeu devrait proposer le 60 fps sur toutes les plateformes, mais proposera assurément des améliorations graphiques tant au niveau de la fluidité que de la résolution d’image qui devrait être upscalée depuis du 1440p probablement sur PS5 Pro.

Les différentes éditions d’Assassin’s Creed Shadows

Suite au très mauvais lancement de Star Wars Outlaws et aux nombreux bugs rencontrés durant les jours d’accès anticipé, Ubisoft a décidé en fin d’année dernière de revoir son modèle économique et a purement et simplement supprimé cet accès anticipé mais aussi le Season Pass ainsi que la version Gold et Ultimate du jeu, ne laissant que le format classique et l’édition Collector. A noter que toutes les précommandes obtiendront une quête exclusive ainsi que la toute première extension décrite ci-dessus.

Edition Standard

Vendue 79,99€ sur consoles et 69,99 sur PC, l’édition classique contient :

Jeu de base

Bonus de précommande : Extension « Traque sur Awaji » et quête bonus au lancement « Laissé pour compte »

Edition numérique Deluxe

Vendue 89,99€, l’édition numérique Deluxe contient :

Jeu de base

Bonus de précommande : Extension « Traque sur Awaji » et quête bonus au lancement « Laissé pour compte »

Pack Deluxe contenant le double pack Sekiryū ainsi que le pack de repaire Sekiryū. Le double pack Sekiryū comprend un ensemble d’équipement Sekiryū pour Naoe et Yasuke : le Katana Œil du dragon, le Katana long Griffe du dragon, une Monture Bête Sekiryū et une Babiole Dent de dragon Le pack de repaire comprend : le Wagasa de Sekiryū, la Tapisserie de Sekiryū, le Masque de Sekiryū et le Mizubachi de Sekiryū

5 points de maîtrise

Edition Collector

Désormais vendue 229,99€ suite au retrait du Season Pass, l’édition collector contient :

Jeu de base

Bonus de précommande : Extension « Traque sur Awaji » et quête bonus au lancement « Laissé pour compte »

Pack Deluxe contenant le double pack Sekiryū ainsi que le pack de repaire Sekiryū. Le double pack Sekiryū comprend un ensemble d’équipement Sekiryū pour Naoe et Yasuke : le Katana Œil du dragon, le Katana long Griffe du dragon, une Monture Bête Sekiryū et une Babiole Dent de dragon Le pack de repaire comprend : le Wagasa de Sekiryū, la Tapisserie de Sekiryū, le Masque de Sekiryū et le Mizubachi de Sekiryū

5 points de maîtrise

Un steelbook exclusif

Une carte du monde

Ue statue de 40 cm de Naoe et Yasuke

Le tsuba du Katana de Naoe en taille réelle

Un parchemin mural du Crédo

Un artbook de collection de 84 pages

2 lithographies sumi-e

Quelles sont les configurations requises pour jouer sur PC à Assassin’s Creed Shadows ?

Voici les différentes configurations demandées pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions à Assassin’s Creed Shadows sur PC.

Ray-tracing sélectif

Configuration minimale (1080p/30 fps) CPU : Intel Core i7 8700k / AMD Ryzen 5 3600 GPU : Nvidia GeForce GTX 1070 8 Go / AMD Radeon RX 5700 8 Go / Intel Arc A580 8 Go

Configuration recommandée (1080p/60 fps) CPU : Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x GPU : Nvidia GeForce RTX 3060Ti 8 Go/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go/ Intel Arc B580 12 Go

Configuration « enthousiaste » en 1440p/60 fps CPU : Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x GPU : Nvidia GeForce RTX 2070 8 Go/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go/ Intel® Arc B580 12 Go

Configuration « enthousiaste » en 4K/60 fps CPU : Intel® Core i7 12700k/ AMD Ryzen 7 5800x3D GPU : Nvidia® GeForce RTX 4070 Ti Super 16 Go/ AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go



Ray-tracing standard

Configuration RT minimum (1080p/30 fps) CPU : Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600 GPU : Nvidia GeForce RTX 2070 8 Go/ Nvidia GeForce RTX 2070 8 Go/ Intel Arc B580 12 Go

Configuration RT recommandé (1440p/60 fps) CPU : Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x

GPU : Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12 Go/ AMD Radeon RX 7800 XT 16 Go



Ray-tracing étendu

Configuration « enthousiaste » (1440p/60 fps) CPU : Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D GPU : Nvidia GeForce RTX 4080 16 Go

Configuration « extrême » (4K/60 fps) CPU : Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D GPU : Nvidia GeForce RTX 4090 24 Go



A noter que la version PC d’Assassin’s Creed Shadows disposera entre autre des fonctionnalités suivantes :

Illumination globale et reflets par ray tracing

Compatibilité résolution pour écrans ultra-larges

Fréquence d’images illimitée

Options de personnalisation avancées

Compatibilité résolution dynamique

Compatibilité HDR

Où acheter Assassin’s Creed Shadows au meilleur prix ?

Edition de Base / Spéciale

Edition Collector

En bref

Assassin’s Creed Shadows

Éditeur : Ubisoft

: Ubisoft Développeur : Ubisoft Québec

: Ubisoft Québec Genre : Action-RPG – Aventure

: Action-RPG – Aventure Prix : de 79,99€ à 239,99€ en fonction des éditions

: de 79,99€ à 239,99€ en fonction des éditions Console : PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Date de sortie : 20 mars 2025

: 20 mars 2025 PEGI 18

