Test Seagate Firecuda Edition limitée Genshin Impact – Un très joli SSD aux couleurs de Cyno réservé aux fans

Très populaire parmi les marques de disque dur, si ce n’est la plus répandue, Seagate est un nom qui revient inlassablement sur le devant de la scène lorsqu’il s’agit de considérer une extension de stockage. Comme la plupart des marques, des modèles de différentes quantités maximales de stockage existent pour satisfaire tous les besoins. Si c’est justement ce point qui est important, aux côtés aussi de la vitesse de transfert, l’esthétisme essaye aussi de se faire une place. C’est ainsi que la firme nous prépare un SSD en édition limitée aux couleurs de Cyno, personnage de Genshin Impact. Est-ce que performances et apparence cohabitent ? Voyons cela.

Conditions de test : Nous avons eu le SSD dans les mains pendant un mois, en le connectant surtout sur un PC, avec des essais sur PS5 et smartphone Android.

Déballage et découverte du disque

On connait Seagate pour avoir l’habitude de sortir des objets aux couleurs de certaines franchises vidéoludiques, comme Horizon, The Last of Us, Starfield ou encore God of War, et c’est donc au tour de la licence de miHoYo d’être honorée via un exemplaire sous licence officielle. Commençons comme d’habitude par l’unboxing du produit. Le SSD nous est servi dans une petite boîte elle aussi aux couleurs de Cyno. Le personnage est lui-même fièrement affiché sur l’emballage avec un imprimé reluisant et les lettres de son prénom juste en dessous, toutes dorées.

À l’intérieur, on trouve le disque dur, le câble USB-C 3.2 d’une longueur de 45,72 cm, le guide d’installation rapide et une petite plaquette d’autocollants à l’effigie de Cyno et de Genshin Impact. On ne tarde pas à saisir le SSD en main pour tout d’abord juger qu’il est plutôt léger. Avec seulement 65g, il est également passe-partout vu ses dimensions petit format : 1,1 cm d’épaisseur, 10,5 cm de longueur et 5,6 cm de largeur.

Un appareil plutôt discret si l’on s’en tient à ses mensurations, mais c’est sans compter sur la principale curiosité du SSD : son design et sa couleur centrées sur Cyno. Nous avons droit à un bel artwork du général mahamatra de l’Académie de Sumeru avec un léger relief sensible au toucher sur la face avant. De l’autre côté, la part belle est faite au logo du casque ressemblant à Anubis, porté par le personnage.

L’inscription Genshin x Seagate symbolisant le partenariat termine le look de cette partie dont là aussi le relief est agréable lorsque l’on passe le doigt dessus, et le tout repose sur un violet uni plutôt joli. On ira même jusqu’à dire finalement que c’est le côté que l’on préfère, en gardant à l’esprit que, fatalement, un tel rendu visuel sera davantage apprécié par les fans de la licence et surtout du perso. Enfin, un dernier motif aux allures de grip décore tout le tour de l’appareil. Incontestablement, le SSD Seagate Firecuda édition limitée Genshin Impact s’avère donc aussi agréable à l’œil qu’au toucher.

RGB et interface

Mais une dernière petite friandise vient parachever l’attention visuelle portée sur le produit : la présence d’une petite barre LED à l’extrémité basse. Réglée au préalable sur le violet pour coller à Cyno, la lumière est paramétrable via l’outil Toolkit. Couleur, intensité, fréquence et mode d’éclairage sont réglables pour satisfaire vos envies. Gadget et un peu moins personnalisable que d’autres appareils RGB, mais ça fait toujours plaisir. Notons toutefois le support de l’éclairage dynamique, à la condition d’être sous Windows 11, déjà, et sous réserve d’une compatibilité avec les jeux et application en question.

Maintenant, comment se comporte le disque d’un point de vue utilisation et performance. Le disque est plug and play et, de toute façon, le guide d’installation résume les deux-trois étapes nécessaires à l’activation. Bref, en quelques secondes, tout est prêt. Pour aller un peu plus loins, le petit starter compris dans le dossier de l’explorateur Windows nous redirige vers une interface pour enregistrer le produit et suggère justement l’installation du Toolkit pour le RGB. Attention, paramétré de base pour Windows en exFAT, un formatage est nécessaire pour les Mac.

