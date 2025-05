TEST KTC H27E22P – Un écran gaming 280 Hz performant, mais non sans compromis

Même si les PC haut de gamme permettent désormais de jouer en 1440p ou en 4K avec d’excellentes performances, notamment grâce aux technologies d’upscale comme le DLSS de NVIDIA ou le FSR d’AMD, la majorité des joueurs restent fidèles au 1080p. C’est ce que confirment les dernières enquêtes de Steam sur les configurations des utilisateurs. Résolution encore largement répandue, le Full HD reste un excellent compromis entre qualité visuelle, fluidité et accessibilité, particulièrement pour les joueurs compétitifs. C’est justement sur ce créneau que se positionne le KTC H27E22P, un écran qui allie des caractéristiques techniques solides à un prix attractif.

Conditions de test : Nous avons utilisé l’écran pendant près de deux semaines avec une activité principalement centré sur gaming sur PC, PS5 et Switch.

Design et montage

Le montage du KTC H27E22P se révèle très intuitif. À l’ouverture, le moniteur est accompagné d’un pied en deux parties qui se fixe en quelques minutes seulement, sans nécessiter d’outil particulier. L’écran se clipse facilement sur le socle grâce à un mécanisme efficace, limitant ainsi les manipulations fastidieuses. Toutefois, bien que la simplicité soit appréciable, on regrette l’absence d’un système plus robuste qui aurait permis un ajustement plus précis de l’écran, notamment en hauteur ou en rotation.

Le KTC H27E22P arbore un design épuré avec une dalle plate de 27 pouces, entourée de bordures fines qui maximisent l’espace d’affichage. Le support offre une inclinaison de -5° à +15°, permettant un ajustement basique de l’angle de vision. Pour ceux qui souhaitent une configuration plus personnalisée, la compatibilité VESA 100×100 mm facilite le montage mural ou sur bras articulé. L’un des gros avantages de cet écran est qu’il peut faire office de second ou troisième écrans si votre environnement vous le permet. Gardez ainsi en tête que vous ne pourrez pas l’utiliser à la verticale, le régler la hauteur ou le pivoter latéralement.

En termes de connectivité, le moniteur est équipé de deux ports HDMI 2.0, d’un DisplayPort 1.4, d’un port USB 2.0 et d’une sortie audio 3,5 mm. En bref, une configuration qui couvre les besoins essentiels en matière de jeu pour une utilisation standard. A noter qu’il ne dispose pas de haut-parleurs.​

Performances

Le H27E22P se distingue par son taux de rafraîchissement impressionnant de 280 Hz, associé à un temps de réponse de 1 ms. Il offre ainsi tout ce que l’on peut attendre d’un moniteur performant pour jouer confortablement en Full HD 1080p, que ce soit pour des jeux solos, mais aussi des jeux compétitifs tels que les FPS ou d’autres jeux demandant une bonne fluidité tel que Rocket League.

Pour les joueurs PC, il propose également la technologie Adaptive Sync, compatible FreeSync et G-Sync qui assure une synchronisation optimale entre la carte graphique et le moniteur, réduisant ainsi les phénomènes de déchirement d’image et de saccades. Pour un prix d’environ 170€ (prix conseillé) nous avons donc un écran très performant, même s’il est nécessaire de passer outre quelques caractéristiques.

Pour cette gamme d’écran, nous sommes bien évidemment sur une dalle VA de qualité qui offre un joli contraste statique de 4000:1, produisant des noirs profonds et des blancs éclatants. Avec une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique sRGB et une profondeur de couleur de 1,07 milliard de teintes, le rendu visuel est suffisamment riche et détaillé. Toutefois, comme c’est souvent le cas avec ce type de dalle, l’écran souffre d’angles de vision réduits et d’une légère perte de fidélité colorimétrique dès que l’on s’écarte du centre de l’écran. Il laisse également un peu à désirer au niveau de la luminosité qui est un poil faiblarde.

Il intègre aussi des technologies visant à améliorer le confort visuel comme le filtre de lumière bleue et la technologie sans scintillement. Cela est censé réduire la fatigue oculaire lors de sessions longue, mais cette appréciation est purement subjective. Concernant le HDR, il ne faut pas s’attendre à des miracles avec la base de la base. Autrement dit, un HDR10 ne propose pas un rendu aussi convaincant que d’autres modèles plus haut de gamme, notamment à cause de son calibrage figé qui ne s’adapte pas aux différentes séquences demandant des ajustements.