Outre le PC, le disque est également compatible avec les smartphones Android et iPhone, mais aussi la Xbox Series et les PlayStation 4 et 5. Si d’ailleurs vous voulez vous en servir comme extension de stockage console du côté de chez Sony, rappelez-vous que cela marchera surtout du côté des jeux PS4, qui peuvent être stockés dessus et lancés directement. Pour la bibliothèque PS5, les jeux ne sont lançables que depuis le stockage interne. En cas d’un tel besoin, il faudra donc plutôt se tourner vers les SSD internes NVMe Gen 4×4 du type M.2. Enfin pour les consoles PS4, attention, un câble USB-C vers USB-A est requis, ce qui n’est pas fourni avec le disque.

Un SSD performant… à quel prix ?

En ce qui concerne la vitesse de transfert, on est sur un maximum théorique de 1000 MB/s. Au niveau des tests réalisés par nos soins et via l’outil CrystalDiskMark, on constate que les performances s’alignent avec l’estimation donnée. 967 MB/s en lecture et 896 MB/s en écriture séquentielles (soit pour des transferts de fichiers volumineux) ainsi que 40 MB/s en lecture et 73 MB/s en écriture aléatoires (qui là concerne davantage des dossiers composés de moult fichiers aux volumes inégaux) le SSD répond présent. Concrètement, et du côté de temps de chargement et de lancement de jeu sur PC, on a pu noter un gain de 6 secondes sur un lancement de Marvel’s Guardians of the Galaxy via le SSD. Idem avec The Outer Worlds qui gagne 3-4 secondes.

Tout dépendra ensuite de l’USB utilisé puisque les performances d’écriture et lecture séquentielles seront divisés par deux via USB-A. Des variations interviendront aussi selon l’architecture du support auquel le disque est connecté, en sachant qu’il est compatible avec la technologie PCIe Gen 4 pour des transferts encore plus rapide. Côté température, en pleine utilisation la montée en degrés reste raisonnable, ne dépassant qu’à peine les 40°.

Le SSD Seagate Firecuda Edition limitée Genshin Impact livre donc des performances tout à fait correctes pour un modèle du genre. Notons que l’appareil est fourni avec une garantie de 3 ans, durée sur laquelle se calque aussi le Rescue Data Recovery Services. Fonctionnalité que la plupart des disques Seagate permettent, il s’agit d’un service de récupération de données très utile en cas de disque endommagé ou corrompu. Il y a donc matière à voir venir.

Reste quand même plusieurs soucis et contraintes à signaler. Premièrement, et bien seul Cyno est concerné pour cette collaboration. Vu l’éventail ô combien fourni de personnages, quelques variantes supplémentaires auraient été sympathiques, ne serait-ce qu’une ou deux. De plus, on ne peut disposer que d’un modèle 1 To, qui en réalité propose 931 Go. Travailler avec beaucoup de captures vidéos ou disposer d’une bibliothèque très dense ou composée de gros jeux peut révéler la limite de ce stockage assez rapidement. Cela fait tout de même un gain très appréciable sur PC ou sur PS5 (encore une fois surtout pour les jeux PS4), avec les 667 Go embarqués pour cette dernière et souvent insuffisants.

Comme tout SSD de 1 To, et vu les performances embarquées, voici donc un disque tout à fait satisfaisant pour un usage occasionnel et polyvalent, un peu moins pour une activité soutenue de monteur ou nécessitant de conserver des gros rush et tout autre type de fichiers volumineux. C’est donc dommage de ne pas pouvoir compter sur un 2 To.

Autre point, et intimement lié au précédent, c’est le prix. 169,99 € pour une telle capacité de stockage, on dépasse un peu la moyenne d’un modèle du genre. Clairement, le design plus original et travaillé, amené par un tel partenariat, et la limitation des quantités y jouent pour beaucoup, et ce eu égard encore une fois aux belles performances du produit. Un frein qui ne devrait donc pas faire de ce SSD un premier choix pour des besoins essentiellement liés au stockage.